Unde rămăsesem? A, la sport, categoria grea. Bentley Supersports are maniera sa unică de a aborda tema sportului
Auto Bild, 17 noiembrie 2025 04:10
Au trecut mai bine de 100 de ani de când Bentley își făcuse abonament pentru cinci victorii la Le Mans, mai precis în intervalul 1924-1930. În zilele noastre, Bentley s-a axat eminemante pe lux de top și partea cu performanțele dinamice ridicate ale mașinilor Bentley înmatriculabile – deși există – este tratată în acest context. […]
• • •
Acum 2 ore
04:10
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
(P) Vrei să obții permisul de motocicletă în Suceava? Școala BDG te pregătește rapid și eficient # Auto Bild
Te afli în căutarea unei școli de șoferi care să te ajute să înveți eficient și să obții rapid permisul de motocicletă în Suceava? Hai să afli mai multe despre Școala BDG! Pe străzile din Suceava remarci tot felul de vehicule și ai vrea să te afli și tu în postura de a conduce unul […]
10:50
Piața SUV-urilor este mai diversă ca oricând, iar diferențele dintre modelele premium și cele de serie pot părea neclare pentru un cumpărător obișnuit. La exterior pot arăta similar, însă în practică două SUV-uri din categorii diferite oferă experiențe complet opuse. Din acest motiv este important să înțelegi ce anume definește un SUV premium, ce oferă […]
13 noiembrie 2025
22:10
Studiu radical privind viitorul segmentului B și nu numai al acestuia: Peugeot Polygon. Un viitor destul de apropiat, de altfel. # Auto Bild
Prin conceptul Peugeot Polygon, marca franceză și-a propus – nici mai mult, nici mai puțin – decât să redefinească modul în care interacționăm cu autombilul, în general. Vorbim în cazul său despre o nouă generație i-Cockpit, un volan reinventat și posibilități nelimitate (chiar acesta a fost termenul folosit în comunicatul oficial) de personalizare. Așadar, francezii […]
17:30
LUPTA LUPILOR by RoBuild 2025 – unde ideile studenților întâlnesc experiența liderilor din industrie # Auto Bild
Lupta Lupilor by RoBuild este competiția studențească de antreprenoriat tehnologic organizată în cadrul RoBuild Conference & Exhibition 2025, un eveniment dedicat inovației din lumea utilajelor și tehnologiilor pentru construcții. Pentru cititorii Auto Bild România care întâlnesc pentru prima dată acest proiect, „Lupta Lupilor” reprezintă o platformă în care tinerii ingineri își transformă ideile în soluții […]
12 noiembrie 2025
21:50
Cea de-a noua generație Toyota Hilux răstoarnă complet imaginea tradiționalistă a seriei. A zis cineva „hidrogen”? # Auto Bild
Până la cea de-a opta generație inclusiv, te apropiai de orice Toyota Hilux cu încrederea nestrămutată că poți conta pe un cuplu consecvent din partea motorizării turbodiesel, o versatilitate funcțională acoperitoare petru mai toate necesitățile din partea transmisiei de tip 4×4 nepermanent cu gamă redusă de viteze și pe o robustețe constructivă devenită legendară. Ei […]
00:00
A încetat din viață Louis Schweitzer, fostul președinte al Grupului Renault și arhitect vizionar al revitalizării mărcii Dacia # Auto Bild
Louis Schweitzer a părăsit lumea noastră la vârsta de 83 de ani. Realizările sale în calitate de președinte-director general al Grupului Renault constituie referințe în istoria industriei auto. Una dintre acestea este chiar revitalizarea mărcii românești Dacia. Louis Schweitzer s-a născut pe 8 iulie 1942 la Geneva. A studiat la Sciences Po Paris, ulterior a […]
11 noiembrie 2025
17:00
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) anunță organizarea celei de-a III-a ediții a Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile, eveniment devenit reper pentru industria auto și ecosistemul de mobilitate din România. Forumul va avea loc pe 18 noiembrie 2025, la Crowne Plaza București, și promite o zi plină de idei, soluții și dialog […]
16:50
APIA se alătură inițiativei internaționale pentru diversificarea combustibililor sustenabili, intorducând România în dialogul global pe această temă de maximă importanță pentru epoca post 2035 # Auto Bild
