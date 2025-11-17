Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?

Newsweek.ro, 17 noiembrie 2025 06:50

Pensionarii vor primi 575 lei în plus la pensie în luna decembrie. Doar anumite categorii de români ...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
07:30
Amendă de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și au flori. Ce reguli trebuie să respecte? Newsweek.ro
Locatarii de bloc din România pot primi amendă de 10.000 lei. Află ce reguli trebuie să respecți ca ...
Acum 15 minute
07:20
Tudorel Toader: Pensie - 37.000 lei, avocat - 38.000, profesor - 33.000. Venituri, de 3 ori mai mari la pensie Newsweek.ro
Tudorel Toader a fost judecător CCR și evaluează pe la televiziuni șansele ca legea de tăiere a pens...
Acum 30 minute
07:10
Horoscop 18 noiembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu neînțelegeri Balanțelor. Fecioarele, vești neașteptate Newsweek.ro
Horoscop 18 noiembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu neînțelegeri Balanțelor. Fecioarele, vești nea...
Acum o oră
06:50
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus? Newsweek.ro
Pensionarii vor primi 575 lei în plus la pensie în luna decembrie. Doar anumite categorii de români ...
Acum 12 ore
21:10
Președintele Nicușor Dan: Coaliția de patru partide e complicată, dar funcționează, lucrurile sunt sub control Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan admite că guvernarea unei coaliții cu patru partide este dificilă, dar susț...
20:50
Nicușor Dan: 2026 va fi un an dificil, dar din 2027 economia are șanse reale de revenire Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan, prezent la România TV, a vorbit despre efectele reformei fiscale și măsuri...
20:30
Incendiu la o pensiune din Mahmudia: 46 de turiști, printre care 5 copii, evacuați la timp Newsweek.ro
Panică într-o pensiune plină cu turiști din Mahmudia, în Delta Dunării. Acoperișul clădirii, care in...
20:20
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS. Ce riscă după? Newsweek.ro
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS, spune preşedintele Aleks...
20:10
FRF reclamă la FIFA condițiile și comportamentul suporterilor la meciul Bosnia – România 3-1 Newsweek.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat că va depune o reclamație la FIFA după meciul Bosnia – România ...
19:50
Vreme schimbătoare în România: ceață, burniță și temperaturi între -2 și 21°C Newsweek.ro
Mâine, 17 noiembrie, temperaturile vor urca până la 21°C în sudul Banatului, în timp ce zonele cu ce...
19:40
Rezultatele Loto de duminică, 16 noiembrie 2025: 6/49, Joker, Noroc și Super Noroc Newsweek.ro
Duminică, 16 noiembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ...
19:20
Criza climatică este acum un „risc pentru securitatea națională”. Ne va afecta pe toți schimbarea Newsweek.ro
Islanda este prima țară din lume care clasifică prăbușirea Curentului Atlantic drept o „amenințare e...
19:00
O stațiune de schi populară din Europa avertizează asupra unui virus mortal. Cum poate fi luat? Newsweek.ro
O epidemie de hepatită se răspândește în prezent în Republica Cehă. Până acum, au fost înregistrate ...
18:50
Coșmar la Budapesta. Ungaria pierde cu Irlanda în minutul 96 și ratează Campionatul Mondial Newsweek.ro
Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2 ac...
Acum 24 ore
18:30
Cum să plantezi semințe în noiembrie ca să ai recolta bogată la primăvară. Frigul ajută germinarea Newsweek.ro
Noiembrie poate fi luna ideală pentru a planta anumite semințe, deoarece frigul stimulează germinare...
18:20
Șoșoacă pretinde că s-a întâlnit cu Putin la Moscova. La Soci, cu Medvedev, susținătorul lui Călin Georgescu Newsweek.ro
Serviciul de presă al europarlamentarei Diana Șoșoacă, pretinde că s-a întîlnit cu președintele rus,...
18:20
Premierul landului Bavaria îi numeşte pe membrii AfD &#34;bufonii curţii&#34; lui Putin Newsweek.ro
Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alte...
17:50
Iran însămânțează norii pentru ploaie artificială. Dacă seceta persistă, capitala Teheran trebuie evacuată Newsweek.ro
Autoritățile iraniene au lansat operațiuni de însămânțare a norilor pentru a induce precipitații, în...
17:50
Preşedintele Vucic promite o soluţie pentru compania petrolieră NIS, afectată de sancţiunile americane Newsweek.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică găsirea în cel mult o săptămână a unei soluţii ...
17:40
Ucraina a încheiat cu Grecia au acord pentru a achiziționa gaz american ce va fi livrat prin coridor vertical Newsweek.ro
Ucraina și Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (...
16:40
VIDEO Bomba nucleară B6, aprobată pe avioanele F-35A pentru forța NATO de descurajare. România ia 35 Newsweek.ro
Testele recente de zbor cu avioane de vânătoare F-35A ale Forțelor Aeriene Americane, efectuate la p...
16:40
Ai un câine de pază? Află cum să pregătești cușca lui pentru sezonul rece, să fie cald și protejat Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar câinii de pază au nevoie de atenție specială pentru a rămâne sănătoși și prote...
16:20
Leguma pe care trebuie să o mănânci toamna. Te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus Newsweek.ro
Vânata este leguma perfectă de toamnă, bogată în fibre și săracă în calorii, ideală pentru cei care ...
