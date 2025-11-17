Ce flori rezistă în sezonul rece. Bucură-te de o grădină plină de viaţă, chiar şi în anotimpurile reci
Click.ro, 17 noiembrie 2025 02:10
Iarna nu trebuie să însemne un peisaj plictisitor şi gol în grădina ta. Alege plante care sunt adaptate condiţiilor locale şi bucură-te de o grădină plină de viaţă, chiar şi în anotimpurile reci!
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
02:10
Ce flori rezistă în sezonul rece. Bucură-te de o grădină plină de viaţă, chiar şi în anotimpurile reci # Click.ro
Iarna nu trebuie să însemne un peisaj plictisitor şi gol în grădina ta. Alege plante care sunt adaptate condiţiilor locale şi bucură-te de o grădină plină de viaţă, chiar şi în anotimpurile reci!
Acum 2 ore
01:10
Ce se întâmplă în corpul tău când dormi pe partea stângă? Răspunsul surprinzător al specialiștilor # Click.ro
Este un detaliu minor, la care poate că cei mai mulți dintre noi nici măcar nu ne gândim prea des. Însă, în mod surprinzător, el poate fi mult mai important decât am crede. Mai precis, este vorba despre poziția în care dormim.
Acum 4 ore
00:10
Acestea sunt cele mai ciudate indicatoare rutiere din întreaga lume. Cei mai mulți șoferi nu știu ce semnifică # Click.ro
Semnele rutiere sunt foarte importante, iar toți șoferii care se urcă la volan trebuie să le cunoască cât mai bine. Însă, de-a lungul lumii există și unele semne de-a dreptul bizare, pe care cei mai mulți oameni nici măcar nu le recunosc.
16 noiembrie 2025
23:40
Care sunt cele șapte secrete ale unui veteran care a împlinit 101 ani: „Eu cred că asta mă ține bine” # Click.ro
Deși a împlinit deja vârsta de 101 ani, Si Liberman se simte ca și când ar fi cu câteva decenii bune mai tânăr.
23:10
Care e cel mai bun partener pentru tine, în funcție de zodia pe care o ai. Combinații ce au viață lungă împreună # Click.ro
Atunci când vine vorba de compatibilitate, astrologia poate oferi indicii prețioase despre tipul de persoană cu care ai șanse mari să construiești o relație stabilă și fericită.
Acum 6 ore
22:10
Rețeta simplă, ideală în post. Cum se pregătește salata de vinete cu ardei kapia, fără maioneză # Click.ro
Este o rețetă delicioasă, simplă și foarte ușor de pregătit. Salata de vinete cu ardei kapia va fi gata în mai puțin de o oră și nu este nevoie decât de câteva ingrediente simple.
21:40
Atenție! Cum recunoști semnele că îți face gaslighting în relație? Secretul dezvăluit de psihoterapeutul Laura Găvan # Click.ro
Atenție! Cum recunoști semnele că îți face gaslighting în relație?
21:10
Mihai Traistariu, în culmea fericirii! A găsit piesa pentru Eurovision! „Gata, mă înscriu!” Ce sarcină le-a dat fanilor și cum sună viitorul Tornero? „Ei să decidă…” # Click.ro
Mihai Trăistariu spune că a găsit piesa perfectă pentru Eurovision.
Acum 8 ore
20:50
Cum arată Lacul Vidraru, în noiembrie 2025, la câteva luni de la începutul procesului de golire. Nu-ți vine să crezi! Pe aici te plimbai cu vaporașul # Click.ro
Lacul Vidraru, unul dintre cele mai vizitate locuri din România și punctul de plecare al celebrelor plimbări cu vaporașul, arată acum complet diferit. În noiembrie 2025, la câteva luni după începerea procesului de golire controlată, nivelul apei a scăzut vizibil, iar malurile largi și zonele care al
20:40
Schimbarea importantă pe care autoritățile o pregătesc pentru șoferii începători. Nu vor mai putea conduce unele autovehicule # Click.ro
Autoritățile din țara noastră plănuiesc să introducă schimbări importante pentru șoferii aflați la început de drum. Guvernul deja a transmis un punct de vedere favorabil în privința unui proiect de lege important pentru tinerii șoferi.
20:30
Cât plătești pentru un sejur de 5 nopți la mare, în România, dacă îl cumperi acum cu o reducere de 65%. Mulți români își fac de pe acum planurile pentru vacanță # Click.ro
Mulți români visează deja la vacanța de vară, chiar dacă suntem încă în luna noiembrie, iar ofertele uriașe de Black Friday îi conving să își rezerve din timp sejururile. Reducerile ajung până la 65%, iar prețurile pentru pachetele de 5 nopți pe litoral sunt mai mici ca oricând, transformând această
20:20
Poate că mulți dintre noi au auzit spunându-se că drumul este la fel de important precum destinația. Ei bine, acest lucru este valabil și atunci când vine vorba despre vacanță.
