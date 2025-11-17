Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
Gândul, 17 noiembrie 2025 10:20
Astăzi este ziua în care FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu în care locuiește acum fostul președinte Klaus Iohannis. Aceasta este modalitatea prin care ANAF vrea să se asigure că recuperează milionul de euro datorat de soții Iohannis statului, relatează Antena 3 CNN. FISC-ul începe procedurile pentru […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
10:30
Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR # Gândul
TVR urmează să aibă o nouă conducere, după ce angajaţii televiziunii naţionale şi-au desemnat colegii care să-i reprezinte în Consiliul de Administraţie, cât şi pe supleanţii acestora. Cele două Camere ale Parlamentului României se vor reuni pentru validarea noii conduceri. Vineri, TVR şi-a ales componenţa Consiliului de Administraţie, urmând ca Parlamentul să valideze preşedintele ales […]
10:30
Otrăvire cu pizza congelată. Cum a încercat un bărbat din Germania să scape de soția sa pentru a începe o nouă viață alături de amantă # Gândul
Pentru că își dorea să înceapă o viață nouă alături de noua sa iubită, un bărbat de 56 de ani din landul Bavaria, Germania, a pus la cale un plan perfid: să-și omoare soția și fiul, iar moartea lor să pară una naturală, relatează BILD. Incidentul a avut loc în decembrie 2024, iar înainte de […]
10:30
Războiul din Ucraina a intrat luni, 17 noiembrie 2025, în a 1.362-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Șeful diplomației lui Volodimir Zelenski, Andrii Sîbiga, a lansat un apel către susținătorii Ucrainei să aloce mai mulți bani pentru a extinde semnificativ producția de drone. Ucraina vrea continuarea războiului Ministrul ucrainean de Externe consideră […]
10:30
Rețeta bunicii de VINETE la borcan cu usturoi. Un deliciu tradițional românesc simplu și gustos, numai bun de pus în cămară # Gândul
Odată cu venirea frigului, multe gospodine se pregătesc deja să umple cămările cu bunătăți pentru iarnă. Una dintre cele mai apreciate rețete din gastronomia tradițională este de departe rețeta de vinete la borcan cu usturoi, cremoasă, aromată și ușor de preparat în casă. Rețeta clasică de vinete la borcan este apreciată de români atât pentru […]
Acum 15 minute
10:20
Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu # Gândul
Astăzi este ziua în care FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu în care locuiește acum fostul președinte Klaus Iohannis. Aceasta este modalitatea prin care ANAF vrea să se asigure că recuperează milionul de euro datorat de soții Iohannis statului, relatează Antena 3 CNN. FISC-ul începe procedurile pentru […]
Acum 30 minute
10:10
Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține # Gândul
Creștinii care doresc să participe la slujbele și rugăciunile celei mai mari catedrale ortodoxe din lume din perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să cunoască programul special anunțat de Patriarhia Română. Biserica Ortodoxă Română a venit cu informații prețioase pentru cei interesați să ia parte la evenimentele din acest an. Potrivit sursei citate, accesul în lăcașul […]
10:10
Donald Trump se întâlnește noul primar din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a făcut comunist și l-a amenințat cu deportarea: „Vom găsi o soluție” # Gândul
Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu noul primar al New-York-ului, Zohran Mamdani. Liderul de la Casa Albă a precizat că discuțiile vor viza găsirea de soluții pentru metropolă. Zohran Mamdani este primul primar musulman din istoria orașului New-York, iar după câștigarea alegerilor și-a manifestat susținerea pentru imigranți, în opoziție […]
Acum o oră
09:50
Luni, 17 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Grigore Taumaturgul, un sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puțin familiarizați. Sfântul Grigorie Taumaturgul s-a născut într-o familie păgână din Nicsar (în Turcia de azi). Conform crestinortodox.ro, a trăit în vremea Împăratului Aurelian (270-275). Studiază Retorica, Latina şi Dreptul în orașul său natal. Ajunge ucenicul lui Origen. […]
