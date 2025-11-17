Samsung şi Hyundai anunţă investiţii majore în Coreea de Sud, după acordul comercial cu Statele Unite
17 noiembrie 2025
Samsung Electronics, Hyundai Motor şi alţi mari producători sud-coreeni au prezentat duminică planuri semnificative de investiţii interne, pe fondul temerilor că un nou acord comercial cu SUA ar putea muta prea mult capital către investiţiile din Statele Unite, în detrimentul industriei locale, transmite Reuters.
• • •
Ministrul japonez de Finanţe: Pachet de stimulare economică de peste 110 miliarde de dolari # News.ro
Ministrul japonez de Finanţe Satsuki Katayama a anunţat duminică un pachet de stimulare economică în valoare de peste 17 trilioane de yeni (aproximativ 110 miliarde de dolari), după o întâlnire cu premierul Sanae Takaichi, potrivit publicaţiei Nikkei, citată de Reuters.
Nicuşor Dan, despre termenul de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale: E posibil să avem o oarecare flexibilitate dacă trecem de nişte etape în raport cu Comisia Europeană/ Ce spunea ministrul Investiţiilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că este posibil să existe „o oarecare flexibilitate” din partea Comisiei Europene în ceea ce priveşte data de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale. Declaraţia sa vine la câteva zile după ce ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, avertiza că România pierde finanţarea de 231 de milioane de euro dacă până la termenul-limită de 28 noiembrie nu îndeplineşte acest jalon.
Băsescu, despre disputa privind folosirea imaginii lui Nicuşor Dan de către USR în campania electorală pentru Primărie: Cât timp eşti încă popular, partidul care te-a susţinut va uza de numele tău, de pozele tale, de toate cele, fără să te întrebe # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică seară, despre disputa privind folosirea imaginii lui Nicuşor Dan de către USR în campania electorală a lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, că atât timp cât eşti „încă popular, partidul care te-a susţinut va uza de numele tău, de pozele tale, de toate cele, fără să te întrebe”, însă după ce nu mai eşti „foarte popular”, nu se mai foloseşte nimeni de poza ta.
Traian Băsescu, întrebat ce ar trebui să facă România în legătură cu sancţiunile impuse Lukoil: Să ceară o derogare. Nu aş vrea să cădem în plasa să luăm noi în administrare rafinăria # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că România ar trebui să ceară o derogare de la aplicarea sancţiunilor care au fost impuse de americani companiei Lukoil şi a precizat că nu ar vrea ca România să cadă în plasă şi să ia în administrare rafinăria Petrotel. El a explicat că statul român trebuie să facă orice este posibil ca Lukoil să vândă rafinăria, şi nu să ne-o pună în braţe, deoarece costurile pentru a o menţine în funcţiune s-ar ridica la 1,2 miliarde de dolari pe an.
Băsescu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Sunt trei candidaţi cu şanse: Drulă, Băluţă, Ciucu. Bucureştenii au pe cine alege, dacă o vor face prost, e problema lor/ Ce spune despre Anca Alexandrescu # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt trei candidaţi cu şanse. Este vorba de candidatul USR, Cătălin Drulă, candidatul PSD, Daniel Băluţă, şi candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Băsescu a avertizat că bucureştenii au pe cine alege şi a subliniat că, dacă o vor face prost, atunci este problema lor. În privinţa candidatei AUR Anca Alexandrescu, Băsescu a spus că este „ridicolă doamna”
Băsescu, despre reforma în administraţie: E blocată în negocierile dintre partide, care nu servesc interesul naţional sau poporul. Partidelor nu le pasă decât de locurile lor călduţe. Nu le pasă cât costă nevoia asta de a-şi servi clientela politică # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă, întrebat despre anunţata reformă în administraţie, că aceasta este „blocată în negocierile dintre partide”, care nu servesc interesul naţional, electoratul sau poporul. „Sunt partide care n-au nicio jenă să pună mult deasupra intereselor ţării interesele de partid şi ale clientelei politice. Deci, în momentul de faţă, partidele nu servesc interesul naţional. (...) Nu le pasă decât de locurile lor călduţe, de locurile pentru clientelă. Nu le pasă cât costă nevoia asta de a-şi servi clientela politică”, mai spune Băsescu. În opinia sa, această reformă „e o poveste”, întrucât reforma administraţiei publice locale înseamnă „reaşezarea pe regiuni”, şi nu „reduceri de posturi”, în fapt, „optimizări de costuri”.
