Sf. Dumitru Stăniloae, 122 ani de la naștere: A lucrat neabătut binele de-a lungul unui secol de frământări
Basilica.ro, 16 noiembrie 2025 11:20
Duminică se împlinesc 122 de ani de la nașterea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Marele teolog ortodox român a trecut prin epoci trăind toate frământările uriașe ale secolului trecut. S-a născut în Imperiul Austro-Ungar, s-a format la Cernăuți, București și Sibiu, a trecut prin frământările ideologice și politice din perioada celui de al Doilea Război…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
11:20
Sf. Dumitru Stăniloae, 122 ani de la naștere: A lucrat neabătut binele de-a lungul unui secol de frământări # Basilica.ro
Duminică se împlinesc 122 de ani de la nașterea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Marele teolog ortodox român a trecut prin epoci trăind toate frământările uriașe ale secolului trecut. S-a născut în Imperiul Austro-Ungar, s-a format la Cernăuți, București și Sibiu, a trecut prin frământările ideologice și politice din perioada celui de al Doilea Război…
Acum 2 ore
10:10
Din anul 2013, data de 16 noiembrie marchează Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România. Data a fost aleasă pentru a rememora ziua de 16 noiembrie 1972, când Conferința Generală a UNESCO, organizată la Paris, a adoptat Convenția privind Protecția Patrimoniului Mondial Cultural și Natural. Sunt incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO atât valori culturale materiale, precum Bisericile pictate din Bucovina, Mănăstirea Horezu, Bisericile Fortificate…
Acum 12 ore
00:50
Fundația Umanitară Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a început un proiect dedicat vârstnicilor și celor bolnavi. Organizația eparhială va construi un nou complex rezidențial pentru vârstnici în vecinătatea Mănăstirii Teodoreni din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Acesta va include spații de cazare, cantină, dispensar, o biserică pusă…
00:00
Calendar Ortodox, 16 noiembrie Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei Autorul primei Evanghelii a propovăduit pe Hristos în Ierusalim, Macedonia, Asia şi Etiopia, unde a şi suferit moarte martirică, este serbat în data de 16 noiembrie. A fost fiul lui Alfeu, care nu este una şi aceeaşi persoană cu Alfeu sau Cleopa, tatăl lui Iacob cel…
Acum 24 ore
21:20
PS Nichifor Botoșăneanul despre Sf. Paisie de la Neamț: Avem încredințarea că ascultă rugăciunile noastre # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la Mănăstirea Neamț, care și-a cinstit ocrotitorul. „Cuviosul Paisie de la Neamț, prăznuit astăzi, este cunoscut în întreaga lume ortodoxă”, a spus ierarhul. „Cinstit în Sfântul Munte, cinstit în Rusia, cinstit în Grecia, cinstit ca cel care a dobândit harisme și…
20:30
Viitorul centru de îngrijiri paliative din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va fi pus sub ocrotirea Sfintei Parascheva # Basilica.ro
Filiala Suceava a Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că va construi un centru de îngrijiri paliative, care va fi pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Parascheva. Instituția medicală va fi amplasată în proximitatea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava și va…
20:10
Sf. Ioan Gură de Aur cinstit la Luton: Ne arată Biserica drept loc al întâlnirii vii cu Dumnezeu, a spus IPS Atanasie # Basilica.ro
„Prin viața și slujirea sa, Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că Biserica nu cuprinde doar o rânduială de slujbe, ci un loc al întâlnirii vii cu Dumnezeu, unde cuvântul se face faptă, iar slujirea devine respirația Duhului Sfânt, aducând pacea lui Hristos în inimile oamenilor”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și al Irlandei de…
19:10
Parohiile românești din Irlanda și Islanda se unesc pentru a-i îmbrăca de iarnă pe copiii vulnerabili social din țară # Basilica.ro
Asociația Filantropică Sfântul Nectarie Irlanda, a Episcopiei Irlandei și Islandei, a început o nouă ediție a proiectului de sprijin pentru copiii vulnerabili social din Episcopia Hușilor. Aceștia vor primi haine și încălțăminte de iarnă, precum și alte obiecte de necesitate oferite prin generozitatea credincioșilor români din diaspora. „Cu nădejde și dragoste, dorim să continuăm această…
18:50
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va construi un nou cămin de bătrâni, un centru de îngrijiri paliative și o policlinică # Basilica.ro
