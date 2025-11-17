Bancul de luni | Bulă și călugărița tinerică și frumoasă
Haideți să începem săptămâna cu un banc bun! Bulă, vedetă națională, întâlnește o călugăriță tinerică și frumoasă, iar mai departe urmează un schimb de replici amuzant. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș. – Bulă, văd că […]
Postul Crăciunului vine cu cheltuieli mai mari pentru români. Prețul legumelor din piață a explodat # Gândul
Suntem în postul Crăciunului iar românii descoperă că renunțarea la carne nu înseamnă neapărat și cheltuieli mai mici, preparatele care nu sunt de dulce pot ajunge să afecteze bugetul mai ales când legumele au prețuri tot mai ridicate. Oamenii au luat cu asalt piața de legume din Buzău în căutarea produselor care țin de foame […]
Carnea de PORC rămâne vedeta meselor de sărbători. Cât costă kilogramul în 2025, comparativ cu anul trecut # Gândul
Românii continuă să prefere carnea de porc pentru meniul de sărbători. Fie că vorbim de friptură sau cârnați, orice masă de Crăciun trebuie să aibă porcul drept vedetă, arată datele culese din piață. Deși 2025 a fost un an marcat de scumpiri în lanț, în special la furaje și cereale, fermierii spun că nu au […]
USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle # Gândul
Uniunea Salvați România (USR) vrea să o trimită în Consiliul de Administrație (CA) al TVR pe Catrinel Trofin, nimeni alta decât fosta șefă de cabinet a primăriței Clotilde Armand. „Specialista” în relații internaționale, jurnalism și comunicare strategică a apărut în prim-plan după ce au fost făcute publice imagini uluitoare din noaptea de 29 septembrie 202o, […]
Probleme vechi la vremuri noi. Bucureștiul, în același scenariu fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri afectate # Gândul
Sute de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Un scenariu care se repetă în Bucureștiul anului 2025. Aproape 500 de blocuri din Capitală au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări efectuate de Termoenergetica. Se lucrează pe Calea Moșilor din Sectorul 2 și pe Bulevardul Corneliu Coposu din Sectorul 3, […]
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face # Gândul
Sarmalele de post reprezintă un preparat ușor, sănătos și delicios care merită încercat, însă trebuie știut și câte calorii au. Deși sunt mai ușoare decât sarmalele clasice cu carne, aportul caloric poate să varieze în funcție de ingredientele folosite, de metoda de preparare și de porția consumată. Câte calorii au sarmalele de post? Caloriile sarmalelor […]
Unde chiar se aplică austeritatea: cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale României, cele mai mici din Uniunea Europeană # Gândul
În 2024 România a cheltuit aproximativ 8 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, mai puțin de 5% din PIB, și cea mai mică sumă dintre statele europene, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Media cheltuielilor în Uniunea Europeană este de 2,26% din PIB și peste 3% în țări precum Germania, Austria, […]
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Astăzi începe al doilea dosar trimis în judecată de procurori, o mulțime de oameni s-a strâns la Curtea de Apel # Gândul
Este o zi de o importanță crucială pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Astăzi este programat primul termen în cel de-al doilea dosar trimis în judecată de către procurori. La orele prânzului liderul suveranist va ajunge în fața magistraților. Avocații lui Călin Georgescu susțin că acuzațiile nu se susțin. Luni 17 noiembrie are loc […]
Prima măsură oficială anunțată de Alexandru Rogobete, după tragedia de la clinica stomatologică din București # Gândul
Ministerul Sănătății anunță luni că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii stomatologice unde, vinerea trecută, o fetiță de 2 ani a murit. Activitatea clinicii a fost suspendată și s-a aplicat o amendă de 100.000 de lei. În urma verificărilor făcute la clinica stomatologică s-au găsit mai multe […]
Scenariu apocaliptic prezentat de Mediafax. Explozia navei de pe Dunare ar echivala cu detonarea unei bombe nucleare # Gândul
O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL – gaz petrolier lichefiat – a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre, în zona portului Izmail. În urma acestui incident, localitatea Plauru, aflată la nord de Tulcea, este evacuată. Surse tehnice, consultate de Mediafax, estimează că energia chimică stocată în cele […]
Zelenski, la Paris, îi cere sprijinul lui Macron pentru apărarea aeriană: Ucraina cumpără 100 de avioane Rafale franceze # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a ajuns luni dimineață la Paris pentru a-i cere, din nou, ajutorul lui Emmanuel Macron. De data aceasta, președintele Ucrainei cere sprijinul Franței pentru sisteme de apărare antiaeriană. Este a noua oară când Zelenski merge la Elysee de la începutul războiului cu Rusia. Sâmbătă, președintele ucrainean a cerut din nou sprijin […]
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic # Gândul
