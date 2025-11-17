ANUNȚ Aproape 500 de blocuri din capitală fără apă caldă și căldură
Profit.ro, 17 noiembrie 2025 10:50
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală.
Acum 10 minute
11:20
Airbus anticipează că flota de aeronave din Orientul Mijlociu va depăși 3.700 de avioane până în 2044, mai mult decât dublu față de nivelurile actuale, a declarat Grainne van den Berg, director de marketing pentru Africa și Orientul Mijlociu, citat de Reuters.
11:20
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna arădeană Olari.
Acum 30 minute
11:10
ULTIMA ORĂ VIDEO Localitate din județul Tulcea, evacuată după ce o navă cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de dronă # Profit.ro
Autoritățile au luat decizia evacuării localității Plauru din județul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Retailerul german Lidl anunță că lansează în România 9 produse noi fabricate în țară, sub marca proprie Deluxe.
11:00
premierul ungar Viktor Orbán a declarat că Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige în fața invaziei rusești în curs, iar sprijinul financiar continuu al UE pentru această țară este „pur și simplu o nebunie”, potrivit Politico.
11:00
Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli, la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro aparținând unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil pe piața italiană pe care l-ar fi revândut apoi la prețuri extrem de avantajoase, eludând sistematic TVA-ul, scrie ANSA.
11:00
North Bucharest Investments generează +30% vânzări la BHB Avenue în primele 3 săptămâni după Grand Opening House # Profit.ro
North Bucharest Investments (NBI), sales operator exclusiv al proiectului, anunță o creștere de 30% a vânzărilor în ansamblul rezidențial premium BHB Avenue, la doar trei săptămâni după evenimentul Grand Opening House.
Acum o oră
10:50
10:50
Cărțile audio de pe Spotify urmează să ofere opțiunea rezemării cu ajutorul inteligenței artificiale în ceea ce urmează să reprezinte o nouă facilitate pentru cel mai scump abonament vândut.
10:40
Companie care a promovat dividende gemene în această toamnă, Comelf raportează un recul drastic al profitului net # Profit.ro
Fabricantul de utilaje Comelf și-a redus în primele 9 luni cu 15,12% câștigul pretaxare EBITDA, la 13,08 milioane lei, de la 15,41 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
Acum 2 ore
10:10
În decembrie, Samsung ar urma să-și prezinte primul smartphone pliabil trifold, conform unor surse citate de presa coreeană.
10:00
2026 va fi un an al premierelor pentru iPhone, care va vedea cel mai mare număr de flagship-uri de până acum, dar și o schimbare de strategie privind lansările.
09:50
Economia Japoniei a scăzut în trimestrul al treilea, din cauza tarifelor comerciale impuse de SUA # Profit.ro
Guvernul anunță imediat un plan de stimulare de peste 100 de miliarde de dolari.
09:30
Compania Turbomecanica este fără profit la T3.
Acum 4 ore
09:20
Tradițiile orientale se îmbină armonios cu bogățiile naturale din inima Apusenilor la Vața Băi, în județul Hunedoara.
09:10
Vinul zilei: un Cabernet Sauvignon românesc, echilibrat și direct, care îmbină armonios aromele vegetale cu cele fructate. Se asociază perfect cu carne la grătar, vânat sau brânzeturi maturate # Profit.ro
Recomandarea de azi, La Migdali Cabernet Sauvignon 2019, este un vin roșu sec, obținut din struguri cultivați organic.
09:00
Companie care în ultimele trimestre a realizat vânzări de active, Electromagnetica afișează o pierdere de 1 milion de lei la 9 luni # Profit.ro
Electromagnetica își reduce drastic activitatea de bază și mai taie din datorii.
08:50
Tremurul de mână este altceva decât mișcarea subiectului.
08:30
Compania care operează în România restaurantele KFC și-a redus în primele 9 luni câștigul pretaxare EBITDA cu 33,05%, la 52,83 milioane lei, de la 78,91 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
08:30
Într-o perioadă de transformări pe piața serviciilor de integrare SMS, am discutat cu Răzvan Brezeanu, CEO al 4PAY, despre importanța stabilității și experienței în furnizarea serviciilor critice de mesagerie mobilă și despre abordarea distinctă a 4PAY în relațiile cu clienții.