Fundația Umanitară Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan Cel Nou Suceava” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a început trei proiecte dedicate vârstnicilor și celor bolnavi. Organizația eparhială va construi un nou complex rezidențial pentru vârstnici, un centru de îngrijiri paliative și o policlinică. Complexul rezidențial pentru vârstnici va fi construit în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.…
18:30
În Duminica a 25-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji…
16:50
A apărut traducerea în engleză a cărții Sfântului Dumitru Stăniloae despre Liturghia ortodoxă # Basilica.ro
Cartea Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a apărut recent, tradusă în engleză de Părintele Ioan Ioniță, la Editura Holy Cross Orthodox Press din Brookline, Massachusetts, SUA. Cu acest volum, „trilogia” teologică a Sfântului Dumitru Stăniloae (Dogmatică, Spiritualitate, Liturgică) este completă și în limba engleză. „În Spiritualitate și Comuniune, Părintele Stăniloae prezintă…
16:10
Postim de cele pământești, pentru a ne hrăni cu cele cerești: Mesajul Mitropolitului Nicolae la începutul postului # Basilica.ro
„Trebuie să începem să postim de mâncare și băutură bine știind că aceasta înseamnă numai începutul postului”, transmite Mitropolitul Nicolae al celor două Americi la începutul Postului Nașterii Domnului. „Postim de cele pământești, pentru a ne hrăni cu cele cerești”, adaugă Înaltpreasfinția Sa, amintind că postul trupesc slujește la omorârea patimilor. „Trupul hrănit mai puțin…
13:10
S-a mutat la Domnul Maica Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț și ucenica Sf. Dometie cel Milostiv # Basilica.ro
Maica Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț, s-a mutat la Domnul sâmbătă, la vârsta de 88 de ani, după decenii în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a reușit să depășească toate piedicile prigoanei ateiste și să ctitorească atât obștea, cât și zidurile mănăstirii. S-a născut în 23 noiembrie 1936 la Pianu de Sus, județul Alba, din…
Ieri
11:20
Te Deum de Ziua Dobrogei la Tulcea: Prima provincie care s-a alipit României după Unirea din 1859 # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat vineri, la Tulcea, o slujbă de Te Deum la Monumentul Independenței de pe Colnicul Hora. Alături de oficialii locali și județeni, reprezentanții Bisericii au marcat astfel 147 de ani de la Unirea Dobrogei cu România. „Cu adevărat, revenirea Dobrogei la patria mamă, la anul 1878, se constituie într-o…
09:50
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, își cinstesc sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul S-a născut la Poieni, județul Iași, în 12 aprilie 1972. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași în 1998 și…
00:10
†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sfinții Mc. și Mărturisitori: Gurie, Samona și Aviv diaconul # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 15 noiembrie Sf. Cuv. Paisie de la Neamț Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Paisie de la Neamţ s-a născut în oraşul Poltava, pe teritoriul Ucrainei de astăzi, în anul 1722, la 21 decembrie, într-o binecuvântată familie preoţească, fiind al unsprezecelea copil din cei doisprezece fraţi. Tatăl său se numea Ioan şi…
14 noiembrie 2025
23:30
Din 2026, credincioșii vor cinsti cu peste 30 de sfinți români în plus, ca urmare a deciziilor de canonizare a mărturisitorilor din perioada comunistă, a sfintelor femei și a cuvioșilor români athoniți. Calendarul ortodox pentru anul 2026, care este deja disponibil la pangarele bisericești și online, include pe cei 16 sfinți duhovnici și mărturisitori din…
19:30
Un moment special din cadrul programului Adunării Generale a Federației Filantropia a avut loc miercuri la Centrul de formare „Dumitru Stăniloae” al Arhiepiscopiei Bucureștilor: lansarea volumului „Filantropia în cei 100 de ani de Patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române”. Evenimentul s-a desfășurat în prezența consilierilor de la sectoarele social-filantropice ale eparhiilor din Patriarhia Română și a membrilor…
18:50
Agenția de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române a inclus în oferta sa de turism intern două oferte de petrecere a sărbătorilor de iarnă la Alba Iulia: una pentru sărbătorile de Crăciun și una în aceeași zonă, dar la trecerea dintre ani. Ambele programe sunt centrate în jurul uneia dintre cele mai noi mănăstiri din…
18:20
Seminarul Teologic din Huși și-a cinstit ocrotitorul printr-o serie de manifestări cultural-religioase # Basilica.ro
Manifestările dedicate Zilei Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși au debutat joi dimineață cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Catedrala Episcopală din Huși. Programul a continuat apoi la sediul instituției de învățământ și a inclus două evenimente culturale. Preasfințitul Părinte Ignatie a participat la lansarea albumului monografic…
