Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus despre celebrarea în „stil Radu Petrescu”

Fanatik, 17 noiembrie 2025 11:50

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Bîrligea, marcatorul singurului gol al României la Zenica, în fața Bosniei. Ce a spus despre faptul că vârful a celebrat golul în „stil Radu Petrescu”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 10 minute
12:00
Primarul din Tulcea, dezvăluiri despre situația localnicilor evacuați din Plauru după alerta de la granița României: „Așteptăm să vedem dacă bubuie” Fanatik
Satul Plauru a fost evacuat din cauza situației dificile de la granița cu Ucraina. O navă arde în portul Ismail, foarte aproape de județul Tulcea. Ce spune primarul comunei?
Acum 30 minute
11:50
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus despre celebrarea în „stil Radu Petrescu” Fanatik
Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Bîrligea, marcatorul singurului gol al României la Zenica, în fața Bosniei. Ce a spus despre faptul că vârful a celebrat golul în „stil Radu Petrescu”.
11:40
Celebrul fotomodel care a slăbit enorm după despărțirea de tenismenul Nick Kyrgios. Cum arată acum Fanatik
Un celebru fotomodel recunoaște că a traversat momente dificile după despărțirea de tenismenul Nick Kyrgios. De altfel tânăra este acum schimbată complet.
Acum o oră
11:20
Comentatorii au înnebunit la golul care a adus tragedia în Ungaria! Reacție fabuloasă după reușita irlandezului Parrott. Video Fanatik
Troy Parrott este eroul Irlandei după hattrick-ul reușit cu Ungaria, care a consfințit calificarea la baraj. Golul din ultima secundă i-a adus în pragul unui infarct pe comentatori.
11:20
Ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei indică surprize majore. Primii patru candidați sunt despărțiți de mai puțin de două procente Fanatik
Este o bătălie extrem de strânsă între candidați, pentru Primăria Capitalei. Un sondaj arată că diferența dintre primii patru este foarte mică. Surpriză în clasament
11:10
Nadia Comăneci, întâlnire cu Florentino Perez, pe “Bernabeu”. Cum l-a descris “Zeița de la Montreal” pe președintele lui Real Madrid Fanatik
Nadia Comăneci a fost, din nou, prezentă pe “Bernabeu”, unde s-a întâlnit cu Florentino Perez. Ce impresie i-a lăsat fostei mare gimnaste președintele lui Real Madrid.
11:10
Patroana cabinetului stomatologic unde a murit fetița anesteziată, acuzată că ridică o clinică într-o zonă interzisă. Ce spune tribunalul Fanatik
Sorina Blaj, cea care deține clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani, a fost dată în judecată pentru autorizația de construire a unui imobil.
Acum 2 ore
10:50
A dat contoarul peste cap, după ce a fost pipăit pe teren! Erling Haaland a marcat mai mult decât toată naționala României: cifre absolut monstruoase Fanatik
Erling Haaland s-a dezlănțuit în aceste preliminarii și a ajuns să aibă mai multe goluri la națională decât meciuri jucate
10:40
Italia se poate transforma din coșmar în vis frumos pentru România. Cum ar da naționala lui Mircea Lucescu lovitura pentru Cupa Mondială Fanatik
Potențialii adversari ai “tricolorilor” la baraj sunt Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Cum poate da România lovitura în cazul în care va întâlni Squadra Azzurra și o va elimina.
10:20
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv Fanatik
Filipe Coelho se pregătește pentru primul său joc pe banca Universității Craiova, dar veștile nu sunt deloc bune. FANATIK a aflat că doi jucători plecați la echipele naționale s-au accidentat și au devenit indisponibili.
Acum 4 ore
09:50
Experiență de coșmar pentru o faimoasă sportivă din circuitul WTA. Ce a putut să pățească la hotelul unde s-a cazat Fanatik
O celebră sportivă din circuitul WTA a avut parte de momente neașteptate la hotelul unde era cazată în timpul unui turneu de tenis. Ce a putut să pățească?
09:40
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!” Fanatik
Dănuț Lupu își apără echipa în fața acuzațiilor lui Robert Niță. Cearta lor scoate la iveală verități din fotbalul românesc. De la ce a pornit tot scandalul.
