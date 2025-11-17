Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Newsweek.ro, 17 noiembrie 2025 06:50
Pensionarii vor primi 575 lei în plus la pensie în luna decembrie. Doar anumite categorii de români ...
Acum 5 minute
07:30
Amendă de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și au flori. Ce reguli trebuie să respecte? # Newsweek.ro
Locatarii de bloc din România pot primi amendă de 10.000 lei. Află ce reguli trebuie să respecți ca ...
Acum 15 minute
07:20
Tudorel Toader: Pensie - 37.000 lei, avocat - 38.000, profesor - 33.000. Venituri, de 3 ori mai mari la pensie # Newsweek.ro
Tudorel Toader a fost judecător CCR și evaluează pe la televiziuni șansele ca legea de tăiere a pens...
Acum 30 minute
07:10
Horoscop 18 noiembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu neînțelegeri Balanțelor. Fecioarele, vești neașteptate # Newsweek.ro
Horoscop 18 noiembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu neînțelegeri Balanțelor. Fecioarele, vești nea...
Acum o oră
06:50
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus? # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi 575 lei în plus la pensie în luna decembrie. Doar anumite categorii de români ...
Acum 12 ore
21:10
Președintele Nicușor Dan: Coaliția de patru partide e complicată, dar funcționează, lucrurile sunt sub control # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan admite că guvernarea unei coaliții cu patru partide este dificilă, dar susț...
20:50
Nicușor Dan: 2026 va fi un an dificil, dar din 2027 economia are șanse reale de revenire # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan, prezent la România TV, a vorbit despre efectele reformei fiscale și măsuri...
20:30
Incendiu la o pensiune din Mahmudia: 46 de turiști, printre care 5 copii, evacuați la timp # Newsweek.ro
Panică într-o pensiune plină cu turiști din Mahmudia, în Delta Dunării. Acoperișul clădirii, care in...
20:20
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS. Ce riscă după? # Newsweek.ro
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS, spune preşedintele Aleks...
20:10
FRF reclamă la FIFA condițiile și comportamentul suporterilor la meciul Bosnia – România 3-1 # Newsweek.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat că va depune o reclamație la FIFA după meciul Bosnia – România ...
19:50
Mâine, 17 noiembrie, temperaturile vor urca până la 21°C în sudul Banatului, în timp ce zonele cu ce...
19:40
Duminică, 16 noiembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ...
19:20
Criza climatică este acum un „risc pentru securitatea națională”. Ne va afecta pe toți schimbarea # Newsweek.ro
Islanda este prima țară din lume care clasifică prăbușirea Curentului Atlantic drept o „amenințare e...
19:00
O stațiune de schi populară din Europa avertizează asupra unui virus mortal. Cum poate fi luat? # Newsweek.ro
O epidemie de hepatită se răspândește în prezent în Republica Cehă. Până acum, au fost înregistrate ...
18:50
Coșmar la Budapesta. Ungaria pierde cu Irlanda în minutul 96 și ratează Campionatul Mondial # Newsweek.ro
Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2 ac...
Acum 24 ore
18:30
Cum să plantezi semințe în noiembrie ca să ai recolta bogată la primăvară. Frigul ajută germinarea # Newsweek.ro
Noiembrie poate fi luna ideală pentru a planta anumite semințe, deoarece frigul stimulează germinare...
18:20
Șoșoacă pretinde că s-a întâlnit cu Putin la Moscova. La Soci, cu Medvedev, susținătorul lui Călin Georgescu # Newsweek.ro
Serviciul de presă al europarlamentarei Diana Șoșoacă, pretinde că s-a întîlnit cu președintele rus,...
18:20
Premierul landului Bavaria îi numeşte pe membrii AfD "bufonii curţii" lui Putin # Newsweek.ro
Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alte...
17:50
Iran însămânțează norii pentru ploaie artificială. Dacă seceta persistă, capitala Teheran trebuie evacuată # Newsweek.ro
Autoritățile iraniene au lansat operațiuni de însămânțare a norilor pentru a induce precipitații, în...
17:50
Preşedintele Vucic promite o soluţie pentru compania petrolieră NIS, afectată de sancţiunile americane # Newsweek.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică găsirea în cel mult o săptămână a unei soluţii ...
17:40
Ucraina a încheiat cu Grecia au acord pentru a achiziționa gaz american ce va fi livrat prin coridor vertical # Newsweek.ro
Ucraina și Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (...
16:40
VIDEO Bomba nucleară B6, aprobată pe avioanele F-35A pentru forța NATO de descurajare. România ia 35 # Newsweek.ro
Testele recente de zbor cu avioane de vânătoare F-35A ale Forțelor Aeriene Americane, efectuate la p...
16:40
Ai un câine de pază? Află cum să pregătești cușca lui pentru sezonul rece, să fie cald și protejat # Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar câinii de pază au nevoie de atenție specială pentru a rămâne sănătoși și prote...
16:20
Leguma pe care trebuie să o mănânci toamna. Te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus # Newsweek.ro
Vânata este leguma perfectă de toamnă, bogată în fibre și săracă în calorii, ideală pentru cei care ...
16:20
Ludovic Orban: USR riscă să irite simpatizanții președintelui folosind excesiv imaginea lui Nicușor Dan # Newsweek.ro
Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, critică maniera în care USR utilizează imagin...
