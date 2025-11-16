Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia

22:00

Îl vedem mereu pe scenă sau pe micile ecrane, însă puțini știu cum reușește Pepe să se împartă între o carieră plină și viața de familie. Artistul mărturisește că face sacrificii, dar nu-și neglijează niciodată cele mai importante persoane din viața lui: cei trei copii și partenera de viață. Prezentatorul de la Te cunosc de undeva vorbește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre echilibrul dintre muncă și familie.