Accident rutier grav în Cluj. Un bărbat a murit, iar trei persoane au ajuns la spital
ObservatorNews, 17 noiembrie 2025 08:20
Accident mortal la ieșirea din Cluj-Napoca spre Turda, surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum o maşină cu numere de Alba a intrat pe contrasens, unde s-a izbit violent de o şoferiţă de 38 de ani din Dolj, care circula regulamentar.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
09:00
Momentul în care două mașini se ciocnesc violent în Cluj. Accident rutier cu un mort şi trei răniţi # ObservatorNews
Accident mortal la ieșirea din Cluj-Napoca spre Turda, surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum o maşină cu numere de Alba a intrat pe contrasens, unde s-a izbit violent de o şoferiţă de 38 de ani din Dolj, care circula regulamentar.
09:00
17 noiembrie, Sfântul Grigorie Taumaturgul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Luni, 17 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Grigorie Taumaturgul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Acum 15 minute
08:50
Specialistul Observator, Iancu Guda, vorbeşte astăzi despre listarea companiilor de stat la bursă, de ce ne ajută, cum ne ajută și de ce statul păstrează controlul majoritar.
Acum 30 minute
08:40
El este poliţistul care s-a sinucis în Giurgiu. Copleşit de datorii, Marius a ales moartea la 24 de ani # ObservatorNews
Un poliţist din Argeş şi-a luat viaţa cu arma din dotare. Tânărul de 24 de ani era copleşit de datorii, spun apropiaţii, dar ar fi avut probleme şi în dragoste. Vineri, şefii săi au observat că nu este în apele lui şi l-au trimis la psiholog. Ieri dimineaţă însă, pentru că nu aveau dispecerat la postul din Ghimpaţi, Giurgiu, agentul a fost lăsat să îşi ia arma acasă.
Acum o oră
08:30
Cât costă să patinezi în Cetatea din Târgu Mureș și ce spun vizitatorii despre atmosferă # ObservatorNews
Pasionaţii de patinaj au spart gheaţa la Târgu Mureş, unde s-a deschis patinoarul în aer liber din interiorul Cetăţii Medievale. Tineri, copii şi părinţi s-au strâns pentru o tură serioasă de distracţie.Cu mult curaj, unii dintre ei au făcut chiar primii paşi pe gheaţă.
08:30
Hrănirea urșilor, pedepsită cu amenzi de până la 30.000 de lei. Se schimbă și modul de intervenție # ObservatorNews
Hrănirea urşilor din zonele turistice se lasă, de acum, cu amenzi uriaşe. Autorităţile speră, astfel, că prezenţa urşilor în zonele locuite se va rezolva, măcar parţial. Localnicii, însă, nu mai au speranţă.
08:20
Accident rutier grav în Cluj. Un bărbat a murit, iar trei persoane au ajuns la spital # ObservatorNews
Accident mortal la ieșirea din Cluj-Napoca spre Turda, surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum o maşină cu numere de Alba a intrat pe contrasens, unde s-a izbit violent de o şoferiţă de 38 de ani din Dolj, care circula regulamentar.
08:20
La Brașov, odată cu primele ninsori, şoferii riscă să fie opriţi dacă nu au anvelope de iarnă sau dacă pneurile lor sunt prea uzate. Măsura vine după scenariile din ani trecuţii, când camioanele cu aşa-numitele "anvelope oglindă" au blocat traficul şi au împiedicat utilajele să cureţe zăpada de pe şosele.
Acum 2 ore
08:00
Horoscop 18 noiembrie 2025. Este o zi ideală în care să ne concentrăm pe stabilitate financiară.
07:50
"S-au auzit ţipete. Se băteau". Filmul crimei din Galaţi, unde o adolescentă a fost ucisă de un client # ObservatorNews
O adolescentă de 17 ani a fost ucisă într-un bloc de garsoniere din Galaţi, aflat vizavi de sediul Inspectoratului Județean de Poliție. Descoperirea macabră a fost făcută de iubitul fetei, care l-a surprins pe agresor fugind de la locul crimei. Şi tot el, l-a înjunghiat pe criminal, care acum e în stare gravă la spital.
