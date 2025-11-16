Liderul lui Bayern nu l-a recunoscut pe președintele rivalei istorice: „Puțină modestie nu i-ar strica”
Gazeta Sporturilor, 16 noiembrie 2025 22:20
O scenă neobișnuită și tensionată a avut loc la Munchen, acolo unde Gernot Mang (57 de ani), președintele echipei 1860 Munchen (echipă din al treilea eșalon), a povestit o întâlnire „neplăcută” cu Herbert Hainer (71 de ani), președintele lui Bayern Munchen.Incidentul s-a petrecut în cadrul unei conferințe organizate de Munchner Abendzeitung, acolo unde au participat reprezentanți ai cluburilor profesioniste din Bavaria. ...
• • •
Liderul lui Bayern nu l-a recunoscut pe președintele rivalei istorice: „Puțină modestie nu i-ar strica” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. „Tricolorii” nu mai pot termina pe locul 2 și vor avea parte de un adversar mult mai dificil la barajul din luna martie pentru calificarea la Campionatul Mondial. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, n-ar acorda notă de trecere campaniei de calificare.Cu un meci rămas de jucat, cel cu San Marino de la Ploiești, România se află pe locul 3 în grupa H, cu 10 puncte după 7 meciuri. Austria este lider, cu 18, urmată de Bosnia, cu 16. ...
Fostul fundaș central Cristi Săpunaru (41 de ani) a pus tunurile pe arbitraj, după ce România a cedat în Bosnia cu scorul de 1-3, în penultimul meci al preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Cristi Săpunaru a descris arbitrajul englezului Michael Oliver ca fiind unul „execrabil”. I-a reproșat „centralului” faptul că i-a acordat cartonașul galben lui Bogdan Racovițan într-un moment în care nu ar fi fost cazul. ...
Bosniacii ne-au făcut „țigani”, iar acum continuă „războiul”: „Să se uite în curtea lor” # Gazeta Sporturilor
Presa din Bosnia a reacționat dur, după ce FRF a anunțat că va face un memoriu la UEFA în care va cere tragerea la răspundere a gazdelor de sâmbătă pentru scandările rasiste ale gazdelor, dar și pentru condițiile în care s-a disputat meciul. Fanii bosniaci au avut o atitudine extrem de agresivă la adresa românilor. Nu au respectat momentul intonării imnului și au strigat „țiganii, țiganii” pe parcursul partidei. ...
Naționala Bulgariei este una dintre cele mai slabe din Europa, ținând cont de parcursul din 2025. Pregătită de selecționerul Aleksandar Dimitrov (49 de ani), n-a câștigat niciun meci din cele 9 disputate în 2025 și are un golaveraj dezastruos: un singur gol marcat și 18 primite.Sâmbătă, Bulgaria a pierdut pe terenul Turciei, scor 0-2, în etapa 5 din grupa E a preliminariilor Campionatului Mondial. ...
Starul Olandei, Cody Gakpo, i-a dăruit un bolid tatălui său: „Asta vine din inimă” # Gazeta Sporturilor
Cody Gakpo a dezvăluit în această săptămână unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa, înaintea meciului cu Lituania. Atacantul lui Liverpool a confirmat un zvon care circula de câteva zile: i-a făcut cadou tatălui său un Bentley Bentayga, un vis pe care îl avea încă de când era copil.Întrebat de un reporter de la Ziggo Sport, „cormoranul” Gakpo nu a mai ascuns adevărul. ...
Direct în istorie, după UMILINȚA din preliminarii! Nu s-a mai întâmplat de 22 de ani # Gazeta Sporturilor
Fără Cristiano Ronaldo (40 de ani), suspendat din cauza cartonașului roșu pe care l-a primit cu Irlanda, Portugalia a zdrobit-o pe Armenia, scor 9-1, și s-a calificat cu stil la Campionatul Mondial din 2026. A fost o partidă în care doi jucători au reușit câte un hattrick. Este vorba despre Joao Neves (21 de ani), mijlocașul lui PSG, și Bruno Fernandes (31 de ani), starul lui Manchester United. ...
De ce finala dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner a fost întreruptă timp de 12 minute » Dialogul purtat la mijlocul terenului # Gazeta Sporturilor
Meciul Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, din finala Turneului Campionilor, a fost întrerupt timp de 12 minute în primul set. După un start extrem de echilibrat în finala de la Torino, meciul a fost întrerupt timp de 12 minute în primul set, într-un moment în care Carlos Alcaraz conducea cu scorul de 2-1GALERIE FOTO. ...