09:20
Cine conduce compania de arhitectură și urbanistică a Sectorului 6. Pierderile uriașe înregistrate anul trecut Fanatik
Modelul companiilor municipale, brevetat de Firea, importat la Sectorul 6. Cum arată cheltuielile companiei de arhitectură și urbanistică de la Sectorul 6
09:10
Suma uluitoare generată de cel mai tare campionat al lumii pentru economia țării! Câte miliarde de euro produce competiția Fanatik
Premier League rămâne nu doar cel mai disputat campionat al lumii, ci și o adevărată mașinărie de produs bani, care sprijină economia țării
08:50
Intră în cartea de istorie a echipei naționale, peste Dobrin, Balaci, Iordănescu, Dinu sau Lucescu Fanatik
Meciul cu San Marino, programat marți la Ploiești, îl poate propulsa pe unul dintre fotbaliștii primei reprezentative în top 20 all time al celor mai selecționați fotbaliști români
08:40
Mutarea tactică prin care Mircea Lucescu ar fi putut salva victoria cu Bosnia. Adi Mutu: „Așa trebuia să schimbe la pauză” Fanatik
Analiză FANATIK SUPERLIGA: ce schimbări tactice ar fi putut face Mircea Lucescu la pauză pentru a salva meciul Bosnia - România. Adi Mutu, Dănuț Lupu și Marius Șumudică au căzut de acord.
08:20
Bere pe viață pentru Papagal! Fotbalistul devenit erou național nu-și va mai plăti niciodată consumația în țara natală Fanatik
Troy Parrot, atacantul de 23 de ani al naționalei Irlandei, a reușit o performanță greu de imaginat, marcând cinci goluri în meciurile cu Portugalia și Ungaria
08:10
Gabi Balint, imn de suflet pentru culorile roș-albastre: „Steaua e unde suntem noi”. Audio Fanatik
Gabi Balint, gest impresionant. Fostul mare fotbalist român a compus un imn pentru echipa la care a jucat ani la rând, Steaua. Cum sună versurile melodiei.
Acum 6 ore
07:40
Maghiarii nu l-au uitat pe Emeric Ienei! Ce s-a întâmplat înaintea meciului Ungaria – Irlanda, decisiv pentru barajul CM 2026 Fanatik
Ungurii nu au trecut cu vederea cariera impresionantă a regretatului Emeric Ienei. Gestul pe care l-au făcut înaintea partidei dintre Ungaria și Irlanda.
07:20
Un milion de dolari pentru fiecare jucător! Naționala-surpriză care poate ajunge la Mondialul din 2026 Fanatik
RD Congo a eliminat deja Camerun și Nigeria și este calificată la barajul intercontinental, programat în luna martie, în Mexic, unde poate obține biletele pentru Cupa Mondială
07:10
Funcția pe care o ocupă Șerban, fiul unui patron din SuperLiga! Tânărul nu este străin de activitățile președintelui Nicușor Dan Fanatik
Postul pe care l-a primit Șerban, băiatul unui patron cunoscut din SuperLiga. Acesta a avut mai multe contracte cu Primăria Capitalei în anii trecuți.
Acum 8 ore
05:50
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat Fanatik
Adrian Ciocănea Teodorescu, numit recent consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, a solicitat o indemnizație în calitate de membru de sindicat.
Acum 12 ore
00:40
Italienii au predat armele după ce Squadra Azzurra a fost demolată de Norvegia lui Haaland: „Nu suntem la nivelul lor” Fanatik
Norvegia lui Erling Haaland a fost condusă la pauză cu 0-1, însă a întors-o pe Squadra Azzurra în repriza secundă și s-a impus cu 4-1. Ce a scris presa din Italia după o nouă umilință
16 noiembrie 2025
23:30
Un cunoscut sportiv, în stare critică după ce a fost împușcat în plină stradă! Medicii luptă pentru a-i salva viața Fanatik
Scene cumplite! Un sportiv a ajuns la spital după ce a fost împușcat în abdomen. De la ce a pornit tot conflictul. Ce au declarat martorii după ce atacatorul a fugit.
