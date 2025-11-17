Cum pornești modul Nu deranja la volan și ce filtrează pe CarPlay
Profit.ro, 17 noiembrie 2025 08:20
Modul Nu deranja la volan îți păstrează atenția pe drum reducând notificările la minim.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
09:00
Companie care în ultimele trimestre a realizat vânzări de active, Electromagnetica afișează o pierdere de 1 milion de lei la 9 luni # Profit.ro
Electromagnetica își reduce drastic activitatea de bază și mai taie din datorii.
Acum 15 minute
08:50
Tremurul de mână este altceva decât mișcarea subiectului.
Acum o oră
08:30
Compania care operează în România restaurantele KFC și-a redus în primele 9 luni câștigul pretaxare EBITDA cu 33,05%, la 52,83 milioane lei, de la 78,91 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
08:30
Într-o perioadă de transformări pe piața serviciilor de integrare SMS, am discutat cu Răzvan Brezeanu, CEO al 4PAY, despre importanța stabilității și experienței în furnizarea serviciilor critice de mesagerie mobilă și despre abordarea distinctă a 4PAY în relațiile cu clienții.
08:20
Modul Nu deranja la volan îți păstrează atenția pe drum reducând notificările la minim.
Acum 2 ore
08:00
FOTO 3 din 5 seniori din orașele României se simt singuri. Izolarea afectează sute de mii de vârstnici STUDIU # Profit.ro
Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, arată un studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România.
08:00
Darian aniversează 35 de ani de consultanță - O experiență de „copilot“ care ajută liderii de business să ia decizii fundamentate și lansează serviciul Darian Tax Navigator # Profit.ro
ARIAN este o companie românească, unul dintre cei mai vechi și longevivi jucători pe piața românească de consultanță, având o istorie neîntreruptă de 35 de ani.
07:50
Continuă disputa politică - extinsă de altfel și în planul dialogului social - cu privire la creșterea salariului minim pe economie.
07:40
Artego – trece pe pierdere după primele 9 luni. Afectată de sancțiunile europene împotriva Federației Ruse și Belarus # Profit.ro
Cifra de afaceri netă a producătorului de articole din cauciuc și benzi transportoare Artego a coborât în primele primele 3 trimestre cu 5,25%, la 102,26 milioane lei, de la 107,93 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
07:30
Litigiu Romgaz cu Comisia Europeană: Compania românească de stat este obligată să investească 600 milioane euro în stocare CO2, în baza legislației UE pe care a contestat-o # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, este obligată de legislația UE să investească circa 600 milioane euro în capacități de stocare de dioxid de carbon (CO2).
07:30
VIDEO Tranzacție: Britanicii care construiesc rafinăria ″verde″ a OMV Petrom și au conceput retehnologizarea Cernavodă, preluați de un conglomerat ingineresc fondat la Beirut # Profit.ro
Compania britanică de inginerie și consultanță John Wood Group, care controlează 2 firme în România, este preluată de un conglomerat cu același profil fondat în urmă cu aproape 70 de ani la Beirut, în Liban, și care astăzi are operațiuni la nivel global, relevă date analizate de Profit.ro.
07:20
Fondul lituanian de investiții în energie regenerabilă INVL Renewable Energy Fund I vrea să atragă o finanțare de 72 de milioane de euro de la BERD și Raiffeisen Bank International, pentru construcția unui parc fotovoltaic de 174,5 MW în România, situat în județul Olt.
07:10
VIDEO 2 corporatiști au cumpărat un castel. Lilla Racz, co-fondatoare Castel Hotel Daniel: Este foarte important să ne concentrăm și pe oaspeții străini. O să urmeze o fază de stabilitate - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Castel Hotel Daniel a fost construit pas cu pas în peste 15 ani, prin investiții continue și cu obiectivul de a crea o experiență autentică pentru turiștii care caută liniște, istorie și gastronomie locală.
Acum 4 ore
07:00
EXCLUSIV ANAF începe o campanie de verificare a fermierilor, în special a celor care primesc sume mari de la APIA și au teren luat în arendă. Vor fi verificați și marii furnizori de utilaje agricole, dintre care mulți aleg să livreze din Bulgaria # Profit.ro
ANAF va începe o campanie de control în sectorul agricol, pentru a verifica modul în care fermierii își îndeplinesc obligațiile fiscale, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Sunt vizați în principal fermierii care încasează subvenții mari de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), dar și cei cu terenuri luate în arendă.
06:10
Situație tot mai gravă la producător de căldură. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
02:50
Portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile # Profit.ro
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete și drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operațiunile, transmite Reuters.
Acum 12 ore
00:20
Două Românii: servicii moderne versus producție tradițională. București are o economie diferită de cea a țării # Profit.ro
România are o economie împărțită în două lumi: Capitala, unde serviciile moderne adună aproape o treime dintre salariați, și restul țării, unde industria domină.