17:40
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a instituit Ziua Mondială a Limbii Elene, cu data de marcare în 9 februarie, ziua în care s-a mutat la cele veșnice Poetul Național al Greciei, Dionysios Solomos. Decizia a fost luată la cea de a 43-a Adunare Generală UNESCO, desfășurată în această perioadă la Samarkand,…
17:00
Parohul român din Valletta le-a vorbit despre credința ortodoxă elevilor de la o școală de elită din Malta # Basilica.ro
Părintele Alexandru Popescu, parohul român din Valletta, a fost invitat să le prezinte elevilor de școală primară maltezi esența credinței ortodoxe a românilor. Momentul educativ a avut loc cu prilejul Zilei Diversității în Malta, la prestigioasa instituție de învățământ San Anton School, situată în zona Imșelliet / Zebbiegħ din Malta. Această școală este recunoscută pentru programa orientată spre formarea…
16:50
Din 2026, credincioșii vor cinsti cu peste 30 de sfinți români în plus, ca urmare a deciziilor de canonizare a mărturisitorilor din perioada comunistă, a sfintelor femei și a cuvioșilor români athoniți. Calendarul ortodox pentru anul 2026, care este deja disponibil la pangarele bisericești și online, include pe cei 16 sfinți duhovnici și mărturisitori din…
15:40
Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului 2025: O pregătire de sfințire pentru trup și suflet # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis o scrisoare pastorală tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului 2025. Postul Crăciunului începe în data de 14 noiembrie și durează până în data de 24 decembrie. Este o tradiție ca membrii Sfântului Sinod să se adreseze clericilor, monahilor și credincioșilor în…
15:30
Episcopul Europei de Nord: Sfântul Atanasie Todoran îi ocrotește pe bătrânii noștri de pretutindeni # Basilica.ro
În Suedia, la Sölvesborg, credincioșii români și suedezi i-au cinstit miercuri pe Sfinții Martiri Năsăudeni. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a subliniat rolul Sfântului Atanasie Todoran ca ocrotitor al bătrânilor și bolnavilor. Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica de lemn care poartă hramul Sfinților Năsăudeni, de către Preasfințitul Părinte Macarie, împreună cu…
15:10
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a participat miercuri la inaugurarea noului sediu al carabinierilor din Cahul. Noua structură este menită să sporească siguranța și ordinea publică în regiune și face parte din Direcția regională Sud a Inspectoratului General de Carabinieri. Preasfințitul Părinte Veniamin a mulțumit conducerii și angajaților instituției pentru efortul depus în slujirea…
15:10
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Apostol Filip la Paraclisul Catedralei Naționale, vineri, 14 noiembrie. Un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip au fost oferite recent catedralei de către Arhimandritul Antipas Skandalakis, starețul Chiliei „Sfânta Ana” din Muntele Athos.
12:50
PS Paisie Sinaitul: În Sfântul Apostol Filip vedem primul chip al misionarului creștin # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a spus vineri, la Paraclisul Catedralei Naționale, că în Apostolul Filip, sărbătorit în data de 14 noiembrie, vedem chipul primului misionar creștin. Ierarhul a prezentat pe larg viața și misiunea apostolului, subliniind că răspunsul său imediat la chemarea Mântuitorului arată „o inimă deja hrănită de Scripturi și pregătită să-L recunoască…
11:50
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost depuse la Palatul Culturii din Iași # Basilica.ro
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost depuse miercuri în incinta Palatului Culturii, unde vor rămâne timp de 30 de zile. La orele prânzului, sicriul a fost întâmpinat în Piața Unirii din Iași și transportat de un dric tras de cai. La ceremonial au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai Jandarmeriei Române, ai…
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Ziua Bibliei a reunit peste 7.500 de tineri din județul Suceava care au citit Sfânta Scriptură într-o oră # Basilica.ro
De Ziua Bibliei, peste 7.500 de tineri din județul Suceava au citit Sfânta Scriptură integral în cadrul unui proiect desfășurat de Inspectoratul Școlar și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Grupelor de elevi din Suceava li s-au adăugat grupuri din municipiul București, județele Bacău, Brașov, Buzău, Galați, Maramureș, Satu Mare și Vaslui, din Portugalia și din Republica…
10:20
Arhimandritul Zaharia Zaharou a participat la sărbătoarea hramului unei mănăstiri din Alba Iulia # Basilica.ro
