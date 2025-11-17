Apple urmează să lanseze trei smartphone-uri anul viitor
Bursa, 17 noiembrie 2025 08:20
2026 va fi un an al premierelor pentru iPhone, care va avea cel mai mare număr de flagship-uri de până acum, dar şi o schimbare de strategie privind lansările.
Acum o oră
08:30
Consiliul de administraţie al EVERGENT Investments, companie de investiţii listată sub simbolul EVER, a convocat Adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru data de 18/19 decembrie 2025.
08:20
2026 va fi un an al premierelor pentru iPhone, care va avea cel mai mare număr de flagship-uri de până acum, dar şi o schimbare de strategie privind lansările.
08:10
Ecuadorienii au votat duminică împotriva unei propuneri care ar fi permis ţărilor străine să administreze baze militare în această ţară sud-americană, unde bandele de traficanţi de droguri extorchează comunităţile şi ucid politicieni în lupta lor pentru teritoriu, relatează AP.
Acum 2 ore
07:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, duminică, faptul că este în favoarea unui vot al Camerei Reprezentanţilor care vizează publicarea dosarelor referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Până în prezent, liderul de la Casa Albă se opunea, relatează AFP.
07:40
Luni este ultima zi în care mai pot fi depuse la Biroul Electoral Municipal candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei, acestea urmând să rămână definitive pe 23 noiembrie.
07:30
Samsung Electronics, Hyundai Motor şi alţi mari producători sud-coreeni au prezentat duminică planuri semnificative de investiţii interne, pe fondul temerilor că un nou acord comercial cu SUA ar putea muta prea mult capital către investiţiile din Statele Unite, în detrimentul industriei locale, transmite Reuters.
07:30
SUA: Pentagonul anunţă că a atacat o altă ambarcaţiune suspectată de transport de droguri în Pacific # Bursa
Statele Unite au efectuat sâmbătă un alt atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de transport de droguri în estul Pacificului, ucigând trei persoane aflate la bord, a anunţat duminică Pentagonul, potrivit Reuters.
07:30
Airbus anticipează că flota de aeronave din Orientul Mijlociu va depăşi 3.700 de avioane până în 2044, mai mult decât dublu faţă de nivelurile actuale, a declarat duminică Grainne van den Berg, director de marketing pentru Africa şi Orientul Mijlociu, citat de Reuters.
07:10
Cupa Mondială 2026: Norvegia a învins Italia, scor 4-1, şi s-a calificat pentru turneul final # Bursa
Echipa naţională a Norvegiei a dispus duminică seara, în deplasare, scor 4-1, de reprezentativa Italiei, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Norvegia s-a calificat la turneul final.
Acum 4 ore
07:00
enismanul italian Jannik Sinner a câştigat duminică seara Turneul Campionilor, învingându-l în finală pe Carlos Alcaraz.
Acum 12 ore
00:10
VIDEO BURSA are privilegiul unui poet în redacţie - Dan Nicolaie şi-a lansat volumul de versuri '13 de mai multe ori' # Bursa
Pasionat de târguri de carte şi iubitor al lansărilor de volume, în special de poezii, colegul nostru Dan Nicolaie a aşternut pe hârtie câteva dintre poeziile pe care le-a scris de-a lungul vieţii, dând naştere, astfel, volumului and #8222;13 de mai multe ori and #8221;, o apariţie firească şi binevenită pentru cei care îi cunosc sensibilitatea şi talentul.
00:00
Universităţile de artă, în căutare de fonduri: UNATC solicită soluţii concrete pentru finanţarea cercetării artistice la nivel european # Bursa
Rectorul UNATC, Liviu Lucaci, împreună cu o delegaţie formată din 20 de reprezentanţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, au participat, săptămâna trecută, la conferinţa and #8222;Artele Teatrale şi Cinematografice în Uniunea Europeană: Provocări, Oportunităţi şi Diplomaţie Culturală în zone vulnerabile and #8221;.
00:00
Emisiile globale de dioxid de carbon provenite din combustibili fosili vor atinge în 2025 un nou record de 38,1 miliarde de tone, în creştere cu 1,1% faţă de anul precedent, potrivit celui mai recent raport realizat de Global Carbon Project, publicat în cadrul conferinţei ONU privind clima (COP30).
00:00
Aquila Part Prod Com SA a încheiat primele nouă luni din 2025 cu o evoluţie solidă, dar cu rezultate mixte, susţinută de creşterea distribuţiei, extinderea regională şi consolidarea brandurilor proprii.
