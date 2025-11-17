A doua cea mai așteptată autostradă din România, retrogradată parțial la nivel de drum expres. Nu sunt bani

Newsweek.ro, 17 noiembrie 2025 10:20

A doua cea mai așteptată autostradă din România, după Autostrada Ploiești - Sibiu (A1), va fi retrog...

Acum 5 minute
10:30
Nereguli grave în cazul crimei de la Teleorman. Procuror și 14 polițiști, cercetați Newsweek.ro
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetare...
Acum 15 minute
10:20
România, în declin demografic. Numărul deceselor, mai mare ca cel al nașterilor Newsweek.ro
România este în declin demografic. Conform datelor INS, în septembrie, s-au născut 14.620 copii, în ...
10:20
Acum 30 minute
10:10
Hackerii pot spiona telefonul de la distanță? „Nu deschideți această imagine!” Cu poți preveni? Newsweek.ro
O escrocherie îi ajută pe hackeri să spioneze telefoanele inteligente. O simplă imagine te poate tra...
Acum o oră
10:00
Extremiștii proruși câștigă teren în Franța. O rezoluție controversată, propusă de Le Pen, votată în premieră Newsweek.ro
Pentru prima dată, o rezoluție depusă de Adunarea Națională, partidul de extremă dreapta condus de M...
09:50
VIDEO Noapte de teroare în Harkov. Trei morți și 10 răniți după ce Rusia a atacat cu rachete orașul Balaklia Newsweek.ro
Rusia a lovit din nou puternic, noaptea trecută, regiunea Harkov din Ucraina. Două rachete rusești a...
09:50
VIDEO Crimele de la Mureș și Teleorman. 19 polițiști, cercetați disciplinar. Ce spune șeful IGPR? Newsweek.ro
Poliția prezintă rapoartele în cazurile de femicid de la Mureș și Teleroman. Au fost descoperite ner...
Acum 2 ore
09:30
Drone misterioase la aeroporturile din Europa. România, în ținta lui Putin. Zid anti-drone la Marea Neagră Newsweek.ro
Europa se confruntă cu o nouă formă de presiune hibridă, după ce drone suspecte au fost observate no...
09:30
Bolojan propune ca pensiile magistraților să fie cât 5 pensii „normale”. O măsură care îl poate costa funcția Newsweek.ro
Bolojn va veni cu o nouă propunere de tăiere a pensiilor speciale. Bolojan propune ca pensiile magis...
09:20
Ajutor la pensie de 125 lei, pe cardul de alimente. La ce magazine poți folosi banii? Ce poți cumpăra? Newsweek.ro
Ajutor la pensie de 125 lei, pe cardul de alimente. La ce magazine poți folosi banii? Ce poți cumpăr...
09:00
Ciprian Ciucu, revoluția tăcută din educație: 33 de unități școlare modernizate sau construite de la zero Newsweek.ro
În Sectorul 6, ultimii cinci ani au adus una dintre cele mai ample transformări ale infrastructurii ...
08:50
Nicușor Dan anunță noi dovezi despre interferența rusă în campania lui Călin Georgescu: Vom ieși cu stenograme Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că a strâns materiale ample despre Călin Georgescu și despre modul î...
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Noi informaţii despre Călin Georgescu şi rolul Moscovei în alegerile prezidențiale Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că deţine mai multe materiale în legătură cu Călin Georgescu, pen...
Acum 4 ore
08:30
Unul din patru români care folosesc Pleso Therapy apelează la terapie online pentru probleme de muncă Newsweek.ro
Epuizarea profesională (burnout-ul) este una dintre cele mai frecvente motive pentru care angajații ...
08:30
Lovitură pentru judecătorii CCR: Rămân fără 40.000€ din pensie. Senatul votează astăzi DOCUMENT Newsweek.ro
Comisia juridică a decis să dea un vor pozitiv pentru legea care taie un bonus la pesnie de 45.000 e...