Arhimandritul Zaharia Zaharou, duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, a participat marți, împreună cu o delegație de la mănăstirea din Marea Britanie la sărbătoarea hramului Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. Sfânta Liturghie a fost oficiată în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu un sobor de…
09:50
Ziua Dobrogei: În data de 14 noiembrie este serbată regiunea unde s-a născut creștinismul în spațiul românesc # Basilica.ro
Ziua Dobrogei este sărbătorită anual în data de 14 noiembrie, marcând reintegrarea provinciei în statul român în 1878. Totodată, Dobrogea este leagănul creștinismului românesc, loc binecuvântat de propovăduirea Sfinților Apostoli și de primii martiri ai neamului. În contextul războiului ruso-româno-turc de la 1877-1878, armata română a trecut Dunărea și a realipit zona regatului. La 14…
09:10
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Icoana ortodoxă, loc de întâlnire cu sfinții în rugăciune: Patriarhul Daniel la Conferința Națională de pictură bisericească „Icoana ortodoxă nu este o simplă podoabă așezată în biserică pentru a fi admirată din punct de vedere estetic, ci un loc de întâlnire cu sfinții în rugăciune, în…
08:00
Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului; Sfinții Cuvioși Palamiți (Începutul Postului Nașterii Domnului) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 14 noiembrie Sfântul Apostol Filip S-a născut în Betsaida Galileei, de unde erau și Sfinții Petru și Andrei. A fost chemat la apostolat chiar a doua zi după chemarea acestora și a celor doi frați Iacob și Ioan, fiii lui Zevedei. Filip era căsătorit. Avea patru fete care prin propovăduirea lor au ilustrat…
13 noiembrie 2025
22:30
Paraclisul Catedralei Naționale invită credincioșii la sărbătoarea Sfântului Apostol Filip: Liturghie arhierească # Basilica.ro
Paraclisul Catedralei Naționale invită credincioșii la sărbătoarea Sfântului Apostol Filip, cinstit în data de 14 noiembrie. Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Catedrala Națională a primit recent un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip oferite de Arhimandritul Antipas Skandalakis, starețul Chiliei „Sfânta Ana” din Muntele Athos. Racla în…
20:30
Jurnaliști din presa bisericească au participat la un curs de combatere a antisemitismului și discursului de ură # Basilica.ro
Jurnaliști de la Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române au participat, în perioada 10-13 noiembrie, la un curs de formare care a avut ca scop combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și discursului de ură în spațiul public. Organizat de Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Culte, cursul…
19:40
Prietenia cu Dumnezeu nu înșală niciodată: PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit bisericuța de la Grădina Snagov # Basilica.ro
„Fiecare dintre noi, chiar și atunci când o ducem bine și avem tot ce ne trebuie, trebuie să păstrăm o strânsă legătură cu Dumnezeu, pentru că singura prietenie din lumea aceasta care transcende limitele ei este prietenia cu Dumnezeu, după cum această prietenie este singura care nu ne înșală niciodată”, a spus joi Preasfințitul Părinte…
19:20
ASCOR Arad a sărbătorit Ziua Internațională a Bibliei prin oferirea a 100 de Sfinte Scripturi către copiii și tinerii din medii defavorizate. Cele 100 de exemplare au fost achiziționate în cadrul proiectului „100 de Sfinte Scripturi pentru Centenar”. Acest proiect a fost posibil prin implicarea și jertfelnicia mai multor parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, care…
18:30
Sfântul Visarion de la Lainici a fost sărbătorit, pentru prima oară, la Mănăstirea Lainici, după proclamarea locală a canonizării sale. Luni a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-au numărat părintele protosinghel Onisifor Petrescu, Starețul Mănăstirii Frăsinei, Pr. Adrian Boldișor…
17:30
Patriarhul Teofil: Legăturile dintre Biserica României și cea a Ierusalimului să fie semn al unității Bisericii Ortodoxe # Basilica.ro
Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a slujit duminică la Așezământul Românesc din Ierusalim, prilej cu care a avut loc și recunoașterea oficială a Arhim. Ioan Meiu ca reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. „Dorim să vă felicităm, Preacucernice Părinte Ioan, pentru asumarea acestei importante responsabilități în numele Patriarhiei Române, și vă asigurăm de…
17:10
