Centrala electrică a Romgaz de la Iernut nu va fi gata nici la vară. Nou termen avansat, după 5 ani de întârzieri
Economica.net, 17 noiembrie 2025 10:20
Centrala electrică pe gaze a Romgaz de la Iernut,, care ar fi trebuit terminată acum cinci ani, are toate șansele să nu fie terminată nici în vara lui 2026, ultimul termen avansat, ci spre finalul anului viitor.
Acum 15 minute
10:20
Populaţia României – Declinul demografic se adânceşte. Sporul natural s-a menţinut negativ şi în septembrie (date oficiale) # Economica.net
Sporul natural al populaţiei României s-a menţinut negativ în luna septembrie a acestui an (-4.213), cu un număr al deceselor mai mare de 1,3 ori decât cel al născuţilor-vii, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate luni.
10:20
Acum o oră
09:50
Japonia suferă. Primul declin al economiei din ultimele şase trimestre, ca efect al taxelor vamale americane # Economica.net
Economia japoneză s-a contractat în ritm anual cu 1,80% în trimestrul trei din 2025, primul declin din ultimele şase trimestre, în urma scăderii exporturilor după impunerea taxelor vamale americane, arată datele guvernamentale publicate luni, transmite Reuters.
09:50
Portavionul Prince of Wales, una din cele două nave de acest tip de care dispune marina regală britanică, este angajat într-un exerciţiu NATO în Marea Mediterană, a anunţat ministrul apărării Regatului Unit, John Healey, citat luni de dpa.
Acum 2 ore
09:20
Nicuşor Dan: Am un favorit la Primăria Capitalei. La momentul de faţă e o cursă în patru, nu e un secret # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că are un favorit în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, amintind că nu îi permite Constituţia să se poziţioneze în favoarea vreunuia dintre competitori, fiind vorba despre "o cursă în patru".
09:20
Acordul SUA-China pentru pământuri rare ar putea fi încheiat până la sfârșitul lunii noiembrie # Economica.net
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi-a exprimat duminică "speranţa" ca acordul dintre Statele Unite şi China privind exporturile de pământuri rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile, notează AFP.
09:20
Alegeri Chile: Comunista Jara şi ultraconservatorul Kast pe primele locuri ale prezidenţialelor, în primul tur # Economica.net
Comunista moderată Jeannette Jara ar urma să se confrunte în Chile cu candidatul de extremă dreapta José Antonio Kast, potrivit primelor rezultate publicate duminică, în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale dominate de îngrijorări legate de criminalitate şi migraţia ilegală, notează AFP.
09:20
Producția uzinei Ford Otosan din Craiova s-a majorat cu 0,5%, ținta principală a exporturilor fiind Marea Britanie # Economica.net
Raportul financiar al companiei Ford Otosan, cea care deține uzina de la Craiova, arată că, în primele zece luni din 2025, în Bănie au fost asamblate 208.190 de vehicule, în creștere cu 0,5% față de aceeași perioadă din 2024.
09:20
Băsescu: Statul român nu trebuie să preia rafinăria Petrotel Lukoil, pentru că îl va costa 1 miliard de dolari pe an doar să-i aducă țițeiul. “Te frigi, trebuie să cerem derogare” # Economica.net
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că România ar trebui să ceară o derogare de la aplicarea sancţiunilor care au fost impuse de americani companiei Lukoil, și ar trebui să evite situația ca statul să ia în administrare rafinăria Petrotel, pentru că ar avea costuri de peste 1 miliard de dolari pe an doar ca să îi asigure țițeiul.
Acum 4 ore
08:30
Trump susţine în final votul în Camera Reprezentanţilor pentru publicarea dosarului Epstein # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că susţine votul în Camera Reprezentanţilor SUA pentru publicarea dosarului despre infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, lucru la care s-a opus anterior, relatează AFP.
Acum 12 ore
22:10
Petrolul pleacă din nou din portul rusesc Novorossiisk, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile # Economica.net
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete şi drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operaţiunile, transmite Reuters, citată de News.ro.
22:10
Iranul susţine că a oprit îmbogăţirea uraniului, întrucât bombardamentele israeliene şi americane i-au avariat instalaţiile # Economica.net
Iranul a sistat îmbogăţirea uraniului la instalaţiile sale nucleare, ca urmare a pagubelor provocate acestora de bombardamentele israeliene şi americane din luna iunie, nu din cauza vreunei decizii interne, a declarat duminică ministrul iranian de externe Abbas Araqchi, potrivit agenţiei de ştiri IRNA, citată de AFP şi EFE
22:10
Președintele României, Nicușor Dan, a spus duminică seară, la România TV, cum trebuie rezolvată problema pensiilor speciale.
22:10
Nicuşor Dan, despre măsurile Guvernului: Dacă ne uităm macro – un succes; poate că puteau să fie altfel. 2026 va fi un an dificil # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că măsurile luate de Guvernul Bolojan au fost un succes, în ansamblul lor, dar "dacă privim modul în care au fost afectaţi cetăţenii, poate că lucrurile puteau să fie făcute altfel".
22:10
BID, singura bancă din România la care Isărescu nu stabilește șeful. BID nu e de fapt bancă și nu are nevoie de autorizările BNR # Economica.net
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) nu este de fapt bancă și funcționează mai mult ca un fond de garantare, conform informațiilor din piață. Prin lege, BID nu are nevoie de autorizarea BNR și nici conducerea nu este avizată de banca centrală, conform unor surse din piață. La BNR nu a fost primit niciun dosar spre avizare pentru vreunul din posturile de conducere.
22:10
Pensiile de serviciu din Serviciile Secrete au depăşit borna de 1 miliard de lei în 2024, la opt ani de la e la intrarea în vigoare a legii prin care se acordă. Pensia de serviciu medie a sărit de 7.500 de lei brut în 2024 – analiză exclusivă # Economica.net
Pensiile de serviciu din Serviciile Secrete au depăşit borna simbolică de un miliard de lei în anul 2024, arată o analiză exclusivă realizată de Economica.net. Ele se plătesc doar din Bugetul de Stat de către Casa de Pensii a SRI, iar suma totală brută achitată beneficiarilor în 2024 e de cel puţin două ori mai mare decât cea plătită în 2016, primul an în care s-au acordat în baza Legii nr. 223 din 2015 care reglementează acordarea acestor drepturi, reiese din analiza Economica.net bazată pe informaţii pe care le-am obţinut de la SRI.
22:10
Bilete de avion cu plata în rate. Ce companie aeriană românească ar putea oferi serviciul: ”Este o opțiune cerută pe piață” # Economica.net
Un nou trend ar putea prinde contur pe piața aviației din România: posibilitatea de a plăti biletele de avion în rate. Deși această opțiune nu este încă disponibilă, companiile aeriene analizează tot mai serios ideea, pe fondul cererii tot mai mari din partea pasagerilor, semn că așteptările consumatorilor români determină companiile să ia în calcul noi soluții de plată adaptate local.
22:10
Importurile de energie cresc, producția tot scade, deficitul de balanță energetică a crescut de aproape 3 ori: 1 MWh din 5 consumați de România în 2025 a venit din rețele vecinilor # Economica.net
Consumul de energie electrică a scăzut în primele nouă luni al anului, dar producția a scăzut semnificativ, astfel că sistemul a continuat să fie pe import, care este mare și în creștere– mai mult de un MWh din cinci consumat în România a venit din rețelele vecinilor noștri. Deficitul de balanță a crescut de 2,7 ori față de acum un an.
22:10
One United Properties regândește schema avansurilor pentru apartamente după Legea Nordis # Economica.net
One United Properties trebuie să regândească schema de încasare a avansurilor după Legea Nordis. În unele cazuri, dezvolatorul încasa avans și de 30% sau plata totală a apartamentului, înainte de finalizare.
22:10
Kaufland deschide un nou magazin în București, în locul unei fabrici, și începe angajările. Ce condiții oferă # Economica.net
Kaufland continuă extinderea în România cu un nou magazin în sectorul 2 din București care va fi deschis în următoarele luni. Retailerul a demarat deja campania de angajări.
Acum 24 ore
20:10
Ucraina a semnat să cumpere LNG american din Grecia iarna aceasta. Gazele vor trece prin România # Economica.net
Ucraina şi Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) americane către Kiev în perioada decembrie 2025 - martie 2026, înţelegere menită să satisfacă nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia continuă bombardarea infrastructurilor energetice ucrainene, transmit agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.
20:10
Bentley anunță deschiderea comenzilor pentru spectaculosul Supersports în martie 2026. Primele livrări, în 2027 # Economica.net
La 100 de ani de la nașterea primului Bentley „Super Sports”, numele modelului revine la Bentley pentru cea de-a patra ediție Supersports din istorie. Noul model Continental GT Supersports are, pentru prima dată, tracțiune spate, iar sistemul de propulsie are la bază un motor V8 twin-turbo, non-hibrid, de 666 CP și 800 Nm.
