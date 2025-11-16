DRP deschide procesul de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale pentru derularea Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina”
Acum 5 minute
11:40
Asigurarea de răspundere civilă pentru trotinetele și bicicletele electrice devine obligatorie începând cu 16 noiembrie # Rador
Asigurarea de răspundere civilă pentru trotinetele și bicicletele electrice devine obligatorie de astăzi, conform unei noi legi promulgate recent de președintele țării. Este vorba de acele vehicule pe două roți care pot depăși viteza de 25 de km pe oră, sau pentru cele care cântăresc peste 25 de kg și depășesc doar 14 km pe […]
Acum 30 minute
11:20
DRP deschide procesul de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale pentru derularea Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina” # Rador
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda burse de studiu elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina, parte a programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina”. În cadrul Programului vor fi acordate burse pentru elevii etnici români înscriși în clasele I-II în […]
Acum 2 ore
10:20
Precizări ale ministrului sănătăţii, Alexandru Rogobete, privind ancheta în cazul fetiţei de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din Bucureşti # Rador
Raportul Corpului de control al Ministerului Sănătății, în ancheta de la clinică stomatologică din capitală unde o fetiță de doi ani a murit în urma unei anestezii generale, va fi finalizat mâine, a anunțat ministrul de resort, Alexandru Rogobete. El a precizat că raportul va fi transmis Parchetului General, care investigează cazul. Ministrul a menționat […]
10:10
Meteorologii atrag atenția că săptămâna viitoare aduce o scădere a temperaturilor, în pofida vremii relativ călduroase din această sfârșit de săptămână. În jumătatea de nord a țării acest fenomen se va resimți cel mai mult pe un fond de intensificare a vântului. Începutul săptămânii viitoare nu va avea maxime termice mai ridicate de 18 grade. […]
10:10
Mesaj al președintelui Nicușor Dan, cu prilejul înscăunării părintelui Claudiu-Lucian Pop ca Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma # Rador
Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, Claudiu-Lucian Pop, a fost înscăunat ieri în cadrul unei ceremonii desfășurate la Catedrala Sfânta Treime din Blaj. Cu acest prilej, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care afirmă că într-un moment în care societatea are nevoie mai mult ca oricând de reconciliere, biserica […]
09:50
Duminică au loc alegeri prezidențiale în Chile, în care coaliția de stânga aflată la guvernare se confruntă cu candidați conservatori, pe fondul îngrijorărilor legate de infracționalitate și imigrație, teme care domină agenda publică. Corespondentul BBC la Santiago relatează că, potrivit sondajelor, alegerile ar putea urma tiparul anilor precedenți, când votul a produs schimbări majore. Președintele […]
09:50
Ucraina depune eforturi pentru reluarea schimbului de prizonieri cu Rusia, declară Volodimir Zelenski # Rador
Ucraina depune eforturi pentru reluarea schimbului de prizonieri cu Rusia, sperând la eliberarea a 1.200 de ucraineni, au declarat președintele Volodimir Zelenski și șeful Consiliului său de Securitate. „Contăm… pe reluarea schimburilor”, a spus Zelenski într-un videoclip postat duminică pe aplicația de mesagerie Telegram. „Multe întâlniri, negocieri și apeluri sunt acum dedicate acestui lucru.”Rustem Umerov, […]
Acum 4 ore
08:30
În Mexico City au avut loc manifestații, unde mii de oameni protestează împotriva violenței crescânde, insecurității, dar și a guvernului președintei Claudia Sheinbaum. Manifestațiile au fost organizate de grupurile de tineret aparținând Generației Z, dar care au atras și sprijinul altor organizații înfuriate de recenta uciderea primarului localității Uruapan, Carlos Manzo, un critic vocal al […]
08:30
19 clădiri istorice din stațiunea Băile Herculane din județul Caraş-Severin ar urma să revin în proprietatea statului român, potrivit sentinței Curții de Apel Timișoara # Rador