Ministrul Sănătăţii: În Terapie Intensivă nu ai voie să porţi bijuterii şi unghii false. Lucrurile sunt simple şi trebuie respectate de toată lumea # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că în secţiile de Anestezie Terapie Intensivă personalul medical nu are voie să poarte bijuterii şi unghii false şi a precizat că aceste lucruri care se regăsesc în lege trebuie respectate de toată lumea.
Cupa Mondială 2026: Norvegia a revenit de la 0-1, a învins Italia, scor 4-1, şi s-a calificat pentru turneul final # News.ro
Echipa naţională a Norvegiei a dispus duminică seara, în deplasare, scor 4-1, de reprezentativa Italiei, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Norvegia s-a calificat la turneul final.
Rogobete: Raportarea infecţiilor nosocomiale este un act care poate fi debirocratizat masiv. Am modificat normativul după care funcţionează secţiile de ATI. Raportarea nosocomialelor va fi mai uşoară # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că raportarea infecţiilor nosocomiale este un act care poate fi debirocratizat masiv şi a explicat că a modificat un set de ordine de ministru care reglementează normativul după care funcţionează secţiile ATI sperând ca raportarea acestor infecţii să fie mai uşoară de la începutul anului viitor.
O licitaţie cu obiecte şi documente aparţinând victimelor Holocaustului a fost anulată în urma protestelor internaţionale. Comitetul Auschwitz a calificat licitarea unor obiecte precum stelele lui David purtate ca fiind „cinică şi ruşinoasă”, relatează dw.com.
Traian Băsescu, despre pensiile magistraţilor: Numai prin negociere se poate ieşi din impas. Trebuie acceptată o soluţie de mijloc. Dacă nu, vom avea arbitru constituţional. Acum, puterea judecătorească parcă e ruptă de stat. Acest lucru e de neacceptat # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că „numai prin negociere” se poate ieşi din impasul în care s-a ajuns în cazul pensiilor magistraţilor. În opinia lui Băsescu, este „clar” că ambele părţi s-au „rigidizat”, dar trebuie să înţeleagă că trebuie acceptată „o soluţie de mijloc”. ”Nu văd altă variantă a rezolvării lucrurilor. În cazul în care nu se găseşte o soluţie negociată, foarte probabil premierul va depune asumarea de răspundere din nou la Curtea Constituţională”, a precizat Băsescu. Fostul şef al statului consideră însă că cel mai important acum este să se evite „separarea puterii judecătoreşti de celelalte două puteri”. „ Mă uit la comunicate, la agresivitate şi parcă ar fi o putere care nu e parte a statului. E o putere ruptă de stat. Ori acest lucru nu poate fi acceptat”, mai spune Băsescu.
Nicuşor Dan, despre numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA: Este un dosar deschis acum mulţi ani şi care nu avansează. Dacă se vor întâmpla lucruri, atunci trebuie să luăm distanţă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce l-a numit pe fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu în funcţia de consilier prezidenţial onorific, deşi acesta este urmărit penal în dosarul vaccinurilor din pandemie. Şeful statului a explicat că dosarul respectiv a fost deschis în urmă cu mai mulţi ani şi că nu avansează, precizând că dacă se vor întâmpla lucruri, atunci va lua distanţă.
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE – Nicuşor Dan: Este un caz cutremurător. Este incapacitatea statului de a supraveghea şi controla acolo unde trebuie să controleze # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu fetiţa de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că este un caz cutremurător şi că nu a putut citi toate detaliile despre anchetă. El a precizat că este vorba despre incapacitatea statului de a supraveghea şi controla acolo unde trebuie să controleze.
Ucraina „nu are nicio şansă” să câştige în faţa invaziei ruseşti în curs, iar sprijinul financiar continuu al UE pentru această ţară este „pur şi simplu o nebunie”, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, potrivit Politico.
Tenismanul italian Jannik Sinner a câştigat duminică seara Turneul Campionilor, învingându-l în finală pe Carlos Alcaraz.