08:20
Modul Nu deranja la volan îți păstrează atenția pe drum reducând notificările la minim.
08:00
FOTO 3 din 5 seniori din orașele României se simt singuri. Izolarea afectează sute de mii de vârstnici STUDIU # Profit.ro
Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, arată un studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România.
08:00
Darian aniversează 35 de ani de consultanță - O experiență de „copilot“ care ajută liderii de business să ia decizii fundamentate și lansează serviciul Darian Tax Navigator # Profit.ro
ARIAN este o companie românească, unul dintre cei mai vechi și longevivi jucători pe piața românească de consultanță, având o istorie neîntreruptă de 35 de ani.
07:50
Continuă disputa politică - extinsă de altfel și în planul dialogului social - cu privire la creșterea salariului minim pe economie.
07:40
Artego – trece pe pierdere după primele 9 luni. Afectată de sancțiunile europene împotriva Federației Ruse și Belarus # Profit.ro
Cifra de afaceri netă a producătorului de articole din cauciuc și benzi transportoare Artego a coborât în primele primele 3 trimestre cu 5,25%, la 102,26 milioane lei, de la 107,93 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
07:30
Litigiu Romgaz cu Comisia Europeană: Compania românească de stat este obligată să investească 600 milioane euro în stocare CO2, în baza legislației UE pe care a contestat-o # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, este obligată de legislația UE să investească circa 600 milioane euro în capacități de stocare de dioxid de carbon (CO2).
07:30
VIDEO Tranzacție: Britanicii care construiesc rafinăria ″verde″ a OMV Petrom și au conceput retehnologizarea Cernavodă, preluați de un conglomerat ingineresc fondat la Beirut # Profit.ro
Compania britanică de inginerie și consultanță John Wood Group, care controlează 2 firme în România, este preluată de un conglomerat cu același profil fondat în urmă cu aproape 70 de ani la Beirut, în Liban, și care astăzi are operațiuni la nivel global, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 6 ore
07:20
Fondul lituanian de investiții în energie regenerabilă INVL Renewable Energy Fund I vrea să atragă o finanțare de 72 de milioane de euro de la BERD și Raiffeisen Bank International, pentru construcția unui parc fotovoltaic de 174,5 MW în România, situat în județul Olt.
07:10
VIDEO 2 corporatiști au cumpărat un castel. Lilla Racz, co-fondatoare Castel Hotel Daniel: Este foarte important să ne concentrăm și pe oaspeții străini. O să urmeze o fază de stabilitate - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Castel Hotel Daniel a fost construit pas cu pas în peste 15 ani, prin investiții continue și cu obiectivul de a crea o experiență autentică pentru turiștii care caută liniște, istorie și gastronomie locală.
07:00
EXCLUSIV ANAF începe o campanie de verificare a fermierilor, în special a celor care primesc sume mari de la APIA și au teren luat în arendă. Vor fi verificați și marii furnizori de utilaje agricole, dintre care mulți aleg să livreze din Bulgaria # Profit.ro
ANAF va începe o campanie de control în sectorul agricol, pentru a verifica modul în care fermierii își îndeplinesc obligațiile fiscale, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Sunt vizați în principal fermierii care încasează subvenții mari de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), dar și cei cu terenuri luate în arendă.
06:10
Situație tot mai gravă la producător de căldură. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
02:50
Portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile # Profit.ro
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete și drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operațiunile, transmite Reuters.
00:20
Două Românii: servicii moderne versus producție tradițională. București are o economie diferită de cea a țării # Profit.ro
România are o economie împărțită în două lumi: Capitala, unde serviciile moderne adună aproape o treime dintre salariați, și restul țării, unde industria domină.
00:20
PREMIERĂ Ansamblu major în zonă fierbinte a Bucureștiului. Turnuri de 25 etaje pregătite de Manochehr Saadati-Sohi # Profit.ro
Omul de afaceri iranian Manochehr Saadati-Sohi, unul dintre proprietarii complexului de containere frigorifice Antrefri, recent incendiat, planifică dezvoltarea unui ansamblu rezidențial major, cu turnuri de 25 de etaje și peste 1.200 de apartamente, pe Strada Fabrica de Glucoză, care prelungește autostrada A3 până în zona de afaceri Pipera din București, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:20
România a dat OK de securitate națională extinderii rafinăriei Petrotel Lukoil cu o lună înainte ca grupul-mamă din Rusia să fie sancționat de Statele Unite # Profit.ro
România a dat OK de securitate națională unui proiect de extindere a rafinăriei Petrotel Ploiești, controlată de gigantul petrolier rus Lukoil, cu o lună înainte ca acesta să fie sancționat de Trezoreria Statelor Unite, relevă date analizate de Profit.ro.