09:40
Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă” # Gândul
După ce premierul Ilie Bolojan a declarat recent că toate companiile de stat nerentabile vor fi închise, vine fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui(USR) şi spune că, în realitate lucrurile nu vor sta deloc aşa. Una dintre companiile aflate în situaţia menţionată mai sus este şi CFR Marfă. Premierul Bolojan a menţionat numele respectivei companii […]
Acum 2 ore
09:30
ERORI grave în ancheta crimei din Beciu. Raportul procurorilor arată greșelile comise de polițiști în cazul tinerei mame, ucise de soț # Gândul
Controlul realizat de procurorul general la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul crimei din Beciu, a scos la iveală grave deficiențe în activitatea poliției și a procurorului care supraveghea ancheta. În urma constatărilor au fost sesizate MAI și Inspecția Judiciară. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și […]
09:30
Anul acesta, mai multe orașe europene aleg să sărbătorească Crăciunul amestecând tradițiile cu unele tente moderne. „Există ceva incontestabil magic în felul în care se sărbătorește Crăciunul în Europa. Pe măsură ce nopțile se lungesc și bruma strălucește pe pavaje, orașele de pe continent se transformă în lumi fermecate, pline de veselie”, a declarat Lucy […]
09:30
DOLIU pe scena teatrului internațional. Elizabeth Franz, legenda Broadway-ului și câștigătoarea Premiului Tony s-a stins din viață la 84 de ani # Gândul
Este doliu în lumea teatrului internațional, după ce legenda de pe Broadway, Elizabeth Franz, câștigătoare a Premiului Tony și celebră pentru rolul memorabil din „Death of a Salesman”, a murit la 84 de ani, după o luptă dură cu cancerul. Elizabeth Franz, apreciată pentru forța emoțională și profunzimea interpretărilor sale, s-a stins din viață în […]
09:10
Primarul Sectorului 5 a anunţat că, în doar 12 luni de mandat, a reuşit să înfiinţeze peste 7.000 de noi locuri de parcare de reşedinţă. Iar acţiunile administraţiei locale au continuat în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor din zonă. Administraţia locală a reuşit să elibereze şi trotuarele blocate de maşinile parcate sau abandonate, mai spune […]
09:10
Ceața densă afectează, luni dimineață, 17 noiembrie, drumurile din jumătate din țară, vizibilitatea coborând sub 50 de metri în multe regiuni. Din acest motiv, traficul este puternic îngreunat atât pe șoselele naționale, cât și pe mai multe autostrăzi importante. Traficul rutier se desfășoară luni dimineață în condiții dificile pe drumurile din jumătate din țară, din […]
09:10
Taxa pe mâncare devine realitate în UE. Ce alimentele vor fi supraimpozitate, inclusiv în România # Gândul
Uniunea Europeană va introduce o nouă taxă pe alimentele ultra-procesate, bogate în zahăr, grăsimi sau sare, care în fapt sunt chiar nocive pentru sănătatea noastră, dar care, din păcate constituie singura sursă de hrană pentru mulți dintre cei cu venituri mici. Cu alte cuvinte, noua măsură se traduce prin costuri mai mari la raft pentru […]
09:10
Jannik Sinner, locul doi mondial, a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv. Italianul l-a învins în finală, scor 7-6 (7/4), 7-5, pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP. Sinner are 24 de trofee cucerite, șase dintre ele în 2025. Pentru performanța de la turneul de la Torino a câștigat 5.07 milioane de dolari, […]
09:00
Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent # Gândul
Doar luni, 17 noiembrie, mai pot fi depuse candidaturi pentru alegerile de la Primăria Capitalei. La expirarea timpului, pe 23 noiembrie, acestea vor rămâne definitive. Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 a validat şase candidaturi pentru funcţia de primar general, din cele nouă depuse până acum. Odată validate, acestea rămân definitive la data de 23 […]
08:50
