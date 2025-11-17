INTERVIU Niciun spital de stat din România nu poate oferi tratamente stomatologice cu anestezie generală pentru copii, spune un cunoscut medic stomatolog. „Acum 30 de ani, acest lucru era posibil. Pentru mine este absolut de neînțeles”
HotNews.ro, 17 noiembrie 2025 11:50
În urma morții în București, la o clinică privată de stomatologie, a unei fetițe supusă anesteziei generale, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că intenționează ca aceste proceduri să fie făcute doar la stat. HotNews…
• • •
Acum 10 minute
12:00
Durata legală maximă a plafonării adaosului comercial a fost depășită. Crește riscul unor efecte negative, avertizează Consiliul Concurenței # HotNews.ro
Consiliul Concurenței atrage atenția că durata legală maximă a plafonării adaosului comercial este de 2 ani, iar schema actuală a depășit această limită, crescând probabilitatea unor efecte negative greu de inversat. „Astfel de măsuri sunt…
12:00
Activitatea clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani a fost suspendată. Autoritățile sanitare au finalizat raportul ș l-au trimis la Parchet # HotNews.ro
Activitatea clinicii stomatologice Crystal Dental, unde o fetiță de 2 ani a murit joi seară după o anestezie generală, a fost suspendată de Ministerul Sănătății. În urma controlului Inspecției Sanitare de Stat, clinica a primit…
Acum 30 minute
11:50
Ce se va întâmpla cu cei 3 taikonauți pe care China i-a lăsat în spațiu fără o navă de salvare? # HotNews.ro
După 204 zile pe orbită, trei taikonauți chinezi s-au întors vineri pe Pământ la bordul unei nave spațiale „Shenzhou”, lăsând în urmă alți trei membri ai echipajului pe stația spațială „Tiangong” cu o „barcă de…
11:50
11:40
[P] Pampers celebrează micii luptători născuți prematur și continuă donația anuală de scutece către maternități # HotNews.ro
Pentru bebelușii născuți prematur, fiecare zi este o luptă. Iar fiecare gram câștigat, fiecare respirație dusă până la capăt și fiecare zâmbet e un „bravo” uriaș, care merită sărbătorit. În România, se nasc prematur mii…
11:40
Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori. Angajamentul BAT Romania pentru practici comerciale responsabile # HotNews.ro
BAT România lansează luna aceasta campania anuală „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”, o inițiativă multianuală care își propune să informeze și să crească nivelul de conștientizare publică privind…
11:40
Fosta prim-ministră a fost condamnată la moarte. Sentință dură după revoltele sângeroase care au zguduit Bangladeshul # HotNews.ro
Sheikh Hasina, fosta șefă a guvernului din țara asiatică, a fost acuzată că a ordonat o represiune soldată cu moartea a peste 1.000 de oameni, în timpul revoltelor antiguvernamentale de anul trecut, scrie Reuters. Un…
Acum o oră
11:20
VIDEO Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană. Pericol de explozie pe Dunăre # HotNews.ro
Autorităţile locale tulcene au decis luni evacuarea localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită noaptea trecută de o dronă rusească și a luat foc, pe malul ucrainean…
Acum 2 ore
11:00
Cazul femeii ucise în Teleorman: Şeful Poliţiei Române anunță că 14 poliţişti, şase cu funcţii de conducere, sunt cercetați # HotNews.ro
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunțat luni, în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soţul pentru care avea ordin de protecție, care reclamase anterior la poliție că a fost violată de el,…
11:00
Taxele vamale impuse de Donald Trump au făcut economia unui aliat important să se contracte pentru prima oară după cinci trimestre # HotNews.ro
Scăderea volumului exporturilor după impunerea taxelor vamale americane a făcut economia Japoniei, un aliat important al Statelor Unite, să se contracteze în ritm anual cu 1,80% în trimestrul trei din 2025, primul declin din ultimele…
10:40
Vremea se schimbă radical: ANM anunță ploi însemnate, ninsori în toată zona de munte și vânt puternic. „Vom avea o întreagă suită de manifestări meteo” # HotNews.ro
Meteorologii anunţă o rănire accentuată a vremii în întreaga ţară, în următoarele zile, dar şi precipitaţii abundente, în special la munte, unde va ninge în toată zona montană. Astăzi, până mâine dimineață, este cod galben…
10:30
„Din păcate, cele mai grave temeri s-au confirmat”. Polonia acuză oficial un act de sabotaj: „Explozia unui dispozitiv a distrus o linie de cale ferată” # HotNews.ro
Oficialii polonezi au anunțat duminică că o cale ferată a fost deteriorată de o posibilă explozie. Luni, premierul Donald Tusk a confirmat faptul că explozia a fost rezultatul unui act de sabotaj, scrie Reuters. „Din…