Iarna dă târcoale României, iar temperaturile încep să se apropie de specificul perioadei. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București valabilă pentru intervalul 17-20 noiembrie. Astfel, în Capitală, vremea se schimbă radical în perioada următoare. Vremea în Capitală Până marți dimineață, 18 noiembrie, cerul va deveni variabil, cu probabilitate de înnorări […]
Ciprian Ciucu, candidatul preferat de foști USR-iști, în loc de Cătălin Drulă. Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu REPER # Gândul
Ciprian Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu partidul REPER, care îl va susține la alegerile pentru Primăria București. Majoritatea membrilor REPER sunt politicieni care au părăsit USR – lovitură dură pentru Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Capitală. Principalul susținător din REPER al lui Ciucu, ex-USR, este chiar Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor […]
Operațiune de amploare a Parchetului European, condus de Kovesi, pe piața combustibilului din Italia. Organizație mafiotă, conturi bancare și în România. Tranzacții false de peste 1 miliard de euro # Gândul
Operațiune de amploare a Parchetului European ((EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi! Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli- la cererea Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi – a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro. Banii aparţineau unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil […]
După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile # Gândul
După ce Procurorul General al României, Alex Florența, a dispus măsuri urgente în cazul crimei din județul Teleorman, și șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat că a constatat o serie de nereguli și neglijență în serviciu. Un total de 14 oameni ai legii vor fi cercetați în acest caz. Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, […]
Chiar dacă temperaturile sunt în scădere, există numeroase plante care suportă frigul și pot transforma spațiul exterior într-unul plin de viață. Dacă alegem speciile potrivite, adaptate la condițiile locale, putem să avem culoare, textură și vitalitate chiar și în cele mai reci luni ale anului. Care sunt cele mai rezistente plante de grădină iarna. Plante […]
Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției # Gândul
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunțat, luni, că în cazul femei ucise de soț în Beciu, a fost dispusă declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase dintre aceştia cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţii de execuţie, din care un ofiţer şi şapte agenţi. […]
„Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban # Gândul
Ucraina nu are „nicio șansă” să câștige războiul cu Rusia, iar sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, a declarat Viktor Orban în cadrul unui interviu cu Mathias Döpfner, directorul grupului media Axel Springer. Comentariile premierului maghiar vin în contextul în care speranțele pentru încheierea unui armistițiu se estompează, iar Europa se […]
Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii # Gândul
După o carieră care se întinde pe mai mult de patru decenii, Tom Cruise a fost recompensat, în sfârșit, cu un Oscar. Legendarul actor a acceptat, seara trecută, un Oscar onorific, pentru întreaga sa activitate, în cadrul celei de-a 16-a ediții a galei Governors Awards, organizate de Academia de Arte și Științe Cinematografice. „Filmele nu […]
Zelenski a ajuns la Paris. Președintele ucrainean îi cere lui Macron sisteme de apărare antiaeriană # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a ajuns luni dimineață la Paris pentru a-i cere, din nou, ajutorul lui Emmanuel Macron. De data aceasta, președintele Ucrainei cere sprijinul Franței pentru sisteme de apărare antiaeriană. Este a noua oară când Zelenski merge la Elysee de la începutul războiului cu Rusia. Sâmbătă, președintele ucrainean a cerut din nou sprijin […]
Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte” # Gândul
Candidatul independent, Vlad Gheorghe, şi-a depus luni candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei. Acesta a declarat, la ieşirea din sediul Biroului Electoral Municipal, că îşi doreşte „un singur București cu un singur primar”. „Astăzi am depus candidatura și a fost acceptată de Biroul Electoral Municipal. Sunt singurul candidat independent veritabil și sunt viitorul […]
Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău” # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, reputatul Ion Cristoiu analizează candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău, despre care spune că este un adevărat eveniment politic. „În jurnalul meu video de duminică seara, de aseară, am considerat drept un eveniment al sfârșitului de an și al actualei campanii electorale depunerea candidaturii la funcția de președinte […]
Donald Trump, preşedintele SUA, şi-a făcut apariţia la o nuntă care se desfășura în faimosul complet Mar-a-Lago pe care îl deţine în statul Florida. Trump a glumit cu tinerii căsătoriți şi le-a propus acestora, mai în glumă, mai în serios, să apară într-o reclamă. „O să facem poze și o să le voi folosi pentru […]