07:40
Nicuşor Dan, despre Călin Georgescu: Am strâns multe materiale. La momentul potrivit o să ieşim cu sinteza # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că deţine mai multe materiale în legătură cu Călin Georgescu, pentru a lămuri ce s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale, susţinând că e documentată mult mai bine interferenţa rusă.
07:20
Norvegia şi Portugalia, calificări în stil mare la Mondialul din America de Nord. Rezultatele de duminică # ObservatorNews
Duminică seara s-au disputat noi meciuri în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord, iar în urma rezultatelor înregistrate, Norvegia şi Portugalia au obţinut calificarea la turneul final.
Acum 12 ore
21:50
Nicuşor Dan susţine că are o "relaţie foarte bună" cu PSD. Ce spune despre relaţia cu Sorin Grindeanu # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că "a avut o lungă istorie de tensiune cu PSD". Însă de când social democraţii au acceptat să intre în coaliţia de la guvernare, are "o relaţie foarte bună" cu aceştia şi totodată discuţii rezonabile cu liderul formaţiunii, Sorin Grindeanu, scrie Agerpres.
21:40
A fost publicat topul celor mai bune 25 de sandviciuri din lume. Medalia de aur în bucătăria de tip fast food a fost primită de Spania.
21:30
Nicuşor Dan: La nivel macro, măsurile de austeritate au fost un succes. 2026 o să fie dificil # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că măsurile de austeritate luate de Guvern, privite la nivel macro, au fost un succes, deși românii resimt o scădere vizibilă a nivelului de trai din cauza inflației de 10%. El anunţă un an 2026 dificil, însă mizează pe o relansare economică din anul 2027.
21:10
Gara Sinaia intră în reparații după 2 ani și jumătate de așteptare. Cât va costa modernizarea # ObservatorNews
Gara Sinaia intră în sfârşit în reparaţii, după doi ani şi jumătate de aşteptare. Reparaţiile se vor întinde pe doi ani şi vor costa 12 milioane şi jumătate de lei. Gara Sinaia este declarată monument istoric.
21:00
Italia şi Spania, măturate de furtuni. "Am fost lovit de scânduri, de scaune, de table. Practic, m-a îngropat" # ObservatorNews
Au fost clipe de groază în Italia, unde o trombă a ajuns pe uscat şi a măturat nordul ţării. Vârtejul a smuls acoperişuri, a devastat localuri şi a răsturnat maşini. Probleme au fost şi în Spania, unde furtuna Claudia a revărsat apele peste şosele şi în localităţi.
21:00
Cum a devenit aspectul fizic o armă politică în SUA. "Look-ul MAGA", noul model de frumuseţe al republicanilor # ObservatorNews
Buzele pline şi pomeţii proeminenţi au devenit arme politice în Statele Unite. Tot mai multe femei apropiate de preşedintele Donald Trump apelează la operaţii estetice pentru a obţine un aspect denumit "faţa MAGA", care să demonstreze apartenenţa la mişcarea politică republicană.
20:20
Captură uriașă la Constanța: peste 150.000 de țigarete de contrabandă, confiscate într-o singură zi # ObservatorNews
Captură uriașă la Constanța. Polițiștii au confiscat peste 150.000 de țigarete de contrabandă și au reținut o persoană, în urma unor percheziții și a unui control rutier. În autoturism au fost descoperite șapte baxuri cu 70.000 de pachete introduse ilegal în țară. Perchezițiile au continuat la domiciliul suspectului, unde anchetatorii au găsit alte aproximativ 83 de mii de tigarete netimbrate.
20:10
Românii descoperă beneficiile ceaiului verde japonez și arta preparării lui. Cât costă o astfel de licoare # ObservatorNews
Trendul matcha le-a stârnit românilor interesul pentru ceaiul japonez. Nu este doar o băutură fierbinte, ci vorbim despre un adevărat ritual într-o singură ceaşcă. Sunt zeci de sortimente, fiecare cu aromele şi beneficiile sale. Trebuie însă preparate corect, pentru că altfel pierd din antioxidanţi şi pot deveni chiar toxice.
