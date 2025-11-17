Piețe de Crăciun europene de nișă: idei de ultim moment încă disponibile pentru rezervări. Craiova, alături de Arezzo și Tallin
G4Media, 17 noiembrie 2025 08:20
Anul acesta, mai multe orașe europene sărbătoresc Crăciunul amestecând tradițiile cu unele tente moderne. „Există ceva incontestabil magic în felul în care se sărbătoreşte Crăciunul...
De ce este atât de dramatică situația de pe frontul ucrainean: Rusia accelerează ofensiva în timp ce Vestul discută despre armistițiu # G4Media
Analiză Corriere Della Sera via Rador: De ce este atât de dramatică situația de pe frontul ucrainean? În spatele urgenței lui Putin, aflat acum în...
Poliția din Giurgiu a făcut luni cinci percheziţii la locuinţele mai multor persoane cercetate pentru proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc şi lovire...
Analiză New York Times via Rador: Atacurile Moscovei asupra instalațiilor de gaze, principala sursă de încălzire pentru majoritatea gospodăriilor ucrainene, ar putea arunca în frig...
A fost externat cel mai vârstnic pacient al Spitalul Victor Babeș din Timișoara / A fost internat chiar în ziua în care împlinea 101 ani / A avut sepsis, una dintre cele mai agresive forme de reacție a organismului la o infecție # G4Media
La 101 ani, un pacient, ajuns în stare gravă la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, s-a întors sănătos acasă, scrie Opinia Timișoarei. Este cel mai...
Sondaj Atlasintel: Ciprian Ciucu pe primul loc, dar cu avans mic în fața lui Băluță, Drulă și Anca Alexandrescu # G4Media
Un sondaj Atlasintel comandat de Hotnews arată că liberalul Ciprian Ciucu e pe primul loc în preferințele electoratului din București cu trei săptămâni înainte de...
Parchetul General a constatat nereguli în activitatea polițiștilor și procurorului în cazul femicidului din Teleorman / Alex Florența a sesizat MAI și Inspecția Judiciară # G4Media
Parchetul General a constatat nereguli în activitatea polițiștilor și procurorului în cazul femicidului din Teleorman, se arată într-un comunicat transmis de instituție. Procurorul general, Alex...
Evoluția câinilor, rescrisă complet. Cel mai recent studiu schimbă calculele cercetătorilor despre cei mai buni prieteni ai omului / Când a început, de fapt, metamorfoza lup–câine # G4Media
Un nou studiu a dezvăluit că transformarea fizică a câinilor din lupi a început în timpul Epocii de Piatră Mijlocie (Mezolitic), cu câteva secole mai devreme decât...
Oscar Piastri a avut parte de o ultimă parte de sezon de coșmar, avantajul său din fruntea ierarhiei mondiale „topindu-se" cursă de cursă în Formula...
CEO-ul DWS, compania de gestionare a fondurilor de 1,1 trilioane de euro a Deutsche Bank, avertizează că explozia valorii acțiunilor din domeniul AI prezintă riscuri...
Termenul de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale ar putea fi flexibilizat, afirmă președintele Nicușor Dan # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că este posibil să existe „o oarecare flexibilitate" din partea Comisiei Europene în ceea ce priveşte data de 28 noiembrie pentru...
Nou atac cu drone, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România / Populația din județul Tulcea, alertată # G4Media
Ministerul Apărării Naționale a transmis într-un comunicat că Federația Rusă a atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina...
Mai multe străzi din Sectorul 3 sunt construite peste conducte ale Transgaz / Prefect: ”Situaţia pare destul de problematică. Pe termen lung, pot apărea nişte probleme destul de grave” # G4Media
Vor fi luate măsuri pentru scăderea limitei de viteză la 30 de kilometri pe oră şi interzicerea accesului maşinilor de mare tonaj pe străzile din...
Australia refuză să organize COP31 în comun cu Turcia / Dacă niciuna din cele două țări nu se retrage, riscă să piardă organizarea summitului # G4Media
Premierul australian Anthony Albanese a respins luni oferta Turciei de a găzdui în comun summitul ONU privind schimbările climatice de anul viitor, pe care doreşte...
Încă o operațiune majoră a parchetului european condus de Kovesi: Grupare de evazioniști cu TVA la combustibili destructurată în Italia, sechestru pe 260 de milioane de euro. Organizația mafiotă avea afaceri și în România # G4Media
Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli, la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, a confiscat active în...
Mark Selby, campionul zilei în snooker: Victorie superbă cu Judd Trump în finala Champions of Champions # G4Media
Mark Selby este marele campion al turneului Champions of Champions de la Leicester, multiplul câștigător al titlului mondial trecând clar, scor 10-5, în finala cu...
„Lansăm o politică de renovare a caselor unifamiliale, care merită și facturi mai mici la electricitate, alături de clădirile rezidențiale multifamiliale. Finanțarea se va face...
