Ucraina: Zelenski cere sisteme de apărare aeriană

Inflaţia ridicată din ţara noastră şi scăderea puterii de cumpărare au determinat ajustări ale consumului de medicamente în acest an, potrivit companieiExporturile Antibiotice Iaşi au crescut cu 66% în ultimii cinci ani, ajungând să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală, conform raportului companiei farmaceutice publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).Producătorul de medicamente a comunicat: „În pofida provocărilor economice, Antibiotice îşi consolidează poziţia de companie farmaceutică strategică în România, demonstrând rezilienţă, adaptabilitate şi performanţă constantă în segmentele strategice de activitate. Anul 2025 reprezintă o etapă de consolidare şi pregătire pentru implementarea investiţiilor majore planificate, care vor susţine dezvoltarea sustenabilă a companiei în anii următori. Strategia pentru perioada următoare vizează reechilibrarea teritorială a vânzărilor, intensificarea parteneriatelor comerciale şi valorificarea oportunităţilor de creştere pe pieţele interne si internaţionale, în spiritul misiunii de a susţine sănătatea prin calitate, responsabilitate şi inovaţie and #8221;.Antibiotice a raportat, pentru primele nouă luni ale acestui an, venituri totale de 498,2 milioane de lei, cu 3% sub cele din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce cheltuielile totale au fost de 446,4 milioane de lei, în creştere cu 7%. În aceste condiţii, rezultatul operaţional s-a ridicat la 60,7 milioane de lei, sub cel de 96,1 milioane de lei din intervalul ianuarie-septembrie 2024. * InvestiţiiCompania Antibiotice derulează un plan ambiţios, multianual de investiţii, finanţat atât din surse proprii, cât şi din fonduri externe, având ca obiectiv consolidarea capacităţilor de cercetare, producţie şi inovare, potrivit raportului* În perioada 2025-2029, Antibiotice implementează o investiţie recent aprobată, în valoare totală de 375 milioane lei, finanţată parţial (52%) prin Programul de Sănătate, care vizează dezvoltarea centrului modern de cercetare-dezvoltare and #8221;INOVA a+ and #8221; şi construirea unei noi capacităţi de producţie pentru medicamente critice (pulberi sterile injectabile).* În paralel, în intervalul 2023-2029, compania derulează investiţiile aprobate prin ajutorul de stat acordat de Ministerul Finanţelor (InvestEU), în valoare de 250 milioane lei. Din cele trei obiective ale proiectului, depozitul de produse finite a fost deja finalizat, iar fluxul pentru produse topice sterile şi capacitatea de producţie pentru produse sterile injectabile se află în etapele de achiziţie de echipamente şi respectiv, proiectare. * Totodată, Antibiotice continuă să investească în proiecte de cercetare-dezvoltare pentru noi medicamente, achiziţii de licenţe, digitalizare, precum şi în modernizarea unităţilor de producţie şi a echipamentelor pentru laboratoarele de control si asigurare a calităţii. În primele nouă luni ale anului 2025, valoarea acestor investiţii s-a ridicat la 47,26 milioane lei.* Exporturile Pe piaţa internaţională, veniturile din exporturi au înregistrat 202,6 milioane lei, un nivel similar cu cel din 2024, reflectând stabilitatea portofoliului extern şi rolul strategic al pieţelor internaţionale, care contribuie cu 38% la cifra de afaceri totală. Exporturile de produse finite au crescut cu 3%, ajungând la 133,4 milioane lei. În ultimii cinci ani, exporturile au crescut cu 66%, ajungând să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală, conform raportului. Europa rămâne principala piaţă pentru produsele finite, cu vânzări solide atât pe pieţele consacrate (Marea Britanie, Ţările Nordice, Ungaria, Serbia, Ţările Baltice), cât şi pe pieţele noi (Italia, Franţa, Polonia, Cehia, Bulgaria), în timp ce Asia-Pacific şi America reprezintă 48% din cifra de afaceri internaţională. Dezvoltarea exporturilor se sprijină pe parteneriate strategice durabile şi contracte pe termen mediu, incluzând proiecte noi implementate recent în Germania, Spania şi Turcia. Creşteri susţinute au fost înregistrate în toate regiunile, iar estimările pentru finalul anului indică o depăşire a vânzărilor planificate cu peste 5%.În domeniul substanţelor active, Nistatina continuă să consolideze poziţia de lider global a Antibiotice, cu prezenţă stabilă în Europa, Asia şi America de Nord şi progres semnificativ în proiectele de dezvoltare din America de Nord şi America Latină, consolidând baza pentru expansiunea viitoare a pieţelor internaţionale. Compania exportă această substanţă activă în peste 50 de ţări din întreaga lume.Perspectiva pentru următorii ani rămâne pozitivă, susţinută de strategia de creştere prin parteneriate strategice, extinderea pe noi pieţe şi consolidarea prezenţei la nivel global.* Piaţa internăPe piaţa internă, veniturile au însumat 265,3 milioane lei, în scădere cu 12,5%, într-un context economic marcat de inflaţie ridicată şi scăderea puterii de cumpărare, aspecte care au determinat ajustări ale consumului de medicamente, măsuri fiscale anunţate precum şi modificări în comportamentul de consum al pacienţilor, potrivit companiei. Cu toate acestea, Antibiotice îşi menţine poziţiile de lider pe segmente farmaceutice cheie:- locul al patrulea în consum (dintr-un total de 372 companii) în clasamentul producătorilor de medicamente generice eliberate cu prescripţie şi fără prescripţie din România (4,8% cotă de piaţă);- lider valoric în spitale (13,6% cotă de piaţă pe segmentul medicamentelor generice cu prescripţie şi fără prescripţie) pe o piaţă în care activează 248 de companii;- lider cantitativ pe forme farmaceutice precum unguente (19,6% dintr-un total de 131 de companii), supozitoare şi ovule (32,4% dintr-un total de 53 de companii), pulberi injectabile (59,8% dintr-un total de 60 de companii);- locul 1 în piaţa medicamentelor antiinfecţioaselor orale (22,7% cotă de piaţă dintr-un total de 45 de companii).În ultimii cinci ani, vânzările pe piaţa internă au crescut cu 80%, ajungând să reprezinte 62% din cifra de afaceri totală a companiei.Ministerul Sănătăţii deţine 53% din producătorul de medicamente din Iaşi, a cărui evaluare bursieră se ridică la circa 670 milioane de lei.