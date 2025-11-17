Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus despre celebrarea în „stil Radu Petrescu”
Fanatik, 17 noiembrie 2025 11:50
Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Bîrligea, marcatorul singurului gol al României la Zenica, în fața Bosniei. Ce a spus despre faptul că vârful a celebrat golul în „stil Radu Petrescu”.
Acum 10 minute
12:00
Primarul din Tulcea, dezvăluiri despre situația localnicilor evacuați din Plauru după alerta de la granița României: „Așteptăm să vedem dacă bubuie” # Fanatik
Satul Plauru a fost evacuat din cauza situației dificile de la granița cu Ucraina. O navă arde în portul Ismail, foarte aproape de județul Tulcea. Ce spune primarul comunei?
Acum 30 minute
11:50
11:40
Celebrul fotomodel care a slăbit enorm după despărțirea de tenismenul Nick Kyrgios. Cum arată acum # Fanatik
Un celebru fotomodel recunoaște că a traversat momente dificile după despărțirea de tenismenul Nick Kyrgios. De altfel tânăra este acum schimbată complet.
Acum o oră
11:20
Comentatorii au înnebunit la golul care a adus tragedia în Ungaria! Reacție fabuloasă după reușita irlandezului Parrott. Video # Fanatik
Troy Parrott este eroul Irlandei după hattrick-ul reușit cu Ungaria, care a consfințit calificarea la baraj. Golul din ultima secundă i-a adus în pragul unui infarct pe comentatori.
11:20
Ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei indică surprize majore. Primii patru candidați sunt despărțiți de mai puțin de două procente # Fanatik
Este o bătălie extrem de strânsă între candidați, pentru Primăria Capitalei. Un sondaj arată că diferența dintre primii patru este foarte mică. Surpriză în clasament
11:10
Nadia Comăneci, întâlnire cu Florentino Perez, pe “Bernabeu”. Cum l-a descris “Zeița de la Montreal” pe președintele lui Real Madrid # Fanatik
Nadia Comăneci a fost, din nou, prezentă pe “Bernabeu”, unde s-a întâlnit cu Florentino Perez. Ce impresie i-a lăsat fostei mare gimnaste președintele lui Real Madrid.
11:10
Patroana cabinetului stomatologic unde a murit fetița anesteziată, acuzată că ridică o clinică într-o zonă interzisă. Ce spune tribunalul # Fanatik
Sorina Blaj, cea care deține clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani, a fost dată în judecată pentru autorizația de construire a unui imobil.
Acum 2 ore
10:50
A dat contoarul peste cap, după ce a fost pipăit pe teren! Erling Haaland a marcat mai mult decât toată naționala României: cifre absolut monstruoase # Fanatik
Erling Haaland s-a dezlănțuit în aceste preliminarii și a ajuns să aibă mai multe goluri la națională decât meciuri jucate
10:40
Italia se poate transforma din coșmar în vis frumos pentru România. Cum ar da naționala lui Mircea Lucescu lovitura pentru Cupa Mondială # Fanatik
Potențialii adversari ai “tricolorilor” la baraj sunt Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Cum poate da România lovitura în cazul în care va întâlni Squadra Azzurra și o va elimina.
10:20
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv # Fanatik
Filipe Coelho se pregătește pentru primul său joc pe banca Universității Craiova, dar veștile nu sunt deloc bune. FANATIK a aflat că doi jucători plecați la echipele naționale s-au accidentat și au devenit indisponibili.
Acum 4 ore
09:50
Experiență de coșmar pentru o faimoasă sportivă din circuitul WTA. Ce a putut să pățească la hotelul unde s-a cazat # Fanatik
O celebră sportivă din circuitul WTA a avut parte de momente neașteptate la hotelul unde era cazată în timpul unui turneu de tenis. Ce a putut să pățească?
09:40
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!” # Fanatik
Dănuț Lupu își apără echipa în fața acuzațiilor lui Robert Niță. Cearta lor scoate la iveală verități din fotbalul românesc. De la ce a pornit tot scandalul.