Samsung și Hyundai anunță investiții majore în Coreea de Sud pentru a contrabalansa proiectele din SUA # G4Media
Samsung Electronics, Hyundai Motor şi alţi mari producători sud-coreeni au prezentat duminică planuri semnificative de investiţii interne, pe fondul temerilor că un nou acord comercial...
Riscuri majore pentru cei care folosesc băile termosulfuroase din Băile Herculane ca un SPA / „Sunt boli care se pot reactiva datorită radioactivității apei” / „Îmbăierea în cădițele cu apă termosulfuroasă nu este recreativă” # G4Media
Celebrele cădițe termosulfuroase în aer liber, aflate pe malul Cernei, rămân una dintre cele mai căutate atracții ale stațiunii Băile Herculane. Deși sunt considerate de...
Fiscul din Grecia vânează companiile grecești care și-au mutat sediul social în România, Bulgaria și Cipru pentru a scăpa de impozitele mari # G4Media
Cel puțin 28.000 de firme grecești par să-și fi mutat sediile sociale în Bulgaria, România și Cipru pentru a profita de cotele scăzute de impozitare,...
Moţiunea AUR împotriva ministrului Energiei este dezbătută, luni, în plenul Camerei Deputaților # G4Media
„Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic naţional", va fi dezbătută şi votată...
Manifestaţie masivă anticorupţie la Manila, pentru a doua zi consecutiv / Funcționari și afaceriști filipinezi sunt acuzați că s-au îmbogățit din proiecte ineficiente împotriva inundațiilor # G4Media
Zeci de mii de protestatari au ieşit din nou în stradă în Manila, luni, a doua zi consecutiv, cerând tragerea la răspundere a celor implicaţi...
Luni este ultima zi în care mai pot fi depuse la Biroul Electoral Municipal candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei, acestea urmând să...
„Cartel de los Soles", condus potrivit Washingtonului de preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi clasificat ca grup terorist, a anunţat secretarul de stat american Marco...
Apelul disperat al unui medic din Brașov din cauză că județul nu are gardă de oftalmologie / ”Oare în câte alte gărzi va trebui să îmi asum decizii ce nu țin de sfera mea de pregătire?” / Cazul unui copil ”orbit” de mamă, medici și sistem # G4Media
Flavia Rochman, medic oftalmolog la Spitalul de Copii Brașov, atrage atenția, printr-un mesaj public, că județul Brașov nu are gardă de oftalmologie, ceea ce pune...
Creierul câinilor anxioși funcționează diferit, arată un studiu realizat prin scanare cerebrală. Legătura dintre frică, comportament și modul în care animalele procesează lumea din jur # G4Media
A avea un câine înseamnă multă companie blănoasă și dragoste necondiționată. Unii proprietari au grijă inclusiv de animale cu boli mintale. Un studiu publicat în PLOS...
MV Agusta prezintă un motor cu cinci cilindri în configurație „pătrată” pentru o nouă generație de motociclete # G4Media
MV Agusta a surprins publicul prezent la Salonul Moto de la Milano (EICMA) prin expunerea unui motor cu cinci cilindri într-o configurație complet neobișnuită, prezentat...
Trafic deviat pe drumul Constanța – Tulcea, în apropierea oraşului Babadag / Încep lucrările la modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată # G4Media
Circulaţia autovehiculelor pe drumul european 87, în apropiere de oraşul tulcean Babadag, va fi deviată începând de luni, astfel încât şoferii care vor să străbată...
Emmanuel Macron îl primeşte luni pe Volodimir Zelenski / Vizita, în timp ce negocierile cu Putin sunt în impas # G4Media
Volodimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron, vizită menită să „reafirme angajamentul Franţei faţă de Ucraina" şi să „menţină dinamica eforturilor depuse în...
O ieșeancă a moștenit un apartament și a ajuns să fie datoare sie însăși, astfel că nu-și poate intabula proprietatea / Ar trebui să-și dea în judecată părinții, ambii decedați # G4Media
După ce a ajuns datoare sie însăși, o ieșeancă și-a dat în judecată propriul tatăl, decedat de cinci ani. Aceasta, pentru a obține radierea din...
Donald Trump anunţă îcă susţine votul privind publicarea dosarelor referitoare la Jeffrey Epstein / ”Nu avem nimic de ascuns” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, duminică, faptul că este în favoarea unui vot al Camerei Reprezentanţilor care vizează publicarea dosarelor referitoare la infractorul sexual...
Băsescu, despre reforma în administraţie: E blocată în negocierile dintre partide / Nu le pasă decât de locurile lor călduţe / Reducerile sunt nişte optimizări de costuri # G4Media
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă, întrebat despre anunţata reformă în administraţie, că aceasta este „blocată în negocierile dintre partide", care nu servesc interesul naţional, electoratul...