00:00
Santa Clara este un oraş din California, stat care se prezintă ca lider al tranziţiei către energia verde. Acolo se află şi sediul central al companiei Nvidia.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a crescut la 5,73%, de la 5,72% în ziua anterioară.
00:00
BURSA are privilegiul unui poet în redacţie - Dan Nicolaie şi-a lansat volumul de versuri '13 de mai multe ori' # Bursa
Pasionat de târguri de carte şi iubitor al lansărilor de volume, în special de poezii, colegul nostru Dan Nicolaie a aşternut pe hârtie câteva dintre poeziile pe care le-a scris de-a lungul vieţii, dând naştere, astfel, volumului and #8222;13 de mai multe ori and #8221;, o apariţie firească şi binevenită pentru cei care îi cunosc sensibilitatea şi talentul.
00:00
Ministrul Daniel David cere garanţii de finanţare pentru şcolile cu predare în limba română din Ucraina # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Ucraina vor crea un grup de lucru bilateral care să elaboreze propuneri pentru asigurarea drepturilor minorităţii române la educaţie în limba maternă.
00:00
* Tranzacţie de tip and #8221;deal and #8221; cu 2,3% din Lion Capital
00:00
Guvernul nu mai poate miza pe creştere alimentată de deficit, consum şi intervenţii masive din bugetul de stat, deoarece viitorul creşterii economice este reprezentat de concurenţă, pieţe deschise şi corect reglementate, digitalizare, tranziţia verde, capital privat mobilizat inteligent şi eliminarea barierelor birocratice care frânează investiţiile, au afirmat, vineri, participanţii la conferinţa 'Evoluţia concurenţei din sectoare cheie sub impactul tranziţiei energetice şi digitalizării and #8221;, prilej cu care a fost lansat Raportul privind concurenţa în sectoare cheie - 2025, realizat de Consiliul Concurenţei.
00:00
* Europa va înregistra cea mai mare pondere a seniorilor la nivel mondial, în 2050, în timp ce Africa va avea cea mai mare populaţie activă
00:00
* Banca Naţională a României anticipează o rată a inflaţiei de 9,6%, la finele acestui an, care va coborî la 3,7% la sfârşitul lui 2027* Isărescu: and #8221;Încercăm să nu accentuăm intrarea economiei în recesiune and #8221;* and #8221;Euro nu are cum să mai coboare sub 5 lei and #8221;, a spus guvernatorul* and #8221;Nu avem motive să majorăm TVA; ar afecta foarte mult păturile mai sărace and #8221;, a afirmat Isărescu
00:00
Bătălia pentru Lukoil România: americanii, MOL şi grecii se luptă pentru activele strategice ale ruşilor # Bursa
Preluarea activelor Lukoil din România a devenit epicentrul unei presiuni fără precedent, în care sancţiunile americane, interesul investitorilor internaţionali, echilibrul pieţei interne şi responsabilitatea guvernului se intersectează într-un moment decisiv pentru securitatea energetică a ţării.
00:00
Investitorii individuali îşi pierd încrederea în perspectivele pieţei imobiliare din ţara noastră # Bursa
Investitorii individuali din România îşi pierd din ce în ce mai mult încrederea în economia românească, 70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia, faţă de 61% în trimestrul al doilea, potrivit celui mai recent sondaj trimestrial eToro Retail Investor Beat.
00:00
Autostrada Moldovei va conecta oraşul Buzău la reţeaua naţională şi europeană de transport rutier de mare viteză şi creează premise reale pentru atragerea de investiţii private.
00:00
FIFA promite condiţii and #8222;decente şi sigure and #8221; pentru muncitorii care vor construi infrastructura Cupei Mondiale 2034 # Bursa
FIFA a anunţat, în luna octombrie, semnarea unui acord cu Internaţionala Lucrătorilor din Construcţii şi Lemn (BWI), menit să garanteze condiţii de muncă sigure şi decente pentru toţi lucrătorii implicaţi în proiectele legate de viitoarele turnee ale forului mondial, inclusiv pentru Cupa Mondială din 2034, care va fi găzduită de Arabia Saudită, transmite DPA.
00:00
Euro a crescut, vineri, cu 0,08 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0847 lei/euro.
16 noiembrie 2025
22:10
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a lansat duminică un apel către susţinătorii ţării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producţia de drone, considerând că această armă este cheia continuării şi câştigării războiului cu Rusia, relatează agenţia DPA.
Acum 24 ore
19:40
Consilierul general PSD Dan Cristian Popescu anunţă că şi-a depus candidatura la Primăria Capitalei.
19:20
Pentagonul retrage o parte din trupele Gărzii Naţionale din Chicago şi Portland, la câteva săptămâni după ce preşedintele Donald Trump le-a trimis pentru a combate ceea ce el a descris ca fiind o creştere a criminalităţii, a declarat duminică un oficial al apărării americane familiarizat cu această decizie, relatează Reuters.
18:40
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete şi drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operaţiunile, transmite Reuters.
18:10
Forţele israeliene au deschis focul duminică asupra unor pacificatori ai ONU în sudul Libanului, într-un incident pe care misiunea ONU de menţinere a păcii l-a descris drept o încălcare gravă a regulilor internaţionale. Niciun membru al contingentului ONU nu a fost rănit, relatează Reuters.
18:00
Washingtonul cere o retragere completă a acţionarilor ruşi din NIS, care operează singura rafinărie a Serbiei, iar sâmbătă a acordat un termen de trei luni pentru găsirea unui cumpărător.
17:40
Iran acuză SUA că nu sunt pregătite pentru negocieri and #8221;egale şi corecte and #8221; privind dosarul nuclear # Bursa
Iranul afirmă că actuala abordare a Washingtonului nu arată nicio disponibilitate pentru and #8221;negocieri egale şi corecte and #8221;, a declarat duminică ministrul iranian de Externe, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută posibile discuţii, transmite Reuters.
17:30
Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat duminică că opoziţia Israelului faţă de un stat palestinian rămâne neschimbată, după proteste puternice ale aliaţilor săi de extremă dreapta faţă de o declaraţie susţinută de Statele Unite, care sugera deschiderea unui drum către independenţa palestiniană, relatează Reuters.
17:20
Economia Israelului a înregistrat o revenire puternică în trimestrul al treilea, după o perioadă slabă în trimestrul al doilea, când a fost afectată de conflictul cu Iranul şi de războiul din Gaza, transmite Reuters.
17:10
Trump spune că analizează un posibil acord pentru vânzarea de avioane F-35 către Arabia Saudită # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters.
15:00
Rusia a anunţat duminică un avans semnificativ în sud-estul Ucrainei, afirmând că forţele sale au capturat două localităţi din regiunea Zaporijjia, în cadrul unei ofensive mai ample menite să preia controlul asupra întregii zone, relatează Reuters.
14:50
Turcia este în cursă pentru a găzdui COP31 în 2026 şi este gata să facă acest lucru singură dacă nu se ajunge la un consens asupra unui model de co-preşedinţie, a declarat duminică pentru AFP o sursă diplomatică turcă.
14:40
Revolut semnalează o creştere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice # Bursa
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-un articol ce cuprinde cele mai importante ştiri ale săptămânii recent încheiate.
14:10
Operatorii din turism - eroii discreţi ai unui an dificil 2026 and #8222;ANUL CALITĂŢII ÎN TURISM and #8221; # Bursa
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră a Confederaţiei Antreprenorilor şi Investitorilor din România (CAIR), a fost înfiinţată în 1992 şi este reprezentativă din 2006 pentru sectorul de negociere colectivă / activitate Turism, hoteluri şi restaurante.
14:10
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase # Bursa
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conţinuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa.
14:00
Echipa Dinamo a fost învinsă, duminică, de Metaloglobus, scor 3-0, într-un meci amical disputat la Săftica.
13:40
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie, menţionând că face 'un pas imens înainte', întorcându-se acasă, unde va încerca, alături de primari, să contribuie la dezvoltarea acestei zone administrative.
13:30
Armata rusă a revendicat duminică cucerirea a două sate în sudul Ucrainei, unde trupele sale continuă avansul lent în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase, relatează AFP.
12:30
Consiliul Concurenţei: Mărcile proprii, tot mai multe în România; adaosul comercial la acestea e mai mare # Bursa
Ponderea mărcilor proprii pe piaţa locală este pe trend crescător, cu valori peste media calculată la nivelul ţărilor în care grupurile din România sunt prezente, produsele româneşti având o pondere puţin mai mare decât cea a produselor de provenienţă străină, peste 50%, relevă Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenţei.
12:30
Naţionala de rugby a României a fost învinsă de formaţia Statelor Unite cu scorul de 26-18 (16-8), sâmbătă seara, într-un meci test disputat pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf din Bucureşti.
12:20
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
11:50
FIFA susţine că a raportat peste 30.000 de postări abuzive pe platformele de socializare în acest an, informează BBC.
11:40
Chilienii merg duminică la urne pentru a-l alege pe succesorul preşedintelui la final de mandat Gabriel Boric, relatează dpa.