22:20
Preşedintele Nicuşor Dan, întrebat dacă fenomenul Georgescu creşte în intensitate: Aş zice că mai degrabă stagnează. Nu e neapărat o simpatie excesivă pentru Georgescu. Pentru foarte mulţi români există o neîncredere în stat # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că fenomenul Călin Georgescu mai degrabă stagnează decât creşte în intensitate şi spune că nu este vorba despre o atracţie sau o simpatie excesivă pentru acesta, ci de faptul că pentru mulţi români există o neîncredere în autorităţile statului.
Nicuşor Dan, despre lupta pentru Primăria Capitalei: Constituţia mă opreşte să spun tot ce ştiu despre cum s-au comportat aceşti doi primari de sector în relaţia cu speculatorii imobiliari. Este o cursă în patru # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că îl opreşte Constituţia să spună tot ce ştie despre cum s-au comportat cei doi primari de sector care candidează la Primăria Generală în relaţia cu speculatorii imobiliari. Deşi nu i-a numit, Nicuşor Dan s-a referit la candiatul PSD Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, şi candidatul PNL Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Nicuşor Dan a precizat că pentru Primăria Capitalei va fi o cursă în patru.
Trafic feroviar oprit pe Magistrala 200, la ieşire din staţia CF Apoldu de Jos, judeţul Sibiu, după ce un autotren încărcat cu lemn s-a răsturnat pe calea ferată # News.ro
Traficul feroviar este blocat complet, duminică seară, pe Magistrala 200, la ieşire din staţia CF Apoldu de Jos, judeţul Sibiu, după ce un autotren încărcat cu lemn s-a răsturnat pe calea ferată. Şoferul autovehiculului de mare tonaj nu a fost rănit în urma accidentului. Potrivit estimărilor, circulaţia feroviară va fi reluată după ora 23.00.
Nicuşor Dan, despre relaţia actuală cu PSD: Am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special în Bucureşti. De când PSD a acceptat să facă o coaliţie naţională, eu am o relaţie foarte bună cu el. A fost foarte civilizată interacţiunea lunile astea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că a avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special atunci când era primarul Capitalei, dar a menţionat că de când social-democraţii au acceptat să facă parte dintr-o coaliţie la nivel naţional are o relaţie foarte bună cu ei. El a adăugat că a fost foarte civilizată interacţiunea pe care a avut-o cu PSD în aceste luni, menţionând că, „evident”, cu Sorin Grindeanu interacţionează „cel mai mult”, fiind „şi fostul, şi noul preşedinte” al partidului.
Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău decât acum şase luni. Trebuie să ne uităm şi cu speranţă la viitor. 2026 va fi dificil, dar din 2027 sunt speranţe de creştere pentru economie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia este de 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil”. ”Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri pentru că România a fost împrumutată de nişte fonduri de investiţii, bănci şi oamenii ăştia au spus: «nu reduceţi deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alţii dintre noi vă vor împrumuta şi mai scump». Intram într-un cerc vicios şi puteam ajunge la inflaţie de 20-30%”, a avertizat şeful statului. Nicuşor Dan a precizat că şi 2026 va fi un an dificil, dar că din 2027 există toate speranţele de creştere pentru economia românească.
Echipa naţională a Franţei a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, echipa naţională din Azerbaidjan, în grupa D a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026 . Ucraina a învins Islanda, scor 2-0, şi va juca barajul pentru CM.
Nicuşor Dan, despre coaliţie: Dincolo de discuţiile astea contondente în spaţiul public - unele ar putea să lipsească - faptul că partidele reuşesc să ia măsuri împreună, ăsta e un lucru bun / Până în momentul ăsta lucrurile sunt sub control # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că este un lucru bun că partidele din coaliţie reuşesc să ia măsuri împreună, dincolo de discuţiile contondente în spaţiul public despre care a precizat că unele ar putea să lipsească. El a adăugat că până în acest moment lucrurile sunt sub control în coaliţie.
Jucătorul echipei New York Jets, Kris Boyd, este internat în stare critică după ce a fost împuşcat duminică, relatează The Guardian.
