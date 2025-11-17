Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”
Digi24.ro, 17 noiembrie 2025 11:50
Spitalele din Polonia ar putea fi mutate în adăposturi subterane în cazul unui război sau al unei crize naționale, conform unei noi strategii de siguranță publică aflate în prezent în pregătire.
Aeroportul din Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis temporar duminică seara după ce au fost semnalate drone în apropiere, au anunţat luni autorităţile aeroportuare în timp ce survolările suspecte se înmulţesc în Europa.
Japonia și-a ridicat în aer avioanele de vânătoare din cauza unei drone care ar fi trimisă de către Beijing # Digi24.ro
Japonia a anunţat luni că şi-a mobilizat aviaţia după ce a detectat o dronă suspectă, probabil chineză, în apropierea insulei sale celei mai apropiate de Taiwan, pe fondul reapariţiei tensiunilor dintre Tokyo şi Beijing după declaraţiile prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la acest teritoriu, relatează AFP.
Donald Trump l-a grațiat a doua oară pe un extremist care a participat la asaltul asupra Capitoliului # Digi24.ro
Donald Trump l-a graţiat din nou pe unul dintre participanţii la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare, de data aceasta pentru deţinere ilegală de arme de foc.
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Inflația este cea mai perfidă amenințare economică” # Digi24.ro
România se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, în timp ce economia încetinește vizibil, iar consumul este în retragere. Într-o analiză amplă, Cosmin Marinescu, economist și profesor ASE, precum și viceguvernatorul BNR, a explicat de ce banca centrală menține dobânda-cheie la 6,5% și a avertizat că inflația actuală este alimentată în primul rând de factori administrativi, nu monetari.
O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova # Digi24.ro
În Balashikha, lângă Moscova, a fost găsit cadavrul dezmembrat al unui băiat de șase ani, a cărui cap fusese descoperit cu o zi înainte în iazul Golanovski din Moscova. Informația a fost comunicată de TASS, citând surse din cadrul organelor de drept. Potrivit anchetei, părinții băiatului sunt implicați în crimă.
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Potrivit unui sondaj AtlasIntel, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este favorit pentru a câștiga funcția de primar al Bucureștiului la alegerile din 7 decembrie, cu 19,2% din opțiunile respondenților. Candidatul PNL este urmat de Daniel Băluță de la PSD (18,2%), Cătălin Drulă de la USR (18,1%) și Anca Alexandrescu (17,9%), independent susținut de AUR.
Şeful Poliţiei: s-a dispus cercetarea mai multor poliţişti în cazul Emil Gânj. „IPJ Mureş nu a gestionat corespunzător acest caz” # Digi24.ro
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunţat că a fost dispusă cercetarea prealabilă a mai multor poliţişti în cazul Emil Gânj, bărbat de 37 de ani, acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi a incendiat locuinţa şi care încă nu a fost găsit.
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești noaptea trecută # Digi24.ro
O localitate din județul Tulcea este evacuată luni, 17 noiembrie, după atacul rusesc cu drone efectuat de Rusia în apropierea frontierei cu România. Oamenii sunt evacuați din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești.
Reacția Rusiei după ce Germania a declarat că Moscova ar putea ataca NATO în 2029: „Nu mai există nicio îndoială” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a reacționat la declarația ministrului apărării al Germaniei, Boris Pistorius, potrivit căreia războiul dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia ar putea începe înainte de sfârșitul anului 2029.
O melodie creată cu inteligența artificială, în topurile din SUA. „Walk My Walk” de la „Breaking Rust” a devenit virală # Digi24.ro
O nouă melodie creată cu ajutorul inteligenței artificiale a devenit virală în Statele Unite și a pătruns deja în unele topuri muzicale. Piesa, intitulată „Walk My Walk”, este în stil country și este semnată de „Breaking Rust”, un proiect prezentat drept trupă sau artist, dar care nu pare să aibă nicio componentă umană în procesul de creație.
Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna” # Digi24.ro
Un mesaj care a circulat pe mai multe reţele de mesagerie şi care anunţa presupuse atacuri la circa 20 de şcoli din Berlin a provocat agitaţie în capitala Germaniei, relatează luni dpa. Poliţia a primit peste 900 de apeluri de urgenţă despre presupusa ameninţare, a declarat luni un purtător de cuvânt.