10:30
VIDEO Tom Cruise, discurs emoționant după ce a primit Premiul Oscar onorific pentru întreaga carieră: „A face filme e ceea ce sunt” # HotNews.ro
Tom Cruise, unul dintre cei mai cunoscuți actori care nu a câștigat niciodată Premiul Oscar, a primit duminică din partea Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului un Oscar onorific pentru întreaga sa carieră iar…
Acum 4 ore
09:40
Studiu EYWork Reimagined 2025: firmele pierd până la 40% din productivitatea generată de inteligența artificială din cauza lacunelor din strategiile de resurse umane # HotNews.ro
Studiul EY 2025 Work Reimagined a sondat 15.000 de angajați și 1.500 de angajatori din 29 de țări și a relevat că, atunci când este utilizată eficient și de către o resursă umană stabilă, inteligența…
09:40
Traian Băsescu, după ce au pățit românii în Bosnia: „Mă uit la câtă violență e și la noi pe străzi în ultima vreme”. Unde spune că se poate ajunge # HotNews.ro
După ce suporterii români au afișat în Belgrad un banner prin care îl glorificau pe Ratko Mladic, criminal de război, suporterii bosniaci au scandat de mai multe ori „Țiganii, țiganii” pe parcursul partidei. Citește mai…
09:40
Sprijinul financiar pentru Ucraina „ucide” Uniunea Europeană și e „pur și simplu o nebunie”. Cel mai bun prieten al lui Putin din UE crede că Rusia va câștiga războiul # HotNews.ro
„Am cheltuit deja 185 de miliarde de euro și intenția noastră este să cheltuim și mai mult”, a spus premierul maghiar Viktor Orbán, într-un interviu acordat editorului publicației Politico. Ucraina „nu are nicio șansă” să…
09:40
Ecuadorienii au respins referendumurile președintelui Noboa, care spera să-i ajute astfel pe americani # HotNews.ro
Ecuadorienii au respins duminică reînființarea de baze militare străine și elaborarea unei noi Constituții, potrivit primelor rezultate ale unui referendum, o înfrângere pentru președintele Daniel Noboa, un aliat al Statelor Unite, transmite AFP. Aproximativ 61%…
09:30
Crima din Teleorman: Procurorul general cere cercetarea polițiștilor și a procurorului de caz: „Deficiențe în activitatea organelor de poliție și procurorului” # HotNews.ro
Parchetul General a publicat luni dimineață rezultatele controlului dispus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul crimei din Teleorman, când Mihaela, o tânără mamă de 25 de ani a fost ucisă de…
09:30
În România s-au cheltuit, potrivit unui anunț făcut luni de Statistică, circa 8 miliarde lei (aproximativ 1,6 miliarde euro) în anul 2024, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, cea mai mică sumă dintre statele europene. Ca procent…
09:20
Mihail Marcu, CEO-ul celei mai mari rețele medicale private: „Tinerii români care au azi 20 de ani au o mare șansă să atingă 100 de ani. E important însă să trăim bine, nu doar mult” # HotNews.ro
Mihail Marcu, CEO-ul MedLife, explică de ce Proiectul „Longevity 100+”, inițiativa care deschide drumul către posibilitatea de a trăi 100 de ani în România, nu se bazeaza pe o utopie, ci pe date științifice și…
08:50
„Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic! Să pierzi un meci e una. Să-ți ia cineva demnitatea și să te umilească e cu totul altceva” # HotNews.ro
„Nu e prima dată când acceptăm să întoarcem și celălalt obraz după ce suntem scuipați în văzul tuturor.Că ne-au fluierat imnul putem accepta. Că ni s-a strigat de un stadion întreg “țiganii, țiganii” și noi…
08:50
Mirabela Grădinaru, implicată în Proiectul Președinției „România în lumină”. Primul eveniment, astăzi, la Palatul Cotroceni # HotNews.ro
Proiectul social „România în lumină va începe luni primul eveniment, care va avea loc la Palatul Cotroceni, fiind dedicat Zilei Naţionale a Copiilor Născuţi Prematur. Proiectul este organizat cu implicarea Mirabelei Grădinaru, partenera de viaţă…
08:30
Nou atac cu drone în Ucraina, lângă granița cu România. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea # HotNews.ro
Forțele au ruse au atacat cu drone, în noaptea de duminică spre luni zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, anunță luni dimineață Ministerul Apărării Naționale. În urma atacului, locuitorii din Ismail,…
08:30
EVERGENT Investments propune acționarilor un dividend de 0,135 lei/acțiune. Consiliul de administrație convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în 18/19 decembrie 2025 # HotNews.ro
Consiliul de administrație al EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, a convocat Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 18/19 decembrie 2025. Propunerea supusă votului acționarilor este aprobarea distribuirii de dividende…
