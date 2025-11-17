Apple urmează să lanseze trei smartphone-uri anul viitor

00:00

Guvernul nu mai poate miza pe creştere alimentată de deficit, consum şi intervenţii masive din bugetul de stat, deoarece viitorul creşterii economice este reprezentat de concurenţă, pieţe deschise şi corect reglementate, digitalizare, tranziţia verde, capital privat mobilizat inteligent şi eliminarea barierelor birocratice care frânează investiţiile, au afirmat, vineri, participanţii la conferinţa 'Evoluţia concurenţei din sectoare cheie sub impactul tranziţiei energetice şi digitalizării and #8221;, prilej cu care a fost lansat Raportul privind concurenţa în sectoare cheie - 2025, realizat de Consiliul Concurenţei.