00:20
PREMIERĂ Ansamblu major în zonă fierbinte a Bucureștiului. Turnuri de 25 etaje pregătite de Manochehr Saadati-Sohi # Profit.ro
Omul de afaceri iranian Manochehr Saadati-Sohi, unul dintre proprietarii complexului de containere frigorifice Antrefri, recent incendiat, planifică dezvoltarea unui ansamblu rezidențial major, cu turnuri de 25 de etaje și peste 1.200 de apartamente, pe Strada Fabrica de Glucoză, care prelungește autostrada A3 până în zona de afaceri Pipera din București, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:20
România a dat OK de securitate națională extinderii rafinăriei Petrotel Lukoil cu o lună înainte ca grupul-mamă din Rusia să fie sancționat de Statele Unite # Profit.ro
România a dat OK de securitate națională unui proiect de extindere a rafinăriei Petrotel Ploiești, controlată de gigantul petrolier rus Lukoil, cu o lună înainte ca acesta să fie sancționat de Trezoreria Statelor Unite, relevă date analizate de Profit.ro.
16 noiembrie 2025
23:30
Meteorologii anunță că vremea se răcește, începând de luni.
22:20
PREMIERĂ gândită în România - Bilete de avion cu plata în rate. „Cochetăm cu ideea pentru viitor, pentru că este cerută în România.” # Profit.ro
Companiile aeriene încep să experimenteze un nou sistem: plata în rate.
22:10
Companiile aeriene încep să experimenteze un nou sistem: plata în rate.
21:30
Teodorovici vrea să fie primar al Capitalei. Și-a depus candidatura: A fost importantă și vibrația VIDEO # Profit.ro
Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei.
21:20
Nicușor Dan: Românii o duc mai rău față de acum 6 luni. 2026 o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranțele. O să mai existe niște taxe deja anunțate # Profit.ro
Românii o duc mai rău față de acum 6 luni. Faptul că avem o inflație de 10% înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puțin decât putea să cumpere. Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată de niște fonduri de investiții, băncii, și oamenii ăștia au spus că dacă nu reducem deficitul, unii se vor retrage, alții se vor împrumuta și mai scump. Deci am fi intrat într-un cerc vicios, spune președintele Nicușor Dan.
21:10
Reprezentanții clinicii stomatologice din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță de 2 ani a decedat în urma unei anestezii generale, transmit un nou mseaj.
21:00
Aleksandar Vucic: Serbia are o săptămână la dispoziție pentru a rezolva criza rafinăriei NIS # Profit.ro
Washingtonul cere o retragere completă a acționarilor ruși din NIS, care operează singura rafinărie a Serbiei, iar sâmbătă a acordat un termen de trei luni pentru găsirea unui cumpărător.
20:40
Portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile # Profit.ro
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete și drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operațiunile, transmite Reuters.
20:10
Consiliul Concurenței: Măsura plafonării adaosurilor a depășit termenul legal. Risc de efecte nefavorabile în piață # Profit.ro
Măsura plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare este justificată doar de situații absolut excepționale, iar perioada pe care se poate aplica, în conformitate cu Legea Concurenței, a depășit deja termenul legal, amplificând riscurile de a genera efecte nefavorabile asupra pieței și a conduce la adaptări nedorite ale jucătorilor, se arată în Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenței.
Acum 24 ore
19:40
Aleksandar Vucic: Serbia are o săptămână la dispoziție pentru a rezolva criza rafinăriei NIS # Profit.ro
Washingtonul cere o retragere completă a acționarilor ruși din NIS, care operează singura rafinărie a Serbiei, iar sâmbătă a acordat un termen de trei luni pentru găsirea unui cumpărător.
19:10
Economia Israelului a crescut cu 12,4% în trimestrul al treilea, după încheierea conflictului cu Iranul # Profit.ro
Economia Israelului a înregistrat o revenire puternică în trimestrul al treilea, după o perioadă slabă în trimestrul al doilea, când a fost afectată de conflictul cu Iranul și de războiul din Gaza, transmite Reuters.
18:40
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanții de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigrația ilegală, a anunțat, sâmbătă, Ministerul de Interne britanic, citat de AFP.
18:10
Maduro califică exercițiile militare ale Statelor Unite cu Trinidad și Tobago drept „iresponsabile” # Profit.ro
Președintele venezuelean Nicolás Maduro a calificat, sâmbătă, drept „iresponsabile” noile exerciții militare ale Trinidad și Tobago cu Statele Unite, ale căror operațiuni în Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul.
17:30
Trump se gândește să vândă avioane F-35 către Arabia Saudită. ”Mă uit la asta. Mi-au cerut să analizez." # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters.