Acum 24 ore
20:00
Timişoara, capitala jocurilor de societate pentru un weekend. Competiţii, escape-uri şi inovaţie # ObservatorNews
Timișoara s-a transformat în capitala jocurilor de societate și escape în acest weekend. Au venit sute de pasionaţi de board games, inclusiv din Serbia şi Ungaria, să participe la mini competiţiile naţionale de table, cruce, Catan sau Remi, unele dintre ele reinventate cu tehnologie modernă. GAME ON FESTIVAL a oferit distracție și socializare pentru toate vârstele.
19:50
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste # ObservatorNews
Un poliţist din Argeş s-a împuşcat în cap cu arma din dotare. Tânărul de 24 de ani era copleşit de datorii, spun apropiaţii, dar ar fi avut probleme şi în dragoste. Vineri, şefii săi au observat că nu este în apele lui şi l-au trimis la psiholog. Duminică dimineaţă însă, pentru că nu aveau dispecerat la postul din Ghimpaţi, Giurgiu, agentul a fost lăsat să îşi ia arma acasă.
19:50
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat # ObservatorNews
Emoţii mari pentru viitorii medici: duminică a avut loc examenul de Rezidenţiat. Peste zece mii de absolvenţi de medicină din şase centre universitare din ţară au trecut prin prima probă de foc din cariera lor: intrarea în profesie. Doar jumătate dintre ei vor avea însă o şansă să se pregătească într-unul dintre spitalele din România şi doar 300 vor şti de acum că au un post asigurat pe viitor.
19:50
Produsele tradiţionale de Crăciun, preparate de lux pentru români. Ce alimente se vând cu 180 de lei/kg # ObservatorNews
Produsele tradiţionale de Crăciun ne pun pofta în cui. Mâncărurile cu care au crescut bunicii noştri au ajuns acum preparate de lux. Jumările şi şoriciul se vând chiar şi cu 180 de lei kilogramul. Iar pâinea cu untură, ceapă şi boia se vinde la felie.
19:40
Acuzaţii grave după moartea micuţei Sara. Ministrul Sănătăţii vs. Avocatul clinicii: "Are informaţii greşite" # ObservatorNews
Controverse tot mai mari după tragedia de la clinica dentară, unde un copil de doi ani a murit. Ministrul Sănătăţii spune că unitatea medicală nu avea aparatura necesară pentru astfel de intervenţii: monitor pentru funcţiile vitale, defibrilator şi oxigen. Avocatul clinicii îl acuză pe oficial că are informaţii greşite, preluate emoţional din alte surse, nu de la echipa ministerului care face controlul.
18:50
FRF sesizează FIFA după meciul din Bosnia: "Scandări xenofobe și evacuare agresivă" # ObservatorNews
Federația Română de Fotbal a anunțat că va depune o sesizare la FIFA după incidentele petrecute la meciul Bosnia - România, scor 3-1, disputat la Zenica, acuzând scandări xenofobe, huiduieli la intonarea imnului, evacuarea agresivă a fanilor români și condițiile precare de organizare și infrastructură. FRF condamnă și gestul unor suporteri români care, în drum spre meci, au afișat un mesaj ce glorifica un criminal de război.
18:20
Suporterii din Germania protestează faţă de noile reguli de pe stadioane. Măsurile care i-au revoltat # ObservatorNews
Mii de suporteri ai echipelor de fotbal din Germania au protestat în centrul oraşului Leipzig, duminică, faţă de planurile autorităţilor de a înăspri regulile de pe stadioane. Suporterii denunţă planurile care vizează biletele personalizate, extinderea interdicţiilor de acces pe stadion și posibilitatea folosirii recunoașterii faciale.
17:40
Vremea de mâine 17 noiembrie. Temperaturile urcă până la 21°C, dar sudul rămâne sub cod de ceață # ObservatorNews
Vreme schimbătoare în următoarele ore, cu ceață, burniță și nebulozitate joasă în sudul și sud-estul țării, dar și local în centrul și estul României. Minimele vor coborî până la -2 grade, iar mâine, 17 noiembrie, maximele vor urca de la 6 grade în zonele cu ceață persistentă până la 21 de grade în sudul Banatului.
17:30
Momentul în care doi şoferi din Vrancea s-au luat la bătaie în trafic pentru un loc de parcare # ObservatorNews
O altercație izbucnită în trafic, în comuna Dumbrăveni din Vrancea, de la un loc de parcare, a ajuns în atenția poliției după apariția unui videoclip în spațiul public. Incidentul s-a încheiat au amendarea unuia dintre cei doi şoferi implicaţi. Acesta a fost sancţionat cu 2.000 de lei pentru comportament recalcitrant și provocarea de scandal.