Soluția lui Traian Băsescu în cazul rafinăriei Lukoil, afectată de sancțiunile SUA. „Dacă o iei, te frigi” # Digi24.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că România ar trebui să ceară o derogare de la aplicarea sancţiunilor care au fost impuse de americani companiei Lukoil şi a precizat că nu ar vrea ca România să cadă în plasă şi să ia în administrare rafinăria Petrotel, a spus acesta la Digi24.
Calea ferată pe care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul lui Donald Tusk # Digi24.ro
Pe calea ferată care duce în Ucraina au fost descoperite avarii. Defecțiunea căii ferate în zona orașului Żychin a fost descoperită de mecanicul trenului, care a reușit să frâneze, a informat poliția poloneză. În momentul incidentului, în tren se aflau doi pasageri și câțiva membri ai echipajului, niciunul dintre ei nefiind rănit în urma frânării de urgență. După cum a menționat poliția, circulația trenurilor pe linia cu porțiunea avariată a fost oprită, dar pe linia vecină a continuat.
Văduva primului inginer mort de la Cernobîl a fost ucisă într-un atac cu drone rusești asupra Kievului. „O nouă tragedie” # Digi24.ro
Văduva primului inginer care a murit în catastrofa de la centrala nucleară de la Cernobîl din 1986 a fost ucisă într-un atac cu drone rusești la Kiev, pe 14 noiembrie, au declarat autoritățile ucrainene.
Șefa stomatologilor pediatrici, după cazul fetiței moarte: „Anestezia generală trebuie să se întâmple în condiții de spitalizare” # Digi24.ro
Arina Vinereanu, președinta Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică, a declarat luni, 17 noiembrie, la Digi24, că prima vizită la stomatolog a unui copil ar trebui să aibă loc în primul an de viață. Mai mult, aceasta a explicat că anestezia generală ar trebui realizată în condiții de spitalizare.
„Cartel de los Soles”, condus, potrivit Washingtonului, de preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi clasificat ca grup terorist, a anunţat secretarul de stat american Marco Rubio. Statele Unite menţin o prezenţă militară importantă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri.
Tom Cruise, premiat cu un Oscar onorific: „A face filme nu este ceea ce fac eu, ci ceea ce sunt eu” # Digi24.ro
Tom Cruise a acceptat un Oscar onorific la gala Governors Awards de duminică unde a ţinut un discurs emoţionant despre pasiunea sa de-o viaţă pentru cinematografie, relatează luni DPA/PA Media.
Siberia, noul front al Kievului în războiul cu Putin. Conflictul ruso-ucrainean începe în Donețk, dar se termină la Pacific # Digi24.ro
De ani de zile, Ucraina a lucrat în tăcere pentru a împinge invazia Rusiei mult dincolo de liniile frontului. Săptămâna trecută, rețeaua de informații a Kievului a dat cel mai dramatic atac de până acum, lovind la 6.000 de kilometri de Donbas calea ferată transsiberiană. Rezultatul: legătura feroviară critică care transportă armele nord-coreene către front este acum înghețată, paralizând lanțul de aprovizionare vital al Moscovei de la est la vest.
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă radical în România: ploi, vânt puternic și ninsori # Digi24.ro
Vremea se schimbă rapid în aproape toată țara, cu diferențe mari de temperatură de la o regiune la alta și cu fenomene variate care se intensifică în următoarele ore. În timp ce sudul și estul se află sub cod galben de ceață, în vest se înregistrează valori de primăvară, de până la 21 de grade. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a explicat în direct la Digi24 că urmează o „întreagă suită de manifestări meteorologice”, cu ploi extinse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, răcire accentuată și ninsori în zonele montane, iar miercuri va fi „ziua cea mai rece”, inclusiv în București.
Una dintre principalele frământări cu care se confruntă o viitoare mămică este legată de naștere și de modul în care se va desfășura întâlnirea cu micuțul mult așteptat. În ciuda avansului medicinei, unii copii vin pe lume înainte de termen, adică mai devreme de 37 de săptămâni de sarcină, printre factorii de risc numărându-se vârsta mai înaintată a mamei sau unele afecțiuni existente.
