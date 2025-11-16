Liderul lui Bayern nu l-a recunoscut pe președintele rivalei istorice: „Puțină modestie nu i-ar strica”

22:10

Bosnia - România 3-1. „Tricolorii” nu mai pot termina pe locul 2 și vor avea parte de un adversar mult mai dificil la barajul din luna martie pentru calificarea la Campionatul Mondial. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, n-ar acorda notă de trecere campaniei de calificare.Cu un meci rămas de jucat, cel cu San Marino de la Ploiești, România se află pe locul 3 în grupa H, cu 10 puncte după 7 meciuri. Austria este lider, cu 18, urmată de Bosnia, cu 16. ...