Candidatul Vlad Gheorghe şi-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte” # Gândul
Zelenski, primit de Macron, la Paris. „Reafirmăm ANGAJAMENTUL Franței de partea Ucrainei pe termen lung” # Gândul
Întâlnire importantă la Paris: Volodimir Zelenski merge pentru a 9-a oară la Elysee, de la începutul războiului cu Rusia. Cu ocazia întrevederii de luni, 17 noiembrie, Parisul „va reafirma angajamentul Franței față de Ucraina și menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate pentru Kiev”, a transmis Administrația Prezidențială. Această nouă vizită a președintelui […]
Tensiunile cresc în coaliția de guvernare din Germania. Conform informațiilor BILD, tot mai mulți deputați din blocul CDU/CSU iau în considerare posibilitatea de a părăsi coaliția cu SPD și de a trece la un model de guvern minoritar. În ciuda declarațiilor publice ale cancelarului Friedrich Merz despre dorința de a „guverna până în 2029”, în […]
Comunicat | Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori. Angajamentul BAT Romania # Gândul
Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori. Angajamentul BAT Romania pentru practici comerciale responsabile BAT România lansează luna aceasta campania anuală „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”, o inițiativă multianuală care își propune să informeze și să crească nivelul de conștientizare publică privind importanța […]
ANUNȚUL procurorilor în dosarul achizițiilor cu „dedicație” de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Managerul, trimis în judecată # Gândul
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu. Dosarul vizează mai multe achiziții de echipamente. Procurorii anticorupție au anunțat luni, printr-un comunicat, că procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Pârâianu Mădălin Nicolae, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie […]
Se întorc ploile. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice” # Gândul
Începutul de săptămână a adus ceață, la primele ore ale dimineații, în mai multe regiuni din România. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis și mai multe coduri galbene, din această cauză, vizibilitatea fiind redusă în județele Ialomița, Cluj, Constanț, Prahova, Cluj, Bacău și Covasna. A fost ceață și la București, în această dimineață, iar […]
Regula pe care șoferii români o încalcă zilnic este cea a folosirii claxonului. Puțin realizează că acest gest banal, reflex, este o încălcare a legii în aproape toate situațiile în care este folosit excesiv. Amenda este una uriașă dacă un șofer claxonează agresiv, fără un motiv anume. Regula pe care șoferii români o încalcă zilnic, […]
O navă care transporta GPL, lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată. Autoritățile sunt în alertă! Incidentul s-a produs luni. O localitate din România este evacuată. Știre în curs de actualizare!
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, la ieşirea din BEM: „Bucureştiul ne-a rămas mic. Mă simt sprijinit de domnul preşedinte” # Gândul
Candidatul independent, Vlad Gheorghe, şi-a depus luni candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei. Acesta a declarat, la ieşirea din sediul Biroului Electoral Municipal, că îşi doreşte „un singur București cu un singur primar”. „Astăzi am depus candidatura și a fost acceptată de Biroul Electoral Municipal. Sunt singurul candidat independent veritabil și sunt viitorul […]
Trump susține că orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever, inclusiv Iranul # Gândul
Președintele american, Donald Trump, a declarat că republicanii lucrează la o lege care va impune sancțiuni asupra oricărei țări care face afaceri cu Rusia și spune că Iranul ar putea fi adăugat pe această listă. „După cum știți, eu am sugerat acest lucru, astfel încât orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată […]
Donald Trump anunță „posibile discuții” cu președintele Venezuelei, la două zile după ce SUA a lansat un raid aerian asupra navelor din Pacific # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite ar putea începe discuții cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea Washingtonului pe fondul unei intensificări masive a forțelor armate americane în Caraibe. Acesta a fost unul dintre primele semne ale unei posibile căi de dezamorsare a tensiunilor […]
Război în Ucraina. Rușii au lansat un atac masiv asupra regiunii Harkov. Trei morți și zece răniți, după primele rapoarte # Gândul
Trei persoane au fost ucise, iar alte zece, inclusiv trei copii, au fost rănite într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Balakliia, din estul Ucrainei, a declarat, luni, un oficial militar din regiunea Harkov. Atacul care a avut loc peste noapte, în centrul orașului, a rănit copii născuți în 2007, 2010 și 2011, a declarat […]
Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR # Gândul