09:20
Cine conduce compania de arhitectură și urbanistică a Sectorului 6. Pierderile uriașe înregistrate anul trecut # Fanatik
Modelul companiilor municipale, brevetat de Firea, importat la Sectorul 6. Cum arată cheltuielile companiei de arhitectură și urbanistică de la Sectorul 6
09:10
Suma uluitoare generată de cel mai tare campionat al lumii pentru economia țării! Câte miliarde de euro produce competiția # Fanatik
Premier League rămâne nu doar cel mai disputat campionat al lumii, ci și o adevărată mașinărie de produs bani, care sprijină economia țării
08:50
Intră în cartea de istorie a echipei naționale, peste Dobrin, Balaci, Iordănescu, Dinu sau Lucescu # Fanatik
Meciul cu San Marino, programat marți la Ploiești, îl poate propulsa pe unul dintre fotbaliștii primei reprezentative în top 20 all time al celor mai selecționați fotbaliști români
08:40
Mutarea tactică prin care Mircea Lucescu ar fi putut salva victoria cu Bosnia. Adi Mutu: „Așa trebuia să schimbe la pauză” # Fanatik
Analiză FANATIK SUPERLIGA: ce schimbări tactice ar fi putut face Mircea Lucescu la pauză pentru a salva meciul Bosnia - România. Adi Mutu, Dănuț Lupu și Marius Șumudică au căzut de acord.
08:20
Bere pe viață pentru Papagal! Fotbalistul devenit erou național nu-și va mai plăti niciodată consumația în țara natală # Fanatik
Troy Parrot, atacantul de 23 de ani al naționalei Irlandei, a reușit o performanță greu de imaginat, marcând cinci goluri în meciurile cu Portugalia și Ungaria
08:10
Gabi Balint, imn de suflet pentru culorile roș-albastre: „Steaua e unde suntem noi”. Audio # Fanatik
Gabi Balint, gest impresionant. Fostul mare fotbalist român a compus un imn pentru echipa la care a jucat ani la rând, Steaua. Cum sună versurile melodiei.
Acum 6 ore
07:40
Maghiarii nu l-au uitat pe Emeric Ienei! Ce s-a întâmplat înaintea meciului Ungaria – Irlanda, decisiv pentru barajul CM 2026 # Fanatik
Ungurii nu au trecut cu vederea cariera impresionantă a regretatului Emeric Ienei. Gestul pe care l-au făcut înaintea partidei dintre Ungaria și Irlanda.
07:20
Un milion de dolari pentru fiecare jucător! Naționala-surpriză care poate ajunge la Mondialul din 2026 # Fanatik
RD Congo a eliminat deja Camerun și Nigeria și este calificată la barajul intercontinental, programat în luna martie, în Mexic, unde poate obține biletele pentru Cupa Mondială
07:10
Funcția pe care o ocupă Șerban, fiul unui patron din SuperLiga! Tânărul nu este străin de activitățile președintelui Nicușor Dan # Fanatik
Postul pe care l-a primit Șerban, băiatul unui patron cunoscut din SuperLiga. Acesta a avut mai multe contracte cu Primăria Capitalei în anii trecuți.
Acum 8 ore
05:50
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat # Fanatik
Adrian Ciocănea Teodorescu, numit recent consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, a solicitat o indemnizație în calitate de membru de sindicat.
Acum 12 ore
00:40
Italienii au predat armele după ce Squadra Azzurra a fost demolată de Norvegia lui Haaland: „Nu suntem la nivelul lor” # Fanatik
Norvegia lui Erling Haaland a fost condusă la pauză cu 0-1, însă a întors-o pe Squadra Azzurra în repriza secundă și s-a impus cu 4-1. Ce a scris presa din Italia după o nouă umilință
16 noiembrie 2025
23:30
Un cunoscut sportiv, în stare critică după ce a fost împușcat în plină stradă! Medicii luptă pentru a-i salva viața # Fanatik
Scene cumplite! Un sportiv a ajuns la spital după ce a fost împușcat în abdomen. De la ce a pornit tot conflictul. Ce au declarat martorii după ce atacatorul a fugit.
