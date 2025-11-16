Ciprian Marica, contrariat după conferința lui Lucescu: „Nu mă miră că nu-și asumă” + Două întrebări pentru selecționer
Ciprian Marica, fostul internațional, ar fi vrut să audă explicații de la selecționerul Mircea Lucescu pentru prestația României din repriza a doua cu Bosnia, scor 1-3.Invitat la GSP Live Special, Marica a analizat eșecul României, apoi a comentat discursul lui Lucescu. În conferința de presă de la Zenica, selecționerul s-a certat cu jurnaliștii bosniaci. ...
• • •
Scandal uriaș în grupa României, înainte de meciul decisiv: selecționerul a ieșit la atac # Gazeta Sporturilor
Bosnia și Austria se vor lupta pentru primul loc în grupa României. Înainte de partida din ultima etapă a grupei H din preliminariile pentru CM 2026, a izbucnit un conflict între cele două naționale.Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, îi acuză pe austrieci de sabotaj în cazul lui Emir Karic. Mijlocașul lui Sturm Graz e născut la Linz și a jucat pentru Austria la tineret. La echipa mare nu a apucat să debuteze. ...
Faptul că Mircea Lucescu dă vina de 50 de ani pe arbitraje, chiar și-n meciuri cu Barcelona, nu e de mirare, mai rău este că jucătorii au început cu aceeași placă, pentru a-și acoperi incompetența.Nu există ceva mai ridicol decât România care pierde cu 3-1, într-un meci în care Bosnia a făcut exact cât trebuia pentru a-și lua punctele, iar noi ieșim din nou, programatic, cu textul învățat pe de rost, predat o viață de Mircea Lucescu. ...
Ciprian Marica, contrariat după conferința lui Lucescu: „Nu mă miră că nu-și asumă” + Două întrebări pentru selecționer # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, fostul internațional, ar fi vrut să audă explicații de la selecționerul Mircea Lucescu pentru prestația României din repriza a doua cu Bosnia, scor 1-3.Invitat la GSP Live Special, Marica a analizat eșecul României, apoi a comentat discursul lui Lucescu. În conferința de presă de la Zenica, selecționerul s-a certat cu jurnaliștii bosniaci. ...
Fotbalistul argentinian Jonathan Smith a fost operat de urgență după ce, în timpul unei încăierări, agresorul i-a înfipt o cheie de Chevrolet Zafira în craniu.Vedeta lui General Lamadrid, Jonathan Smith, a suferit oribila rană miercuri, la Berazategui, Argentina, în timpul unui meci de fotbal feminin.Jucătorul în vârstă de 35 de ani se afla în tribună, de unde urmărea evoluția fiicei sale într-un meci al echipei Under-16 a clubului. ...
Eric Cantona l-a „mitraliat” pe proprietarul de la Manchester United: „A distrus stilul creat de Ferguson” # Gazeta Sporturilor
Eric Cantona, legenda celor de la Manchester United, a lansat un atac dur la adresa proprietarului „diavolilor roșii”, Sir Jim Ratcliffe, exprimându-și dezamăgirea față de modul în care este condus clubul și a dezvăluit relațiile reci dintre ei.Fostul star francez a subliniat că a propus să ajute clubul englez, dar s-a lovit de indiferența noului proprietar. ...
Fostul șef din Superliga a refăcut puzzle-ul și a atins punctul-cheie la primele ore ale dimineții: „Am înfrânt cu 1-11” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Marcel Pușcaș (65 de ani), fostul președinte al celor de la FCU Craiova, nu mai este implicat direct în fotbal, după ce s-a despărțit de Ceahlăul Piatra Neamț, ultimul club la care a activat, dar continuă să urmărească ce se întâmplă în fenomen și duminică dimineața, încă de la primele ore, a comentat pe seama eșecului suferit la Zenica. ...
FINALA barajului pentru Cupa Mondială s-ar putea juca la București: Ungaria, Kosovo sau Bosnia, printre posibilele adversare # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. „Tricolorii” au ratat sâmbătă seara o șansă uriașă de a intra în cărți pentru locul al doilea și de a-și facilita traseul de la barajul pentru Mondial. Acum, elevii lui Lucescu sunt siguri că vor termina pe poziția a treia această grupă, unde Austria și Bosnia vor lupta pentru primul loc, indiferent de ceea ce se va întâmpla la meciurile de marți, ultimele din preliminarii. ...