17:10
Japonezii vorbesc despre un răspuns militar la un posibil atac al Chinei asupra Taiwanului # Profit.ro
Publicul japonez este împărțit în privința posibilității ca Japonia să își exercite dreptul la autoapărare colectivă în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, potrivit unui sondaj realizat de agenția Kyodo, citat de Reuters.
16:40
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat de dpa.
16:30
Gara Sinaia intră într-un program de modernizare: Peste 13 milioane de lei sunt alocate, iar lucrările trebuie să fie finalizate în august 2026.
16:30
Proiect de lege: Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției rămân fără locuințe de serviciu # Profit.ro
Sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției vor rămâne fără locuințe de serviciu pentru care în prezent plătesc chirii modice, conform unui proiect de lege inițiat de minsterul Justiției și consultat de G4Media.ro.
16:10
Donald Trump a cumpărat obligațiuni de cel puțin 82 de milioane de dolari. Pe ce companii a mizat președintele # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative și municipale în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari între sfârșitul lunii august și începutul lunii octombrie, inclusiv investiții noi în sectoare care beneficiază de politicile sale, potrivit declarațiilor financiare publicate sâmbătă, citate de Reuters.
16:00
Romgaz, în conflict cu Duro Felguera: Sperăm să finalizăm Iernutul în 2026, dar nu depinde doar de noi. Compania de stat spune că a încasat peste 57 milioane lei din executarea garanției Duro Felguera # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, spune că are ca țintă finalizarea mult-întârziatei centrale noi de 430 MW de la Iernut până la finalul anului viitor, însă precizează că atingerea țintei nu depinde în exclusivitate de Romgaz.
15:50
Gara Sinaia intră într-un program de modernizare: Peste 13 milioane de lei sunt alocate, iar lucrările trebuie să fie finalizate în august 2026.
15:40
Consiliul Concurenței semnalează ce se întâmplă în magazine - tot mai multe produse marcă proprie în România # Profit.ro
Ponderea mărcilor proprii pe piața locală este pe trend crescător, cu valori peste media calculată la nivelul țărilor în care grupurile din România sunt prezente, produsele românești având o pondere puțin mai mare decât cea a produselor de proveniență străină, de peste 50%, relevă Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenței.
15:40
Nouă fabrică în România. Transilvania Nuts pregătește o investiție de 10 milioane euro într-o unitate de producție # Profit.ro
Transilvania Nuts va încheia 2025 cu o cifră de afaceri mai mare cu 45% comparativ cu anul anterior pe fondul diversificării sortimentației și ambalajelor, lansării de game noi, consolidării parteneriatelor cu retailerii și contractelor de tip private label.
15:30
ULTIMA ORĂ Veți putea primi gaze acasă de la Romgaz. Compania anunță când va începe să livreze: odată cu eliminarea plafonării prețurilor și la gaze naturale # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, estimează că, până la sfârșitul anului în curs, va fi operațională platforma informatică ERP (Enterprise Resource Planning) prin intermediul căreia va furniza gaze și energie clienților finali, inclusiv casnici.
15:20
Retailerul german de cosmetice și produse de îngrijire personală dm drogerie markt România pregătește câteva noutăți pentru piața locală.
15:20
ULTIMA ORĂ Romgaz depune ofertă angajantă de preluare a Azomureș până la finalul anului, dacă rezultatele procesului de due dilligence sunt pozitive # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, ar putea înainta până la finalul anului în curs o ofertă angajantă de preluare a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa.
15:20
Revolut transmite clienților un avertisment legat la fraude prin apelul telefonic exclusiv în aplicație.
15:00
Plăcinta de buget pentru care se luptă candidații la Primăria Capitalei. Două treimi sunt ocupate de transportul public și de căldură # Profit.ro
Execuția bugetului Primăriei capitalei, pe întreg anul trecut, când primar era actualul președinte, Nicușor Dan, arată că transportul public și termoficarea înghit cea mai mare parte din bugetul Capitalei.
14:40
BCE pregătește simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici și reducerea cerințelor de capital # Profit.ro
Frank Elderson, membru al Boardului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), a anunțat că sprijină simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici și reducerea cerințelor de capital pentru întregul sector bancar, transmite Reuters.
14:20
Cele mai mari fonduri speculative de pe Wall Street și-au redus expunerea la acțiunile din grupul ”Magnificent Seven”, inclusiv Nvidia, Amazon, Alphabet și Meta Platforms, în trimestrul al treilea, în timp ce au deschis noi poziții în companii din software, comerț electronic și plăți, potrivit documentelor de reglementare publicate vineri, citate de Reuters.
14:00
Peste 10.000 de candidați susțin duminică concursul de intrare în rezidențiat, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceștia vor concura la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.