Samsung şi Hyundai anunţă investiţii majore în Coreea de Sud, după acordul comercial cu Statele Unite

21:30

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia este de 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil”. ”Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri pentru că România a fost împrumutată de nişte fonduri de investiţii, bănci şi oamenii ăştia au spus: «nu reduceţi deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alţii dintre noi vă vor împrumuta şi mai scump». Intram într-un cerc vicios şi puteam ajunge la inflaţie de 20-30%”, a avertizat şeful statului. Nicuşor Dan a precizat că şi 2026 va fi un an dificil, dar că din 2027 există toate speranţele de creştere pentru economia românească.