15:50
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare? # Newsweek.ro
Newsweek a avertizat că numărul pensionarilor va crește cu 600.000 - 1.000.000 de pensionari în urmă...
15:40
Care e cea mai bună companie de evaluare de business a anului desemnată la Romanian Legal Awards # Newsweek.ro
Compania de consultanță românească, fondată anul trecut, a primit premiul „Best Valuation Company” l...
15:10
Ce gadget-uri nu trebuie să încarci direct la USB-ul mașinii? Pot genera erori și stricăciuni serioase # Newsweek.ro
Tablete, laptop-uri, smartphone-uri cu încărcare rapidă... Specialiștii atrag atenția că nu toate ga...
15:00
Probleme grave la clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani. Rogobete: Nu erau respectate normele # Newsweek.ro
Sunt noi informații legate de cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică dentară din București...
14:40
Primii interlopi feroce ai României: Balauru, Cioc și Nae Chioru din Ferentari. Cum au sfârșit # Newsweek.ro
Balauru, Cioc, Nae Chioru și Sandu Moise din Ferentari au fost primii interlopi români, după cel de-...
14:20
„Sunt foarte pasionat de administrație” - podcast cu Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum despre București # Newsweek.ro
Bucureștiul intră tot mai des în rapoartele internaționale despre orașele care contează pentru inves...
14:10
Cresc impozitul și CASS la pensie în 2026? Cererea ciudată făcută de FMI către guvernul român # Newsweek.ro
O cerere ciudată a fost făcută de FMI către guvernul român. Așa că ne putem întreba - cresc impozitu...
14:10
608 de permise de conducere au fost reținute de polițiști, sâmbătă. Câți șoferi au fost prinși băuți la volan # Newsweek.ro
Un număr de 608 permise de conducere au fost reținute, sâmbătă, dintre care 177 pentru viteză și 67 ...
13:50
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Ironii la adresa lui Bolojan # Newsweek.ro
Fostul președinte PSD și premier Marcel Ciolacu și-a depus astăzi candidatura la șefia Consiliului J...
13:40
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționare # Newsweek.ro
Rogobete: „Controlăm toate clinicile private”. 20 de clinici au rămas fără autorizație de funcționar...
13:20
Un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, duminică, într-un apart...
13:10
BNR anunță explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, în primăvară. Se scumpesc cu 15% # Newsweek.ro
Banca Naţională a României (BNR) anunță în proiecţii explozia prețurilor la ouă, fructe și legume, l...
12:50
Accident grav la Cluj-Napoca. Un bărbat a murit. Trei persoane sunt rănite, printre are și o fetiță de 7 ani # Newsweek.ro
Un bărbat a murit și trei persoane sunt rănite, între ele și o copilă de 7 ani, în urma unui acciden...
12:30
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine” # Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, mesaj pentru cei care dau rezidențiatul: „Credeţi în visul vostru de a face bine...
12:20
Cum a schimbat Ciucu dinamica urbană în Vestul Capitalei: spații verzi amenajate pe terenuri abandonate # Newsweek.ro
Cu Ciprian Ciucu primar, Sectorul 6 a reușit să-și extindă masiv suprafața destinată relaxării și pe...
12:00
Ce s-a întâmplat la granițele României în 10 luni de Schengen total? 32.000 de fapte ilegale # Newsweek.ro
România este complet în Schengen de la începutul acestui an. Într-un raport al Poliției de Frontieră...
11:40
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mu...
11:30
Un nou femicid în România. Adolescentă de 17 ani, ucisă în casă. Agresorul, înjunghiat de iubitul fetei # Newsweek.ro
O adolescentă a fost ucisă de un bărbat într-o locuință din Galați. Agresorul a fost înjunghiat de p...
11:10
Măsuri „istorice”, în Marea Britanie, împotriva migrației: Fără ajutoare sociale pentru refugiați # Newsweek.ro
Marea Britanie ia măsuri dure împotriva migrației pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Uni...
10:40
Mașină furată în Slovacia, oprită la intrarea în România. Ce le-a spus șoferița autorităților? # Newsweek.ro
O femeie, cu cetățenie română și ucraineană a încarcat să intre în România la volanul unui autoturis...
10:30
Schimbare în sănătate, după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Anunțul ministrului Rogobete # Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță schimbări după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. Ea a ...
10:30
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor. Pe unde va trece? # Newsweek.ro
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre a...
10:20
Un fost ministru și senator PSD intră în cursa pentru Primăria București. Promite parcare la 1 leu pe TikTok # Newsweek.ro
Eugen Teodorovici, fost ministru și senator PSD, intră în cursa pentru Primăria București ca indepen...
10:20
Oamenii de știință australieni au descoperit o nouă specie nativă de albină cu coarne minuscule - și...
10:00
Ludovic Orban, despre pensiile speciale: Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur si sistem de calcul # Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, fost premier și lider PNL, apreciază că, dacă magistrații nu...
09:40
În post, românul tinde să consume o cantitate mai mare de cartofi și orez. Ce spune un medic specialist # Newsweek.ro
Un medic specialist atrage atenția că obiceiul de a consuma o cantitate mai mare de cartofi și orez ...