Fotbalistul momentului în Europa! E „killer-ul” Ungariei și Portugaliei, iar Tottenham l-a „aruncat” pentru 4 milioane de euro: „Toată lumea plânge” # Gazeta Sporturilor
Irlandezul Troy Parrott (23 de ani) este fotbalistul momentului în Europa! Atacantul a înscris 5 goluri în ultimele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial. Pe 13 noiembrie, Irlanda a bătut-o pe Portugalia grație „dublei” sale, iar trei zile mai târziu a trăit, probabil, cea mai frumoasă zi din viața lui.A marcat o „triplă” cu Ungaria, iar Irlanda s-a impus cu 3-2 la ultima fază. ...
Ronaldo a reacționat după calificarea Portugaliei la Mondial: „Suntem la Cupa Mondială!” # Gazeta Sporturilor
Portugalia a obținut fără emoții victoria cu Armenia, scor 9-1, și a încheiat preliminariile pe primul loc în Grupa F, la trei puncte în fața Irlandei. Lusitanii au dominat categoric chiar și fără Cristiano Ronaldo, absent după incidentul din meciul precedent. ...
A jucat un deceniu în Italia și dă verdictul: „Ștacheta e prea sus, unde jucăm noi, unde joacă ei?!”. De ce ar prefera Ucraina la baraj # Gazeta Sporturilor
Paul Codrea, 44 de ani, i-a analizat pe tricolori și a ajuns la idee că „atât s-a putut, ăștia suntem de vreo zece ani încoace”. De ce nu ar fi de acord cu schimbarea selecționerului și face o comparație între cele două loturi, România și Bosnia: „Noi prin Turcia, China și Arabia, ei în Italia, Spania și Germania”Pierdem calificări pe bandă rulantă de ani buni și eșuăm în tentativa de a ajunge din nou - cel puțin direct - la un turneu final de Campionat ...
Ungaria poate rămâne fără selecționer, după drama din preliminarii: „Astăzi discutăm” # Gazeta Sporturilor
După dezastrul cu Irlanda, scor 2-3, Marco Rossi (61 de ani), selecționerul Ungariei, a declarat că nu știe dacă va rămâne sau nu antrenorul naționalei maghiare. În ciuda eșecului, Marco Rossi a spus că băieții săi au arătat atitudine și nu are ce să le reproșeze. Va avea o discuție cu conducerea Federației chiar azi și va vedea dacă va continua ca selecționer al Ungariei sau nu. ...
Minaur Baia Mare, calificare miraculoasă în grupele EHF European League! Au recuperat un deficit imens # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare s-a calificat într-un mod extraordinar în grupele EHF European League la handbal feminin. Învinse la 6 goluri în tur, elevele lui Joao Florencio au spulberat-o acasă pe Horsens, scor 33-22.România va avea 3 reprezentante în grupele European League, a doua competiție intercluburi la nivel continental. Vicecampioana Corona Brașov a fost acceptată din oficiu, iar Rapid a întors ieri miraculos dubla cu Bensheim-Auerbach. ...
Denis Drăguș a fost eliminat la Zenica după trei minute pe gazon și un fault desprins din karate, deschizând poarta spre un eșec lamentabil al naționalei. Să vorbim însă fără ocolișuri despre omul Denis Drăguș, care-i împinge în prăpastie cariera fotbalistului cu același nume. Dar mai există o unică șansă de salvare!Acest text nu este despre un cartonaș roșu. ...
Dominik Szoboszlai, în lacrimi după eșecul la ultima fază al Ungariei: „Atât de mult doare…” # Gazeta Sporturilor
Naționala Ungariei a fost învinsă dramatic de Irlanda, scor 2-3, în meciul decisiv de calificare la Cupa Mondială disputat duminică după-amiază. Dominik Szoboszlai a izbucnit în lacrimi la finalO înfrângere care nu doar că a spulberat șansele maghiarilor de a ajunge la turneul final, ci l-a doborât emoțional pe căpitanul echipei, Dominik Szoboszlai. ...