România, codașa Europei la igiena DENTARĂ. Dinți scoși acasă cu patentul, nu la cabinet. De ce ajung românii să se trateze cu leacuri băbești # Gândul
România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la igiena dentară, iar în satele sărace oamenii ajung să apeleze la soluții extreme. Unii chiar ajung să-și scoată dinții cu patentul, alții se tratează cu tămâie și alcool sanitar sau țuică și ajung la medic doar când durerea devine insuportabilă. Sănătatea dentară este esențială nu doar […]
08:40
Ne putem lua adio de la stick-uri USB și memorii flash. Au apărut noile metode de stocare a informațiilor, fotografiilor și documentelor # Gândul
Timp de decenii, stick-urile USB sau memoriile flash au reprezentat un ajutor important al vieții noastre digitale. Acest mic dispozitiv portabil ne-a permis să transportăm documente, fotografii și prezentări într-un mod simplu și util. Într-o lume în care conectivitatea constantă și imediatitatea sunt esențiale, acest dispozitiv a început să își piardă importanța. Au apărut noi […]
08:40
A semnat cu FCSB. Mihai Stoica, încântat de cea mai nouă achiziție a campioanei: „De mâine” # Gândul
Aflată în criză de rezultate atât în campionat, cât și în grupa de Europa League, FCSB se întărește serios înainte de reluarea Ligii 1. Formația pregătită de Elias Charalambous are un obiectiv clar stabilit de conducerea clubului: accederea în play-off și atacarea celui de-al treilea titlu consecutiv. Pentru asta, președintele Consiliului de Administrație a cerut […]
08:40
Adio, ajutoare pentru refugiații ucraineni! Polonia respinge proiectul de lege: „Nu mai vorbim despre refugiați de război, ci despre o minoritate” # Gândul
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a refuzat să reînnoiască un proiect de lege care oferă refugiaților ucraineni acces la beneficii sociale. Liderul polonez, care a semnat o versiune modificată a proiectului de lege în septembrie, după ce respinsese un proiect anterior, a declarat vineri că este „ultima dată” când aprobă o astfel de prelungire, scrie AA.com. […]
Acum 4 ore
08:30
Ladislau Boloni a ANTRENAT un mare atacant, dar care se droga. Cum a încercat să-l scape de viciu # Gândul
Ladislau Boloni a dezvăluit că atacantul Mario Jardel se droga. Antrenorul român l-a pregătit pe brazilian la Sporting Lisabona, când îi avea la echipă și pe Cristiano Ronaldo sau Ricardo Quaresma. Mario Jardel, născut în 1973, a jucat la Vasco de Gama, Gremio, FC Porto, Galatasaray, Sporting Lisabona, Bolton Wanderers, Alaves sau Beira-Mar. Brazilianul a […]
08:30
Ruşii au atacat noaptea trecută Ucraina, cu drone, lângă Tulcea. Forțele MApN au trimis mesaj prin RO-Alert # Gândul
Forţele ruse au atacat din nou teritorii ucrainene, cu drone, în apropiere de graniţa cu România. reprezentanţii Ministerului Apărării spun că au fost detectate şi urmărite ţinte „care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea.” În noaptea de duminică spre luni, au avut loc bombardamente în proximitatea graniţei fluviale cu România „Sistemele […]
08:00
Selecționata Norvegiei s-a calificat în premieră la Cupa Mondiale de fotbal din 2026, după ce a umilit echipa Italiei cu scorul de 4-1, duminică seara, la Milano, în Gruia I a preliminariilor europene. Squadra Azzurra, care pierduse și în tur, cu 0-3, a deschis scorul repede, prin Francesco Pio Esposito (11). Haaland, „dublă” la Milano […]
07:40
Un atac aerian israelian a ucis o persoană în sudul Libanului, scenă recurentă a focurilor de armă, în ciuda armistițiului dintre Israel și Hezbollah. „Un atac efectuat în această seară de inamicul israelian asupra unei mașini în orașul Al-Mansouri, situat în districtul Tyr, a ucis un civil”, a anunțat ministerul libanez al Sănătății într-un comunicat. […]
07:20
17 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Danny DeVito împlinește 81 de ani, Alina Pușcău face 44. Primul caz cunoscut de COVID-19 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 17 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Danny DeVito, născut pe 17 noiembrie 1944 în New Jersey, este un actor, regizor și producător american, cunoscut pentru stilul său comic inconfundabil și pentru prezența sa carismatică pe ecran. Și-a câștigat […]