Spania poate rata calificarea directă la Mondial! Scenariul care ar trimite-o în play-off # Gazeta Sporturilor
Campioana Europei, Spania, a învins în Georgia cu 4-0, iar marți, în ultima etapă a preliminariilor, joacă împotriva Turciei la Sevilla.Spania chiar a fost o „furia roja” în aceste preliminarii. În Georgia, 4-0, și-a extins seria la 5 victorii din tot atâtea partide disputate și conduce în clasamentul grupei E preliminare cu 15 puncte și un golaveraj senzațional: 19-0. ...
Imagini dure! Fanii români au fost bătuți de Armată în Bosnia » Motivul care a generat haosul în peluză # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Meciul de la Zenica nu a fost unul ferit de tensiune, existând risc mare în jurul partidei care s-a terminat în favoarea gazdelor. Autoritățile au fost în alertă, iar pregătirile au fost aproape ca pe front, într-o atmosferă de război. Ultrașii români care au mers alături de echipă au avut de suferit în finalul meciului, după ce au scandat „Serbia, Serbia”. ...
„Dușmanul” României are nevoie de 6-0 pentru calificarea la Mondial! În caz contrar, ar putea juca împotriva noastră în FINALA barajului # Gazeta Sporturilor
Reprezentativa statului Kosovo, națională împotriva căreia atunci când România a jucat a apărut și scandalul, are șansa să de califice direct la Campionatul Mondial din 2026, după ce a câștigat sâmbătă în deplasare cu Slovenia, scor 2-0.În acest moment, în Grupa B, Kosovo este pe locul secund, cu 10 puncte, trei mai puține decât liderul Elveția, care are 13, care a bătut sâmbătă naționala din Suedia, scor 4-1. ...
Internațional german cu mamă româncă, amendat pentru deținere ilegală de arme! Suma, XXL # Gazeta Sporturilor
Jucătorul Borussiei Dortmund și al reprezentativei Germaniei, Karim Adeyemi, a intrat în vizorul poliției. A reușit să scape de închisoare și nu va avea cazier judiciar. Karim Adeyemi și partenera sa, rappera elvețiană Loredana Zefi, au fost acuzați de poliția germană de deținere ilegală de arme de foc, după ce, acum un an, au fost găsite asupra lor un pumn de alamă și o armă cu electroșocuri (Taser). ...
Bosnia - România 3-1. Alex Chipciu (36 de ani), fundașul stânga al naționalei, a venit extrem de dezamăgit după eșecul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, neexplicându-și cum a fost posibil ca „tricolorii” să piardă acest meci. ...
Denis Drăguș, răvășit după eliminarea ultrarapidă cu Bosnia » Comparația care l-a exasperat și l-a făcut să plece de la interviu # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Denis Drăguș (26 de ani), atacantul României, a avut o seară de coșmar la Zenica, fiind eliminat la doar două minute după ce fusese introdus pe teren de Mircea Lucescu în locul marcatorului unicului gol al tricolorilor, Daniel Bîrligea. ...
Bosnia - România 3-1. Marius Marin (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a reacționat după dezastrul de la Zenica. Acesta a fost protagonistul unui moment controversat în repriza a doua. „Tricolorul” a căzut secerat pe gazon după un duel cu Haris Tabakovic, vârful bosniac. Acesta l-a lovit violent cu cotul în zona urechii, iar fotbalistul s-a prăbușit imediat, cu urechea plină de sânge. ...
Mircea Lucescu s-a certat cu bosniacii în conferință: „Așa ceva n-am văzut în toată cariera mea” / „Nu merităm puțin respect?” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, s-a certat cu jurnaliștii bosniaci la conferința de presă.Lucescu a criticat în termeni duri condițiile de la Zenica, dar și comportamentul xenofob al fanilor gazdă, care au strigat „țiganii, țiganii”. Bosniacii au ripostat, deranjați când selecționerul României a spus că „tricolorii” au fost mai buni în 3 din 4 reprize în cele două meciuri. ...