19 clădiri istorice din stațiunea Băile Herculane din județul Caraş-Severin ar urma să revină în proprietatea statului român, potrivit unei prime sentințe a judecătorilor Curții de Apel Timișoara. Hotărârea, care poate fi atacată la instanța supremă, a fost anunțată pe portalul instanței și reprezintă o premieră post-Revoluție. Clădirile în cauză din această fostă stațiune simbol […]
Acum 6 ore
07:40
Peste 10.000 de candidați participă astăzi la concursul de intrare în rezidențiat, acesta fiind cel mai mic număr de candidați din ultimii ani. Au fost puse la dispoziție peste 5.000 de locuri și 295 de posturi în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. La fel ca în anii trecuți, examenul se va desfășura în șase […]
07:40
Biroul Electoral Municipal a admis până în prezent șase candidaturi la alegerile pentru Primăria Capitalei. Este vorba de cele depuse de Cătălin Drulă -USR, Ciprian Ciucu – PNL, Anca Alexandrescu – Alianța Electorală Dreptate pentru București) George Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri, Daniel Băluță – PSD și Virgil Alexandru Zidaru – independent. Mâine este […]
Acum 24 ore
21:50
Preşedintele Zelenski a anunţat o inspecţie imediată a sistemului energetic ucrainean. În ţară s-a declanşat un val de furie după ce biroul ucrainean anticorupţie a anunţat luni că anchetează delapidări masive comise în sistem. Sectorul energetic este, fără îndoială, cel mai sensibil din punct de vedere politic din Ucraina. Armata rusă atacă infrastructura sa aproape […]
21:50
Peste 32.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național, cele mai multe fiind destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cei mai căutați sunt conducătorii auto, curierii, agenții de securitate și muncitorii necalificați din diverse ramuri ale economiei. Oferta include și peste 2.000 de locuri […]
17:40
Armata ucraineană a declarat sâmbătă că a lovit rafinăria de petrol Riazan din Rusia, adăugând că au fost observate multiple explozii și un incendiu de proporții la fața locului. În declarația publicată pe Facebook, armata nu a furnizat alte detalii despre atac. Riazan se află la aproximativ 200 km sud-est de Moscova. Ucraina a lovit […]
17:20
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, consideră că prețurile la combustibil își vor reveni în scurt timp # Rador
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, consideră că prețurile la combustibil își vor reveni în scurt timp, pe măsură ce piața se va calma și se va vedea că efectul sancțiunilor impuse companiilor Lukoil și Rosneft nu creează perturbări majore. De la începutul lunii, combustibilii s-au scumpit în mai multe rânduri, cel mai mult motorina, care […]
16:00
Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a-i fi prezentate „dovezile palpabile, ample și solide despre drona militară rusă, care a încălcat spațiul aerian al României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie”. Fragmentele recuperate de autoritățile române de la locul prăbușirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenența acestuia, precum și […]
13:50
Candidatul PSD Daniel Băluță şi-a depus dosarul de candidatură pentru Primăria Municipiului București # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Candidatul PSD Daniel Băluță a intrat oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Primarul sectorului 4 și-a depus sâmbătă dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal, de unde a transmis că este încrezător că bucureștenii vor vota un candidat cu rezultate, o referire la ce a realizat el în timpul mandatelor ca […]
13:40
Aeronavele F-16 ar putea fi pregătite operaţional pentru apărarea spaţiului aerian în 2028 (ministrul bulgar al apărării) # Rador
Ministrul bulgar al apărării, Atanas Zaprianov, a declarat că aeronavele F-16 ar putea fi pregătite operaţional pentru apărarea spaţiului aerian în anul 2028, însă, momentan, paza aeriană poate fi realizată doar cu avioanele de vânătoare MiG-29. Ministrul a explicat că, după lucrările de modernizare a bazei aeriene de lângă Plovdiv este posibil ca securitatea aeriană […]
