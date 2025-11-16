PREMIERĂ Ansamblu major în zonă fierbinte a Bucureștiului. Turnuri de 25 etaje pregătite de Manochehr Saadati-Sohi

21:20

Românii o duc mai rău față de acum 6 luni. Faptul că avem o inflație de 10% înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puțin decât putea să cumpere. Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată de niște fonduri de investiții, băncii, și oamenii ăștia au spus că dacă nu reducem deficitul, unii se vor retrage, alții se vor împrumuta și mai scump. Deci am fi intrat într-un cerc vicios, spune președintele Nicușor Dan.