18:30
VIDEO Cum arată acum autostrada A7 Focșani-Bacău, lotul 1. Umbrărescu trage tare să deschidă traficul până la sfârșitul anului, înainte de termen # Economica.net
Umbrărescu accelerează puternic pe tronsonsonul din Autostrada A7 de după Focșani astfel că este foarte posibil ca primul lot din tronsonul Focșani-Bacău, de 35,6 km, să fie deschis traficului în acest an, înainte de termenul contractual.
17:30
Președintele Serbiei a promis o soluție pentru compania petrolieră NIS într-o săptămână # Economica.net
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică găsirea în cel mult o săptămână a unei soluţii pentru a "evita cu orice preţ" o "confiscare" a acţiunilor deţinute de companii ruse în societatea petrolieră sârbă NIS, vizată de sancţiunile Washingtonului, care cere plecarea acţionarilor ruşi, relatează AFP, citată de Agerpres.
17:00
„Ne-am învârtit într-un cerc vicios – nu achiziţionam echipamente de înaltă performanţă, pentru că nu aveam medici” – Rogobete # Economica.net
Sistemul sanitar din România s-a învârtit în ultimii ani într-un "cerc vicios", deoarece nu erau achiziţionate aparate de înaltă performanţă din cauza lipsei de personal, a afirmat, duminică, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o conferinţă de presă organizată după încheierea Concursului de intrare în Rezidenţiat desfăşurat la Romexpo.
17:00
Măsura plafonării adaosurilor a depăşit termenul legal; există riscul de efecte nefavorabile în piaţă – Consiliul Concurenței # Economica.net
Măsura plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, iar perioada pe care se poate aplica, în conformitate cu Legea Concurenţei, a depăşit deja termenul legal, amplificând riscurile de a genera efecte nefavorabile asupra pieţei şi a conduce la adaptări nedorite ale jucătorilor, se arată în Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenţei.
17:00
Calea ferată Cluj – Suceava: Cât va costa modernizarea a 82 de kilometri din Bucovina # Economica.net
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecțiunea 3: Pojorâta - Suceava” (82,2 km), lucrare de utilitate publică de interes național, potrivit unui proiect de act normativ publicat vineri.
14:50
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-un articol ce cuprinde cele mai importante ştiri ale săptămânii recent încheiate, potrivit Agerpres.
14:20
Ciolacu și-a depus candidatura la funcția de președinte al CJ Buzău. Zice că „s-a întors acasă” # Economica.net
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie, menţionând că face "un pas imens înainte", întorcându-se acasă, unde va încerca, alături de primari, să contribuie la dezvoltarea acestei zone administrative.
14:20
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conţinuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa, citat de Agerpres.
13:00
Ponderea mărcilor proprii pe piaţa locală este pe trend crescător, cu valori peste media calculată la nivelul ţărilor în care grupurile din România sunt prezente, produsele româneşti având o pondere puţin mai mare decât cea a produselor de provenienţă străină, peste 50%, relevă Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenţei.
13:00
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis săptămâna aceasta autorizația de construire necesară începerii lucrărilor de modernizare de la gara Sinaia, clădire monument - istoric.
12:00
România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii, soldate cu victime, dar soluţiile întârzie – Chisăliță, AEI # Economica.net
România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime, clădiri distruse şi comunităţi întregi evacuate, dar soluţiile întârzie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-un punct de vedere transmis, duminică, AGERPRES.
12:00
Facilități noi pentru proiecte de energie verde, de la simplificarea autorizării la extinderea suprafațelor de teren, clasificarea stocării și regim special pentru Delta Dunării – avocați # Economica.net
Proiectul legislativ PLx 255/2025 reprezintă un pas în modernizarea cadrului juridic aplicabil investițiilor în energie verde. Reglementările simplifică procesul de autorizare și clarifică statutul juridic al infrastructurii de producție și stocare a energiei regenerabile, facilitează dezvoltarea proiectelor fotovoltaice, eoliene și a altor capacități sustenabile, arată dr. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
11:40
Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri "istorice" pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage, relatează AFP, citată de Agerpres.
11:40
Frank Elderson, membru al Boardului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE), a anunţat că sprijină simplificarea reglementărilor pentru băncile mai mici şi reducerea cerinţelor de capital pentru întregul sector bancar, transmite Reuters, citată de Agerpres.
11:40
Chilienii merg duminică la urne pentru a-l alege pe succesorul preşedintelui la final de mandat Gabriel Boric, relatează dpa, citată de Agerpres.