19:50
Moarte suspectă! Un tânăr polițist găsit împușcat în cap. Autoritățile nu exclud ipoteza sinuciderii # Click.ro
Moarte suspectă! Un tânăr polițist găsit împușcat în cap
19:50
Valea Călmățui, capătul iadului comunist. Cum a fost „închis” Corneliu Coposu în libertate, sub ochii Securității # Click.ro
În inima pustietății Bărăganului, printre colibe ridicate din chirpici, acoperite cu stuf și înconjurate de drumuri sfâșiate de praf, Corneliu Coposu și-a trăit una dintre cele mai tăcute și grele pedepse ale comunismului: libertatea sub pază. După 15 ani de închisoare, liderul țărănist a fost trimi
19:20
O nouă fraudă online face victime în rândul românilor. La ce trebuie să fie atenți utilizatorii Revolut # Click.ro
Tehnologia face viața modernă mai ușoară ca niciodată, însă există și unele riscuri la care trebuie să fim atenți. Din păcate, în ultimul timp, numărul de tentative de fraudă prin apeluri telefonice, adică spoofing, a crescut semnificativ.
19:00
Revoltător! O fată de doar 13 ani a fost agresată sexual și tâlhărită de un bărbat de 50 de ani # Click.ro
Revoltător! O fată de doar 13 ani a fost agresată sexual și tâlhărită de un bărbat de 50 de ani
19:00
Irina Columbeanu cucerește Dubaiul. Fiica Monicăi Gabor surprinde cu o ședință foto inedită alături de mătușa ei, Ramona Gabor # Click.ro
Irina Columbeanu trăiește din plin atmosfera luxoasă din Dubai, unde petrece timp prețios alături de mătușa ei, Ramona Gabor. Înainte de a reveni în Statele Unite pentru a începe facultatea, fiica Monicăi Gabor se bucură de o perioadă relaxantă, plină de experiențe, ședințe foto și apariții care atr
Acum 12 ore
18:50
Comedia romantică care a cucerit publicul din România. Este unul dintre cele mai populare filme de pe Netflix # Click.ro
Este un film care s-a lansat cu numai câteva zile în urmă, dar care deja a reușit să ajungă în topul preferințelor de pe Netflix în țara noastră. Iar popularitatea acestei comedii romantice nu dă niciun semn că ar încetini.
18:30
Naționala României nu a jucat decât o repriză în Bosnia-Herțegovina, astfel că a pierdut cu 3-1 meciul decisiv pentru ocuparea locului secund în grupa de calificare la Mondiale. Tot vom merge în baraj, din postura de câștigătoare în Liga Națiunilor, însă primul adversar va fi foarte puternic.
18:00
Elena Merișoreanu, mesaj dur după moartea lui Horia Moculescu: „Mă așteptam să fie mai mulți soliști, i-a ridicat pe mulți” # Click.ro
Elena Merișoreanu, mesaj dur după moartea lui Horia Moculescu
18:00
Români din Belgia, speriați după ce copii lor adolescenți au primit o scrisoare de invitație în armată: „La început este voluntar, după care vor fi obligați” # Click.ro
Un document trimis tuturor tinerilor de 17 ani de către guvernul belgian a stârnit neliniște în rândul comunității de români din această țară.
17:30
Europa salariilor minime! România urcă în topul țărilor cu cei mai mulți angajați plătiți la limită # Click.ro
Proporția angajaților care primesc salariul minim diferă puternic de la o țară la alta, iar România se numără printre statele cu cele mai ridicate procente. Conform Eurostat, țara se află pe locul 4 în Uniunea Europeană, cu 10,5% dintre lucrători câștigând salariul minim sau sub 105% din acesta. În
17:20
Aceste gagdet-uri nu trebuie încărcate niciodată la USB-ul mașinii. Experții spun că vehiculul poate fi serios afectat # Click.ro
În ziua de astăzi suntem tot mai conectați la lumea din jurul nostru, iar totul se datorează tehnologiei moderne. Însă, după câteva ore, telefoanele, tabletele și laptopurile noastre vor treui încărcate. Iar mulți oameni pot presupune că este foarte practic să le încarce la USB-ul mașinii.
16:40
Regula de la care fondatorul Netflix nu s-a abătut de 30 de ani: „Nimic nu stătea în calea asta” # Click.ro
Indiferent de ce fel de loc de muncă ar fi vorba, fiecare persoană încearcă să mențină un echilibru între viața personală și cea profesională. Iar cei mai renumiți miliardari ai lumii nu fac excepție de la acest lucru.