23:20
Pontul zilei de luni, 16 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Germania – Slovacia # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 16 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Germania - Slovacia
Acum 24 ore
23:00
Parcurs perfect! Naționala care s-a calificat la Campionatul Mondial cu maximum de puncte și fără gol primit # Fanatik
Ea a fost cea mai bună națională din preliminariile Campionatului Mondial! Cine este echipa care a terminat grupa cu victorii pe linie și fără să primească nici măcar un gol în 8 meciuri
22:50
Fotbalistul lui Manchester City renunță la fotbal și merge să studieze dreptul la Oxford. Critici dure pentru antrenamentele lui Pep Guardiola: ”Pierdeam ore întregi” # Fanatik
Jucătorul de la Manchester City care s-a retras pentru a urma facultatea de drept, la Oxford. Acuzații grave pentru pregătirea antrenorului Pep Guardiola.
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 17 noiembrie 2025. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din preliminariile CM 2026 # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 17 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 251 de lei cu 2 meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor.
22:30
Gigi Becali a analizat situația în care se află Mircea Lucescu după eșecul din Bosnia. Ce crede patronul FCSB despre plecarea selecționerului de la cârma echipei naționale.
22:10
Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor! Suma colosală încasată de italian după finala cu Carlos Alcaraz # Fanatik
Jannik Sinner a cucerit Turneul Campionilor de la Torino și a încasat o sumă uriașă după finala cu Carlos Alcaraz, încheiată 7–6, 7–5 în favoarea italianului.
22:00
Două figuri surpriză din fotbalul românesc au atras privirile la Târgul de Crăciun din Craiova! Fanii i-au asaltat pentru poze și autografe # Fanatik
Doi fotbaliști români extrem de cunoscuți au luat la pas, duminică, Târgul de Crăciun din Craiova. Cum au reacționat craiovenii care i-au zărit în Centrul Vechi.
21:40
Cine este românca desemnată cea mai bună canotoare de pe glob. Topul include alte sportive din țara noastră # Fanatik
Cum se numește sportiva din România considerată a fi cea mai bună canotoare din lume. În clasamentul anual mai apar alte trei românce foarte cunoscute.
21:20
Opinie contra curentului! Singurul om din fotbalul românesc care l-a remarcat pe arbitrul Michael Oliver la Bosnia – România 3-1: “Foarte bun” # Fanatik
Surprinzător, există și oameni în fotbalul românesc care sunt de părere că Michael Oliver a avut o prestație foarte bună în Bosnia – România, scor 3-1. Ce “greu” din SuperLiga îl laudă pe “centralul” britanic.
21:10
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic înainte de reluarea campionatului. Dinamo a jucat un meci amical cu Metaloglobus și a fost învinsă la scor. Jucătorii folosiți de croat.
20:50
Un fotbalist a fost operat de urgență! Medicii au fost nevoiți să scoată o cheie de mașină din capul său # Fanatik
Un fotbalist care evoluează pentru General Lamadrid a ajuns direct pe masa de operație. Doctorii i-au extras o cheie de autoturism înfiptă în craniu.
20:30
Real Madrid și Liverpool pregătesc schimbul anului în fotbal! Totul a fost anunțat de spanioli # Fanatik
Perioada de transferuri a iernii e aproape să înceapă, iar două dintre cele mai mari cluburi ale lumii, Real Madrid și Liverpool, sunt gata de un schimb de senzație.
20:10
Dezastru național în Ungaria după ce s-a ratat barajul la Campionatul Mondial 2026: „Visele noastre s-au spulberat!” # Fanatik
Cum a reacționat presa din Ungaria după ce naționala lor a ratat dramatic accederea la barajul pentru Campionatul Mondial. Ce au scris jurnaliștii din țara vecină, de fapt.
19:40
Ciprian Marica l-a „înțepat” în direct pe Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: „Mereu găsim scuze. Aș fi văzut altfel lucrurile” # Fanatik
Ciprian Marica, reacție a doua zi după Bosnia - România 3-1. Ce i-a reproșat, de fapt, lui Mircea Lucescu după eșecul „tricolorilor” la Zenica.