23:20
Pontul zilei de luni, 16 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Germania – Slovacia Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 16 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Germania - Slovacia
Acum 24 ore
23:00
Parcurs perfect! Naționala care s-a calificat la Campionatul Mondial cu maximum de puncte și fără gol primit Fanatik
Ea a fost cea mai bună națională din preliminariile Campionatului Mondial! Cine este echipa care a terminat grupa cu victorii pe linie și fără să primească nici măcar un gol în 8 meciuri
22:50
Fotbalistul lui Manchester City renunță la fotbal și merge să studieze dreptul la Oxford. Critici dure pentru antrenamentele lui Pep Guardiola: ”Pierdeam ore întregi” Fanatik
Jucătorul de la Manchester City care s-a retras pentru a urma facultatea de drept, la Oxford. Acuzații grave pentru pregătirea antrenorului Pep Guardiola.
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 17 noiembrie 2025. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din preliminariile CM 2026 Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 17 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 251 de lei cu 2 meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor.
22:30
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă” Fanatik
Gigi Becali a analizat situația în care se află Mircea Lucescu după eșecul din Bosnia. Ce crede patronul FCSB despre plecarea selecționerului de la cârma echipei naționale.
22:10
Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor! Suma colosală încasată de italian după finala cu Carlos Alcaraz Fanatik
Jannik Sinner a cucerit Turneul Campionilor de la Torino și a încasat o sumă uriașă după finala cu Carlos Alcaraz, încheiată 7–6, 7–5 în favoarea italianului.
22:00
Două figuri surpriză din fotbalul românesc au atras privirile la Târgul de Crăciun din Craiova! Fanii i-au asaltat pentru poze și autografe Fanatik
Doi fotbaliști români extrem de cunoscuți au luat la pas, duminică, Târgul de Crăciun din Craiova. Cum au reacționat craiovenii care i-au zărit în Centrul Vechi.
21:40
Cine este românca desemnată cea mai bună canotoare de pe glob. Topul include alte sportive din țara noastră Fanatik
Cum se numește sportiva din România considerată a fi cea mai bună canotoare din lume. În clasamentul anual mai apar alte trei românce foarte cunoscute.
21:20
Opinie contra curentului! Singurul om din fotbalul românesc care l-a remarcat pe arbitrul Michael Oliver la Bosnia – România 3-1: “Foarte bun” Fanatik
Surprinzător, există și oameni în fotbalul românesc care sunt de părere că Michael Oliver a avut o prestație foarte bună în Bosnia – România, scor 3-1. Ce “greu” din SuperLiga îl laudă pe “centralul” britanic.
21:10
Dinamo, umilită de Metaloglobus! Cât s-a terminat amicalul de la Săftica Fanatik
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic înainte de reluarea campionatului. Dinamo a jucat un meci amical cu Metaloglobus și a fost învinsă la scor. Jucătorii folosiți de croat.
20:50
Un fotbalist a fost operat de urgență! Medicii au fost nevoiți să scoată o cheie de mașină din capul său Fanatik
Un fotbalist care evoluează pentru General Lamadrid a ajuns direct pe masa de operație. Doctorii i-au extras o cheie de autoturism înfiptă în craniu.
20:30
Real Madrid și Liverpool pregătesc schimbul anului în fotbal! Totul a fost anunțat de spanioli Fanatik
Perioada de transferuri a iernii e aproape să înceapă, iar două dintre cele mai mari cluburi ale lumii, Real Madrid și Liverpool, sunt gata de un schimb de senzație.
20:10
Dezastru național în Ungaria după ce s-a ratat barajul la Campionatul Mondial 2026: „Visele noastre s-au spulberat!” Fanatik
Cum a reacționat presa din Ungaria după ce naționala lor a ratat dramatic accederea la barajul pentru Campionatul Mondial. Ce au scris jurnaliștii din țara vecină, de fapt.
19:40
Ciprian Marica l-a „înțepat” în direct pe Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: „Mereu găsim scuze. Aș fi văzut altfel lucrurile” Fanatik
Ciprian Marica, reacție a doua zi după Bosnia - România 3-1. Ce i-a reproșat, de fapt, lui Mircea Lucescu după eșecul „tricolorilor” la Zenica.