16:20
Ludovic Orban: USR riscă să irite simpatizanții președintelui folosind excesiv imaginea lui Nicușor Dan Newsweek.ro
Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, critică maniera în care USR utilizează imagin...
15:50
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare? Newsweek.ro
Newsweek a avertizat că numărul pensionarilor va crește cu 600.000 - 1.000.000 de pensionari în urmă...
15:40
Care e cea mai bună companie de evaluare de business a anului desemnată la Romanian Legal Awards Newsweek.ro
Compania de consultanță românească, fondată anul trecut, a primit premiul „Best Valuation Company” l...
15:10
Ce gadget-uri nu trebuie să încarci direct la USB-ul mașinii? Pot genera erori și stricăciuni serioase Newsweek.ro
Tablete, laptop-uri, smartphone-uri cu încărcare rapidă... Specialiștii atrag atenția că nu toate ga...
15:00
Probleme grave la clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani. Rogobete: Nu erau respectate normele Newsweek.ro
Sunt noi informații legate de cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică dentară din București...
14:40
Primii interlopi feroce ai României: Balauru, Cioc și Nae Chioru din Ferentari. Cum au sfârșit Newsweek.ro
Balauru, Cioc, Nae Chioru și Sandu Moise din Ferentari au fost primii interlopi români, după cel de-...
14:20
„Sunt foarte pasionat de administrație” - podcast cu Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum despre București Newsweek.ro
Bucureștiul intră tot mai des în rapoartele internaționale despre orașele care contează pentru inves...
14:10
Cresc impozitul și CASS la pensie în 2026? Cererea ciudată făcută de FMI către guvernul român Newsweek.ro
O cerere ciudată a fost făcută de FMI către guvernul român. Așa că ne putem întreba - cresc impozitu...
14:10
608 de permise de conducere au fost reținute de polițiști, sâmbătă. Câți șoferi au fost prinși băuți la volan Newsweek.ro
Un număr de 608 permise de conducere au fost reținute, sâmbătă, dintre care 177 pentru viteză și 67 ...
13:50
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Ironii la adresa lui Bolojan Newsweek.ro
Fostul președinte PSD și premier Marcel Ciolacu și-a depus astăzi candidatura la șefia Consiliului J...
13:40
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționare Newsweek.ro
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționar...
13:20
Un polițist de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap în apartamentul său Newsweek.ro
Un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, duminică, într-un apart...
13:10
BNR anunță explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, în primăvară. Se scumpesc cu 15% Newsweek.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunță în proiecţii explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, l...
12:50
Accident grav la Cluj-Napoca. Un bărbat a murit. Trei persoane sunt rănite, printre are și o fetiță de 7 ani Newsweek.ro
Un bărbat a murit și trei persoane sunt rănite, între ele și o copilă de 7 ani, în urma unui acciden...
12:30
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine” Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine...
12:20
Cum a schimbat Ciucu dinamica urbană în Vestul Capitalei: spații verzi amenajate pe terenuri abandonate Newsweek.ro
Cu Ciprian Ciucu primar, Sectorul 6 a reușit să-și extindă masiv suprafața destinată relaxării și pe...
12:00
Ce s-a întâmplat la granițele României în 10 luni de Schengen total? 32.000 de fapte ilegale Newsweek.ro
România este complet în Schengen de la începutul acestui an. Într-un raport al Poliției de Frontieră...
11:40
Australia: 13 răniți după ce o maşină de demolition derby a intrat în mulţime Newsweek.ro
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mu...
11:30
Un nou femicid în România. Adolescentă de 17 ani, ucisă în casă. Agresorul, înjunghiat de iubitul fetei Newsweek.ro
O adolescentă a fost ucisă de un bărbat într-o locuință din Galați. Agresorul a fost înjunghiat de p...
11:10
Măsuri „istorice”, în Marea Britanie, împotriva migrației: Fără ajutoare sociale pentru refugiați Newsweek.ro
Marea Britanie ia măsuri dure împotriva migrației pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Uni...
10:40
Mașină furată în Slovacia, oprită la intrarea în România. Ce le-a spus șoferița autorităților? Newsweek.ro
O femeie, cu cetățenie română și ucraineană a încarcat să intre în România la volanul unui autoturis...
10:30
Schimbare în sănătate, după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Anunțul ministrului Rogobete Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță schimbări după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Ea a ...
10:30
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor. Pe unde va trece? Newsweek.ro
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre a...
10:20
Un fost ministru și senator PSD intră în cursa pentru Primăria București. Promite parcare la 1 leu pe TikTok Newsweek.ro
Eugen Teodorovici, fost ministru și senator PSD, intră în cursa pentru Primăria București ca indepen...
10:20
Lucifer, albina cu coarne de diavol. Cercetătorii au s-au inspirat dintr-un film Newsweek.ro
Oamenii de știință australieni au descoperit o nouă specie nativă de albină cu coarne minuscule - și...
10:00
Ludovic Orban, despre pensiile speciale: Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur si sistem de calcul Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, fost premier și lider PNL, apreciază că, dacă magistrații nu...
09:40
În post, românul tinde să consume o cantitate mai mare de cartofi și orez. Ce spune un medic specialist Newsweek.ro
Un medic specialist atrage atenția că obiceiul de a consuma o cantitate mai mare de cartofi și orez ...
