România, în declin demografic. Numărul deceselor, mai mare ca cel al nașterilor
Newsweek.ro, 17 noiembrie 2025 10:20
România este în declin demografic. Conform datelor INS, în septembrie, s-au născut 14.620 copii, în ...
• • •
Acum 5 minute
10:30
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetare...
Acum 15 minute
10:20
10:20
A doua cea mai așteptată autostradă din România, retrogradată parțial la nivel de drum expres. Nu sunt bani # Newsweek.ro
A doua cea mai așteptată autostradă din România, după Autostrada Ploiești - Sibiu (A1), va fi retrog...
Acum 30 minute
10:10
Hackerii pot spiona telefonul de la distanță? „Nu deschideți această imagine!” Cu poți preveni? # Newsweek.ro
O escrocherie îi ajută pe hackeri să spioneze telefoanele inteligente. O simplă imagine te poate tra...
Acum o oră
10:00
Extremiștii proruși câștigă teren în Franța. O rezoluție controversată, propusă de Le Pen, votată în premieră # Newsweek.ro
Pentru prima dată, o rezoluție depusă de Adunarea Națională, partidul de extremă dreapta condus de M...
09:50
VIDEO Noapte de teroare în Harkov. Trei morți și 10 răniți după ce Rusia a atacat cu rachete orașul Balaklia # Newsweek.ro
Rusia a lovit din nou puternic, noaptea trecută, regiunea Harkov din Ucraina. Două rachete rusești a...
09:50
VIDEO Crimele de la Mureș și Teleorman. 19 polițiști, cercetați disciplinar. Ce spune șeful IGPR? # Newsweek.ro
Poliția prezintă rapoartele în cazurile de femicid de la Mureș și Teleroman. Au fost descoperite ner...
Acum 2 ore
09:30
Drone misterioase la aeroporturile din Europa. România, în ținta lui Putin. Zid anti-drone la Marea Neagră # Newsweek.ro
Europa se confruntă cu o nouă formă de presiune hibridă, după ce drone suspecte au fost observate no...
09:30
Bolojan propune ca pensiile magistraților să fie cât 5 pensii „normale”. O măsură care îl poate costa funcția # Newsweek.ro
Bolojn va veni cu o nouă propunere de tăiere a pensiilor speciale. Bolojan propune ca pensiile magis...
09:20
Ajutor la pensie de 125 lei, pe cardul de alimente. La ce magazine poți folosi banii? Ce poți cumpăra? # Newsweek.ro
Ajutor la pensie de 125 lei, pe cardul de alimente. La ce magazine poți folosi banii? Ce poți cumpăr...
09:00
Ciprian Ciucu, revoluția tăcută din educație: 33 de unități școlare modernizate sau construite de la zero # Newsweek.ro
În Sectorul 6, ultimii cinci ani au adus una dintre cele mai ample transformări ale infrastructurii ...
08:50
Nicușor Dan anunță noi dovezi despre interferența rusă în campania lui Călin Georgescu: Vom ieși cu stenograme # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că a strâns materiale ample despre Călin Georgescu și despre modul î...
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Noi informaţii despre Călin Georgescu şi rolul Moscovei în alegerile prezidențiale # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că deţine mai multe materiale în legătură cu Călin Georgescu, pen...
Acum 4 ore
08:30
Unul din patru români care folosesc Pleso Therapy apelează la terapie online pentru probleme de muncă # Newsweek.ro
Epuizarea profesională (burnout-ul) este una dintre cele mai frecvente motive pentru care angajații ...
08:30
Lovitură pentru judecătorii CCR: Rămân fără 40.000€ din pensie. Senatul votează astăzi DOCUMENT # Newsweek.ro
Comisia juridică a decis să dea un vor pozitiv pentru legea care taie un bonus la pesnie de 45.000 e...
08:10
Rezidențiat sub presiune: doar jumătate dintre candidați prind loc, iar 300 au post asigurat # Newsweek.ro
Peste zece mii de absolvenţi de medicină din şase centre universitare din ţară au trecut prin prima ...
08:00
SUA oferă 50 mil. $ pentru Maduro. Trump indică o decizie pentru Venezuela în operațiunile antidrog # Newsweek.ro
Președintele Trump a dat de înțeles că a luat o decizie pentru Venezuela. Administrația americană îl...
08:00
Gara Sinaia, monument istoric, intră în sfârșit în reparații după doi ani și jumătate de așteptare # Newsweek.ro
Gara Sinaia intră în sfârşit în reparaţii, după doi ani şi jumătate de aşteptare. Reparaţiile se vor...
07:50
România strălucește la Europene: cinci medalii, dintre care două de aur, la gimnastica aerobică de la Ganja # Newsweek.ro
România a cucerit cinci medalii, dintre care două de aur și trei de argint, la Campionatele Europene...
07:40
Bulgaria atrage de 3 ori mai mulți turiști britanici decât România. Care sunt cauzele? # Newsweek.ro
Bușgaria a anunțat că va primi un număr mare de turiști britanici, de 3 ori mai mulți decât românii....
07:30
Amendă de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și au flori. Ce reguli trebuie să respecte? # Newsweek.ro
Locatarii de bloc din România pot primi amendă de 10.000 lei. Află ce reguli trebuie să respecți ca ...
07:20
Tudorel Toader: Pensie - 37.000 lei, avocat - 38.000, profesor - 33.000. Venituri, de 3 ori mai mari la pensie # Newsweek.ro
Tudorel Toader a fost judecător CCR și evaluează pe la televiziuni șansele ca legea de tăiere a pens...
07:10
Horoscop 18 noiembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu neînțelegeri Balanțelor. Fecioarele, vești neașteptate # Newsweek.ro
Horoscop 18 noiembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu neînțelegeri Balanțelor. Fecioarele, vești nea...