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) anunță oficial aderarea la Declarația comună ANFAVEA–JAMA – „Pragmatic and Successful Decarbonization of Road Transport: The Strategic Role of Sustainable Fuels including Biofuels and Technological Diversity” – un apel internațional pentru o tranziție deschisă tehnologic și extinderea utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de 2035, complementar electrificării, pentru atingerea […]
00:40
Cu sau fără apropouri britaince în imagine, Kia Telluride 2027 are un mesaj al său: nu te mulțumi cu mai puțin decât poți primi! # Auto Bild
Seria SUV-urilor de lux semnată Kia a debutat cu șase ani în urmă și, la orizontul anului 2027, se profilează apariția unei noi generații, sub această formă – mai precis. Știm și cât de mult se va vedea lăsat în urmă pragul lunginii de 5,0 m cu acest prilej, oricum, asta devine mai puțin important […]
6 noiembrie 2025
00:30
De ce să schimbi ceva succes? Renault Twingo ne arată că e suficient să-l reinventezi după exigențele noilor vremuri # Auto Bild
Un monovolum de clasă mini – asta a fost la origine Renault Twingo, apărut în 1992. Automobilul venea să transpună la cealaltă extremă dimensională a gamei Renault ideea lui Espace, monovolumul francez de top cu decenii în urmă, care a și inaugurat tematica MPV europeană, în general. Acum în proporțiile și tratarea stilistică a noului […]
6 noiembrie 2025
17:20
(P) Black Friday la FineStore: reduceri explozive la mii de băuturi premium. Acum e momentul perfect să-ți faci plinul de sărbători! # Auto Bild
Noiembrie e luna Black Friday la FineStore, iar reducerile sunt pur și simplu spectaculoase: discounturile ajung până la 70% la peste 3.000 de produse atent selecționate. Nu rata startul în cursa pentru cele mai bune băuturi la cele mai bune prețuri! Fie că ești pasionat de whisky maturat, coniac rafinat, gin aromat sau tequila cu […]
13:20
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) anunță organizarea celei de-a III-a ediții a Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile, eveniment devenit reper pentru industria auto și ecosistemul de mobilitate din România. Forumul va avea loc pe 18 noiembrie 2025, la Crowne Plaza București, și promite o zi plină de idei, soluții și dialog […]
01:20
Noi elemente tehnice avansate pentru transmisia AWD a lui Maserati Grecale Folgore, versiune 100% electrică # Auto Bild
Printre înnoirile pe care Maserati le introduce la modelele sale în perspectiva anului 2026 atrage în mod special atenția introducerea unei versiuni nou a binecunoscutei serii de SUV-uri de lux. Este vorba despre Maserati Grecale Folgore. Îninte de toate, amintim că Maserati Grecale Folgore este varianta cu propulsie 100% electrică a seriei Folgore. Automobilul dispune […]
5 noiembrie 2025
15:50
Ai pornit deja o spălătorie self service și vezi că cererea pentru astfel de servicii crește rapid? Extinderea afacerii spre alte orașe devine o opțiune tot mai atrăgătoare pentru antreprenorii care vor mai mult de la munca lor. Să dezvolți o rețea națională presupune răbdare, planificare concretă și adaptare la condițiile pieței, dar rezultatul poate […]
3 noiembrie 2025
00:40
Aprobare internațională conformă DCAS pentru noi sisteme de asistare a conducerii propuse de BMW Group # Auto Bild
BMW Group este primul producător auto din Germania care a primit aprobarea internaţională pentru sisteme inovatoare de asistenţă, în conformitate cu noua reglementare DCAS (Driver Control assistance Systems) susținută de UNECE (Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa). BMW Neue Klasse cu o nouă generaţie de sisteme inovatoare de asistare a conducerii. Aprobarea în […]
30 octombrie 2025
01:30
Utilitară ușoară greu de pensionat: Fiat Doblò a împlinit 25 de ani de carieră, sărbătoriți cu ediție specială # Auto Bild