Peste jumătate din vârstnicii din orașele României se simt singuri: unul din patru vorbește cu o singură persoană într-o lună (studiu) # Digi24.ro
Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se confruntă cu singurătatea. Potrivit unui studiu recent, 3 din 5 seniori declară că se simt singuri, iar pentru un sfert dintre vârstnici contactul social este aproape inexistent – unul din patru vorbește cu cel mult o persoană într-o lună, uneori chiar cu nimeni.
Nereguli grave descoperite în dosarul femeii ucise de soţ în Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar # Digi24.ro
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetarea disciplinară a procurorului de caz din dosarul femeii ucise de soț în Teleorman, după ce un control a evidențiat nereguli grave în activitatea acestuia și a polițiștilor care au instrumentat dosarul de viol și procedura pentru ordinul provizoriu de protecție.
Rusia a atacat cu rachete blocuri de locuințe din regiunea Harkov. Trei persoane au murit iar alte 10 zece sunt rănite # Digi24.ro
Un atac cu rachete rusești asupra orașului Balakliia din estul Ucrainei a ucis trei persoane, iar printre cei 10 răniți se află și trei adolescenți, au declarat luni oficialii regionali din Harkov, potrivit Reuters.
Franța importă uraniu către Rusia, pentru că acest lucru nu este supus sancțiunilor. „Nu este ilegal, dar este profund imoral” # Digi24.ro
Grupul ecologist Greenpeace a declarat duminică că Franța trimite uraniu reprocesat către Rusia pentru tratare, astfel încât acesta să poată fi reutilizat, în ciuda războiului Kremlinului în Ucraina.
Donald Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”. SUA iau în calcul și includerea Iranului # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează extinderea măsurii și pentru țările care au relații economice cu Iranul, potrivit Kyiv Post.
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea # Digi24.ro
Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România, a transmis MApN, care a adăugat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Oamenii din județul Tulcea au primit mesaje Ro-Alert.
„România în lumină”, proiectul social al Președinției, începe azi cu implicarea Mirabelei Grădinaru. Palatul Cotroceni, iluminat în mov # Digi24.ro
Administrația Prezidențială anunță lansarea unei serii de evenimente „România în lumină”, un proiect social menit să aducă în atenția publică teme precum sănătatea, educația, bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile. Inițiativa urmărește crearea unui cadru de dialog între autorității, organizații non-guvernamentale și comunitate pentru a identifica soluții concrete, conform News.ro.
SUA nu mai sunt inamicul publc nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul # Digi24.ro
O analiză publicată de cotidianul The Guardian arată că Statele Unite par să nu mai fie „inamicul public numărul unu” al Kremlinului, alt stat, european, luându-i locul.
1989 - REVOLUȚIA DE CATIFEA. Poliția din Praga intervine brutal la un miting pașnic al studenților. Reacția violentă a stârnit noi proteste care au dus la prăbușirea regimului comunist din Cehslovacia
Volodimir Zelenski, vizită în Franța: liderul de la Kiev se afla pentru a noua oară în vizită la Macron, de la startul războiului # Digi24.ro
Volodimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron, vizită menită să „reafirme angajamentul Franţei faţă de Ucraina” şi să „menţină dinamica eforturilor depuse în ceea ce priveşte garanţiile de securitate” ale Kievului, potrivit Palatului Elysée. Este a noua vizită a preşedintelui ucrainean în Franţa de la începutul războiului dintre Rusia şi Ucraina, declanşat de Moscova în februarie 2022.
Donald Trump susţine votul privind publicarea dosarelor referitoare la Jeffrey Epstein. Anunțul președintelui SUA # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că este posibil să existe „o oarecare flexibilitate” din partea Comisiei Europene în ceea ce priveşte data de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale. Declaraţia sa vine la câteva zile după ce ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, avertiza că România pierde finanţarea de 231 de milioane de euro dacă până la termenul-limită de 28 noiembrie nu îndeplineşte acest jalon.
