Vinted, platforma europeană senzaţie de modă second hand unde românii au ajuns să vândă aproape orice, ajunge la o valoare de 8 miliarde de euro printr-o nouă vânzare de acţiuni. În urmă cu un an, startup-ul era evaluat la 5 mld. euro
Ziarul Financiar, 16 noiembrie 2025 17:30
ZF Index Imobiliar octombrie 2025. Cartierul din Bucureşti unde preţurile au crescut cu 8.000 de euro de la o lună la alta.Locuinţele vechi din Capitală se apropie de pragul de 135.000 de euro # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în octombrie 2025 la 134.923 de euro, în creştere cu 1,6% faţă de septembrie, respectiv cu 2.231 de euro într-o singură lună.
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA a creat un gol fără precedent: Funcţionarii publici nu au putut să strângă date în timpul celor 43 de zile de şomaj tehnic, ceea ce a dus la o întrerupere în seriile statistice, lăsând investitorii în ceaţă cu privire la starea celei mai mari economii a lumii # Ziarul Financiar
Soufflet Agro România, parte a grupului francez Soufflet, şi-a redus pierderea netă cu 26% în 2024, la 36 mil. lei # Ziarul Financiar
Soufflet Agro România, care se ocupă de comerţul cerealelor şi a seminţelor şi deţine trei silozuri proprii, parte a grupului francez Soufflet, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 246,5 mil. lei (49,5 mil. euro), în creştere cu 13,3% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 217,5 mil. lei (aproximativ 44 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Afacerile constructorului Taffo din Baia Mare au scăzut cu 26,2% în 2024, ajungând la 87,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Taffo, o companie de construcţii din Baia Mare deţinută de trei acţionari români, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 87,5 mil. lei (17,6 mil. euro), în scădere cu 26,2% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 118,7 mil. lei (24 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Hotelul International din Sinaia: „Businessul din evenimente corporate organizate de clienţii din farma, IT şi bănci a crescut cu 10%, dar este în scădere pe leisure“. Hotelul are 180 de camere, trei restaurante şi nouă săli de conferinţă # Ziarul Financiar
Hotelul de patru stele International din Sinaia, una din cele mai mari unităţi din staţiunea montană, cu o capacitate de 180 de camere, la care deţine acţiuni familia fostului preşedinte ASF Dan Radu Ruşanu, a operat la un grad mediu de ocupare de 75% din septembrie până în prezent.
Turcii de la Tosmur Grup vor finaliza în decembrie a doua fabrică din Medgidia, care dublează capacitatea, o investiţie de 86 mil. euro: „Am angajat deja 60 de oameni“. Compania vinde cea mai mare parte a producţiei către clienţii din Europa, America, Asia şi Orientul Mijlociu şi doar 8% pe plan local # Ziarul Financiar
Turcii de la Tosmur Grup, care controlează o fabrică de amidon din Medgidia, inaugurată în 2022, vor finaliza în decembrie construcţia unei noi unităţi, ce va dubla capacitatea de producţie, o investiţie de 86 mil. euro.
Raport FMI pentru România: Măsurile fiscale ale Guvernului reprezintă o etapă esenţială pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice. Economia este aşteptată să crească treptat cu 1,0% în 2025. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Suntem pe o direcţie îmbunătăţită semnificativ # Ziarul Financiar
