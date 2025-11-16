Londra va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigraţia ilegală, a anunţat, sâmbătă, Ministerul de Interne britanic, citat de AFP.
Peste 10.000 de candidaţi susţin duminică concursul de intrare în rezidenţiat, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie and #8221;Carol Davila and #8221; La nivel naţional, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidaţi, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenţi.
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a reînnoit sâmbătă apelul la partenerii ţării sale de a trimite mai multe sisteme de apărare aeriană, a doua zi după atacul nocturn al Rusiei care s-a soldat cu şapte morţi la Kiev, relatează AFP.
Fondurile speculative americane şi-au redus expunerea la acţiunile companiilor supranumite and #8221;Magnificent Seven and #8221; # Bursa
Cele mai mari fonduri speculative de pe Wall Street şi-au redus expunerea la acţiunile din grupul and #8221;Magnificent Seven and #8221;, inclusiv Nvidia, Amazon, Alphabet şi Meta Platforms, în trimestrul al treilea, în timp ce au deschis noi poziţii în companii din software, comerţ electronic şi plăţi, potrivit documentelor de reglementare publicate vineri, citate de Reuters.
Apple îşi intensifică pregătirile pentru tranziţia conducerii companiei, pe măsură ce compania se pregăteşte ca Tim Cook să renunţe la funcţia de CEO chiar de anul viitor, a relatat vineri Financial Times.
Ca urmare a negocierilor dintre Ucraina şi Rusia, cele două părţi au convenit să pună în aplicare acordurile încheiate la Istanbul şi 1.200 de prizonieri ucraineni să fie eliberaţi, a declarat secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent.
Libanul va depune o plângere la Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului pentru construirea unui zid de beton de-a lungul frontierei sudice libaneze, care se extinde dincolo de Linia Albastră, a declarat sâmbătă preşedinţia libaneză, potrivit Reuters.
Emisarul preşedintelui american pentru Africa, Massad Boulos, a declarat sâmbătă, într-o discuţie cu AFP, că războiul din Sudan a provocat and #39;cea mai mare criză umanitară din lume and #39;, el denunţând and #39;atrocităţi inacceptabile and #39;.
Prim-ministrul landului german Saxonia (est), Michael Kretschmer, s-a pronunţat pentru reluarea aprovizionării cu resurse energetice din Rusia după încheierea războiului în Ucraina, transmite dpa.
Revolta anticomunistă de la Braşov rămâne un reper al rezistenţei în faţa nedreptăţii, amintindu-ne de datoria pe care o avem, ca societate, de a apăra şi garanta drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi de a consolida democraţia constituţională - ca formă de apărare împotriva oricărei forme de autoritarism, a transmis premierul Ilie Bolojan, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Braşov.
Armata ucraineană a declarat sâmbătă că a lovit rafinăria din oraşul Riazan din Rusia şi că la locul instalaţiei au fost observate mai multe explozii şi un mare incendiu, transmite Reuters.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă începerea unei and #39;restructurări and #39; a companiilor publice din sectorul energetic, printre care şi operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupţie, transmite AFP.
Daniel Băluţă (PSD) conduce în preferinţele electoratului bucureştean pentru fotoliul de primar general cu 27%, fiind urmat de Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR), ambii cu câte 22%, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS, în perioada 3 - 14 noiembrie.
* Statul a atras 1,3 miliarde de lei prin oferta din această lună, sub sumele de peste două miliarde de lei atrase prin ediţiile din octombrie şi septembrie* Titlurile vor fi listate la BVB în data de 20 noiembrie* Prin cele zece ediţii Fidelis de până acum din acest an, populaţia a împrumutat statul cu aproape 20 miliarde de lei
Ministrul elen de Finanţe, Kyriakos Pierrakakis, şi-a exprimat încrederea, într-un interviu acordat Bloomberg, că datoria publică a Greciei va scădea sub 120% din PIB înainte de finalul decadei, informează publicaţia Kathimerini.
Cancelarul federal german Friedrich Merz a reiterat sâmbătă că partidul său nu va coopera cu partidul de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD), informează dpa.
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 # Bursa
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunţă cele două instituţii în comunicate de presă.
Tesla cere acum furnizorilor săi să excludă în producţia maşinilor sale destinate pieţei din SUA componentele fabricate în China, a anunţat publicaţia Wall Street Journal (WSJ), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters.
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.
Serbia a obţinut o amânare de trei luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia, sancţiuni care ameninţau furnizarea de combustibil în ţară înainte de sezonul rece, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de Reuters.
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, informează sâmbătă MOLDPRES.
Administraţia Trump a dat undă verde potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziţionarea activelor sale internaţionale şi a permis companiilor să aibă relaţii comerciale cu rafinăria Burgas (deţinută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operaţiunilor filialei locale a Lukoil, transmite Reuters.