Un scandal grav a izbucnit în fotbalul israelian. Un junior de 17 ani al celor de la Yermiyahu Holon, formație din a treia ligă, a primit o pedeapsă-record, potrivit sport.aktuality.sk. Clubul a luat decizia de a nu-i dezvălui numele.Acest caz a provocat un scandal puternic în fotbalul israelian. Este considerat printre cele mai grave incidente din competițiile de juniori din ultimii ani. ...
Fostul mare atacant Gabi Balint (62 de ani) a criticat jocul României din meciul pierdut în fața Bosniei, scor 1-3, în penultimul meci al preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Gabi Balint consideră că România nu ar fi trebuit să se retragă în repriza secundă a meciului de la Zenica. De asemenea, l-a deranjat faptul că elevii lui Lucescu nu au practicat un joc mai combinativ în fața unui adversar mult mai puternic din punct de vedere fizic. ...
ȘOCUL din Ungaria modifică lista adversarilor României pentru barajul de Mondial! # Gazeta Sporturilor
Dezastru în Ungaria! Maghiarii au fost bătuți și eliminați la ultima fază de Irlanda, în ultimul meci din grupa F a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Iar acest lucru modifică lista adversarilor României pentru barajul din luna martie.„Tricolorii” se vor afla în ultima urnă la tragerea la sorți a barajului pentru Mondial. Vom începe într-o semifinală disputată într-o singură manșă pe care o vom disputa în deplasare, împotriva unui adversar din urna 1. ...
„Visele noastre s-au spulberat” » Maghiarii plâng, după ce Ungaria a ratat barajul pentru Mondial în minutul 90+6 # Gazeta Sporturilor
Ungaria a ratat cum nu se putea mai dramatic prezența la barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Irlanda i-a bătut la Budapesta, 3-2, cu un gol în minutul 90+6, lăsându-i acasă pe vecini. Maghiarii aveau nevoie doar de un egal pe teren propriu pentru a merge la barajul din martie, unde ar fi fost în prima urnă valorică și ar fi putut da de România. Troy Parrott, atacantul de la AZ Alkmaar, a reușit un hat-trick, ultimul gol fiind marcat chiar în minutul 90+6. ...
Mihai Stoica anunță încă o mutare după venirea lui Florin Cernat: „Este o persoană în care am mare încredere!” # Gazeta Sporturilor
FCSB continuă reorganizarea zonei administrative. La doar câteva zile după ce s-a confirmat numirea lui Florin Cernat (45 de ani) în funcția de director sportiv, Mihai Stoica (președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB) a dezvăluit că încă o persoană ar putea veni în club, de această dată pentru a sprijini zona de scouting. ...
Adrian Mutu (46 de ani) a criticat modul în care s-a prezentat Ianis Hagi (27, mijlocaș ofensiv) în meciul dintre România și Bosnia, pierdut de elevii lui Mircea Lucescu cu scorul de 1-3. Adrian Mutu, fostul „decar” al naționalei avea așteptări mai mari de la Ianis Hagi, cel care i-a preluat numărul de pe tricou. ...
Jucătorii își predau telefoanele mobile! Haos total în NBA după scandalul pariurilor: a venit rândul lui LeBron # Gazeta Sporturilor
Scandalul pariurilor ilegale zguduie NBA-ul din temelii! După ce ancheta federală a explodat în spațiul public, comisarul Adam Silver a declanșat cea mai amplă operațiune internă din ultimii ani.Acum, toată atenția s-a mutat spre Los Angeles Lakers, echipa la care evoluează LeBron James. ...
A găsit alt vinovat la golul lui Dzeko: „Nu a greșit Racovițan! Vine la națională și face figurație” # Gazeta Sporturilor
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, susține că vinovat la prima reușită a bosniacilor a fost fundașul dreapta Andrei Rațiu (27 de ani), nu Bogdan Racovițan (25 de ani).Oficialul campioanei României a avut un discurs dur la adresa fundașului celor de la Rayo Vallecano, așa cum s-a întâmplat și la precedentele acțiuni ale echipei naționale. ...
Bosnia - România ne-a adâncit angoasa, suntem iar pe calmante! Există o repriză mai tulburătoare decât ce am văzut la Zenica după pauză? Deplorabilă atitudinea naționalei impacientate brusc la adăpostul tabelei. Paralizați de o spaimă viscerală și hipnotizați în instincte, „tricolorii” contaminați de frică și-au arătat limitele fix când ar fi trebuit să confirme că Austria n-a fost un accident. ...