Selecționerul Bosniei a explicat cum a bătut-o pe România: „Jumătate de stadion va fi al nostru!” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul gazdelor, a oferit prima reacție după succesul categoric de la Zenica. Acesta a explicat faptul că jucătorii intrați de pe bancă au făcut diferența.Iar acest lucru s-a văzut pe tot parcursul preliminariilor, crede tehnicianul, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbaliștilor săi. ...
Imagini scandaloase la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură # Gazeta Sporturilor
România a pierdut la Zenica, 1-3 contra Bosniei, un meci marcat de mai multe incidente. Ultrașii gazdelor au afișat mai multe mesaje revoltătoare și există câteva imagini din afara stadionului, cu bosniacii în prim-plan, afișând insulte grave la adresa românilor. Șicanele între cele două grupuri de suporteri au început din prima parte a zilei. ...
Bosnia - România 3-1. România a cedat în deplasarea de la Zenica, cu Austria, scor 1-3, și în acest fel locul 1 în grupa H se dispută între Bosnia și Austria. Jurnaliștii austrieci nu au fost deloc mulțumiți de ce s-a întâmplat și au reacționat la final furioși. Dacă România reușea să ia cel puțin un punct din deplasarea cu Bosnia, atunci Austria s-ar fi calificat matematic la Campionatul Mondial cu o rundă înainte de final. ...
Florin Gardoș, mesaj-manifest după eșecul dur cu Bosnia: „Văd că în continuare ignorăm realitatea” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Fostul internațional român Florin Gardoș a scris un mesaj-manifest, pe pagina personală de Facebook, după ce România a pierdut clar meciul de la Zenica, cu Bosnia, scor 1-3, și a ratat șansa de a termina pe locul al doilea grupa preliminară. ...
„România a căzut, marșul spre Viena!” » Presa din Bosnia nu s-a ferit de cuvinte # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Presa din Bosnia exultă după succesul categoric de la Zenica. Adversara din această seară se pregătește pentru „finala” cu Austria. În cazul unei victorii, echipa lui Barbarez se califică la Campionatul Mondial din 2026.Extrem de fericiți, jurnaliștii din Bosnia au savurat din plin succesul și sunt de părere că vor învinge și Austria. Sunt pe locul 2, cu 16 puncte după 7 meciuri, la 2 de punte de lider.România se află pe 3, cu 10 puncte. ...
Mircea Lucescu i-a distrus pe toți, imediat după Bosnia - România: „O rușine ce au făcut! Condiții inumane” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Mircea Lucescu, selecționerul „tricolorilor”, a analizat eșecul de la Zenica, din preliminariile Campionatului Mondial. Naționala a ratat matematic primele două poziții.Lucescu a fost extrem de acid la interviuri. L-a făcut praf pe arbitrul Michael Oliver și consideră că Drăguș nu trebuia eliminat. În plus, a declarat că Bosnia trebuia să aibă un om în minus, după ce Tabakovic l-a lovit cu cotul în ureche pe Marius Marin. ...
România a suferit o înfrângere dureroasă la Zenica, 1-3, după ce a intrat la vestiare în avantaj. „Tricolorii” pierd orice șansă la locul 2 în grupa pentru Mondialul din 2026 și vor merge la baraj, din postura de câștigătoare a Ligii Națiunilor, însă din urna a 4-a, pe un traseu complicat.Singurul marcator al României, Daniel Bîrligea (25 de ani), a analizat cele întâmplate.Daniel Bîrligea: „O seară tristă. ...
Valentin Mihăilă „și-a turnat cenușă în cap”: „E vina mea, trebuia să dau mingea afară” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Valentin Mihăilă, extrema stânga a lui Rizespor, a analizat eșecul de la Zenica, din preliminariile Campionatului Mondial. „Tricolorii” au ratat șansa să mai obțină locul 2, dar vor juca la baraj pe traseul Nations League.Mihăilă a explicat ce nu a mers în repriza a doua și a declarat că se simte vinovat pentru golul lui Dzeko, de 1-1. ...
Și-a găsit „clientul” la GSP Live Special, după Bosnia - România: „Parcă era o balerină” » Nici Lucescu nu a scăpat de critici: „La experiența lui...” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a intervenit în direct la GSP Live Special, emisiunea moderată de Mihai Mironică, imediat după eșecul de la Zenica, și l-a criticat pe Denis Drăguș, cel care și-a lăsat echipa în 10 oameni după o intrare criminală imediat după ce fusese introdus pe teren. ...