16:40
Horoscop luni, 17 noiembrie. Gemenii au parte de avantaje prin alte persoane, Leii rezolvă conflicte din trecut # Click.ro
Ziua de astăzi aduce energie amestecată pentru toate zodiile: unii se bucură de creativitate și deschidere, alții au nevoie de mai multă prudență și echilibru.
16:40
Chef Florin Dumitrescu, „băiat rău” pentru o zi. Surpriza care a lăsat-o fără cuvinte pe soția sa, Cristina: „Mi-am făcut de cap” # Click.ro
Florin Dumitrescu a demonstrat încă o dată cât de atent este cu soția sa, pregătindu-i o surpriză care a lăsat-o fără cuvinte.
16:10
Descoperire revoluționară în Japonia. Tratamentul care ar putea extinde durata de viață a pisicilor până la 30 de ani # Click.ro
O nouă descoperire medicală din Japonia ar putea prelungi considerabil viaţa pisicilor, oferind speranţă pentru tratarea uneia dintre cele mai frecvente boli ale felinelor.
16:00
Preparatul adorat de mulți români, evitat și desființat de dr. Virgiliu Stroescu: „Cea mai mare nenorocire pentru un om sănătos” # Click.ro
Postul Crăciunului deja a început, iar în această perioadă din an poate fi destul de dificil să găsim constant rețete hrănitoare și gustoase, care să respecte cerințele postului.
15:40
Cornel Păsat, prins în mijlocul unui taifun sentimental! A ascuns infidelități? „Am luat decizii greșite” # Click.ro
Povestea de dragoste dintre Cornel Păsat și Bianca, considerată ani la rând un exemplu de stabilitate, s-a fisurat brusc, lăsând loc speculațiilor, suspinelor și unor declarații care au aprins imaginația lumii mondene. Cornel nu confirmă că și-a înșelat soția, dar recunoaște „păcate” ce dau apă la m
15:00
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile # Click.ro
Loredana Groza a apărut spectaculos la ceremonia funerară a lui Horia Moculescu, într-o ținută sobră, atent aleasă, dar accesorizată cu un obiect de lux care valorează nu mai puțin de 10.000 de euro. Deși momentul era unul profund emoționant, apariția artistei a ieșit imediat în evidență și a deveni
14:20
Momentul în care Ceaușescu a fost la un pas să declanșeze un conflict cu URSS. Adevărata poveste din spatele planurilor de invazie # Click.ro
Nicolae Ceaușescu a ajuns, la un moment dat, extrem de aproape de a provoca un război între România Socialistă și Uniunea Sovietică. Totul a pornit după ce liderul român a condamnat invazia sovietică din Cehoslovacia. Sovieticii ar fi așteptat doar momentul potrivit pentru a intra în România. La rân
14:10
„Angel Shot”, parola care poate salva o fată aflată în pericol. Un singur oraș din România a introdus deja „comanda” # Click.ro
Cluj-Napoca devine primul oraș din România care introduce „Angel Shot”, un cod discret prin care o femeie poate cere ajutor în baruri atunci când se simte în pericol. Sistemul, deja folosit în marile capitale europene
Acum 24 ore
13:50
Moarte suspectă! Un tânăr polițist găsit împușcat în cap. Autoritățile nu exclud ipoteza sinuciderii # Click.ro
Moarte suspectă! Un tânăr polițist găsit împușcat în cap
13:40
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO # Click.ro
Prezență emoționantă la Cimitirul Bellu Ortodox, acolo unde marele compozitor Horia Moculescu este condus astăzi pe ultimul drum. Printre personalitățile care au venit să își ia rămas-bun se numără și Angela Similea, într-una dintre cele mai rare și surprinzătoare apariții ale sale din ultimii ani.
13:30
Ciolacu și-a depus candidatira la Buzău: „Fac un pas imens înainte”. Toma: „Marcele, sunt sigur că te vei îndrepta” # Click.ro
Marcel Ciolacu, fost premier și președinte al PSD, se întoarce acasă la Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean, declarând că face „un pas imens înainte”. După ani petrecuți în fruntea partidului și în Guvern,
13:10
Ultimele aplauze pentru Horia Moculescu! Cine a venit să-l conducă pe ultimul drum? Nidia, distrusă de durere # Click.ro
Primele imagini de la înmormântarea de la Cimitirul Bellu a lui Horia Moculescu.
12:50
Pericol mortal pentru copii. Această plantă crește în parcuri și locuri de joacă și este extrem de toxică # Click.ro
Nu mulți români știu că o plantă extrem de toxică crește pe teritoriul țării, inclusiv în parcuri și lângă locuri de joacă. Fructele ei, ca niște bobițe roșii, pot fi extrem de atrăgătoare pentru copii. Specialiștii trag un semnal de alarmă,
12:20
Ce înseamnă triunghiul de pe eticheta hainelor. E important, dar mulți îl ignoră și își strică hainele # Click.ro
Este un detaliu pe care cu toții l-am remarcat, însă la care foarte puțini oameni se gândesc. De fapt, cei mai mulți dintre noi nici măcar nu știm ce înseamnă multe dintre aceste simboluri.