07:10
Povestea tânărului care a plecat dintr-un sat din Vrancea și a ajuns pe marile scene din America. Vocea lui Mihai i-a cucerit pe americani. Două medalii de aur și bursă de studii la Conservatorul Dramatic Arts din New York. „A făcut naveta de la patru ani, ni s-a spus că nu vom răzbate” # Gândul
Povestea lui Mihai Bratosin – un tânăr de 18 ani din Focșani – este una dintre acele povești care devin repere și inspirație pentru o generație întreagă. Și care se transformă în destin. La doar câțiva ani de la momentul în care a urcat pentru prima dată pe scenă, Mihai a ajuns să reprezinte România […]
07:10
Cadouri pentru „regele” SUA: avioane, lingouri din aur personalizate, ceasuri Rolex. Așa îl vrăjesc liderii lumii pe Trump ca să le reducă tarifele # Gândul
Pentru a preveni creșterea tarifelor din partea SUA, Elveția a trimis o delegație de magnați cu cadouri la Casa Albă. Donald Trump a primit un lingou de aur personalizat de 1 kilogram, un ceas Rolex special de birou și o mulțime de lingușiri. Marwan Shakarchi, șeful grupului financiar și de metale prețioase MKS SA, i-a înmânat […]
Acum 6 ore
06:10
Ziua și crima. Criza violenței din România. „Cocktailul letal” din 2025, dezvăluit de criminologul Dan Antonescu. „Un episod creat de o minte bolnavă”/ „Clemența este interpretată de agresori drept încurajare” # Gândul
Violență, agresivitate, crime, teroare, neputință, resemnare. Sunt cuvinte care, în România lui 2025, descriu spețe care îngrozesc – unele mediatizate de presă, altele neștiute, dar trăite cu aceeași durere de către cei care trec prin ele. Vorbim despre copii, adulți, bătrâni uciși în moduri greu de crezut și de acceptat. Imaginile făcute publice în astfel […]
05:10
Monstrul de la Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă. Gardienii au descins în forță în camera lui Gheorghe Dincă # Gândul
Gheorghe Dincă ar fi fost implicat, recent, într-o răfuială cu unul dintre colegii de celulă. Deținutul supranumit și „monstrul de la Caracal” ar fi fost atacat de un condamnat deosebit de agresiv, cu mai multe condamnări la activ. Acesta din urmă ar fi cunoscut și sub numele de Falconetti, deoarece poartă o proteză oculară din […]
Acum 12 ore
01:20
Grupul operativ Southern Spear a lovit o altă navă operată de narcoteroriști în Pacificul de Est. Bilanțul crește la 83 de presupuși traficanți uciși # Gândul
Grupul operativ comun Southern Spear confirmă că a efectuat un alt „atac kinetic letal asupra unei nave operate de o organizație teroristă desemnată” care transporta narcotice în Pacificul de Est. Trei bărbați narco-teroriști aflați la bordul navei au fost uciși. La ordinul șefului Pentagonului Pete Hegseth, Comanda de Sud a Americii și Pentagonul au coordonat […]
00:50
Maduro a fredonat piesa „Imagine” a lui John Lennon la un miting. Între timp, navele de război americane patrulează apele Venezuelei # Gândul
Președintele Nicolas Maduro a fredonat melodia „Imagine” a cântărețului britanic John Lennon din formația „The Beatles” la un miting, în timp ce navele de război americane patrulează apele Venezuelei. Liderul de la Caracas, care a luat un microfon, le-a transmis susținătorilor că nimeni nu zice „pace” precum comitetul revoluționar și televiziunea de stat. „PACE, PACE, […]
00:20
Tragedie în Congo: O mină de cupru s-a prăbușit peste sute de oameni. Sunt peste 70 de morți # Gândul
O tragedie îngrozitoare a avut loc în Republica Democrată Congo: o mare porțiune a unei mine de cupru s-a prăbușit peste oameni. Potrivit Reuters, cel puțin 49 de persoane au murit. Alte 20 au fost transportate la spital în stare critică. În țară activează un număr imens de mineri ilegali, de la 1,5 la 2 […]
00:10
Proteste uriașe și violențe în Mexic. Generația Z vrea să dea jos Președintele. Lidera țării acuză opoziția de utilizarea boților pentru a inflama # Gândul