„Cine e Italia?” » „Gheata de Aur” Dorin Mateuț surprinde într-o apariție rară: „Îl enervați pe Lucescu, dar cum să plece acum?” # Gazeta Sporturilor
Dorin Mateuț, 60 de ani, fostul mare fotbalist al lui Dinamo și al echipei naționale, unul dintre discipolii de suflet ai lui Mircea Lucescu, scanează înfrângerea dureroasă din Bosnia (1-3) și vine cu un mesaj mobilizator înaaintea „barajului” infernal din martie, când „tricolorii” se vor duela, potrivit configurației actuale, cu una dintre Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. ...
Ungaria nu l-a uitat pe Emeric Ienei, fostul mare antrenor român care a decedat pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. La Budapesta a avut loc un moment de reculegere înainte de partida maghiarilor cu Irlanda, din preliminariile Campionatului Mondial.Emeric Ienei a fost selecționerul Ungariei între 1992 și 1993. A antrenat-o și pe Fehervar, în 1994. Maghiarii nu l-au uitat pe tehnicianul care a luat Cupa Campionilor cu Steaua în 1986. ...
10 declarații tari de la Leo Grozavu! Nu s-a ferit de cuvinte: „Stoperi alești neinspirat, cum să joci așa?” / „Noi stagnăm, trebuie schimbat totul, doar ne lamentăm” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a scos în evidență adevăruri dureroase ce au ieșit la suprafață (din nou) după eșecul de la Zenica. Tehnicianul a vorbit punctual pentru GSP.ro despre câteva hibe din jocul și mentalitatea tricolorilor.Leo Grozavu, antrenorul marii surprize din Superliga, FC Botoșani, a disecat minuțios jocul tricolorilor cu Bosnia (1-3) de la Zenica. Tehnicianul nu s-a ferit de cuvinte, n-a dorit să menajeze și a spus lucruri care dor. ...
Mihai Stoica anunță sancțiuni după celebrarea lui Bîrligea din Bosnia -România: „El face același gest, i se pare că e o bășcălie. Ei bine, nu este!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după celebrarea de la golul lui Daniel Bîrligea, jucătorul roș-albaștrilor, în Bosnia și Herțegovina - România 3-1, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. ...
Bernabeu, stadionul lui Real Madrid, s-a transformat radical pentru a găzdui meciul de NFL dintre Miami Dolphins și Washington Commanders, programat de la 16:30.Bernabeu a fost ales pentru a găzdui un meci din fotbalul american. Pentru asta, gazonul a fost complet schimbat în doar câteva ore. Cel pe care joacă elevii lui Xabi Alonso a fost băgat sub stadion, cu ajutorul sistemului ultra-modern instalat odată cu modernizarea arenei.GALERIE FOTO. ...
Reprezentativa României ar putea întâlni Italia în barajul pentru Mondialul 2026, a cărui tragere la sorți va avea loc joi. Meciurile sunt programate în martie.De pe locul al treilea în grupa H, indiferent ce se întâmplă în ultima rundă a preliminariilor, programată marți, tricolorii intră în barajul din martie pe ruta Ligii Națiunilor. ...
Într-adevăr, "centralul" Michael Oliver a folosit unități de măsură diferite. Nici măcar nu l-a avertizat pe Tabakovic când i-a rupt cu cotul urechea lui Marius Marin și l-a umplut de sânge, dar n-a ezitat să-l elimine pe Drăguș, intrat de doar trei minute!, deoarece acesta a ridicat piciorul prea sus și l-ar fi lovit în cap pe Memic. În faza a doua, Oliver a refuzat să meargă la VAR. ...
Căpitanul Angliei, Harry Kane, a dezvăluit că un manual de joc asemănător celui din NFL i-ar putea ajuta pe englezi să câștige Mondialul 2026 din America de Nord.Reprezentativa Angliei joacă duminică seară împotriva Albaniei, în deplasare, dar este deja calificată la Mondialul 2026, grație unui parcurs imaculat: 7 victorii din 7 posibile, golaveraj 20-0 și 7 puncte avans în fruntea clasamentului. ...