Acum 6 ore
07:50
Am rugat ChatGPT să-mi traducă în cuvinte simple Raportul BNR privind inflația. Iată ce mi-a răspuns # HotNews.ro
În stilul foarte sec al BNR, Raportul asupra inflației conține lucruri foarte simple, spuse într-un limbaj solemn și ceremonios. 1. Formulările ultra-tehnice care descriu lucruri cotidiene De tipul: „Ajustarea comportamentului de consum al populaţiei în…
07:40
Atac rusesc cu rachete asupra unui orășel ucrainean: Cel puțin trei oameni au fost uciși și zece răniți # HotNews.ro
Atacurile rusești au ucis peste noapte cel puțin trei persoane într-un orășel din regiunea ucraineană Harkov (est) în cursul nopții, au anunțat luni dimineață autoritățile locale, potrivit France Presse. „Inamicul a lansat atacuri cu rachete…
07:20
Trump le cere republicanilor din Cameră să voteze pentru publicarea dosarelor lui Epstein # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a cerut republicanilor din Camera Reprezentanților să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein, schimbându-și declarațiile anterioare pe acest subiect, scrie BBC. „Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru publicarea dosarelor…
07:10
O româncă sosită din Diaspora l-a întâlnit pe cel care a vândut-o, când avea 8 luni, pentru 1.000 de euro # HotNews.ro
În primii cinci ani după Revoluție, peste 30.000 de copii români au fost adoptați de familii străine, iar anchetele ulterioare au scos la iveală cazuri de falsuri în acte, plăți ilegale și chiar trafic de…
07:00
PREMIERĂ Ansamblu major în zonă fierbinte a Bucureștiului. Turnuri de 25 etaje în pregătire # HotNews.ro
Omul de afaceri iranian Manochehr Saadati-Sohi, unul dintre proprietarii complexului de containere frigorifice Antrefri, recent incendiat, planifică dezvoltarea unui ansamblu rezidențial major, cu turnuri de 25 de etaje și peste 1.200 de apartamente, pe Strada…
07:00
EXCLUSIV. SONDAJ AtlasIntel. Primele mari surprize înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Nu Daniel Băluță este pe primul loc # HotNews.ro
Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul realizat pentru HotNews de AtlasIntel. Față de alte studii apărute în această perioadă, sondajul…
07:00
Ana Ciceală, surpriza sondajului AtlasIntel pentru Primăria București: are 7,1% și e propulsată de un public tânăr care a mai produs ceva neașteptat # HotNews.ro
Sondajul AtlasIntel realizat pentru HotNews arată o fotografie de moment extrem de strânsă, cu un câștigător incert pentru Primăria Capitalei. În timp ce patru candidați (Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu) se bat umăr la umăr,…
Acum 12 ore
23:20
Kris Boyd, jucător New York Jets, împușcat în Manhattan. Primarul Eric Adams: „Mă rog pentru el” # HotNews.ro
Cornerbackul New York Jets Kris Boyd a fost împușcat în Manhattan, duminică dimineață, presa relatând că acesta se află în stare critică, dar stabilă, notează Reuters. Un purtător de cuvânt al Poliției din New York…
Acum 24 ore
23:00
Băsescu simte „revolta ca orice român” după cazul fetiței care a murit în clinica stomatologică. Fostul președinte critică propunerea făcută de ministru cu „elanul creator de după nenorocire” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică, la Digi24, că este „absolut îngrozitor” cazul fetiței în vârstă de 2 ani care a murit joi într-o clinică stomatologică din Capitală. Totodată, fostul șef al statului a…
22:40
Organizația neguvernamentală de mediu Greenpeace a declarat, duminică, că Franța trimite uraniu reprocesat pentru tratare în Rusia, astfel încât să poată fi reutilizat, în ciuda războiului dezlănțuit de Kremlin împotriva Ucrainei, transmite AFP. Deși legal,…
22:20
Păpuşile chinezeşti Labubu, care au declanşat o adevărată frenezie globală, inclusiv în rândul vedetelor din lumea muzicii, ar putea ajunge în curând pe marile ecrane, scrie The Hollywood Reporter, conform News.ro. Sony Pictures a încheiat…
21:40
Ce îi răspunde Nicușor Dan lui Traian Băsescu, care îi cere „o formulă de reunificare și conciliere a națiunii” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a răspuns duminică fostului șef al statului Traian Băsescu care a cerut găsirea unei formule de reunificare a națiunii, după ce a spus că românii sunt „dispersați” și „se dușmănesc unii pe…
21:20
Jurnalistul Robert Schwartz, fost redactor-șef al Deutsche Welle, propus de USR pentru conducerea Radioului public # HotNews.ro
Jurnalistul Robert Schwartz, care a condus timp de 20 de ani radacția în limba română a Deutsche Welle, este nominalizarea USR pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune. Numirea revine USR conform unei…