12:00
Se conturează o afacere extrem de profitabilă: „Bucureștiul va avea cartiere întregi de închiriat” # Click.ro
Investitorii imobiliari pregătesc transformarea unor cartiere întregi din București în apartamente de închiriat, pe fondul scumpirii creditelor și al cererii în creștere pentru locuințe închiriate.
11:50
Horia Moculescu, condus azi pe ultimul drum! Cum arată locul de veci? Primele imagini de la înmormântare! # Click.ro
Primele imagini de la înmormântarea de la Cimitirul Bellu a lui Horia Moculescu.
11:40
Noi informații ies la iveală în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit la stomatolog. Pavel Bartoș, reacție despre clinica căreia i-a făcut reclamă # Click.ro
Tragedia petrecută joi, 13 noiembrie, la clinica stomatologică Crystal Dental Clinic din București a cutremurat întreaga țară. O fetiță de doi ani și-a pierdut viața după ce a suferit un stop cardio-respirator în timpul unei proceduri realizate în cadrul unității, specializată în sedare profundă. De
11:10
O fabrică din România a intrat în Cartea Recordurilor, fiind cea mai mare fabrică de panel din lume # Click.ro
O fabrică din România a intrat în Cartea Recordurilor, devenind cea mai mare unitate de producție de plăci aglomerate (blockboard) din lume. Cu o capacitate anuală impresionantă și extinsă pe mai multe hectare
10:50
Crimă oribilă la Galați! O adolescentă de 17 ani, găsită strangulată într-un apartament. Suspectul, atacat cu cuțitul de prietenul victimei # Click.ro
O crimă terifiantă a tulburat liniștea unui cartier din Galați, după ce o adolescentă de 17 ani a fost găsită fără viață într-un apartament.
10:40
Deea Maxer, surprinsă în ipostaze tandre cu noul iubit! Cine este bărbatul misterios care i-a cucerit inima. Are două fetițe # Click.ro
Deea Maxer trăiește din nou emoția unei povești de iubire și nu mai ascunde acest lucru. După luni de discreție, vedeta s-a afișat pentru prima dată alături de noul partener, lăsând imaginile să vorbească de la sine.
10:30
Românii care locuiesc la bloc riscă amendă dacă își lasă hainele la uscat pe casa scării. Regulamentul asociației interzice această practică. Cât e amenda? # Click.ro
Românii care stau la bloc trebuie să respecte anumite reguli simple, menite pentru a proteja atât spațiile comune din clădire cât și confortul celorlalți locatari. Iar cei care încalcă o regulă anume riscă să fie amendați de către autorități cu nu mai puțin de 400 de lei.
10:10
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, nouă viață în Italia. Cum au ajuns să își cumpere casă după ce planurile din România au eșuat # Click.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut o schimbare neașteptată în viețile lor și au ales Italia drept locul în care să își cumpere o casă, după luni de căutări și planuri răsturnate.
10:10
Cum să eviți locul din avion pe partea cu fereastra, dar fără fereastră. Toate companiile aeriane îl au # Click.ro
Nu toate locurile din avion oferă aceeași experiență. Unele scaune se află lângă fereastră, dar ferestrele lipsesc, iar pasagerii privesc direct un perete. Aceasta nu este doar o problemă estetică, ci și de confort.
09:50
Un student petrece șase ore pe zi în autobuz și parcurge sute de kilometri pentru a ajunge la cursuri: „Mă trezesc la 3 dimineața” # Click.ro
Chriile tot mai mari sunt deja o problemă în toată lumea, iar un tânăr student s-a lovit de ea într-un mod cu totul neașteptat. Din cauza costurilor ridicate, el nu și-a permis un apartament în orașul unde învață, așa că face naveta în fiecare dimineață.
09:40
De la traiul simplu la milioane de euro. Un fost cioban din Bihor și-a transformat visul într-o afacere de 35 de milioane de euro # Click.ro
În Beiuș, în inima Bihorului, un fost cioban demonstrează că destinul poate fi rescris cu încăpățânare și ani grei de muncă. După trei decenii de ambiție și renunțări, bărbatul conduce astăzi una dintre cele mai puternice afaceri din România în domeniul fructelor de pădure și al căpșunilor, evaluată
09:10
Alimentele sănătoase care pot combate depresia și anxietatea. Ar trebui introduse în meniul tău zilnic # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial pentru starea noastră de sănătate. Însă, nu foarte mulți oameni știu că alimentele pe care le consumă nu afectează numai sănătatea fizică, cât și pe cea mentală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.