Viață grea la bătrânețe. Trei din cinci vârstnici, care trăiesc la orașe, suferă de singurătate: „Mai plâng câteodată” # Digi24.ro
Realitate îngrijorătoare pentru vârstnicii din țară. În orașe, trei din cinci bătrâni se simt singuri, iar singura punte către lumea din jur devine tehnologia, care îi ajută să comunice cu familia sau cu prietenii. Pentru unii, anii trec aproape în tăcere - una din patru persoane vorbește cu cel mult un apropiat într-o lună. Specialiștii spun că aceștia ar fi dispuși să participe la programe de socializare, dacă ar exista sau dacă ar fi ușor accesibile.
„Schema italiană”. Țara în care tot mai mulți italieni își înmatriculează mașinile, pentru a evita costurile ridicate ale asigurărilor # Digi24.ro
Zeci de mii de proprietari de mașini din Italia evită să plătească prime de asigurare exorbitante folosind plăcuțe de înmatriculare dintr-o altă țară UE, în ciuda faptului că vehiculele nu au fost niciodată acolo, scrie TVP World.
Tehnologia revoluționară care ar putea crea noi forme de viață: de la virusuri concepute de inteligența artificială la „Darwin 2.0” # Digi24.ro
Într-o lume în care inteligența artificială a învățat să compună poezii, să cânte melodii și să lege prietenii, realizarea cercetătorilor de la Universitatea Stanford, care au folosit tehnologia AI ca să creeze noi virusuri capabile să distrugă bacterii, părea a fi un nou moment istoric. Inteligența artificială a început să facă ceea ce până acum doar natura și oamenii de știință care lucrează cu instrumente de inginerie genomică puteau face, ceea ce a stârnit dezbateri aprinse despre un subiect ce pare scos din romanele științifico-fantastice.
Buget de criză în 2026. Cheltuieli tăiate după scumpiri: la ce renunță românii și cum vor evolua prețurile # Digi24.ro
Românii fac față cu greu scumpirilor: salariile cresc, dar nu cu același avânt ca prețurile. În prag de sărbători, oamenii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar atunci când merg la cumpărături. În plus, concetățenii noștri bifează printre cele mai mici venituri din Europa, deși prețurile sunt precum în Occident, arată datele Eurostat, citate de Digi24.
Îmbulzeală la flori gratis. O familie din Satu Mare a donat peste 1.000 de crizanteme la ghiveci: „Ne-a fost milă să le aruncăm” # Digi24.ro
Sute de persoane au venit la poarta unei familii din județul Satu Mare, după ce au citit pe rețelele sociale că pot primi flori gratis. Este vorba despre o familie de producători de flori, care a anunțat că oferă gratis ghivecele cu crizanteme rămase nevândute după Sâmbăta Morților. „Ne-a fost milă să le aruncăm”, a declarat, pentru Digi24, Anita Petkes.
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina # Digi24.ro
Orașul Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Este înconjurat din trei părți, iar trupele Moscovei se infiltrează din ce în ce mai mult în apropierea centrului, potrivit unei analize făcute de istoricul Mark Galeotti în The Times.
700 de șoferi tineri, implicați în accidente, anul trecut. Campanie inedită pentru siguranța la volan: Cum să fii un „șofer cool” # Digi24.ro
Campanie de conștientizare împotriva accidentelor mortale, la Cluj-Napoca. „Cool la volan” înseamnă să fii prudent, nu să apeși prea tare pedala de accelerație, spun experții prezenți la eveniment. Trei cauze duc frecvent la tragedii: viteza, neglijența și lipsa de experiență. Cu ajutorul unor simulatoare de impact și de derapaj, tinerii vor putea conștientiza riscurile reale la care se expun când urcă la volan. România rămâne, de altfel, campioana Europei la morți pe șosele: numărul accidentelor mortale este de trei ori mai mare la noi decât în vestul Europei.
Nicuşor Dan, despre alegerile Primăria Capitalei: „Am un favorit. E o cursă în patru, fiecare poate câştiga” # Digi24.ro
Nicuşor Dan a afirmat că îl opreşte Constituţia să spună tot ce ştie despre cum s-au comportat cei doi primari de sector care candidează la Primăria Generală în relaţia cu speculatorii imobiliari. Deşi nu i-a numit, șeful statului făcea referire la Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Președintele a adăugat că are un favorit la aceste alegeri, însă a amintit că nu îi permite Constituţia să se poziţioneze în favoarea vreunuia dintre competitori, fiind vorba despre „o cursă în patru” și „fiecare poate câștiga”.