Anul acesta Fiat Doblò împlinește 25 de ani, marcând o călătorie remarcabilă care l-a transformat într-unul dintre cele mai longevive și apreciate modele din gama de vehicule comerciale ușoare a mărcii. De la debutul său în anul 2000, Fiat Doblò s-a impus ca un partener de încredere și versatil pentru familii, profesioniști și flote, adaptându-se […]
30 octombrie 2025
16:40
(P) AutoDelRulate – mașini rulate în leasing operațional, adică siguranță și flexibilitate # Auto Bild
Mașina pe care o conduci trebuie să îți inspire încredere. Este nevoie să te simți în siguranță chiar și atunci când este vorba despre un vehicul la mâna a doua. La AutoDelRulate, în Suceava, te bucuri de leasing operațional ca formă de finanțare avantajoasă, de garanție și servicii complete pentru orice mașină care te interesează. […]
16:40
În funcție de modul în care se uzează o anvelopă, putem afla din timp dacă avem sau nu o problemă la mașină și cât de urgent ar trebui să fie remediată, pentru a limita sau îndepărta efectele negative. Anvelopele reprezintă unul dintre cele mai importante elemente de siguranță ale unui vehicul, iar starea lor influențează […]
08:00
Două noi concepte Mazda la Japan Mobility Show. Numite Vision X-Coupe și Vision X-Compact, ele conturează viitorul mărcii # Auto Bild
Plus două motive de satisfacție pentru fanii mărcii din Hiroshima, cu respectivul prilej. Primul: în contextul cenușiu prin care trece acum domeniul auto, Mazda reușește să dea un mesaj de prosperitate. Al doilea: eleganța și rafinamentul celor două concepte reprezintă o treaptă superioară în tendința stilistică pe care marca a abordat-o cu succes în anii […]
29 octombrie 2025
14:40
Verificarea pompei de înaltă presiune la motorul diesel este una dintre operațiunile importante pentru diagnosticarea corectă a sistemului de alimentare. Pompa de înaltă presiune are rolul de a furniza combustibil la o presiune precisă către injectoare, asigurând arderea eficientă și performanța motorului. Când această componentă începe să cedeze, apar simptome precum pornirea greoaie, pierderea de […]
12:50
În perioadele delicate care necesită urgent intervenţia ta financiară este important să găseşti metode şi soluţii de ajutor. O astfel de opţiune o reprezintă accesarea unui credit. Pe piaţă există foarte multe instituţii financiare bancare şi nonbancare, iar întrebarea în această situaţie este cum poţi obţine un credit mai avantajos. Acest lucru poate însemna obţinerea […]
12:40
Dansul are puterea să transforme corpul, sufletul şi relaţiile cu cei din jur. Participarea la lecţii de dans nu este doar un mod de a învăţa paşi noi. Este și o experienţă complexă ce aduce beneficii fizice, emoţionale şi sociale. Participarea regulată la cursuri de dans aduce multiple beneficii pentru corp. Prin mişcare ritmică, corpul […]
12:30
Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă una dintre cele mai importante instituții juridice internaționale. Are rolul de a garanta respectarea drepturilor fundamentale prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile de către statul său poate depune o plângere la CEDO. Procedura este însa complexă iar pentru a […]
00:30
Cu o înfățișare parcă desprinsă din benzile desenate manga, Toyota Land Cruiser FJ evocă explorarea lumii viitorului # Auto Bild
Nu știm ce a vrut să însemne indicativul FJ cu ani în urmă, la vremea lasnării primelor vehicule 4×4 pe care Toyota le-a botezat astfel, dar în anul 2025, FJ se traduce prin „Freedom and Joy”. Acesta este primul mesaj pe care îl transmite noul concept SUV compact Toyota Land Cruiser FJ. Pe de altă […]
28 octombrie 2025
16:20
Maserati Grecale Tributo Il Bruciato – când pasiunea pentru mașini întâlnește arta vinului # Auto Bild
Maserati a prezentat Grecale Tributo Il Bruciato, o serie unică de exemplare one-off, născute din întâlnirea dintre SUV-ul Trident și Il Bruciato, vinul emblematic produs în Bolgheri de Marchesi Antinori. Rezultatul este mai mult decât un exercițiu de design – este o celebrare a know-how-ului italian, o punte între ingineria de înaltă precizie și rafinamentul […]