17:10
Kiev şi Atena, acord pentru livrarea de gaze naturale. Zelenski anunţă "o iarnă sub drone şi rachete ruseşti" # ObservatorNews
Ucraina şi Grecia au semnat, duminică, la Atena, un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) către Kiev în perioada decembrie 2025 - martie 2026. Înţelegerea are scopul de a satisface nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia continuă să bombardeze infrastructurile energetice ucrainene, transmite AFP, citat de Agerpres.
17:00
Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, și-a depus duminică candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei, afirmând că este o decizie importantă pentru el și că "vibrația" primită de la bucureștenii care au semnat pentru înscrierea sa în cursa electorală i-a confirmat că "adevărul este altul". Teodorovici candidează ca independent și susține că intră în competiție pentru a demonstra că Bucureștiul poate fi condus cu profesionalism și rezultate.
16:30
Fată de 13 ani, agresată sexual şi tâlhărită în blocul în care locuia. Individul a blocat liftul între etaje # ObservatorNews
Clipe de coşmar trăite de o fată de 13 ani în Bucureşti. Adolescenta a fost tâlhărită şi agresată sexual de un individ de aproximativ 50 de ani în liftul imobilului în care locuieşte. Din primele cercetări reiese faptul că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje şi ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă pentru a o deposeda de bunuri şi a o agresa sexual. Bărbatul a părăsit locul faptei după ce liftul s-a deblocat. Mama fetei este cea care a alertat autorităţile, iar bărbatul a fost reţinut şi este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor.
16:00
Cum încearcă escrocii să fure bani de la utilizatorii Revolut. Înşelătoria care revine în forță # ObservatorNews
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă. Semnalul de alarmă a fost tras de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-un articol ce cuprinde cele mai importante ştiri ale săptămânii recent încheiate, scrie Agerpres.
15:40
Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura pentru Consiliul Judeţean Buzău. "N-am venit să-mi caut serviciu" # ObservatorNews
Marcel Ciolacu, fostul președinte PSD, și-a depus duminică candidatura pentru șefia Consiliului Județean Buzău, declarând că intră în cursă "pentru acasă". Însoțit de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, Ciolacu a subliniat că semnăturile strânse pentru candidatură reprezintă încrederea buzoienilor în proiectele sale pentru județ. Alegerile pentru președinția CJ Buzău vor avea loc pe 7 decembrie.
15:40
Filmul morţii micuţei Sara, refăcut de STS: "Au existat trei apeluri la 112". La ce oră a fost efectuat primul # ObservatorNews
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a refăcut filmul evenimentelor din seara de joi, 13 noiembrie, când micuţa Sara a murit într-o clinică din Capitală după ce a fost anesteziată.
15:30
Membrii partidului AfD, catalogaţi de premierul landului Bavaria drept "bufonii curţii lui Putin" # ObservatorNews
Premierul landului Bavaria, Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) drept "bufonii curţii" ai liderului rus Vladimir Putin, relatează dpa, citat de Agerpres.
15:20
Momentul în care Donald Trump "dă buzna" la o nuntă de la Mar-a-Lago: "Ce cuplu frumos" # ObservatorNews
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, şi-a făcut apariţia la o nuntă care se desfăşura în faimosul complet Mar-a-Lago pe care îl deţine în statul Florida.
14:40
Alina Bârgăoanu, despre educaţia tinerilor şi dezinformare: "Sunt mulți care se informează de pe WhatsApp" # ObservatorNews
Vocabularul, educația, ce şi cât mai citesc tinerii, dar și pericolul tot mai mare al dezinformării. Sunt doar câteva dintre temele pe care Alessandra Stoicescu le-a discutat cu Alina Bârgăoanu, unul dintre cei mai buni specialişti în comunicare pe care îi are România, în noul episod Shero.