Încercăm să ne ascundem neputința în spatele arbitrului. O tactică antică în care Mircea Lucescu este mare maestru. Pentru selecționerul României, la asta se reduce totul în ceea ce privește meciul de la Zenica. La ostilitatea arbitrului englez în privința noastră. De aceea am fost învinși. Deși, pentru prima repriză, nu prea ține teoria pentru că Oliver a îngălbenit Bosnia-Herțegovina cu câteva cartonașe. ...
Bianca Benea (CSM Oradea) a cucerit ieri Cupa României la spadă feminin individual, după ce s-a impus în finala disputată în compania Alexandrei Predescu (CSA Steaua București), cu 15-11. Benea a repetat astfel performanța reușită și anul trecut. Medaliile de bronz în acest concurs rezervat senioarelor au fost adjudecate de Erica Badea (CSA Steaua București) și Ana Tomșa (CS Satu Mare). ...
Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 se apropie de final, iar situația grupelor devine din ce în ce mai clară. România a pierdut pe terenul Bosniei cu scorul de 1-3, în timp ce Austria s-a impus cu 2-0 în Cipru. Astfel naționala noastră va merge la baraj, în timp ce la Viena va avea loc un duel decisiv între Austria și Bosnia.Emir Karic, fotbalistul lui Sturm Graz, se află într-o situație neobișnuită înainte de meciul decisiv. ...
Patronul din Superliga i-a găsit înlocuitorul lui Mircea Lucescu la echipa națională: „E clar că nu va mai continua la baraj! El e singura noastră scăpare” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a reacționat după ce naționala României a pierdut la Zenica în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 1-3, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Patronul moldovenilor crede că Mircea Lucescu își va încheia mandatul la echipa națională și se va retrage din fotbal după experiența din Bosnia și Herțegovina. ...
Legendarul Marcel Răducanu a pus „tunurile” pe doi fotbaliști ai României: „Mai mult a încurcat, nu se poate așa ceva” / „N-a adus nimic în joc” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional român Marcel Răducanu, 71 de ani, spune că „nu putem da vina numai pe arbitraj” pentru eșecul tricolorilor în fața Bosniei (1-3).Reprezentativa României l-a impresionat pe Marcel Răducanu în prima repriză a returului cu Bosnia: „Am jucat foarte compact, am contraatacat tăios și am avut destule ocazii ca să intrăm cu un 3-0 la pauză sau 3-1, dacă luăm în calcul și bara lor”. ...
Fostul internațional, discurs vehement: „Dacă ieșeam de pe teren? Ar trebui să setăm un precedent” # Gazeta Sporturilor
Raul Rusescu, fostul atacant al naționalei, a fost contrariat de scandările rasiste de pe stadion la meciul României din Bosnia, scor 1-3. Triplul campion din Liga 1 consideră că „tricolorii” trebuiau să protesteze mai tare la Zenica.În direct la GSP Live Special, Rusescu s-a arătat deranjat și de atitudinea delegației României. ...
Ce autogol în preliminariile Campionatului Mondial: și-a învins propriul portar cu o execuție superbă de la 20 de metri # Gazeta Sporturilor
Meciul Slovenia - Kosovo, pe lângă faptul că a oferit un rezultat surprinzător, 0-2, a oferit și un autogol cum rar s-a văzut. Autorul a fost Zan Karnicnik, fundașul slovenilor.Zan Karnicnik, fundașul celor de la Celje, a marcat în proprie poartă cu o execuție superbă în minutul 64 al partidei și a stabilit scorul final.FOTO. ...
România întâlnește Polonia în duelul decisiv pentru a ajunge în calificările Billie Jean King Cup 2026 # Gazeta Sporturilor
Echipa României de Billie Jean King Cup înfruntă Polonia, condusă de Iga Swiatek, numărul 2 mondial, pentru a obține locul 1 în grupa B a play-off-ului, cel care asigură accesul în calificările 2026. Ambele formații au învins Noua Zeelandă în cu același scor, 3-0. ...
Raul Rusescu, fostul atacant de la FCSB, a comentat la GSP Live Special eliminarea lui Denis Drăguș (26 de ani) în Bosnia - România 3-1, în preliminariile Campionatului Mondial.Denis Drăguș a început meciul de la Zenica pe bancă. A intrat în teren în minutul 66, în locul lui Daniel Bîrligea. După doar două minute, a fost eliminat de Michael Oliver. ...