19:20
La cine s-a gândit Daniel Bîrligea când a oferit golul în meciul dintre Bosnia și România, încheiat cu scorul de 1-3. Mesajul emoționant transmis de fotbalist.
19:10
Se naște un star: a marcat 5 goluri în 3 zile și i-a „furat” locul Ungariei la Campionatul Mondial din 2026. Video # Fanatik
Irlanda a reușit „imposibilul” și le-a învins pe Portugalia și Ungaria în preliminariile Mondialului. Un fotbalist a marcat 5 goluri și a trimis echipa la baraj, după ce maghiarii au fost „lăsați acasă”.
18:50
Postul drastic pe care l-a început Mihai Stoica: „Am 66 de ore doar cu apă”. Care sunt beneficiile și ce face în momentul în care vine foamea. Exclusiv # Fanatik
La 60 de ani, Mihai Stoica are o condiție fizică de invidiat. De o bună perioadă a adoptat un stil de viață sănătos și a renunțat la excese. Ce post drastic a început oficialul FCSB-ului și care sunt beneficiile lui.
18:30
România, reclamație la FIFA după scandările xenofobe de la meciul cu Bosnia! Comunicatul oficial emis de FRF # Fanatik
FRF face demersuri oficiale la FIFA după meciul Bosnia - România 3-1. Comunicat amplu în urma haosului de la meciul disputat la Zenica.
18:30
Ungaria, out de la baraj! Naționala maghiară a primit gol la ultima fază și și-a pierdut orice speranță la Campionatul Mondial # Fanatik
Dezastru pentru Ungaria! Echipa națională a maghiarilor a primit gol la ultima fază a meciului și nu mai are nicio cale de acces la Campionatul Mondial. Cine este eroul irlandezilor
18:00
Sebastian Colțescu, trimis să arbitreze la liga a 4-a! Ce meci a condus centralul din SuperLiga. Video # Fanatik
Sebastian Colțescu, unul dintre cei mai bine cotați arbitri din România, a fost delegat la un meci din liga a patra. Imagini de senzație din Ialomița.
17:40
Cristiano Bergodi a dat cărțile pe față după plecarea de la Rapid: „Am tăcut mult! Am fost dezamăgit” # Fanatik
Cristiano Bergodi nu poate trece nici acum peste perioada de la Rapid. Ce a spus actualul tehnician al lui U Cluj despre ultimul său mandat la echipa din Giulești.
17:20
A refuzat naționala Bosniei ca să joace pentru România: „100% meciul trebuia oprit pentru scandări rasiste!” # Fanatik
El este fotbalistul din România ce a ales tricolorul în detrimentul naționalei din Bosnia & Herțegovina. Cum a trăit meciul de la Zenica, cu cine a ținut și ce părere are despre incidentele de acolo
17:10
Florentin Petre a fost diagnosticat cu hepatită la Florenţa: “Eram la un pahar de vin! Am avut un atac de panică incontrolabil”. Cum s-a electrocutat la pescuit: “Patru ore în comă” # Fanatik
Florentin Petre a povestit cum a aflat că are hepatită. Cum a trecut fostul jucător de la Dinamo peste boală, dar și cum a fost electrocutat în timp ce pescuia.
16:40
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioanei României # Fanatik
Perioada de mercato din iarnă nu s-a deschis încă, dar MM Stoica a dezvăluit că a început deja să lucreze la transferuri. Oficialul campioanei a vorbit despre ofertele făcute deja.
16:30
Care a fost primul meci de baraj din istoria naţionalei României: “Ne-au bătut unii care fumau trabucuri şi beau cocktail pe plajă!” # Fanatik
Andrei Vochin a povestit care a fost primul meci important pierdut de România, la Cupa Mondială din 1938, când a înfruntat naționala din Cuba, în optimile de finală ale competiției.
16:10
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani # Fanatik
Cine este actuala parteneră de viață a lui Florin Prunea. Fostul fotbalist nu a oferit nicio informație despre separarea de soția cu care a avut un mariaj de 3 decenii.
