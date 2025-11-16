PREMIERĂ gândită în România - Bilete de avion cu plata în rate. „Cochetăm cu ideea pentru viitor, pentru că este cerută în România.”
Profit.ro, 16 noiembrie 2025 22:20
Companiile aeriene încep să experimenteze un nou sistem: plata în rate.
Teodorovici vrea să fie primar al Capitalei. Și-a depus candidatura: A fost importantă și vibrația VIDEO # Profit.ro
Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei.
Nicușor Dan: Românii o duc mai rău față de acum 6 luni. 2026 o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranțele. O să mai existe niște taxe deja anunțate # Profit.ro
Românii o duc mai rău față de acum 6 luni. Faptul că avem o inflație de 10% înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puțin decât putea să cumpere. Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată de niște fonduri de investiții, băncii, și oamenii ăștia au spus că dacă nu reducem deficitul, unii se vor retrage, alții se vor împrumuta și mai scump. Deci am fi intrat într-un cerc vicios, spune președintele Nicușor Dan.
Reprezentanții clinicii stomatologice din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță de 2 ani a decedat în urma unei anestezii generale, transmit un nou mseaj.
Portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile # Profit.ro
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete și drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operațiunile, transmite Reuters.
Consiliul Concurenței: Măsura plafonării adaosurilor a depășit termenul legal. Risc de efecte nefavorabile în piață # Profit.ro
Măsura plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare este justificată doar de situații absolut excepționale, iar perioada pe care se poate aplica, în conformitate cu Legea Concurenței, a depășit deja termenul legal, amplificând riscurile de a genera efecte nefavorabile asupra pieței și a conduce la adaptări nedorite ale jucătorilor, se arată în Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenței.
Economia Israelului a crescut cu 12,4% în trimestrul al treilea, după încheierea conflictului cu Iranul # Profit.ro
Economia Israelului a înregistrat o revenire puternică în trimestrul al treilea, după o perioadă slabă în trimestrul al doilea, când a fost afectată de conflictul cu Iranul și de războiul din Gaza, transmite Reuters.
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanții de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigrația ilegală, a anunțat, sâmbătă, Ministerul de Interne britanic, citat de AFP.
Maduro califică exercițiile militare ale Statelor Unite cu Trinidad și Tobago drept „iresponsabile” # Profit.ro
Președintele venezuelean Nicolás Maduro a calificat, sâmbătă, drept „iresponsabile” noile exerciții militare ale Trinidad și Tobago cu Statele Unite, ale căror operațiuni în Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul.
Trump se gândește să vândă avioane F-35 către Arabia Saudită. ”Mă uit la asta. Mi-au cerut să analizez." # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters.
Japonezii vorbesc despre un răspuns militar la un posibil atac al Chinei asupra Taiwanului # Profit.ro
Publicul japonez este împărțit în privința posibilității ca Japonia să își exercite dreptul la autoapărare colectivă în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, potrivit unui sondaj realizat de agenția Kyodo, citat de Reuters.
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat de dpa.
Gara Sinaia intră într-un program de modernizare: Peste 13 milioane de lei sunt alocate, iar lucrările trebuie să fie finalizate în august 2026.
Proiect de lege: Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției rămân fără locuințe de serviciu # Profit.ro
Sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției vor rămâne fără locuințe de serviciu pentru care în prezent plătesc chirii modice, conform unui proiect de lege inițiat de minsterul Justiției și consultat de G4Media.ro.
Donald Trump a cumpărat obligațiuni de cel puțin 82 de milioane de dolari. Pe ce companii a mizat președintele # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative și municipale în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari între sfârșitul lunii august și începutul lunii octombrie, inclusiv investiții noi în sectoare care beneficiază de politicile sale, potrivit declarațiilor financiare publicate sâmbătă, citate de Reuters.