06:50
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus? # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi 575 lei în plus la pensie în luna decembrie. Doar anumite categorii de români ...
Acum 24 ore
21:10
Președintele Nicușor Dan: Coaliția de patru partide e complicată, dar funcționează, lucrurile sunt sub control # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan admite că guvernarea unei coaliții cu patru partide este dificilă, dar susț...
20:50
Nicușor Dan: 2026 va fi un an dificil, dar din 2027 economia are șanse reale de revenire # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan, prezent la România TV, a vorbit despre efectele reformei fiscale și măsuri...
20:30
Incendiu la o pensiune din Mahmudia: 46 de turiști, printre care 5 copii, evacuați la timp # Newsweek.ro
Panică într-o pensiune plină cu turiști din Mahmudia, în Delta Dunării. Acoperișul clădirii, care in...
20:20
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS. Ce riscă după? # Newsweek.ro
Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS, spune preşedintele Aleks...
20:10
FRF reclamă la FIFA condițiile și comportamentul suporterilor la meciul Bosnia – România 3-1 # Newsweek.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat că va depune o reclamație la FIFA după meciul Bosnia – România ...
19:50
Mâine, 17 noiembrie, temperaturile vor urca până la 21°C în sudul Banatului, în timp ce zonele cu ce...
19:40
Duminică, 16 noiembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ...
19:20
Criza climatică este acum un „risc pentru securitatea națională”. Ne va afecta pe toți schimbarea # Newsweek.ro
Islanda este prima țară din lume care clasifică prăbușirea Curentului Atlantic drept o „amenințare e...
19:00
O stațiune de schi populară din Europa avertizează asupra unui virus mortal. Cum poate fi luat? # Newsweek.ro
O epidemie de hepatită se răspândește în prezent în Republica Cehă. Până acum, au fost înregistrate ...
18:50
Coșmar la Budapesta. Ungaria pierde cu Irlanda în minutul 96 și ratează Campionatul Mondial # Newsweek.ro
Echipa națională de fotbal a Ungariei a condus de două ori, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2 ac...
18:30
Cum să plantezi semințe în noiembrie ca să ai recolta bogată la primăvară. Frigul ajută germinarea # Newsweek.ro
Noiembrie poate fi luna ideală pentru a planta anumite semințe, deoarece frigul stimulează germinare...
18:20
Șoșoacă pretinde că s-a întâlnit cu Putin la Moscova. La Soci, cu Medvedev, susținătorul lui Călin Georgescu # Newsweek.ro
Serviciul de presă al europarlamentarei Diana Șoșoacă, pretinde că s-a întîlnit cu președintele rus,...
18:20
Premierul landului Bavaria îi numeşte pe membrii AfD "bufonii curţii" lui Putin # Newsweek.ro
Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alte...
17:50
Iran însămânțează norii pentru ploaie artificială. Dacă seceta persistă, capitala Teheran trebuie evacuată # Newsweek.ro
Autoritățile iraniene au lansat operațiuni de însămânțare a norilor pentru a induce precipitații, în...
17:50
Preşedintele Vucic promite o soluţie pentru compania petrolieră NIS, afectată de sancţiunile americane # Newsweek.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică găsirea în cel mult o săptămână a unei soluţii ...
17:40
Ucraina a încheiat cu Grecia au acord pentru a achiziționa gaz american ce va fi livrat prin coridor vertical # Newsweek.ro
Ucraina și Grecia au semnat duminică la Atena un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (...
16:40
VIDEO Bomba nucleară B6, aprobată pe avioanele F-35A pentru forța NATO de descurajare. România ia 35 # Newsweek.ro
Testele recente de zbor cu avioane de vânătoare F-35A ale Forțelor Aeriene Americane, efectuate la p...
16:40
Ai un câine de pază? Află cum să pregătești cușca lui pentru sezonul rece, să fie cald și protejat # Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar câinii de pază au nevoie de atenție specială pentru a rămâne sănătoși și prote...
16:20
Leguma pe care trebuie să o mănânci toamna. Te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus # Newsweek.ro
Vânata este leguma perfectă de toamnă, bogată în fibre și săracă în calorii, ideală pentru cei care ...
16:20
Ludovic Orban: USR riscă să irite simpatizanții președintelui folosind excesiv imaginea lui Nicușor Dan # Newsweek.ro
Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, critică maniera în care USR utilizează imagin...
15:50
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare? # Newsweek.ro
Newsweek a avertizat că numărul pensionarilor va crește cu 600.000 - 1.000.000 de pensionari în urmă...
15:40
Care e cea mai bună companie de evaluare de business a anului desemnată la Romanian Legal Awards # Newsweek.ro
Compania de consultanță românească, fondată anul trecut, a primit premiul „Best Valuation Company” l...
15:10
Ce gadget-uri nu trebuie să încarci direct la USB-ul mașinii? Pot genera erori și stricăciuni serioase # Newsweek.ro
Tablete, laptop-uri, smartphone-uri cu încărcare rapidă... Specialiștii atrag atenția că nu toate ga...
15:00
Probleme grave la clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani. Rogobete: Nu erau respectate normele # Newsweek.ro
Sunt noi informații legate de cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică dentară din București...
14:40
Primii interlopi feroce ai României: Balauru, Cioc și Nae Chioru din Ferentari. Cum au sfârșit # Newsweek.ro
Balauru, Cioc, Nae Chioru și Sandu Moise din Ferentari au fost primii interlopi români, după cel de-...
14:20
„Sunt foarte pasionat de administrație” - podcast cu Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum despre București # Newsweek.ro
Bucureștiul intră tot mai des în rapoartele internaționale despre orașele care contează pentru inves...
