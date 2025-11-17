Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”

07:10

Realitate îngrijorătoare pentru vârstnicii din țară. În orașe, trei din cinci bătrâni se simt singuri, iar singura punte către lumea din jur devine tehnologia, care îi ajută să comunice cu familia sau cu prietenii. Pentru unii, anii trec aproape în tăcere - una din patru persoane vorbește cu cel mult un apropiat într-o lună. Specialiștii spun că aceștia ar fi dispuși să participe la programe de socializare, dacă ar exista sau dacă ar fi ușor accesibile.