Pe ce a putut să dea vina Ianis Hagi: „Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat, n-ai cum să faci așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Ianis Hagi (27 de ani), „decarul” echipei naționale, a criticat arbitrajul „centralului” Michael Oliver. Acesta l-a acuzat de faptul că a judecat diferit două faze.Ce s-a întâmplat? În minutul 56, Marius Marin a rămas întins pe gazon și a acuzat probleme medicale după ce Tabakovic l-a lovit cu cotul în cap. Fotbalistului român i-a curs sânge, însă arbitrul Michel Oliver a dictat doar fault. ...
Ce s-a întâmplat la Zenica, imediat după Bosnia - România + Scandal în tribune, a intervenit poliția # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. După eșecul de la Zenica, „tricolorii” au fost încurajați și aplaudați de suporterii români care au făcut deplasarea pentru a-i vedea de aproape la treabă. Apoi, a început scandalul între ultrașii celor două naționale, poliția intervenind în forță în sectorul suporterilor „tricolori”.FOTO. Ce s-a întâmplat la pe gazon, după Bosnia - România+1 FOTOAu fost două filme pe același gazon după meciul de la Zenica. ...
România a pierdut dramatic duelul decisiv cu Bosnia, 1-3, după ce a condus la pauză cu 1-0. Înfrângerea îi scoate pe „tricolori” din lupta pentru locul 2 în grupa pentru CM 2026, iar echipa lui Mircea Lucescu merge la baraj pe un traseu mult mai dificil.După meci, Basarab Panduru (55 de ani) a analizat partida la Prima TV, punând lupa pe lipsa de reacție din repriza a doua.Basarab Panduru: „În prima repriză am fost buni. ...
A treia zi a Campionatelor Naționale în bazin scurt de la Otopeni a adus bucurie în rândul înotătorilor care și-au îmbunătățit performanțele personale, stabilind și noi recorduri naționale de seniori printre aceștia numărându-se Daria Silișteanu (16 ani), Denis Popescu (22 de ani) sau Darius Coman (18 ani).Penultima zi a Campionatelor Naționale în bazin scurt a adus cei mai mulți spectatori în tribunele bazinului de la Otopeni. ...
Nu e Drăguș! Are 25 de goluri la națională și a criticat alt fotbalist „tricolor”, imediat după dezastrul din Bosnia: „Nu a ieșit la rampă așa cum ne așteptam” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a reacționat după eșecul drastic. „Tricolorii” nu mai pot termina pe locul 2 și vor avea parte de un traseu infernal la barajul din luna martie.Invitat la GSP Live Special, autor a 25 de goluri la echipa națională, Marica l-a criticat pe Ianis Hagi (27 de ani). În viziunea lui, mijlocașul lui Alanyaspor a fost mult sub nivelul obișnuit. ...
Ilie Dumitrescu și Lăcătuș au tras aceeași concluzie, după eșecul României: „Nu au existat” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Foștii mari internaționali Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș au analizat căderea naționalei din repriza a doua de la Zenica, când „tricolorii” au încasat 3 goluri.Cei doi au ajuns la concluzia că duelurile pierdute în repriza a doua de către jucătorii României au influențat decisiv rezultatul final. România a rămas cu 10 puncte și a pierdut orice șansă de a mai termina pe primele 2 poziții. ...
Selecționerul Austriei a bătut-o pe Cipru și a amintit de meciul cu România: „Asta a fost diferit” # Gazeta Sporturilor
Cipru - Austria 0-2. Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul oaspeților, a oferit prima reacție după ce echipa lui a ajuns la un pas de Campionatul Mondial din 2026.Fără vreo șansă de calificare, ciprioții n-au expediat niciun șut pe poartă, iar la final selecționerul austriecilor a explicat motivul pentru care echipa lui s-a descurcat mult mai bine la Limassol, față de meciul de la București cu România, acolo unde au pierdut la ultima fază, scor 0-1. ...