20:50
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică seară, la România TV, că relația sa cu PSD este una „foarte bună” din momentul în care social-democrații au acceptat formarea coaliției de guvernare. „Nu e un secret că…
20:50
Nicușor Dan, întrebat despre numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal. Critici pentru Parchet: Poate să facă un efort pentru a tranșa cazurile cu suspiciuni privind oameni care reprezintă statul # HotNews.ro
Președintele explică numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA, în funcția de consilier al său prin faptul că dosarul penal al acestuia „a fost deschis de foarte mulți ani, fără a se întâmpla nimic”:…
20:10
Președintele României se află duminică seară în studioul România TV, unde abordează mai multe subiecte de pe agenda internă și cea externă. Este primul interviu acordat de Nicușor Dan pentru acest post de televiziune. HotNews…
20:00
„Este ceva straniu când Casa Albă tace”: Rusia critică lipsa de reacție a SUA la scandalul de corupție din Ucraina # HotNews.ro
Emisarul pe probleme economice al președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, și-a exprimat duminică surprinderea față de lipsa de reacție a Statelor Unite cu privire la scandalul de corupție din Ucraina, ce-l are ca principal…
19:40
Fosta aliată a lui Trump regretă că „a luat parte la politica toxică”. „Cel mai dureros lucru” pe care i l-a spus președintele # HotNews.ro
Marjorie Taylor Greene, membră republicană a Camerei Reprezentanților din SUA, a prezentat scuze pentru rolul pe care l-a jucat în „politica toxică”, într-un interviu acordat duminică pentru CNN, după ce a spus că se confruntă…
19:20
Armata rusă avansează în regiunea Zaporojie. Moscova spune că a capturat două localități și a apropiat frontul de orașul Orikhiv # HotNews.ro
Rusia a anunțat duminică că trupele sale au avansat semnificativ în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, preluând controlul a două localități în cadrul unei ofensive ample care urmărește să cucerească întreaga regiune, notează Reuters. Cu…
19:10
Cât de influente sunt grupurile civice din marile orașe? În București, consultările cu cetățenii sunt, uneori, „doar mimate”/ În Madrid, 1 din 5 locuitori face parte dintr-un ONG # HotNews.ro
Cât de influente și populare sunt grupurile civice din marile orașe? Reușesc acestea să-și atingă obiectivele în lupta cu administrațiile locale? Am încercat să răspundem la aceste întrebări în București, Zagreb, Sofia și Madrid. „Grupurile…
19:00
Patronul lui FCSB a recunoscut că și l-ar dori la echipă pe Denis Drăguș, jucătorul eliminat la doar câteva minute după ce a intrat pe teren, sâmbătă seară, în înfrângerea cu Bosnia de la Zenica.…
19:00
„Regula de aur” a Revolut pentru utilizatori, după „o creștere a fraudelor prin apeluri telefonice” # HotNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția cu privire la „o creștere a fraudelor prin apeluri telefonice care se folosesc de numele Revolut”, explicându-le utilizatorilor cum pot să recunoască un apel autentic și ce trebuie…
18:40
Cât a plătit Camera Deputaților pentru cărțile de vizită ale unor deputați în acest an. Firma care le realizează, contracte de sute de mii de lei și cu alte instituții # HotNews.ro
29 de deputați din actualul Parlament au primit în ultimele luni cărți de vizită personalizate, plătite din bugetul Camerei Deputaților, se arată într-un răspuns primit de HotNews de la reprezentanții instituției. Printre deputații care au…
18:30
Ucraina a încheiat cu Grecia un acord pentru a achiziționa gaz american ce va fi livrat prin coridorul vertical / Zelenski spune că iarna aceasta va fi „o provocare imensă pentru poporul ucrainean” # HotNews.ro
Ucraina și Grecia au semnat duminică, la Atena, un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) americane către Kiev în perioada decembrie 2025 – martie 2026, înțelegere menită să satisfacă nevoile Ucrainei pe timpul…
18:20
ULTIMA ORĂ Veți putea primi gaze acasă de la Romgaz. Compania anunță când va începe să livreze: odată cu eliminarea plafonării prețurilor și la gaze naturale # HotNews.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, estimează că, până la sfârșitul anului în curs, va fi operațională platforma informatică…
18:10
Un elev a fost bătut de colegi și a rămas fără un deget, într-un liceu din Cluj. Reacția ministrului Educației # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a avut o primă reacție după „cazul grav de violență” din Liceul Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca, unde un elev a fost bătut de colegi, și „a solicitat o analiză a modului…