21:10
Nicuşor Dan, despre ipoteza avansată de Ludovic Orban privind revizuirea Constituţiei în conflictul legat de pensiile magistraţilor: Nu e în intenţia mea în niciun caz schimbarea Constituţiei. E clar că pensiile trebuie micşorate în raport cu salariile # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, întrebat ce părere are despre ipoteza avansată de consilierul prezidenţial Ludovic Orban privind revizuirea Constituţiei în conflictul legat de pensiile magistraţilor, că nu este în intenţia sa „în niciun caz” schimbarea Constituţiei, ci problema trebuie rezolvată, pentru că este uan pe care „toată societatea o vede”. „Deci în mod clar trebuie micşorate pensiile in raport cu salariul, este vorba de un echilibru administrativ aşa încât să luăm decizia corectă”, a punctat şeful statului.
Câştigătorul de opt ori al Cupei Mondiale, schiorul Marcel Hirscher, a anunţat pe Instagram că îşi amână revenirea pentru ianuarie, chiar înainte de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (6-22 februarie).
ANM: Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi şi în restul ţării/ Vor fi cel mult 6-8 grade, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade/ La munte va ninge, cu vânt puternic pe creste # News.ro
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care au ajuns până la 19-20 de grade în sud şi vest. Astfel, în următoarea săptămână vor fi cel mult 6-8 grade, sub normalul perioadei, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade/ La munte va ninge, iar vântul va sufla cu putere pe creste, cu viteze de până la 100 de km/h. Meteorologii nu exclud pericipaţii mixte în nordul şi centrul ţăriişi cantităţi de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat.
Presupusul lider al celei mai puternice şi violente organizaţii criminale din Ecuador, arestat în Spania. Ar fi responsabil pentru cel puţin 400 de morţi. Anunţul preşedintelui Daniel Noboa # News.ro
Wilmer Geovanny Chavarría Barre, cunoscut sub numele de „Pipo”, presupusul lider al grupării de traficanţi de droguri Los Lobos – cea mai puternică şi violentă organizaţie criminală din Ecuador – a fost arestat în Spania, a anunţat duminică preşedintele ecuadorian Daniel Noboa, potrivit CNN.
Handbal feminin: Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti în grupele European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a învins duminică, pe teren propriu, formaţia daneză HH Elite, scor 33-22 (19-12), în manşa retur din turul 3 al European League şi s-a calificat în faza grupelor competiţiei. În tur, Minaur pierduse cu 21-27. România va avea trei echipe în grupe – Corona Braşov, Rapid Bucureşti şi Minaur Baia Mare.
O serie de studii recente sugerează că organele provenite de la animale modificate genetic ar putea deveni, în viitorul apropiat, o soluţie viabilă pentru pacienţii care au nevoie de transplant. Cercetătorii explorează aceste opţiuni pentru a acoperi deficitul sever de organe disponibile pentru transplant la nivel mondial.
Handbal masculin: HC Buzău, calificare în optimile European Cup cu dublă victorie în faţa echipei Maccabi Tel Aviv # News.ro
Echipa HC Buzău a învins şi duminică, pe teren propriu, formaţia Maccabi Tel Aviv, scor 40-33 (20-19), în manşa retur din turul 3 al European Cup. HC Buzău s-a calificat în optimile de finală.
Billie Jean King Cup: România a fost învinsă de Polonia şi retrogradează în competiţia regională Europe/Africa Zone Group I # News.ro
Echipa României a încheiat duminică play-off-ul Billie Jean King Cup pe locul al doilea în Grupa B, după ce a fost învinsă de Polonia Igăi Swiatek.
Perechea finlandezo-britanică Harri Heliovaara / Henry Patten a câştigat duminică, la Torino, finala de dublu a Turneului Campionilor ATP.
Pentagonul retrage o parte din trupele Gărzii Naţionale din Chicago şi Portland, la câteva săptămâni după ce preşedintele Donald Trump le-a trimis pentru a combate ceea ce el a descris ca fiind o creştere a criminalităţii, a declarat duminică un oficial al apărării americane familiarizat cu această decizie, relatează Reuters.
Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic, va fi prima care va include 48 de echipe, faţă de 32 la ediţia anterioară. Până acum s-au calificat 31 de echipe.