14:00
Accident înfiorător la Cluj. Un mort și trei răniți, după ce o mașină a derapat pe contrasens # ObservatorNews
Un accident grav petrecut la ieșirea din Cluj-Napoca s-a soldat cu moartea unui bărbat de 44 de ani și rănirea altor trei persoane, între care un copil de șapte ani. Tragedia s-a produs după ce un șofer de 45 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind frontal o maşină care circula regulamentar. Toți răniții au fost transportați de urgență la spital, iar polițiștii continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale impactului.
14:00
Toamna se numără ofertele. Cât costă un sejur de 5 nopți la Mamaia dacă îl cumperi acum cu 65% reducere # ObservatorNews
Suntem la mijloc de noiembrie, însă mulți români visează deja la următoarea vacanță de vară, ba chiar plătesc cu luni înainte pentru a-și asigura un loc. Mai ales că în această perioadă au parte și de reduceri care ajung până la 65%.
13:50
Rezidențiat 2025. Specializările care au devenit "aur curat" în ochii tinerilor medici # ObservatorNews
Peste 10.000 de studenţi la medicină din toată ţara au susţinut, duminică, examenul de Rezidenţiat. Cei mai mulţi în Bucureşti, unde concurenţa acerbă este anul acesta pe locurile de la farmacie şi medicină dentară. Problema medicilor şomeri şi a celor care aleg să plece în străinătate e în continuare un subiect sensibil printre tineri.
13:30
Măsuri după moartea fetiţei la dentist. Ministrul Rogobete anunţă luni sancţiunile pentru clinica privată # ObservatorNews
Continuă ancheta în cazul Sarei, fetiţa de 2 ani care a murit pe scaunul dentistului, în urma unei anestezii. Luni, Ministrul Sănătăţii decide ce sancţiuni administrative va aplica unităţii medicale din Bucureşti unde a avut loc tragedia. Controalele au aratat deja nereguli la clinica stomatologică, deşi reprezentanţii acesteia spun că aveau toate avizele de funcţionare sau, pentru investiţiile noi, erau în curs de avizare. Iată ce noi explicaţii a oferit Alexandru Rogobete în urmă cu puţin timp.
13:30
Femeie, la un pas să fie ucisă de o maşină. Traversa, când şoferul a încercat să vireze şi nu ar fi văzut-o # ObservatorNews
O femeie a fost la un pas să îşi piardă viaţa după ce a fost călcată de o mașină pe o stradă din Botoșani. Traversa în momentul în care un şofer încerca să vireze spre dreapta. După impact, victima a rămas prinsă sub maşină, dar echipajele de descarcerare au reuşit să o salveze.
13:30
Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client # ObservatorNews
În Galaţi, o adolescentă de 17 ani a fost ucisă într-un bloc aflat vizavi de sediul Inspectoratului Județean de Poliție. Iubitul fetei e cel care l-a surprins pe agresor fugind de la locul crimei. Şi tot el, l-ar fi rănit cu un cuţit.
13:20
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu # ObservatorNews
Un tânăr poliţist din Giurgiu a fost găsit împuşcat cu arma din dotare. Proprietara apartamentului unde locuieşte cu chirie a făcut descoperirea şi a alertat autorităţile.
13:10
Rezultate LOTO 6/49, duminică 16 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.
12:50
Rusia revendică cucerirea a 2 sate în sudul Ucrainei. În est continuă luptele pentru controlul Pokrovsk # ObservatorNews
Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase.
12:20
Ucraina, nou coridor pentru gaze prin Grecia. Acord de 2 mld.€ pentru securitate energetică, anunţă Zelenski # ObservatorNews
Ucraina va semna un acord cu Grecia privind importurile de gaz, a anunţat Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mai precizat că se aşteaptă la un "acord istoric cu Franţa", la începutul unui turneu european.
11:50
Fată de 17 ani, descoperită moartă de iubit într-un apartament din Galaţi. Lângă ea, un alt bărbat zăcea rănit # ObservatorNews
O tânără de 17 ani a fost găsită fără suflare într-un apartament închiriat în regim hotelier din Galați, duminică dimineața. Iubitul ei a alertat autoritățile, iar în locuință polițiștii au descoperit și un bărbat de 26 de ani, care prezenta urme de violență. Criminaliștii încearcă acum să reconstituie ultimele ore ale adolescentei.
11:40
Sub presiunea Extremei drepte, Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri "istorice" pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.