11:40
Primark angajează lucrători comerciali doar pe perioada sărbătorilor de iarnă. Ce salarii oferă # Economica.net
Primark, retailer de îmbrăcăminte cu preţuri accesibile, face angajări în Bucureşti, Timişoara, oraşe în care compania are deja magazine, pe perioadă determinată, în luna decembrie. Compania angajează în Craiova şi Iaşi, unde vrea să deschidă magazine la anul.
Ieri
10:20
VIDEO Autostrada Ploiești-Buzău, lot 3. Cum arată acum tronsonul din autostrada A7 care se va deschide în câtva zile # Economica.net
Ultimul lot lipsă din autostrada A7, care, odată deschis, va permite drumul de la București la Focșani doar pe autostradă, va fi inaugurat până la finalul lunii, și au apărut noi imagini ale pasionaților de infrastructură
09:20
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile duminică dimineaţa în zone din 26 de judeţe, potrivit Agerpres.
09:20
Hidroelectrica își va numi șef nou. Cine va conduce “perla coroanei” statului român, numele de pe lista scurtă # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, care are acum o conducere interimară, urmează să numească un director general și un director financiar “plini”, cu un mandat de 4 ani, și pe lista scurtă sunt două nume, potrivit unor surse citate de publicația InvesTenergy.
08:40
Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, intenţionează să introducă o nouă taxă aplicată locuinţelor de mare valoare în viitorul buget anual, potrivit publicaţiei The Telegraph, citate de agenția de presă News.ro.
08:40
Investiții surpriză. Ce sunt asigurările unit-linked și de ce s-au înghesuit românii să le cumpere în 2025 # Economica.net
Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată o creștere fără precedent a vânzărilor de asigurări unit-linked în primele șase luni ale acestui an. Ce sunt și cum funcționează aceste produse complexe, probabil cel mai greu de înțeles dintre asigurările destinate persoanelor fizice.
08:20
Un nou parc fotovoltaic al unui grup românesc începe oficial producția de energie. Unde e și cât e de mare # Economica.net
Simtel, grup românesc de inginerie și tehnologie, va pune oficial în funcțiune un parc fotovoltaic de 52 MWp, cel mai mare proiect proiect propriu al companiei.
08:20
Berkshire Hathaway a anunţat o participaţie de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, compania-mamă a Google, şi a continuat să îşi reducă deţinerile în Apple, potrivit raportării către Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), în ultima prezentare de portofoliu înainte ca Warren Buffett să îşi încheie cei 60 de ani ca director general, relatează Reuters, citată de News.ro.
15 noiembrie 2025
22:50
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a scos la licitație contractul pentru lucrările de remediere de pe o porțiune de mai puțin de un kilometru al Autostrăzii Orăștie–Sibiu. Este vorba despre un lot din zona Apoldu, cuprinsă între km 275+900 – km 276+680, potrivit publicației locale Turnul Sfatului.
22:50
Doina Alexandru, Pernod Ricard: “Inflația determină cumpărătrorii să caute băuturi cu o valoare pe care o percep mai mare”. INTERVIU # Economica.net
Industria băuturilor spirtoase traversează în 2025 una dintre cele mai dinamice perioade din ultimul deceniu. Presiunea fiscală crescută, reglementările tot mai stricte, digitalizarea accelerată și schimbarea preferințelor consumatorilor redesenează regulile pieței. Despre cum se transformă piața, ce caută consumatorul român, cum influențează leadershipul feminin performanța companiei și ce înseamnă pregătirea pentru un mediu fiscal tot mai exigent, am vorbit cu Doina Alexandru, Director General Pernod Ricard România, într-un dialog care pune în perspectivă atât provocările, cât și direcțiile de evoluție ale industriei.
21:10
Fabrica HS Baco Panels din Comănești, județul Bacău, are o capacitate anuală de producție de 145.000 metri cubi de panel (blockboard) și panouri de cofraj, stabilind recordul mondial pentru cea mai mare fabrică de panel din lume / Cea mai mare producție de panel într-o singură locație, potrivit World Record Academy.
21:00
Pentru prima dată în aproape trei decenii, Statele Unite lipsesc de la summitul climatic anual al ONU, iar China profită de acest vid diplomatic pentru a se poziţiona în prim-planul luptei împotriva schimbărilor climatice, relatează Reuters, citată de agenția de presă News.ro.
20:00
Producătorii români de ouă sunt asaltați de oferte pentru a-și da marfa la export, în condițiile în care retailerii deja avertizează că stocurile din magazinele din România. Publicația Agrointeligența - AGROINTEL.RO a stat de vorbă cu unul dintre puținii fermieri români care a refuzat să vândă ouăle produse la export.