19:20
Cui i-a dedicat Daniel Bîrligea golul marcat în Bosnia – România 3-1: ”Te iubesc!” Fanatik
La cine s-a gândit Daniel Bîrligea când a oferit golul în meciul dintre Bosnia și România, încheiat cu scorul de 1-3. Mesajul emoționant transmis de fotbalist.
19:10
Se naște un star: a marcat 5 goluri în 3 zile și i-a „furat” locul Ungariei la Campionatul Mondial din 2026. Video Fanatik
Irlanda a reușit „imposibilul” și le-a învins pe Portugalia și Ungaria în preliminariile Mondialului. Un fotbalist a marcat 5 goluri și a trimis echipa la baraj, după ce maghiarii au fost „lăsați acasă”.
18:50
Postul drastic pe care l-a început Mihai Stoica: „Am 66 de ore doar cu apă”. Care sunt beneficiile și ce face în momentul în care vine foamea. Exclusiv Fanatik
La 60 de ani, Mihai Stoica are o condiție fizică de invidiat. De o bună perioadă a adoptat un stil de viață sănătos și a renunțat la excese. Ce post drastic a început oficialul FCSB-ului și care sunt beneficiile lui.
18:30
România, reclamație la FIFA după scandările xenofobe de la meciul cu Bosnia! Comunicatul oficial emis de FRF Fanatik
FRF face demersuri oficiale la FIFA după meciul Bosnia - România 3-1. Comunicat amplu în urma haosului de la meciul disputat la Zenica.
18:30
Ungaria, out de la baraj! Naționala maghiară a primit gol la ultima fază și și-a pierdut orice speranță la Campionatul Mondial Fanatik
Dezastru pentru Ungaria! Echipa națională a maghiarilor a primit gol la ultima fază a meciului și nu mai are nicio cale de acces la Campionatul Mondial. Cine este eroul irlandezilor
18:00
Sebastian Colțescu, trimis să arbitreze la liga a 4-a! Ce meci a condus centralul din SuperLiga. Video Fanatik
Sebastian Colțescu, unul dintre cei mai bine cotați arbitri din România, a fost delegat la un meci din liga a patra. Imagini de senzație din Ialomița.
17:40
Cristiano Bergodi a dat cărțile pe față după plecarea de la Rapid: „Am tăcut mult! Am fost dezamăgit” Fanatik
Cristiano Bergodi nu poate trece nici acum peste perioada de la Rapid. Ce a spus actualul tehnician al lui U Cluj despre ultimul său mandat la echipa din Giulești.
17:20
A refuzat naționala Bosniei ca să joace pentru România: „100% meciul trebuia oprit pentru scandări rasiste!” Fanatik
El este fotbalistul din România ce a ales tricolorul în detrimentul naționalei din Bosnia & Herțegovina. Cum a trăit meciul de la Zenica, cu cine a ținut și ce părere are despre incidentele de acolo
17:10
Florentin Petre a fost diagnosticat cu hepatită la Florenţa: “Eram la un pahar de vin! Am avut un atac de panică incontrolabil”. Cum s-a electrocutat la pescuit: “Patru ore în comă” Fanatik
Florentin Petre a povestit cum a aflat că are hepatită. Cum a trecut fostul jucător de la Dinamo peste boală, dar și cum a fost electrocutat în timp ce pescuia.
16:40
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioanei României Fanatik
Perioada de mercato din iarnă nu s-a deschis încă, dar MM Stoica a dezvăluit că a început deja să lucreze la transferuri. Oficialul campioanei a vorbit despre ofertele făcute deja.
16:30
Care a fost primul meci de baraj din istoria naţionalei României: “Ne-au bătut unii care fumau trabucuri şi beau cocktail pe plajă!” Fanatik
Andrei Vochin a povestit care a fost primul meci important pierdut de România, la Cupa Mondială din 1938, când a înfruntat naționala din Cuba, în optimile de finală ale competiției.
16:10
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani Fanatik
Cine este actuala parteneră de viață a lui Florin Prunea. Fostul fotbalist nu a oferit nicio informație despre separarea de soția cu care a avut un mariaj de 3 decenii.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.