Explozie în orașul Mexico City: Un primar a fost ucis după ce a criticat-o pe președinta Mexicului pentru că a fost prea indulgentă. Protestele au erupt, rezultând un haos total în capitala țării. Peste 100 de polițiști au fost răniți după ce mulțimile s-au ciocnit cu echipele antirevoltă pe străzi. Forțele de ordine au utilizat […]
16 noiembrie 2025
23:50
Tragedie în Congo: O mină de cupru s-a prăbușit peste sute de oameni. Sunt peste 49 de morți # Gândul
O tragedie îngrozitoare a avut loc în Republica Democrată Congo: o mare porțiune a unei mine de cupru s-a prăbușit peste oameni. Potrivit Reuters, cel puțin 49 de persoane au murit. Alte 20 au fost transportate la spital în stare critică. Prăbușirea ar fi fost cauzată de panica stârnită de personalul militar care a tras […]
23:50
Ce spune Traian Băsescu despre problema pensiilor magistraților: „Nu există o cale de mijloc” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu vede o singură soluție în problema pensiilor magistraților în lupta cu Guvernul Bolojan. Chiar dacă lucrurile arată că nimeni nu mai are de gând să mai negocieze nimic, chiar dacă totul arată că s-a ajuns într-un punct aproape mort, Băsescu vede o singură soluție. Traian Băsescu a comentat destul de sec […]
23:40
Lista cu târguri de Crăciun mai puțin populare din Europa. Unul din România se află printre ele # Gândul
Piețele de Crăciun din Europa aduc magie sezonului festiv și inspiră vizitatorii din întreaga lume. Există, însă, unele mai puțin cunoscute, dar care combină tradiția cu elementele moderne, oferind o atmosferă unică. Capitala Estoniei se laudă cu ceea ce se crede a fi primul brad de Crăciun public din Europa, datând din 1441. Piața centrală […]
23:30
Băsescu: „România ar trebui să ceară derogare de la SUA pe sancțiunile Lukoil. Nici nu avem resurse să aprovizionăm rafinăria Petrotel” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un avertisment dur despre situația rafinăriei Lukoil din România, aflată sub presiunea sancțiunilor americane, și spune că statul trebuie să acționeze rapid pentru a evita o povară financiară uriașă. Întrebat ce măsuri ar trebui luate, Băsescu a fost categoric: România trebuie să ceară o derogare, exact cum au făcut […]
22:30
Ce îl sfătuiește Nicușor Dan pe Ilie Bolojan: Mai multa grijă în a comunica cu oamenii măsurile luate # Gândul
Președintele Nicușor Dan i-a recomandat premierului Ilie Bolojan să dea dovadă de mai multă grijă atunci când comunică oamenilor măsurile luate. Șeful statului a fost întrebat, duminică, la România TV, dacă nu îl deranjează rigiditatea premierului Ilie Bolojan. „E foarte greu. E foarte greu şi într-o coaliţie de două partide. Am văzut asta în istoria […]
22:30
Cât costă trei mici cu o porție de cartofi la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețuri pentru sarmale, ciolan și papanași # Gândul
Târgul de Crăciun Craiova 2025 și-a deschis porțile pe data de 14 noiembrie. Tema ediției de anul acesta este inspirată din povestea „Spărgătorul de Nuci”, iar peste 250.000 de oameni au vizitat târgul în primele trei zile. Ca în fiecare an, Craiova dă ora exactă în ceea ce privește evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă. Orașul […]
22:00
Nicușor Dan susține că fenomenul Călin Georgescu stagnează: ”Adevărul e că s-a promovat foarte bine”. Ce spune despre anularea alegerilor din 2024 # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat, duminică, la România TV, că fenomenul Călin Georgescu nu este în creștere, ci doar stagnează. El a mai precizat că ascensiunea acestuia ține mai mult de promovare decât de o simpatie reală în rândul românilor. „Nu e în creștere fenomenul, aș spune că stagnează. Nu aș spune că există o […]
21:40
Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate” # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a discutat cu Episcopii Catolici Canadieni în cursul zilei de 15 noiembrie 2025. În Palatul Apostolic, Suveranul pontif i-a primit în audiență pe Pierre Goudreault, Episcopul Diocezei Sfânta Anne-de-la-Pocatière și președintele Conferinței Canadiene a Episcopilor Catolici. Acesta era acompaniatde Richard Smith, Arhiepiscopul Vancouver, și Fr. Jean Vezina, Secretarul General al CCCB. […]
