Monstrul de la Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă. Gardienii au descins în forță în camera lui Gheorghe Dincă

17:10

Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” sunt super populare acum și dintr-un motiv foarte bun! Sunt o activitate distractivă care te ajută să te relaxezi și îți antrenează creierul perfect. Vrei să vezi cât de ageri îți sunt ochii? Atunci această provocare este pentru tine! Privește cu atenție aceste două imagini cu o fată care scrie […]