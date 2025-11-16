Voi ce l-aţi întreba pe Enrico Letta despre viitorul Europei, despre viitorul geopolitic, social, de business şi economic al României, despre viitorul vostru?
Compania de petrol şi de rafinare a Ungariei, Mol, ar putea deveni salvatorul energetic al Serbiei. Se transformă cea mai mare economie din Balcanii de Vest într-un satelit energetic al Budapestei? # Ziarul Financiar
Mol, compania de petrol şi carburanţi a Ungariei, lucrează la un plan de a prelua o participaţie de puţin peste 11% la concurentul sârb NIS, blocat în prezent de sancţiuni americane deoarece este controlat de colosul rus Gazprom. Deşi pachetul de acţiuni nu i-ar oferi companiei maghiare controlul, acesta ar schimba structura acţionariatului prin diluarea influenţei ruseşti şi ar putea scoate NIS din zona de pericol. Informaţiile vin din presa maghiară şi nu ar trebui să surprindă.
ZF Index Imobiliar octombrie 2025. Cartierul din Bucureşti unde preţurile au crescut cu 8.000 de euro de la o lună la alta.Locuinţele vechi din Capitală se apropie de pragul de 135.000 de euro # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în octombrie 2025 la 134.923 de euro, în creştere cu 1,6% faţă de septembrie, respectiv cu 2.231 de euro într-o singură lună.
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA a creat un gol fără precedent: Funcţionarii publici nu au putut să strângă date în timpul celor 43 de zile de şomaj tehnic, ceea ce a dus la o întrerupere în seriile statistice, lăsând investitorii în ceaţă cu privire la starea celei mai mari economii a lumii # Ziarul Financiar
Soufflet Agro România, parte a grupului francez Soufflet, şi-a redus pierderea netă cu 26% în 2024, la 36 mil. lei # Ziarul Financiar
Soufflet Agro România, care se ocupă de comerţul cerealelor şi a seminţelor şi deţine trei silozuri proprii, parte a grupului francez Soufflet, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 246,5 mil. lei (49,5 mil. euro), în creştere cu 13,3% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 217,5 mil. lei (aproximativ 44 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Afacerile constructorului Taffo din Baia Mare au scăzut cu 26,2% în 2024, ajungând la 87,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Taffo, o companie de construcţii din Baia Mare deţinută de trei acţionari români, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 87,5 mil. lei (17,6 mil. euro), în scădere cu 26,2% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 118,7 mil. lei (24 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Hotelul International din Sinaia: „Businessul din evenimente corporate organizate de clienţii din farma, IT şi bănci a crescut cu 10%, dar este în scădere pe leisure“. Hotelul are 180 de camere, trei restaurante şi nouă săli de conferinţă # Ziarul Financiar
Hotelul de patru stele International din Sinaia, una din cele mai mari unităţi din staţiunea montană, cu o capacitate de 180 de camere, la care deţine acţiuni familia fostului preşedinte ASF Dan Radu Ruşanu, a operat la un grad mediu de ocupare de 75% din septembrie până în prezent.
Turcii de la Tosmur Grup vor finaliza în decembrie a doua fabrică din Medgidia, care dublează capacitatea, o investiţie de 86 mil. euro: „Am angajat deja 60 de oameni“. Compania vinde cea mai mare parte a producţiei către clienţii din Europa, America, Asia şi Orientul Mijlociu şi doar 8% pe plan local # Ziarul Financiar
Turcii de la Tosmur Grup, care controlează o fabrică de amidon din Medgidia, inaugurată în 2022, vor finaliza în decembrie construcţia unei noi unităţi, ce va dubla capacitatea de producţie, o investiţie de 86 mil. euro.
Raport FMI pentru România: Măsurile fiscale ale Guvernului reprezintă o etapă esenţială pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice. Economia este aşteptată să crească treptat cu 1,0% în 2025. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Suntem pe o direcţie îmbunătăţită semnificativ # Ziarul Financiar
14 noiembrie 2025