UPDATE - Bucureşti - Bărbat de aproximativ 50 de ani, acuzat că a pipăit în zonele intime o fată de 13 ani într-un lift, iar apoi i-a furat bunurile pe care le avea asupra sa / El a fost prins şi dus la audieri/ Bărbatul a fost reţinut # News.ro
Un bărbat de aproximativ 50 de ani este acuzat că a abordat o fată de 13 ani la intrarea în liftul blocului în care aceasta locuieşte în Bucureşti, a urcat cu ea în lift, iar apoi l-a oprit între etaje şi a pipăit-o în zonele intime. Apoi a obligat-o pe fată să îi dea bunurile personale şi a fugit. Agresorul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.
Cupa Mondială 2026: Portugalia merge la turneul final, Irlanda va juca baraj, după o revenire de senzaţie / Portughezii au învins Armenia cu 9-1 # News.ro
Echipa naţională a Portugaliei a învins duminică, pe teren propriu, scor 9-1, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Lusitanii vor juca la turneul final din America.
Ministrul Educaţiei a cerut o analiză privind modul în care un liceu din Cluj şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins şi rupt degetul în uşă # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat, duminică, o analiză privind modul în care conducerea Liceului ”Nocilae Bălcescu” din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. După ce cazul a apărut în presa locală, Poliţia Cluj a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi face cercetări pentru lovire şi alte violenţe.
Portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile # News.ro
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete şi drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operaţiunile, transmite Reuters.
FRF va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la partida Bosnia – România/ Ce spune federaţia despre mesajul fanilor români prin care era elogiat un criminal de război # News.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la meciul de la Zenica Bosnia – România, scor 3-1, din preliminariile Cupei Mondiale. Forul reclamă scandările xenofobe şi huiduielile de la imn, lipsa de reacţie a arbitrului, faptul că suporterii români au fost evacuaţi într-un mod agresiv din stadion, dar şi organizarea partidei şi infrastructura teribilă a stadionului.
Militari israelieni au deschis focul asupra unor pacificatori ONU în sudul Libanului; nu s-au înregistrat victime # News.ro
Forţele israeliene au deschis focul duminică asupra unor pacificatori ai ONU în sudul Libanului, într-un incident pe care misiunea ONU de menţinere a păcii l-a descris drept o încălcare gravă a regulilor internaţionale. Niciun membru al contingentului ONU nu a fost rănit, relatează Reuters.
Adrian Ţuţuianu şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente / El şi-a dat demisia din PSD # News.ro
Fostul ministru al Apărării Naţionale Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). El a mai precizat că a demisionat din PSD deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic.
Marco Bezzecchi a condus de la start până la final şi a trecut primul linia de sosire în ultima etapă a sezonului de MotoGP, Marele Premiu de la Valencia, duminică, oferind echipei Aprilia două victorii consecutive pentru prima dată.
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS, spune preşedintele Aleksandar Vucic # News.ro
Serbia are la dispoziţie doar şapte zile pentru a decide măsurile necesare pentru a proteja aprovizionarea cu combustibil de la rafinăria NIS, deţinută de companii ruseşti, fără a recurge la naţionalizare, a declarat duminică preşedintele Aleksandar Vucic, citat de Reuters.
Adolescentă moartă într-un apartament din Galaţi/ Fata a fost găsită în stare de inconştienţă de către concubinul ei, care l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă/ Presupusul asasin, dus la spital în stare gravă/ Poliţia face anchete # News.ro
O adolescentă de 17 ani a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un apartament din Galaţi. Fata a fost găsită în stare de inconştienţă de către concubinul ei, care l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă în timp ce acesta părăsea imobilul. Presupusul asasin a fost dus la spital în stare gravă. Potrivit unor surse citate de presa locală, adolescenta ar fi practicat prostituţia şi ar fi fost strangulată de un client. Poliţia face anchete pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au petrecut faptele.
Iran acuză SUA că nu sunt pregătite pentru negocieri ”egale şi corecte” privind dosarul nuclear # News.ro
Iranul afirmă că actuala abordare a Washingtonului nu arată nicio disponibilitate pentru ”negocieri egale şi corecte”, a declarat duminică ministrul iranian de Externe, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută posibile discuţii, transmite Reuters.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, victorie în ultimul meci din 2025 şi locul 3 în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, în deplasare, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (19-16), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Campionilor, ultima din 2025. Gloria încheie anul pe locul 3 în clasament.