13:40
Săptămâna viitoare va fi făcut public al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, care vizează administrația locală și centrală, unde se vor face reduceri de personal și de cheltuieli, a anunțat vineri premierul Ilie Bolojan. Actul normativ va fi adoptat prin angajarea răspunderii guvernului. În ceea ce privește administrația locală, reducerile de personal se vor face […]
13:40
Papa Leon urmează să întâlnească la Vatican cu vedete de la Hollywood, în cadrul Anului Sfânt al Bisericii Catolice. Celebrități precum Cate Blanchett, Monica Bellucci și regizorul Spike Lee se numără printre invitați. Vaticanul a transmis că Papa speră să exploreze modul în care creativitatea poate contribui la misiunea Bisericii. Suveranul Pontif va rosti și […]
12:50
Canalele Disney vor reveni pe YouTube după o dispută între giganții media, care i-a lăsat pe milioane de abonați fără acces la evenimente sportive majore. Mai mult de 20 de canale deținute de Disney au fost eliminate luna trecută de pe YouTube TV. Confruntarea a început după ce compania Walt Disney a cerut platformei de […]
12:50
Polițiștii de frontieră au descoperit patru milioane de țigarete de contrabandă într-un tir în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin. Vehiculul era condus de un cetățean bosniac, care circula pe ruta Grecia, Croația, Spania și oficial transporta butelii cu freon. La control s-au găsit însă țigări fără timbru de acciză, pentru care șoferul nu […]
12:10
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul ucrainean, Andri Sibiha, despre situația liceelor românești din Cernăuți # Rador
Ministrul de externe, Oana Țoiu, anunță că a discutat la telefon cu omologul său de la Kiev, Andri Sibiha, despre situația liceelor românești din Cernăuți, context în care a subliniat atenția specială pe care o acordă România reformei din sistemul ucrainean de educație și cerința ca aceasta să protejeze nevoile comunității românești în ceea ce […]
Ieri
10:40
Sâmbătă, 15 noiembrie, consumul de energie electrică va fi restricționat în majoritatea regiunilor din Ucraina, pe tot parcursul zilei, din cauza atacurilor masive cu rachete și drone rusești lansate asupra instalațiilor energetice, au anunţat autorităţile ucrainene. Furnizarea de energie electrică conform unui grafic special este în vigoare deja de mai multe zile la rând, pe […]
10:00
Mii de persoane au participat vineri seara la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova, în zona centrală a orașului, a cărui temă este povestea din „Spărgătorul de nuci”. Târgul va fi deschis până pe 4 ianuarie și are patru puncte mari de atracție: Circul – lumea caruselului; Crăciunul tradițional românesc; Satul lui Moș Crăciun […]
09:10
EVENIMENTE INTERNE – Biserică, Culte * Blaj: Întronizarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Claudiu-Lucian Pop, are loc sâmbătă în Catedrala Arhiepiscopală Majoră ‘Sfânta Treime’ din Blaj, în prezenţa Prefectului Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, Cardinalul Claudio Gugerotti. Ceremonialul va începe la ora 10:45, printr-o procesiune solemnă care va porni de la […]
08:50
Organizaţia Națiunilor Unite susţine că mii de familii strămutate din Fâșia Gaza sunt complet expuse la vremea aspră, acum că a început sezonul ploios. Purtătorul de cuvânt Stéphane Dujarric a afirmat că ONU face tot posibilul pentru a distribui corturi, pături și prelate, dar a precizat că restricțiile israeliene înseamnă că milioane de articole de […]
08:50
Aproape o mie de persoane au venit, vineri seara, la un protest în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a cere revocarea șefei Instanței Supreme, Lia Savonea. Protestul a fost organizat de mai multe organizații civice, printre care Declic sau Inițiativa Timișoara, care spun că, de când judecătoarea Lia Savonea a devenit șefa […]
08:40
Grupul Lukoil din Bulgaria a primit permisiunea de continuare a activităţii din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei al SUA. Anunţul a fost făcut pe Facebook de ministrul bulgar al justiţiei, Gheorghi Gheorghiev, care a adăugat: „Acesta este rezultatul cooperării active dintre guvernul bulgar şi autorităţile americane şi al dialogului intens […]
08:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă bine la această oră, pe un carosabil umed însă și în condiții de ceață. Mai multe județe din sud, centru și est sunt sub un cod galben în acest sens. Vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri, iar polițiștii rutieri recomandă prudență, atât din partea șoferilor, cât […]
08:30
Ministerul Român de Externe i-a prezentat vineri ambasadorului Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, convocat la sediul instituției, dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie. Partea română a calificat acest act drept […]
08:20
Casa Albă a redus taxele pentru produse alimentare importate, precum carne de vită, roșii și cafea, în contextul presiunilor cu care se confruntă administrația Trump din cauza creșterii costului vieții. Un democrat de rang înalt a declarat că administrația „stinge acum un incendiu pe care tot ea l-a provocat” și îl prezintă drept progres. Donald […]
08:20
România are nevoie de politici şi reforme ambiţioase pentru a restabili sustenabilitatea fiscală, potrivit raportului FMI # Rador
România are nevoie de o combinație de politici și reforme structurale ambițioase pentru a sprijni creșterea și pentru a restabili sustenabilitatea fiscală, potrivit celui mai nou raport elaborat de Fondul Monetar Internaţional, în urma consultărilor de la București. Directorii executivi ai FMI salută pachetul amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026, adoptat recent, dar unii […]
08:10
Președintele Trump a afirmat că va da în judecată BBC pentru până la cinci miliarde de dolari, în ciuda faptului că instituția și-a cerut scuze pentru un documentar care a editat comentariile sale înaintea revoltelor de la Capitoliu din 2021. El le-a declarat reporterilor că acțiunea legală va fi probabil demarată săptămâna viitoare. Reprezentanții legali […]
07:50
Sfârșitul anului se apropie cu pași repezi, și, cu toate că s-ar putea să nu vă doriți ca spațiul de locuit să pară prea la modă, este totuși util să știți ce se mai „poartă” în lumea designului interior și ce anume anticipează experții că va deveni popular în anul următor, dacă vă gândiți să […]
02:20
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a apreciat ieri că preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp, pe măsură ce lumea se va calma şi se va vedea că efectul sancţiunilor impuse companiilor Lukoil şi Rosneft nu creează perturbări în piaţă./lalexandrescu RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 15 noiembrie
14 noiembrie 2025
22:50
Realizator: Cristina Dumitrescu – Ministerul Sănătății a anunțat controale la nivel național după decesul fetiței de doi ani, căreia i s-a făcut anestezie generală la o clinică stomatologică privată din București. Potrivit ministrul Alexandru Rogobete deja s-au descoperit nereguli la clinica respectivă. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Reporter: Victor […]
22:50
Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu: o reducere a dobânzii cheie în actuala conjuctură nu este oportună # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a afirmat astăzi că o reducere a dobânzii cheie în actuala conjuctură nu este oportună și nu ar ajuta pe nimeni. El a declarat că trebuie văzut cum evaluează inflația, traiectoria acesteia fiind marcată de destule incertitudini. Guvernatorul BNR a subliniat la prezentarea raportului trimestrial asupra […]
22:40
Conducerea FMI îndeamnă România să pună la punct un mix adecvat de politici și reforme pentru a sprijini creșterea economică # Rador
Conducerea Fondului Monetar Internațional îndeamnă România să pună la punct un mix adecvat de politici și reforme pentru a sprijini creșterea economică și pentru a proteja stabilitatea financiară. Recomandările apar în raportul elaborat de instituția financiară internațională în urma consultărilor cu autoritățile de la București. Potrivit documentului, conducerea FMI salută pachetul amplu de reforme fiscale […]