Romgaz, în conflict cu Duro Felguera: Sperăm să finalizăm Iernutul în 2026, dar nu depinde doar de noi. Compania de stat spune că a încasat peste 57 milioane lei din executarea garanției Duro Felguera # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, spune că are ca țintă finalizarea mult-întârziatei centrale noi de 430 MW de la Iernut până la finalul anului viitor, însă precizează că atingerea țintei nu depinde în exclusivitate de Romgaz.
Consiliul Concurenței semnalează ce se întâmplă în magazine - tot mai multe produse marcă proprie în România # Profit.ro
Ponderea mărcilor proprii pe piața locală este pe trend crescător, cu valori peste media calculată la nivelul țărilor în care grupurile din România sunt prezente, produsele românești având o pondere puțin mai mare decât cea a produselor de proveniență străină, de peste 50%, relevă Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenței.
Nouă fabrică în România. Transilvania Nuts pregătește o investiție de 10 milioane euro într-o unitate de producție # Profit.ro
Transilvania Nuts va încheia 2025 cu o cifră de afaceri mai mare cu 45% comparativ cu anul anterior pe fondul diversificării sortimentației și ambalajelor, lansării de game noi, consolidării parteneriatelor cu retailerii și contractelor de tip private label.
ULTIMA ORĂ Veți putea primi gaze acasă de la Romgaz. Compania anunță când va începe să livreze: odată cu eliminarea plafonării prețurilor și la gaze naturale # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, estimează că, până la sfârșitul anului în curs, va fi operațională platforma informatică ERP (Enterprise Resource Planning) prin intermediul căreia va furniza gaze și energie clienților finali, inclusiv casnici.
Retailerul german de cosmetice și produse de îngrijire personală dm drogerie markt România pregătește câteva noutăți pentru piața locală.
ULTIMA ORĂ Romgaz depune ofertă angajantă de preluare a Azomureș până la finalul anului, dacă rezultatele procesului de due dilligence sunt pozitive # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, ar putea înainta până la finalul anului în curs o ofertă angajantă de preluare a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa.
Revolut transmite clienților un avertisment legat la fraude prin apelul telefonic exclusiv în aplicație.
Plăcinta de buget pentru care se luptă candidații la Primăria Capitalei. Două treimi sunt ocupate de transportul public și de căldură # Profit.ro
Execuția bugetului Primăriei capitalei, pe întreg anul trecut, când primar era actualul președinte, Nicușor Dan, arată că transportul public și termoficarea înghit cea mai mare parte din bugetul Capitalei.
BCE pregătește simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici și reducerea cerințelor de capital # Profit.ro
Frank Elderson, membru al Boardului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), a anunțat că sprijină simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici și reducerea cerințelor de capital pentru întregul sector bancar, transmite Reuters.
Cele mai mari fonduri speculative de pe Wall Street și-au redus expunerea la acțiunile din grupul ”Magnificent Seven”, inclusiv Nvidia, Amazon, Alphabet și Meta Platforms, în trimestrul al treilea, în timp ce au deschis noi poziții în companii din software, comerț electronic și plăți, potrivit documentelor de reglementare publicate vineri, citate de Reuters.
Peste 10.000 de candidați susțin duminică concursul de intrare în rezidențiat, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceștia vor concura la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”.
Ministrul britanic de Finanțe, Rachel Reeves, intenționează să introducă o nouă taxă aplicată locuințelor de mare valoare în viitorul buget anual, potrivit publicației The Telegraph.
Suporterii au fost din nou acolo. În fața televizoarelor, sperând într-o seară care trebuia să ne apropie de calificare, dar care s-a transformat într-un duș rece pentru toți cei care iubesc fotbalul românesc.
Compania lui Warren Buffett, una dintre cele mai mari din lume, pariază pe Google și renunță la Apple # Profit.ro
Berkshire Hathaway a anunțat o participație de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, compania-mamă a Google, și a continuat să își reducă deținerile în Apple, potrivit raportării către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), în ultima prezentare de portofoliu înainte ca Warren Buffett să își încheie cei 60 de ani ca director general, relatează Reuters.
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaze naturale, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
Meta este pe punctul de a lansa în Europa integrarea WhatsApp cu alte aplicații de comunicare.