Chimcomplex Borzeşti trece pe pierderi în primele nouă luni, cu un rezultat negativ de 87,8 milioane lei # Bursa
Chimcomplex Borzeşti, combinat de produse chimice, a raportat pierderi de 87,8 milioane lei în primele nouă luni ale anului, comparativ cu un profit net de 9,62 milioane lei în perioada similară de anul trecut, arată raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
* Producţia de energie a scăzut cu 23%, în primele nouă luni ale anului, în vreme ce achiziţiiile au crescut masiv* Diminuarea marjelor reflectă reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creştere a segmentului de furnizare, potrivit companiei* Rezultatele se situează peste ţintele prevăzute în bugetul rectificat, conform Hidroelectrica
Echipa Nashivlle Predators a învins la limită, cu scorul de 2-1 după prelungiri, formaţia Pittsburgh Penguins, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă, disputat vineri seara la Stockholm, în cadrul NHL Global Series 2025.
De la reglementarea preţului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru ţigări, Hamas încearcă să-şi extindă controlul în Gaza, în timp ce planurile Statelor Unite pentru viitorul teritoriului prind contur lent, spun locuitorii, alimentând îndoielile rivalilor privind disponibilitatea grupării de a ceda puterea, aşa cum a promis, relatează Reuters.
Trump îşi retrage sprijinul pentru o parlamentară republicană care l-a criticat în legătură cu scandalul Epstein # Bursa
Donald Trump a retras public vineri sprijinul său pentru o veche aliată a sa şi o figură marcantă a mişcării MAGA, Marjorie Taylor Greene, care a criticat în mod deschis modul în care el a gestionat afacerea Epstein, scandalul politico-judiciar care afectează puternic imaginea Casei Albe, informează AFP.
* Venitul reglementat aferent transportului gazelor s-a ridicat la două miliarde de lei, peste cel de 1,65 miliarde din ianuarie-septembrie 2024, o parte din diferenţă fiind explicată de majorarea tarifelor volumetrice* Preţul acţiunii Transgaz a avut o creştere de 180%, în acest an
BingX lansează Listing FastTrack pentru un proces rapid şi transparent de listare a proiectelor crypto # Bursa
BingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede şi companie Web3 axată pe inteligenţă artificială, anunţă lansarea Listing FastTrack, un gateway accelerat pentru proiectele inovatoare care vor să fie listate pe BingX, susţinut de infrastructură avansată, suport extins şi standarde ridicate de securitate.
Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/5) pe germanul Alexander Zverev, vineri seara, în ultimul meci din Grupa 'Bjorn Borg'.
Agenţia de evaluare financiară a îmbunătăţit, cu o treaptă, ratingul pentru datoriile pe termen lung în valută al Greciei de la 'BBB minus' la 'BBB', reflectând performanţa bugetară solidă a ţării şi reducerea datoriei, informează publicaţia grecească To Vima şi Reuters.
Echipa Detroit Pistons a obţinut a noua sa victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 114-105 în faţa formaţiei Philadelphia 76ers, într-un meci disputat vineri seara.
Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid şi căpitanul selecţionatei Franţei, este cel mai tânăr jucător care a atins borna de 400 de goluri marcate în cursul carierei sale, după ce a reuşit o dublă în meciul cu Ucraina (4-0) din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2026, informează EFE.
Preşedintele columbian a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja eventuale agresiuni împotriva Columbiei, într-un context de tensiuni cu Washingtonul, informează AFP.
Google trebuie să plătească platformei germane de comparare a preţurilor Idealo despăgubiri de 465 milioane de euro # Bursa
Google trebuie să plătească aproximativ 465 de milioane de euro platformei germane de comparare a preţurilor Idealo, pentru abuz de poziţie dominantă, potrivit unei decizii a unui tribunal din Berlin, citată de Reuters.
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole, cu efect din ziua de joi, transmite CNN.
Tim Cook urmează să părăsească anul viitor poziţia de CEO al Apple, pe care o ocupă din 2011, de când a decedat legendarul Steve Jobs.
China a recomandat cetăţenilor săi să evite să călătorească în Japonia, în contextul tensiunilor generate de declaraţiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi privind posibilitatea unei intervenţii militare japoneze pentru apărarea Taiwanului, insulă revendicată de Beijing, informează AFP.
Preţurile petrolului au urcat cu peste 2% vineri, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală, relatează Reuters.