Trupa de țăruși barbarezi a pensionarului florentin ne-a bătut, la propriu și la figurat, în târgul rupt din Evul Mediu în care ne-au primit cu o mână de trei bucăți la masa de poker din Zenica. ...
Eliminat împotriva Irlandei, Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj naționalei în ziua meciului decisiv # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani) va fi marele absent al partidei cu Armenia, un meci care poate aduce calificarea Portugaliei la Mondialul din 2026. Căpitanul echipei naționale a fost eliminat în ultima partidă, împotriva Irlandei, și, prin urmare, nu va fi disponibil și nici nu va fi prezent pe Estadio do Dragao pentru a urmări întâlnirea. Meciul dintre Portugalia și Armenia, de la ora 16:00, va fi transmis în format liveTEXT pe GSP. ...
România, încotro? Weekend negru pentru FRF: trei înfrângeri, golaveraj 1-11, perspective sumbre! # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Fotbal iese mai mult decât șifonată din săptămâna ce-ar fi trebuit să culmineze cu o victorie crucială în Bosnia, scenariu care ar fi schimbat datele problemei pentru „barajul” din primăvară. Bilanțul e horror dacă ne raportăm la scorul de la Zenica (1-3), plus rezultatele de la U21 și U20. Trei meciuri, golaveaj 1-11 în dreptul primelor trei reprezentative. ...
Sorin Cârțu a găsit, totuși, un aspect pozitiv în jocul României: „Aproape de un astfel de fotbal, însă în salturi”. Pe cine ar vrea la baraj: „Cred că și nea Mircea va continua” # Gazeta Sporturilor
Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, 70 de ani, a apreciat prima repriză a tricolorilor, cu toate că a evidențiat câteva detalii individuale ce ne-au tras în jos. Legenda Craiovei Maxima crede că am putea emite pretenții cu Ucraina în semifinala barajului din martie 2026, însă este circumspect, per totalRomânia și-a îngropat la Zenica, 1-3 cu Bosnia, orice speranță de a avea un culoar favorabil la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. ...
Inedit! Patronul din Serie A cheamă preotul la stadion, pentru a înlătura ghinionul de la echipă # Gazeta Sporturilor
Claudio Lotito (68 de ani), controversatul proprietar al clubului de fotbal Lazio, a făcut un gest neobișnuit în încercarea de a pune capăt seriei de rezultate slabe și valului de accidentări care a lovit echipa lui. Potrivit presei italiene, el a angajat un preot pentru a binecuvânta centrul de antrenament al clubului. ...
Bosnia ne-a arătat marea fragilitate » Ce l-a trădat pe Mircea Lucescu la Zenica # Gazeta Sporturilor
România a pierdut în fața Bosniei și Herțegovina, scor 3-1, la capătul unui meci în care tricolorii și-au arătat din nou oscilațiile și deficiențele în abordare, tot mai evidente pe final de campanie de calificare la Campionatul Mondial din 2026.Spre deosebire de partida cu Austria, de pe teren propriu, de această dată Mircea Lucescu a propus un joc fără dueluri, în care am rezistat doar o repriză. ...
Carlos Alcaraz vizează un record financiar absurd al lui Novak Djokovic în confruntarea supremă de la ATP Finals # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraaz îl va înfrunta pe Jannik Sinner în finala Turneului Campionilor de la Torino, Pentru spaniol, duminică nu este în joc doar un titlu, ci și un record deținut în prezent de Novak Djokovic, iar acest lucru are legătură cu premiile substanțiale puse în joc la Torino.Alcaraz și Sinner s-au mai întâlnit în acest an în finalele de la Roland Garros, Wimbledon și US Open, precum și în ultimul act al turneelor Masters de la Roma și Cincinnati. ...
Gigi Becali îl vrea la FCSB pe jucătorul naționalei: „E cel mai bun fotbalist român” » Șumudică a intervenit imediat # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că l-ar dori pe Denis Drăguș (26 de ani) la campioana României. Atacantul naționalei e legitimat la Trabzonspor, dar joacă sub formă de împrumut la Eyupspor.Drăguș traversează o perioadă de coșmar. A revenit pe teren sâmbătă seară, după o lună și jumătate de absență cauzată de o accidentare. La două minute după ce a intrat în partida cu Bosnia, a fost eliminat, pentru o lovitură cu piciorul în capul lui Memic. ...