Conferința națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”. Tema și participanții din acest an # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a deschis, joi, ediția a 12-a a Conferinței naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”. Tema ediției din acest an este „Erminia artei bisericești, între teologie și expresie vizuală”. În mesajul de deschidere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre valoarea icoanei, care este mai mult decât o simplă…
17:00
O comunitate din sudul Franței, formată majoritar din medici români, și-a sărbătorit hramul # Basilica.ro
Comunitatea românească din Saint-Raphael, Franța, formată în proporție de aproximativ 60% din medici români care activează în sudul Franței, și-a sărbătorit hramul duminică, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nectarie. Sărbătoarea a debutat sâmbătă seara cu slujba Vecerniei unită cu Litia, iar duminică a fost oficiată Sfânta Liturghie, urmată de o agapă oferită într-un…
16:50
Românii din Auckland, Noua Zeelandă, construiesc o sală social-culturală: Primele etape sunt deja realizate # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland a finalizat primele trei etape ale proiectului de construcție a Sălii Social-Culturale, un viitor centru dedicat activităților comunității românești din Noua Zeelandă. În perioada 1 aprilie – 3 octombrie 2025, parohia a reușit să implementeze trei etape esențiale ale proiectului: lucrările de canalizare și drenaj pluvial, instalarea curentului electric…
16:30
Paraclisul Catedralei Naționale invită credincioșii la sărbătoarea Sfântului Apostol Filip: Liturghie arhierească # Basilica.ro
Paraclisul Catedralei Naționale invită credincioșii la sărbătoarea Sfântului Apostol Filip, cinstit în data de 14 noiembrie. Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Catedrala Națională a primit recent un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip oferite de Arhimandritul Arsenie, starețul Chiliei „Sfânta Ana” din Muntele Athos. Racla în care…
16:20
Galerie foto: Sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur la Paraclisul Catedralei Naționale (2025) # Basilica.ro
Paraclisul Catedralei Naționale și-a sărbătorit joi hramul de toamnă închinat Sfântului Ioan Gură de Aur.
16:20
Taina dulcii așteptări: Mesaj pastoral al IPS Atanasie la începutul Postului Nașterii Domnului # Basilica.ro
Într-un mesaj pastoral publicat joi, în ajunul Postului Nașterii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, îi invită pe credincioși să redescopere „taina așteptării”, pe care o numește „respirația nădejdii” și „locul unde Dumnezeu Se descoperă în tăcere”. Arhiepiscopul Atanasie subliniază că omului contemporan, obișnuit cu graba și satisfacția imediată, îi…
16:10
Patriarhul României, mesaj de felicitare adresat Mitropolitului Ardealului pentru 20 de ani de păstorire # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, își exprimă aprecierea cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu ca Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului. În mesajul transmis la ceasul aniversar, Patriarhul României subliniază responsabilitatea demnității arhierești și arată că Mitropolitul Laurențiu a împlinit cu statornicie mandatul primit, continuând lucrarea înaintașilor…
16:10
Ciprian Olinici: Mozaicul Catedralei Naționale nu este o copie a tradiției, ci o continuare creativă a acesteia # Basilica.ro
„Alegerea împodobirii întregului interior al Catedralei Naționale cu mozaicuri, urmând fidel tradiția bizantină, însă cu mijloacele pe care modernitatea le pune la dispoziție, reprezintă fără îndoială un act dublu de recuperare și actualizare, în cheie artistică și teologică deopotrivă, a uneia dintre cele mai importante moșteniri ale Bizanțului”, a spus Secretarul de Stat pentru Culte…
16:00
Sfințire de raclă: Catedrala Națională a primit un fragment din moaștele Sf. Apostol Filip # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a sfințit joi racla în care a fost așezat un fragment din moaștele Sfântului Apostol Filip, dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de Arhimandritul Antipa, Starețul Chiliei „Sfânta Ana” din Sfântul Munte Athos. Slujba a avut loc la Paraclisul Catedralei Naționale înainte de Sfânta Liturghie oficiată cu ocazia hramului de toamnă, Sfântul…
15:20
Icoana ortodoxă, loc de întâlnire cu sfinții în rugăciune: Patriarhul Daniel la Conferința Națională de pictură bisericească # Basilica.ro
„Icoana ortodoxă nu este o simplă podoabă așezată în biserică pentru a fi admirată din punct de vedere estetic, ci un loc de întâlnire cu sfinții în rugăciune, în comuniunea Bisericii”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în deschiderea Conferinței Naționale Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească, care a început…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.