Nicușor Dan spune că există „un grad de flexibilitate” al Comisiei Europene pe jalonul din PNRR privind pensiile speciale # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că din partea Comisiei Europene există „o oarecare flexibilitate” privind data de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale. În schimb, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a avertizat că acest termen nu poate fi prelungit, și dacă România nu îndeplinește această reformă vom pierde o finanțare de 231 milioane euro.
Traian Băsescu, despre pensiile magistraților: Problema nu sunt sunt banii din PNRR, ci că puterea judecătorească e ruptă de de stat # Digi24.ro
În cazul pensiilor magistraților este nevoie ca cele două tabere să găsească o soluție de mijloc, a spus la Digi24 fostul președinte Traian Băsescu. Președintele Nicușor Dan ar trebui să fie mediatorul dintre guvern și reprezentanții din Justiție, a mai declarat, la emisiunea „Briefing” fostul șef al statului.
Alegeri locale 2025. Traian Băsescu: Bucureștenii au pe cine alege. Dacă vor alege prost, e problema lor # Digi24.ro
Traian Băsescu a vorbit duminică seara, în exclusivitate la Digi24, despre alegerile pentru fotoliul de primar general și despre candidații cu șanse de a câștiga acest scrutin. Fostul președinte a indicat trei candidați cu șanse, și anume Drulă, Băluță și Ciucu. Traian Băsescu a mai spus și că în București, „suveranismul va fi consistent lovit”, prevăzând o scădere a procentelor AUR după aceste alegeri.
Nicușor Dan: „Am strâns multe materiale despre cazul Călin Georgescu. Interferența rusă este mult mai bine documentată” # Digi24.ro
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce o fetiță de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din București # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacția după ce o fetiță de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din București, după o anestezie intravenoasă. Șeful statului a spus că l-a impresionat atât de mult cazul, încât nu a putut citi „toate detaliile”.
Ce spune Nicușor Dan despre o revizuire a Constituției propusă de Ludovic Orban ca soluție la problema pensiilor magistraților # Digi24.ro
Jurnalistul Robert Schwartz este nominalizarea USR pentru conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune # Digi24.ro
Biroul Naţional al USR a decis duminică, prin vot, nominalizările pentru Consiliile de administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), precum şi pentru funcţia de director al SRR.
Băsescu, despre cazul fetiței decedate la stomatolog: „Simt revolta și cred că orice român o simte”. Mesajul pentru Rogobete # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre cazul fetiței de 2 ani care a murit în timpul sedării, la un cabinet stomatologic. El spune că cei care au făcut intervenția într-un spațiu neautorizat și cu instrumente care nu erau autorizate trebuie trași la răspundere. Pe de altă parte, spune Băsescu, și Ministerul Sănătății poartă o responsabilitate, dacă nu a elaborat protocoale pentru clinicile stomatologice.
Radu Miruță, despre numirea șefilor ROMARM: AMEPIP să arate curaj, dar sunt în subordinea Secretariatului General al Guvernului # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a sesizat Parchetul cu privire la modul de numire a conducerii ROMARM. De asemenea, a sesizat DNA şi Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Într-o intervenție telefonică la Digi24, Radu Miruță a spus că cea mai simplă rezolvare ar fi ca AMEPIP să decidă reluarea selecției, dar instituția se subordonează Secretariatului General al Guvernului, condus de Radu Oprea, iar cel selectat la ROMARM este fostul șef de cabinet al acestuia pe vremea când Oprea era ministru.
Nicușor Dan, despre dosarul în care Vlad Voiculescu e urmărit penal: „Nu ne putem baza pe suspiciuni care se întind ani de zile” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, despre Vlad Voiculescu pe care l-a numit consilier onorific și care este urmărit penal de DNA în dosarul achiziției vaccinurilor anti-COVID, este „un dosar deschis de mulți ani și care nu avansează”. Șeful statului a amintit despre acuzațiile ANI de incompatibilitate la adresa sa, atunci când era primar general și de faptul că a durat 4 ani până când ÎCCJ să spună că nu a făcut nimic.
