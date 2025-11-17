Accident rutier grav în Cluj. Un bărbat a murit, iar trei persoane au ajuns la spital

16:30

Clipe de coşmar trăite de o fată de 13 ani în Bucureşti. Adolescenta a fost tâlhărită şi agresată sexual de un individ de aproximativ 50 de ani în liftul imobilului în care locuieşte. Din primele cercetări reiese faptul că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje şi ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă pentru a o deposeda de bunuri şi a o agresa sexual. Bărbatul a părăsit locul faptei după ce liftul s-a deblocat. Mama fetei este cea care a alertat autorităţile, iar bărbatul a fost reţinut şi este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor.