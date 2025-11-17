Culmea propagandei: În toate grădinițele din Rusia vor fi înființate „muzee ale operațiunii militare speciale”

19:10

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat sâmbătă drept „iresponsabile” noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago împreună cu SUA, ale cărei operaţiuni din Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul, relatează AFP, citată de Agerpres. Acest exerciţiu comun, care urmează să aibă loc de duminică până vineri, este al doilea în mai puţin de […]