21:40
Cât i-a costat pe doi români vacanța în China: bilete de avion, cazare, intrări la obiective turistice și suveniruri # Gândul
Doi români au ales ca destinație de vacanță China și au filmat întreaga experiență. Videoclipurile s-au viralizat rapid pe TikTok, însă cea mai mare curiozitate a internauților a fost costul total al vacanței. Bianca și iubitul ei au decis să își petreacă vacanța din toamna aceasta departe de România. Cei doi tineri au ales să […]
21:40
Nicușor Dan vede jumătatea plină a paharului: românii o duc mai rău ca acum 6 luni / macro, măsurile de austeritate sunt un succes # Gândul
Președintele Nicușor Dan a recunoscut indirect, duminică seara, că Guvernarea Bolojan este ineficientă, iar românii o duc mai rău ca în urmă cu șase luni. Deși românii resimt o scădere vizibilă a nivelului de trai din cauza inflației de 10%, măsurile de austeritate luate de Guvern, privite macro au fost un succes, consideră președintele Nicușor […]
Acum 24 ore
21:10
Nicușor Dan își pune mâna la ochi când vine vorba de MEGA-DOSARUL DNA în care apare și numele lui Bolojan: nu văd că e o problemă! # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, la România TV, legat de întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu Fănel Bogoș, că nu vede că e o problemă în asta. „Faptul că el a ajuns acolo încercând, nu stim ce s-a întamplat acolo. Faptul că nu a existat o consecință administratuvă (…) Fenomenul ăsta de corupție trebuie administrat […]
21:10
Cum explică Nicușor Dan numirea “penalului” Vlad Voiculescu în calitate de consilier prezidențial: E un dosar care nu avansează de ani buni # Gândul
Președintele Nicușor Dan l-a numit pe europarlamentarul USR Vlad Voiculescu consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană, chiar dacă numele acestuia apare într-un dosar. El a declarat, duminică, la România TV că înainte de a face această numire a avut toate informațiile. „Este un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care […]
21:10
Cum ținem post corect. Greșeli de evitat și obiective de atins, sfaturi de la nutriționista Mihaela Bilic # Gândul
A început Postul Crăciunului, o perioadă în care putem să ne curățăm sufletul, dar și trupul. Corpul nostru este și el ajutat, pentru că se poate regenera și odihni. Nutriționista Mihaela Bilic a explicat ce obiective ne putem fixa, dar și care sunt excesele de evitat. Mihaela Bilic a susținut că postul ne ajută pentru […]
21:00
Nicușor Dan minimalizează gafele prin care s-a remarcat și spune că e mult mai relaxat de când e președinte: dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea # Gândul
Întrebat despre multele gafe de protocol pe care le-a făcut în debutul mandatului, despre erorile de comunicare sau chiar despre adevăratele blocaje de exprimare, președintele Nicușor Dan a minimalizat totul. “În afară de scenă de la Timișoara, nu văd niciun fel de greșeală de protocol”, a spus șeful statului. Nicușor Dan a pus totul pe […]
20:40
Nicușor Dan, laude peste laude, pentru PSD: Am o relație FOARTE BUNĂ cu PSD / Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult / Nu cred că votanții mei vor să mă cert cu PSD # Gândul
După o lungă istorie zbuciumată cu PSD, după ani de conflicte și chiar proteste la care a participat, Nicușor Dan pare să fi reevaluat complet PSD. Prezent la RTV și întrebat despre relația cu social democrații acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa lor și la adresa conducerii: “Am avut o lungă istorie […]
20:40
Românii din Belgia sunt revoltați de scrisorile de recrutare în armată pe care copiii lor adolescenți le primesc: „Nu merg nici voluntar” # Gândul
Guvernul belgian a trimis o scrisoare tuturor adolescenților de 17 ani, în care vorbește despre un serviciu militar al armatei. Documentul a stârnit o neliniște și indignare în rândul comunității de români din această țară, mișcarea fiind criticată pe rețelele sociale. Campania a fost inițiată vineri de Guvernul din Belgia, au fost trimise aproximativ 149.000 […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.