Ministerul Resurselor Naturale din China a confirmat descoperirea zăcământului Dadonggou.
Abolirea orei de vară, readusă în discuție. Propunerea care divide Europa și unde se situează România # Profit.ro
Renunțarea la ora de vară începând cu 2026 este reluată de Spania și reaprinde dezbaterea în Europa: între cei care doresc mai multă lumină seara și cei care se tem de haosul creat în fusurile orare și de prejudiciile aduse economiei și transporturilor
Un juriu federal din California a decis că Apple trebuie să compenseze compania de tehnologie medicală Masimo cu 634 de milioane de dolari, făcându-se vinovată de încălcarea brevetelor.
Astrofotografia începe cu un cer curat și așteptări realiste.
Cea mai sigură metodă de a controla iPhone-ul la volan rămâne Siri.
Vinul zilei: un Malbec argentinian ecologic, puternic și echilibrat, cu arome de mure, cireșe negre, condimente și nuanțe vegetale sălbatice. Cotat cu 92 de puncte James Suckling și 91 de puncte Robert Parker # Profit.ro
Recomandarea de azi, Malbec Reserve Vino Orgánico 2021, este un vin roșu sec, expresiv și bine structurat, obținut din struguri organici cultivați în faimoasa Vale Uco din Argentina.
Europa pune presiune pe constructorii auto să treacă rapid la mobilitatea electrică, în timp ce companiile încearcă să atragă clienți cu oferte consistente de preț, în paralel cu subvențiile acordate de statele membre. Cu toate acestea, problemele care îi împiedică pe oameni să adopte mașinile electrice există, iar rezolvarea lor întârzie.
Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministerul preia atribuțiile de inspecție # Profit.ro
Ministrul Sănătății afirmă că, după ce în ultimii ani Direcțiile de Sănătate Publică au primit tot mai multe atribuții, acestea s-au „transformat într-un mic minister al sănătății în județ”, ceea ce a dus la diminuarea activităților de monitorizare și control. Alexandru Rogobete anunță că instituții vor fi reorganizate și că partea de inspecție, care se află, în prezent, în subordinea șefilor acestor direcții, va trece în subordinea ministerului.
VIDEO Cel mai mare scandal de corupție din mandatul Zelenski: Toaletă aurită, sacoșe pline de bani și înregistrări audio cu oficiali discutând scheme de spălare de bani # Profit.ro
Financial Times prezintă un amplu material despre cazul de corupție care a zguduit Kiev-ul, în această săptămână.
Vaticanul a returnat sâmbătă 62 de artefacte legate de popoarele indigene din Canada către Conferința Episcopilor Catolici din Canada, într-un gest descris drept ”un semn concret de dialog, respect și fraternitate”, potrivit unui comunicat oficial.
Exclusivitățile săptămânii: FOTO Fabrică istorică dispare. Gigant american cumpără o fabrică în România. Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour. ANAF lansează controlul la maneliști # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Fiecare companie aeriană are aeronave gândite diferit față de concurenți.
Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 # Profit.ro
Negociatorii Parlamentului European (PE) și ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunță cele două instituții în comunicate de presă.
Control amplu la clinici private după decesul unui copil la dentist: peste 20 au autorizațiile de funcționare suspendate # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că peste 20 de clinici medicale private au autorizațiile de funcționare suspendate, iar peste 30 au fost sancționate și au primit note cu instrucțiuni de conformare în urma unui amplu control care vizează unitățile sanitare private care au cel puțin o sală de operație. „Am primit «n» telefoane pentru «n» clinici private, la care nu am răspuns și la care nu voi răspunde, colegii mei își fac treaba la virgulă”, adaugă ministrul.
Lucrări surpriză pregătite - Umbrărescu ridică un minioraș, cu locuințe, școli, parcuri FOTO # Profit.ro
Lucrările pregătite de Umbrărescu pentru construirea unui minioraș, dedicat angajaților societății UMB Spedition, vor începe anul viitor.