*Interviu cu Matej Rigelnik, candidat la Comitetul Reprezentanţilor Fondului ProprietateaÎn septembrie, la Adunarea Generală a Acţionarilor Fondului Proprietatea, un grup de acţionari de retail, constituit ad-hoc printr-o mobilizare fără precedent, a reuşit să impună o serie de decizii majore: au respins propunerea de numire a unui nou administrator al Fondului, au revocat vechiul Comitet al Reprezentanţilor şi l-au ales pe Istvan Sarkany ca membru al noului comitet. Rezultatul, obţinut cu o majoritate covârşitoare, a reflectat influenţa tot mai mare a grupului acţionarilor de retail, organizaţi pe fondul unei schimbări semnificative în structura acţionariatului fondului.
Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pe motiv că textul transmis de partea rusă conţine and #8222;prea multe afirmaţii controversate and #8221; care necesită verificări suplimentare, depăşind astfel and #8222;limitele rezonabile and #8221; ale unei publicaţii independente, potrivit presei internaţionale.
Jurnalistul Sami Hamdi s-a întors în Londra după ce a fost arestat de Serviciul pentru Imigrări şi Vamă al SUA # Bursa
Sami Hamdi, jurnalistul din Marea Britanie, s-a întors în Londra după ce a fost ţinut sub arest de Serviciul pentru Imigrări şi Vamă al SUA timp de două săptămâni, conform CNN, de la care relatăm cele ce urmează.
Pavel Durov, fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, pus sub acuzare în Franţa pentru presupusa favorizare a criminalităţii organizate, a obţinut ridicarea măsurilor de control judiciar care îl obligau să rămână pe teritoriul francez şi să se prezinte periodic la poliţie, potrivit unei surse judiciare citate de AFP.
* Inflaţia ridicată din ţara noastră şi scăderea puterii de cumpărare au determinat ajustări ale consumului de medicamente în acest an, potrivit companiei* Inflaţia ridicată din ţara noastră şi scăderea puterii de cumpărare au determinat ajustări ale consumului de medicamente în acest an, potrivit companieiExporturile Antibiotice Iaşi au crescut cu 66% în ultimii cinci ani, ajungând să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală, conform raportului companiei farmaceutice publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).Producătorul de medicamente a comunicat: and #8221;În pofida provocărilor economice, Antibiotice îşi consolidează poziţia de companie farmaceutică strategică în România, demonstrând rezilienţă, adaptabilitate şi performanţă constantă în segmentele strategice de activitate. Anul 2025 reprezintă o etapă de consolidare şi pregătire pentru implementarea investiţiilor majore planificate, care vor susţine dezvoltarea sustenabilă a companiei în anii următori. Strategia pentru perioada următoare vizează reechilibrarea teritorială a vânzărilor, intensificarea parteneriatelor comerciale şi valorificarea oportunităţilor de creştere pe pieţele interne si internaţionale, în spiritul misiunii de a susţine sănătatea prin calitate, responsabilitate şi inovaţie and #8221;.Antibiotice a raportat, pentru primele nouă luni ale acestui an, venituri totale de 498,2 milioane de lei, cu 3% sub cele din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce cheltuielile totale au fost de 446,4 milioane de lei, în creştere cu 7%. În aceste condiţii, rezultatul operaţional s-a ridicat la 60,7 milioane de lei, sub cel de 96,1 milioane de lei din intervalul ianuarie-septembrie 2024. * InvestiţiiCompania Antibiotice derulează un plan ambiţios, multianual de investiţii, finanţat atât din surse proprii, cât şi din fonduri externe, având ca obiectiv consolidarea capacităţilor de cercetare, producţie şi inovare, potrivit raportului* În perioada 2025-2029, Antibiotice implementează o investiţie recent aprobată, în valoare totală de 375 milioane lei, finanţată parţial (52%) prin Programul de Sănătate, care vizează dezvoltarea centrului modern de cercetare-dezvoltare and #8221;INOVA a+ and #8221; şi construirea unei noi capacităţi de producţie pentru medicamente critice (pulberi sterile injectabile).* În paralel, în intervalul 2023-2029, compania derulează investiţiile aprobate prin ajutorul de stat acordat de Ministerul Finanţelor (InvestEU), în valoare de 250 milioane lei. Din cele trei obiective ale proiectului, depozitul de produse finite a fost deja finalizat, iar fluxul pentru produse topice sterile şi capacitatea de producţie pentru produse sterile injectabile se află în etapele de achiziţie de echipamente şi respectiv, proiectare. * Totodată, Antibiotice continuă să investească în proiecte de cercetare-dezvoltare pentru noi medicamente, achiziţii de licenţe, digitalizare, precum şi în modernizarea unităţilor de producţie şi a echipamentelor pentru laboratoarele de control si asigurare a calităţii. În primele nouă luni ale anului 2025, valoarea acestor investiţii s-a ridicat la 47,26 milioane lei.