22:40
Donald Trump a cerut procurorului general şi FBI să ancheteze relaţiile dintre Jeffrey Epstein şi Bill Clinton sau alţi politicieni democraţi # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că va cere procurorului general şi Biroului Federal de Investigaţii (FBI) să ancheteze relaţiile pedofilului condamnat Jeffrey Epstein cu fostul preşedinte Bill Clinton şi alţi politicieni democraţi de rang înalt. În urmă cu două zile, democraţii au dat publicităţii documente despre care afirmă că ridică semne de întrebare în […]
21:30
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României în data de 10 noiembrie. Diplomații români i-au prezentat ambasadorului Lipaev fragmente de dronă rusească, recuperate de la locul prăbușirii, reprezentând dovezi palpabile, ample și solide ale […]
21:20
Protest în această seară în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție din București, organizat de mai multe asociații civice. Câteva sute, chiar 1.000 de oameni cer revocarea din funcție a șefei instanței supreme, judecătoarea Lia Savonea, din cauza deciziilor controversate luate în ultima perioadă. Recent, un complet de judecată, din care a făcut […]
19:50
La 14 noiembrie se încheie mandatul de patru ani al actualului Consiliu de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Cu acest prilej, Președintele Director General al SRR, Răzvan Ioan Dincă, a transmis un mesaj către colegi: „Închei astăzi un mandat de patru ani în fruntea Radio România. Am avut privilegiul să conduc o instituție cu […]
19:40
Republica Moldova a preluat oficial preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei # Rador
Republica Moldova a preluat oficial astăzi preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Strasbourg, transmite Radio Chişinău. Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popşoi, a prezentat priorităţile mandatului, subliniind că sprijinul pentru Ucraina şi operaţionalizarea Tribunalului Special pentru crimele de agresiune, precum şi a Comisiei de reclamaţii, constituie direcţiile-cheie ale […]
18:10
Companiile elvețiene vor investi 200 de miliarde de dolari în SUA ca parte a unui acord tarifar # Rador
Companiile elvețiene intenționează să facă investiții directe în SUA în valoare de 200 de miliarde de dolari până în 2028, ca parte a unui acord de reducere a taxelor vamale la 15% cu Administraţia Trump, a declarat vineri ministrul elvețian al economiei, Guy Parmelin. „Elveția nu a făcut la negocieri nicio concesie care ar pune […]
18:00
Producătorul britanic de automobile Jaguar-Land Rover a anunţat că atacul cibernetic suferit în cursul anului acestuia l-a costat mai mult de 260 de milioane de dolari. Atacul a forţat compania să oprească în totalitate producţia, timp de aproape şase săptămâni. Pierderile au fost dezvăluite în raportul pe trei luni, până la sfârşitul lui septembrie. Atacul […]
18:00
Rachete de croazieră ucrainene cu rază lungă de acțiune Neptun au lovit portul rusesc Novorossiisk, a anunţat vineri Statul Major General al armatei ucrainene. Rachetele în cauză au o rază de acțiune de 1.000 km. Portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră şi-a suspendat temporar vineri exporturile de petrol, echivalentul a 2,2 milioane de barili […]
17:50
Mai puțin eros, mai mult concept. Senzualitatea exprimată în Calendarul Pirelli – primul (și poate ultimul) dintre marile calendare artistice – este în întregime mentală. Vineri, în cadrul unui eveniment important la Praga, au fost prezentate cele douăzeci și două de fotografii, în care femeile sunt povestite prin obiectivul fotografului norvegian Sølve Sundsbø, cunoscut pentru […]
17:50
Conducerea companiei ruseşti Lukoil poartă discuții cu potențiali cumpărători ai activelor sale din străinătate # Rador
Conducerea companiei Lukoil – a doua cea mai mare producătoare de petrol din Rusia – a anunţat vineri că poartă discuții cu potențiali cumpărători ai activelor sale din străinătate, în urma sancțiunilor impuse luna trecută de autorităţile din Marea Britanie și Statele Unite. „Acordul specific va fi anunțat după ce se va ajunge la acorduri […]