15:50
(P) Ghid de personalizare auto: 3 upgrade-uri care îți fac mașina mai sigură și mai atrăgătoare # Auto Bild
Pentru un pasionat auto adevărat, mașina nu e doar un vehicul care te duce din punctul A în punctul B. Este mai mult o carte de vizită pe roți și, de multe ori, cel mai scump hobby al tău. Știi sentimentul: o parchezi și, înainte să pleci, o mai privești o dată peste umăr. Mereu […]
27 octombrie 2025
20:50
Ferrari SC40, unicatul care nu duce mai departe viziunea Ferrari, dar dezvoltă teme notorii din trecut în manieră diferită # Auto Bild
Proaspăt prezentat, unicatul Ferrari SC40 are acel „ceva” care pune confuzie în percepția cunoscătorilor. Parcă ai mai văzut undeva unele dintre detaliile sale de design, însă aspectul său nu corespunde actualelor abordări stilistice de la Ferrari, chiar și denumirea are un factor familiar deși nu a mai fost folosită – totul, de parcă Ferrari SC40 […]
24 octombrie 2025
00:20
Concert pentru patru exemplare Bentley: excepționalele Mulliner Athenaeum Collection au intrat in scenă! # Auto Bild
La final de octombrie, Bentley București a prezentat prima colecție specială realizată de divizia de manufactură și personalizare a producătorului britanic pentru o țară din Uniunea Europeană. Vorbim despre Mulliner Athenaeum Collection, care marchează intrarea României în istoria mărcii din Crewe. Reunind patru automobile – Bentley Bentayga, Bentayga EWB, Flying Spur și Continental GT – […]
24 octombrie 2025
20:00
100 de ani e un prag istoric. Prin Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection, este sărbătorit centenarul limuzinei RR de top # Auto Bild
Limuzinele Rolls-Royce Phantom reprezintă vârful ofertei exclusiviste a mărcii britanice. Dincolo de acest nivel nu se mai poate vorbi indiscutabil de un vârf al vârfului, dar, începând cu 22 octombrie, Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection devine un reper istoric și estetic pentru registrul Phantom. Cu prilejul evenimentului, declarația lui Chris Brownridge (Director Executiv, Rolls-Royce Motor […]
22 octombrie 2025
16:20
O singură greșeală în exploatarea echipamentului poate însemna pierderea unei încărcături de mii sau chiar zeci de mii de euro. Nu e doar o chestiune de bani. Este vorba despre reputația companiei, despre încrederea clienților și despre cât de mult te poți baza pe vehiculele tale atunci când fiecare oră contează. În transportul cu temperatură […]
21 octombrie 2025
23:00
Noua versiune de top a seriei BEV/SUV compact este Porsche Macan GTS și insistă, deoportivă, pe prestații și pe autonomie # Auto Bild
Trebuie să ne obișnuim cu ideea că există automobile în formă de SUV compact care, la finalul primului sfert de secol 21, se pot ridica din punct de vedere dinamic la nivelul tipic supersportivelor. Noul Porsche Macan GTS este un exemplu cum nu se poate mai relevant în sensul respectiv. Asemenea lui Porsche Macan Turbo, […]
20 octombrie 2025
21:50
Eveniment excepțional la BMW APAN Motors Iaşi. Acolo s-au livrat două exemplare ale ediției limitate BMW M4 CS VR46 # Auto Bild
Pe scurt, despre ediția limitată BMW M4 CS VR46: aceasta numără numai 92 de exemplare, din care 46 au configurația Sport, iar celalte 46 au configurație Style. Respectiva ediție este dedicată legendarului pilot Valentino Rossi, acum pilot oficial BMW Motorsport cu BMW M4 GT3. Valentino Rossi a fost implicat personal în procesul de proiectare pentru […]
17 octombrie 2025
21:00
Poți avea încredere în această frumusețe: evaluare maximă, de cinci stele, pentru Mazda6e la testele de siguranță Euro NCAP # Auto Bild
Mazda6e, cel mai recent model complet electric al mărcii nipone, a obținut un scor general excelent la testele de siguranță Euro NCAP, de 93%. Automobilul a fost cotat cu 74% pentru protecția participanților vulnerabili la trafic și cu 77% pentru nivelul dotării cu sisteme de asistență pentru siguranță. Scorul de 93% al Mazda6e la protecția […]