* Exporturile Pe piaţa internaţională, veniturile din exporturi au înregistrat 202,6 milioane lei, un nivel similar cu cel din 2024, reflectând stabilitatea portofoliului extern şi rolul strategic al pieţelor internaţionale, care contribuie cu 38% la cifra de afaceri totală. Exporturile de produse finite au crescut cu 3%, ajungând la 133,4 milioane lei. În ultimii cinci ani, exporturile au crescut cu 66%, ajungând să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală, conform raportului. Europa rămâne principala piaţă pentru produsele finite, cu vânzări solide atât pe pieţele consacrate (Marea Britanie, Ţările Nordice, Ungaria, Serbia, Ţările Baltice), cât şi pe pieţele noi (Italia, Franţa, Polonia, Cehia, Bulgaria), în timp ce Asia-Pacific şi America reprezintă 48% din cifra de afaceri internaţională. Dezvoltarea exporturilor se sprijină pe parteneriate strategice durabile şi contracte pe termen mediu, incluzând proiecte noi implementate recent în Germania, Spania şi Turcia. Creşteri susţinute au fost înregistrate în toate regiunile, iar estimările pentru finalul anului indică o depăşire a vânzărilor planificate cu peste 5%.În domeniul substanţelor active, Nistatina continuă să consolideze poziţia de lider global a Antibiotice, cu prezenţă stabilă în Europa, Asia şi America de Nord şi progres semnificativ în proiectele de dezvoltare din America de Nord şi America Latină, consolidând baza pentru expansiunea viitoare a pieţelor internaţionale. Compania exportă această substanţă activă în peste 50 de ţări din întreaga lume.Perspectiva pentru următorii ani rămâne pozitivă, susţinută de strategia de creştere prin parteneriate strategice, extinderea pe noi pieţe şi consolidarea prezenţei la nivel global.* Piaţa internăPe piaţa internă, veniturile au însumat 265,3 milioane lei, în scădere cu 12,5%, într-un context economic marcat de inflaţie ridicată şi scăderea puterii de cumpărare, aspecte care au determinat ajustări ale consumului de medicamente, măsuri fiscale anunţate precum şi modificări în comportamentul de consum al pacienţilor, potrivit companiei. Cu toate acestea, Antibiotice îşi menţine poziţiile de lider pe segmente farmaceutice cheie:- locul al patrulea în consum (dintr-un total de 372 companii) în clasamentul producătorilor de medicamente generice eliberate cu prescripţie şi fără prescripţie din România (4,8% cotă de piaţă);- lider valoric în spitale (13,6% cotă de piaţă pe segmentul medicamentelor generice cu prescripţie şi fără prescripţie) pe o piaţă în care activează 248 de companii;- lider cantitativ pe forme farmaceutice precum unguente (19,6% dintr-un total de 131 de companii), supozitoare şi ovule (32,4% dintr-un total de 53 de companii), pulberi injectabile (59,8% dintr-un total de 60 de companii);- locul 1 în piaţa medicamentelor antiinfecţioaselor orale (22,7% cotă de piaţă dintr-un total de 45 de companii).În ultimii cinci ani, vânzările pe piaţa internă au crescut cu 80%, ajungând să reprezinte 62% din cifra de afaceri totală a companiei.Ministerul Sănătăţii deţine 53% din producătorul de medicamente din Iaşi, a cărui evaluare bursieră se ridică la circa 670 milioane de lei.
Volodimir Zelenski a vizitat militarii ucraineni aflaţi în zona de sud a regiunii Zaporojie, în timp ce autorităţile militare de la Kiev a raportat faptul că a lansat atacuri asupra unei instalaţii petroliere controlate de Rusia, conform Al-Jazeera, de unde relatăm cele ce urmează.
Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că a clasat dosarul privind vizita lui Liviu Dragnea la ceremonia de învestire a preşedintelui Donald Trump, pe motiv că and #8222;fapta nu există and #8221;, potrivit G4Media, de la care transmitem cele ce urmează. Decizia a fost luată pe 10 septembrie 2025, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală.
Procentul de dezaprobare pentru preşedinţia lui Donald Trump a crescut la 58%, conform Reuters, de unde transmitem următoarele.
Von der Leyen a propus un împrumut garantat cu activele îngheţate ale Rusiei pentru a finanţa Ucraina # Bursa
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui împrumut Ucrainei garantat cu activele ruseşti îngheţate, opţiune calificată drept and #8222;cea mai eficientă and #8221; de Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, potrivit Reuters.
Pfizer a achiziţionat Metsera (MTSR.O) la un preţ de zece miliarde de dolari după ce a câştigat acordul acţionarilor şi licitaţia împotriva companiei Novo Nordisk (NOVOb.CO), conform Reuters, de unde relatăm următoarele.