16 noiembrie 2025
23:30
Meteorologii anunță că vremea se răcește, începând de luni.
Acum 24 ore
22:20
PREMIERĂ gândită în România - Bilete de avion cu plata în rate. „Cochetăm cu ideea pentru viitor, pentru că este cerută în România.” # Profit.ro
Companiile aeriene încep să experimenteze un nou sistem: plata în rate.
22:10
Companiile aeriene încep să experimenteze un nou sistem: plata în rate.
21:30
Teodorovici vrea să fie primar al Capitalei. Și-a depus candidatura: A fost importantă și vibrația VIDEO # Profit.ro
Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Capitalei.
21:20
Nicușor Dan: Românii o duc mai rău față de acum 6 luni. 2026 o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranțele. O să mai existe niște taxe deja anunțate # Profit.ro
Românii o duc mai rău față de acum 6 luni. Faptul că avem o inflație de 10% înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puțin decât putea să cumpere. Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată de niște fonduri de investiții, băncii, și oamenii ăștia au spus că dacă nu reducem deficitul, unii se vor retrage, alții se vor împrumuta și mai scump. Deci am fi intrat într-un cerc vicios, spune președintele Nicușor Dan.
21:10
Reprezentanții clinicii stomatologice din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță de 2 ani a decedat în urma unei anestezii generale, transmit un nou mseaj.
21:00
Aleksandar Vucic: Serbia are o săptămână la dispoziție pentru a rezolva criza rafinăriei NIS # Profit.ro
Washingtonul cere o retragere completă a acționarilor ruși din NIS, care operează singura rafinărie a Serbiei, iar sâmbătă a acordat un termen de trei luni pentru găsirea unui cumpărător.
20:40
Portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile # Profit.ro
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete și drone al Ucrainei, au declarat două surse din industrie, iar datele LSEG au confirmat operațiunile, transmite Reuters.
20:10
Consiliul Concurenței: Măsura plafonării adaosurilor a depășit termenul legal. Risc de efecte nefavorabile în piață # Profit.ro
Măsura plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare este justificată doar de situații absolut excepționale, iar perioada pe care se poate aplica, în conformitate cu Legea Concurenței, a depășit deja termenul legal, amplificând riscurile de a genera efecte nefavorabile asupra pieței și a conduce la adaptări nedorite ale jucătorilor, se arată în Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenței.
19:40
Aleksandar Vucic: Serbia are o săptămână la dispoziție pentru a rezolva criza rafinăriei NIS # Profit.ro
Washingtonul cere o retragere completă a acționarilor ruși din NIS, care operează singura rafinărie a Serbiei, iar sâmbătă a acordat un termen de trei luni pentru găsirea unui cumpărător.
19:10
Economia Israelului a crescut cu 12,4% în trimestrul al treilea, după încheierea conflictului cu Iranul # Profit.ro
Economia Israelului a înregistrat o revenire puternică în trimestrul al treilea, după o perioadă slabă în trimestrul al doilea, când a fost afectată de conflictul cu Iranul și de războiul din Gaza, transmite Reuters.
18:40
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanții de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigrația ilegală, a anunțat, sâmbătă, Ministerul de Interne britanic, citat de AFP.
18:10
Maduro califică exercițiile militare ale Statelor Unite cu Trinidad și Tobago drept „iresponsabile” # Profit.ro
Președintele venezuelean Nicolás Maduro a calificat, sâmbătă, drept „iresponsabile” noile exerciții militare ale Trinidad și Tobago cu Statele Unite, ale căror operațiuni în Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul.
17:30
Trump se gândește să vândă avioane F-35 către Arabia Saudită. ”Mă uit la asta. Mi-au cerut să analizez." # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters.
