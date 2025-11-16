Clubul din Superliga nu se gândește la play-off: „Sunt echipe foarte bune”

23:40

Andrey Rublev (28 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni ai lumii, a vorbit deschis într-un interviu pentru The Guardian despre cele mai grele luni din viața lui. La 27 de ani, rusul recunoaște că s-a confruntat cu o depresie severă, cu atacuri de anxietate, cu episoade în care nu mai vedea niciun sens în viață.Rublev spune că acum se simte mai bine, dar încă nu a ajuns la echilibrul pe care și-l dorește:„Mă simt mult mai bine. ...