08:10
Rezidențiat sub presiune: doar jumătate dintre candidați prind loc, iar 300 au post asigurat Newsweek.ro
Peste zece mii de absolvenţi de medicină din şase centre universitare din ţară au trecut prin prima ...
08:00
SUA oferă 50 mil. $ pentru Maduro. Trump indică o decizie pentru Venezuela în operațiunile antidrog Newsweek.ro
Președintele Trump a dat de înțeles că a luat o decizie pentru Venezuela. Administrația americană îl...
08:00
Gara Sinaia, monument istoric, intră în sfârșit în reparații după doi ani și jumătate de așteptare Newsweek.ro
Gara Sinaia intră în sfârşit în reparaţii, după doi ani şi jumătate de aşteptare. Reparaţiile se vor...
07:50
România strălucește la Europene: cinci medalii, dintre care două de aur, la gimnastica aerobică de la Ganja Newsweek.ro
România a cucerit cinci medalii, dintre care două de aur și trei de argint, la Campionatele Europene...
07:40
Bulgaria atrage de 3 ori mai mulți turiști britanici decât România. Care sunt cauzele? Newsweek.ro
Bușgaria a anunțat că va primi un număr mare de turiști britanici, de 3 ori mai mulți decât românii....
07:30
Amendă de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și au flori. Ce reguli trebuie să respecte? Newsweek.ro
Locatarii de bloc din România pot primi amendă de 10.000 lei. Află ce reguli trebuie să respecți ca ...
07:20
Tudorel Toader: Pensie - 37.000 lei, avocat - 38.000, profesor - 33.000. Venituri, de 3 ori mai mari la pensie Newsweek.ro
Tudorel Toader a fost judecător CCR și evaluează pe la televiziuni șansele ca legea de tăiere a pens...
07:10
Horoscop 18 noiembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu neînțelegeri Balanțelor. Fecioarele, vești neașteptate Newsweek.ro
Horoscop 18 noiembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu neînțelegeri Balanțelor. Fecioarele, vești nea...
06:50
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus? Newsweek.ro
Pensionarii vor primi 575 lei în plus la pensie în luna decembrie. Doar anumite categorii de români ...
Acum 24 ore
21:10
Președintele Nicușor Dan: Coaliția de patru partide e complicată, dar funcționează, lucrurile sunt sub control Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan admite că guvernarea unei coaliții cu patru partide este dificilă, dar susț...
20:50
Nicușor Dan: 2026 va fi un an dificil, dar din 2027 economia are șanse reale de revenire Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan, prezent la România TV, a vorbit despre efectele reformei fiscale și măsuri...
20:30
Incendiu la o pensiune din Mahmudia: 46 de turiști, printre care 5 copii, evacuați la timp Newsweek.ro
Panică într-o pensiune plină cu turiști din Mahmudia, în Delta Dunării. Acoperișul clădirii, care in...
20:20
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS. Ce riscă după? Newsweek.ro
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS, spune preşedintele Aleks...
20:10
FRF reclamă la FIFA condițiile și comportamentul suporterilor la meciul Bosnia – România 3-1 Newsweek.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat că va depune o reclamație la FIFA după meciul Bosnia – România ...
19:50
Vreme schimbătoare în România: ceață, burniță și temperaturi între -2 și 21°C Newsweek.ro
Mâine, 17 noiembrie, temperaturile vor urca până la 21°C în sudul Banatului, în timp ce zonele cu ce...
19:40
Rezultatele Loto de duminică, 16 noiembrie 2025: 6/49, Joker, Noroc și Super Noroc Newsweek.ro
Duminică, 16 noiembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ...
19:20
Criza climatică este acum un „risc pentru securitatea națională”. Ne va afecta pe toți schimbarea Newsweek.ro
Islanda este prima țară din lume care clasifică prăbușirea Curentului Atlantic drept o „amenințare e...