Finala de vis se repetă la ATP Finals: Carlos Alcaraz va lupta în premieră pentru trofeu contra lui Jannik Sinner # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 1 ATP) s-a calificat pentru prima dată în finală la ATP Finals de la Torino, învingându-l cu 6-2, 6-4 pe Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 8 ATP) în penultimul act. În meciul pentru trofeu se va înfrunta din nou cu Jannik Sinner, pentru a șasea oară în 2025. ...
România merge sigur la baraj și va avea un adversar ÎNFIORĂTOR în drumul spre CM 2026 » Scenarii actualizate # Gazeta Sporturilor
După partida de sâmbătă seara, de la Zenica, eșec 1-3, situația a devenit mai clară în grupa H, grupa României, cu o etapă înainte de finalul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” au ratat o șansă uriașă de a intra în cărți pentru locul al doilea și sunt siguri că vor termina pe poziția a treia această grupă, unde Bosnia și Austria vor lupta pentru locul care duce direct la Mondial. ...
HALUCINANT! Drăguș, eliminat la DOUĂ minute după ce a intrat pe teren » Intrare criminală # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Moment halucinant la Zenica. Denis Drăguș a fost eliminat în minutul 68, pentru o intrare grosolană. El fusese trimis pe teren în minutul 66, în locul lui Daniel Bîrligea.Drăguș a bătut recordul lui Jean Vlădoiu, care în meciul României cu Elveția de la CM 1994, scor 1-4, a fost eliminat după 4 minute de la intrarea în teren. ...
Emil Grădinescu a răbufnit în direct, după problemele cu sunetul de la Bosnia - România: „E inadmisibil, lamentabil” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Au fost probleme cu sunetul în prima repriză a meciului de la Zenica. Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii partidei, a explicat ce s-a întâmplat.Primele minute ale meciului din preliminariile CM 2026 au fost marcate de probleme cu sunetul la Prima TV. Cei doi comentatori ai partidei abia s-au auzit. Aceștia se aflat pe stadionul din Zenica. ...
Ciprian Marica l-a „scuturat” pe titularul naționalei: „Trage, bă, dă cu dreptul!” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Invitați la GSP Live Special, emisiunea moderată de Mihai Mironică, foștii atacanți Ciprian Marica (40 de ani) și Raul Rusescu (37 de ani) au analizat prima repriză de la Zenica. La pauză, „tricolorii” au condus cu 1-0, datorită reușitei semnate de Daniel Bîrligea (25 de ani).Marica s-a referit în mod special la ocazia lui Dennis Man (27 de ani) de la jumătatea primei reprize, atunci când a avut o șansă uriașă. ...
Clubul Dinamo a reacționat la câteva ore după ce a apărut informația potrivit căreia bannerul de la care a pornit scandalul înainte de Bosnia - România ar fi fost afișat de ultrașii echipei din Ștefan cel Mare.Un banner pe care ultrașii dinamoviști l-ar fi afișat astăzi, la Belgrad, a stârnit revolta presei bosniace, care a cerut ca fanii români să fie interziși pe stadion. Pe banner a apărut mesajul „Mladic, erou european, i-a redus pe musulmani la zero”. ...
Gol fabulos marcat de România » Bîrligea i-a „curentat” pe bosniaci și a sărbătorit în stilul „Radu Petrescu” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. „Tricolorii” au deschis scorul în minutul 17, cu o execuție superbă a lui Daniel Bîrligea. Atacantul celor de la FCSB a sărbătorit într-un mod viral, glumind pe seama gestului făcut la adresa „centralului” Radu Petrescu, în remiza 3-3 cu Hermannstadt.România a început bine meciul de la Zenica. ...
„Urât, chiar urât” » Bosnianul trecut prin Superliga condamnă gestul fanilor români: „Un pușcăriaș” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România. Enes Sipovic (35 de ani), fostul fundaș central bosniac de la Oțelul Galați, a reacționat după evenimentele care s-au petrecut cu puțin timp înaintea duelului de la Zenica. Un banner pe care ultrașii dinamoviști l-ar fi afișat astăzi, la Belgrad, a stârnit revolta presei bosniace.Pe banner a apărut mesajul „Mladic, erou european, i-a redus pe musulmani la zero”. Nu a fost clar momentul în care pânză a fost întinsă. ...