17 noiembrie, Ziua internațională a baclavalei / Prima rețetă a fost găsită în jurnalele de bucătărie ale Palatului Topkapı, din timpul lui Mehmed Cuceritorul # G4Media
Baclavaua, cel mai iubit „dulce turcesc", unul dintre primele produse care ne vin în minte atunci când este menționată cultura culinară turcească, este atât de...
Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea a altor 10, printre care trei...
Luni, 17 noiembrie, este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei / 8 candidați s-au înscris până acum în cursa pentru funcția de primar general # G4Media
Luni, 17 noiembrie, este ultima zi când pot fi depuse candidaturi pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Candidaturile rămân definitive în data de 23...
A List livrează cele mai noi trenduri din fashion cu ajutorul unui Mercedes-Benz Sprinter. Andreea Esca: „Putem conta pe acest autovehicul în orice situație” # G4Media
În spatele oricărui interviu, photoshoot sau eveniment A List Magazine se află o echipă în permanentă mișcare pentru a aduce cât mai rapid inspirație și...
16 noiembrie 2025
Câinii vagabonzi din Moscova știu să meargă cu metroul, când să urce și când să coboare. Cum au învățat să folosească transportul subteran al capitalei ruse cu atâta precizie # G4Media
Pentru majoritatea dintre noi, naveta la locul de muncă face parte din rutina săptămânală. Aglomerate, zgomotoase și adesea înghesuite, sistemele de transport subteran ale lumii...
Înaintea unui vot la ONU, premierul Netanyahu reia opoziţia guvernului său faţă de un viitor stat palestinian # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi mai mulţi dintre miniştrii săi şi-au reiterat opoziţia faţă de un stat palestinian, înainte de votul prevăzut luni în Consiliul...
O veche biserică din San Francisco este acum Sfântul Graal al istoriei internetului / În sanctuar sunt salvate un trilion de pagini web # G4Media
Ceea ce odinioară era sediul unei biserici creștine scientiste, este acum Sfântul Graal al istoriei internetului — Internet Archive, o bibliotecă non-profit administrată de un...
Ucraina le cere aliaţilor fonduri pentru a extinde producţia de drone, armă pe care o consideră cheia câștigării războiului cu Rusia # G4Media
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a lansat duminică un apel către susţinătorii ţării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producţia de drone,...
Trump lasă să se înțeleagă că a luat o decizie cu privire la operațiunile militare din Venezuela / Ce știm până acum # G4Media
Președintele american a sugerat că s-a hotărât asupra unei linii de acțiune în Venezuela, după mai multe ședințe la nivel înalt săptămâna trecută și o...
VIDEO Nicușor Dan: Din momentul în care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, duminică seara, într-un interviu la România TV că a avut o relație tensionată cu PSD de-a lungul anilor, dar aceasta...
Producătorii chinezi de materiale pentru bateriile auto solicită prețuri mai mari, pe fondul creșterii prețului pentru cobalt # G4Media
Furnizorii producătorilor chinezi de baterii pentru vehicule electrice solicită prețuri mai mari pentru materialele cheie pe bază de cobalt, ajutați de o revenire puternică a...
Volkswagen reanalizează planul de mutare a producției modelului Golf în Mexic / Întârzierea platformei SSP și presiunile financiare ar determina continuarea producției la Wolfsburg # G4Media
Producătorul german Volkswagen ar renunța la planul de mutare a producției hatchback-ului său de succes Golf în Mexic. Potrivit Autocar, producția va rămâne în Germania, la fabrica...
Jurnalistul Robert Schwartz, fost redactor-șef la Deutsche Welle, este nominalizarea USR pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune # G4Media
Biroul Național al USR a decis duminică, 16 noiembrie, prin vot, nominalizările pentru Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române...
Un sistem crucial de curenți oceanici ar putea fi pe cale să se prăbușească / O țară a declarat acest risc o amenințare la adresa securității naționale # G4Media
Clima relativ blândă a Islandei este modelată de o rețea crucială de curenți care se învârte în jurul Oceanului Atlantic transportând căldura spre nord —...
Iranul susţine că a oprit îmbogăţirea uraniului, întrucât bombardamentele israeliene şi americane i-au avariat instalaţiile # G4Media
Iranul a sistat îmbogăţirea uraniului la instalaţiile sale nucleare, ca urmare a pagubelor provocate acestora de bombardamentele israeliene şi americane din luna iunie, nu din...
Nicușor Dan: Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat cei doi primari de sector candidați la Primăria Generală în relația cu mafia imobiliară / E o cursă în patru pentru primărie # G4Media
Șeful statului nu este deranjat că USR îi folosește poza în campania electorală pentru primăria Capitalei. „Îmi apar și mie aceleași reclame și acolo scrie:...
Presupusul lider al celei mai puternice şi violente organizaţii criminale din Ecuador, arestat în Spania / Ar fi responsabil pentru cel puţin 400 de morţi # G4Media
Wilmer Geovanny Chavarría Barre, cunoscut sub numele de „Pipo", presupusul lider al grupării de traficanţi de droguri Los Lobos – cea mai puternică şi violentă...