19:00
O stațiune de schi populară din Europa avertizează asupra unui virus mortal. Cum poate fi luat? Newsweek.ro
O epidemie de hepatită se răspândește în prezent în Republica Cehă. Până acum, au fost înregistrate ...
18:50
Coșmar la Budapesta. Ungaria pierde cu Irlanda în minutul 96 și ratează Campionatul Mondial Newsweek.ro
Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2 ac...
18:30
Cum să plantezi semințe în noiembrie ca să ai recolta bogată la primăvară. Frigul ajută germinarea Newsweek.ro
Noiembrie poate fi luna ideală pentru a planta anumite semințe, deoarece frigul stimulează germinare...
18:20
Șoșoacă pretinde că s-a întâlnit cu Putin la Moscova. La Soci, cu Medvedev, susținătorul lui Călin Georgescu Newsweek.ro
Serviciul de presă al europarlamentarei Diana Șoșoacă, pretinde că s-a întîlnit cu președintele rus,...
18:20
Premierul landului Bavaria îi numeşte pe membrii AfD &#34;bufonii curţii&#34; lui Putin Newsweek.ro
Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alte...
17:50
Iran însămânțează norii pentru ploaie artificială. Dacă seceta persistă, capitala Teheran trebuie evacuată Newsweek.ro
Autoritățile iraniene au lansat operațiuni de însămânțare a norilor pentru a induce precipitații, în...
17:50
Preşedintele Vucic promite o soluţie pentru compania petrolieră NIS, afectată de sancţiunile americane Newsweek.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică găsirea în cel mult o săptămână a unei soluţii ...
17:40
Ucraina a încheiat cu Grecia au acord pentru a achiziționa gaz american ce va fi livrat prin coridor vertical Newsweek.ro
Ucraina și Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (...
16:40
VIDEO Bomba nucleară B6, aprobată pe avioanele F-35A pentru forța NATO de descurajare. România ia 35 Newsweek.ro
Testele recente de zbor cu avioane de vânătoare F-35A ale Forțelor Aeriene Americane, efectuate la p...
16:40
Ai un câine de pază? Află cum să pregătești cușca lui pentru sezonul rece, să fie cald și protejat Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar câinii de pază au nevoie de atenție specială pentru a rămâne sănătoși și prote...
16:20
Leguma pe care trebuie să o mănânci toamna. Te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus Newsweek.ro
Vânata este leguma perfectă de toamnă, bogată în fibre și săracă în calorii, ideală pentru cei care ...
16:20
Ludovic Orban: USR riscă să irite simpatizanții președintelui folosind excesiv imaginea lui Nicușor Dan Newsweek.ro
Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, critică maniera în care USR utilizează imagin...
15:50
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare? Newsweek.ro
Newsweek a avertizat că numărul pensionarilor va crește cu 600.000 - 1.000.000 de pensionari în urmă...
15:40
Care e cea mai bună companie de evaluare de business a anului desemnată la Romanian Legal Awards Newsweek.ro
Compania de consultanță românească, fondată anul trecut, a primit premiul „Best Valuation Company” l...
15:10
Ce gadget-uri nu trebuie să încarci direct la USB-ul mașinii? Pot genera erori și stricăciuni serioase Newsweek.ro
Tablete, laptop-uri, smartphone-uri cu încărcare rapidă... Specialiștii atrag atenția că nu toate ga...
15:00
Probleme grave la clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani. Rogobete: Nu erau respectate normele Newsweek.ro
Sunt noi informații legate de cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică dentară din București...
14:40
Primii interlopi feroce ai României: Balauru, Cioc și Nae Chioru din Ferentari. Cum au sfârșit Newsweek.ro
Balauru, Cioc, Nae Chioru și Sandu Moise din Ferentari au fost primii interlopi români, după cel de-...
14:20
„Sunt foarte pasionat de administrație” - podcast cu Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum despre București Newsweek.ro
Bucureștiul intră tot mai des în rapoartele internaționale despre orașele care contează pentru inves...