TVR urmează să aibă o nouă conducere, după ce angajaţii televiziunii naţionale şi-au desemnat colegii care să-i reprezinte în Consiliul de Administraţie, cât şi pe supleanţii acestora. Cele două Camere ale Parlamentului României se vor reuni pentru validarea noii conduceri. Vineri, TVR şi-a ales componenţa Consiliului de Administraţie, urmând ca Parlamentul să valideze preşedintele ales […]
Otrăvire cu pizza congelată. Cum a încercat un bărbat din Germania să scape de soția sa pentru a începe o nouă viață alături de amantă # Gândul
Pentru că își dorea să înceapă o viață nouă alături de noua sa iubită, un bărbat de 56 de ani din landul Bavaria, Germania, a pus la cale un plan perfid: să-și omoare soția și fiul, iar moartea lor să pară una naturală, relatează BILD. Incidentul a avut loc în decembrie 2024, iar înainte de […]
Războiul din Ucraina a intrat luni, 17 noiembrie 2025, în a 1.362-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Șeful diplomației lui Volodimir Zelenski, Andrii Sîbiga, a lansat un apel către susținătorii Ucrainei să aloce mai mulți bani pentru a extinde semnificativ producția de drone. Ucraina vrea continuarea războiului Ministrul ucrainean de Externe consideră […]
Rețeta bunicii de VINETE la borcan cu usturoi. Un deliciu tradițional românesc simplu și gustos, numai bun de pus în cămară # Gândul
Odată cu venirea frigului, multe gospodine se pregătesc deja să umple cămările cu bunătăți pentru iarnă. Una dintre cele mai apreciate rețete din gastronomia tradițională este de departe rețeta de vinete la borcan cu usturoi, cremoasă, aromată și ușor de preparat în casă. Rețeta clasică de vinete la borcan este apreciată de români atât pentru […]
Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu # Gândul
Astăzi este ziua în care FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu în care locuiește acum fostul președinte Klaus Iohannis. Aceasta este modalitatea prin care ANAF vrea să se asigure că recuperează milionul de euro datorat de soții Iohannis statului, relatează Antena 3 CNN. FISC-ul începe procedurile pentru […]
Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține # Gândul
Creștinii care doresc să participe la slujbele și rugăciunile celei mai mari catedrale ortodoxe din lume din perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să cunoască programul special anunțat de Patriarhia Română. Biserica Ortodoxă Română a venit cu informații prețioase pentru cei interesați să ia parte la evenimentele din acest an. Potrivit sursei citate, accesul în lăcașul […]
Donald Trump se întâlnește noul primar din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a făcut comunist și l-a amenințat cu deportarea: „Vom găsi o soluție” # Gândul
Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu noul primar al New-York-ului, Zohran Mamdani. Liderul de la Casa Albă a precizat că discuțiile vor viza găsirea de soluții pentru metropolă. Zohran Mamdani este primul primar musulman din istoria orașului New-York, iar după câștigarea alegerilor și-a manifestat susținerea pentru imigranți, în opoziție […]
Luni, 17 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Grigore Taumaturgul, un sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puțin familiarizați. Sfântul Grigorie Taumaturgul s-a născut într-o familie păgână din Nicsar (în Turcia de azi). Conform crestinortodox.ro, a trăit în vremea Împăratului Aurelian (270-275). Studiază Retorica, Latina şi Dreptul în orașul său natal. Ajunge ucenicul lui Origen. […]
Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă” # Gândul
După ce premierul Ilie Bolojan a declarat recent că toate companiile de stat nerentabile vor fi închise, vine fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui(USR) şi spune că, în realitate lucrurile nu vor sta deloc aşa. Una dintre companiile aflate în situaţia menţionată mai sus este şi CFR Marfă. Premierul Bolojan a menţionat numele respectivei companii […]
ERORI grave în ancheta crimei din Beciu. Raportul procurorilor arată greșelile comise de polițiști în cazul tinerei mame, ucise de soț # Gândul
Controlul realizat de procurorul general la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul crimei din Beciu, a scos la iveală grave deficiențe în activitatea poliției și a procurorului care supraveghea ancheta. În urma constatărilor au fost sesizate MAI și Inspecția Judiciară. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și […]
Anul acesta, mai multe orașe europene aleg să sărbătorească Crăciunul amestecând tradițiile cu unele tente moderne. „Există ceva incontestabil magic în felul în care se sărbătorește Crăciunul în Europa. Pe măsură ce nopțile se lungesc și bruma strălucește pe pavaje, orașele de pe continent se transformă în lumi fermecate, pline de veselie”, a declarat Lucy […]
DOLIU pe scena teatrului internațional. Elizabeth Franz, legenda Broadway-ului și câștigătoarea Premiului Tony s-a stins din viață la 84 de ani # Gândul
Este doliu în lumea teatrului internațional, după ce legenda de pe Broadway, Elizabeth Franz, câștigătoare a Premiului Tony și celebră pentru rolul memorabil din „Death of a Salesman”, a murit la 84 de ani, după o luptă dură cu cancerul. Elizabeth Franz, apreciată pentru forța emoțională și profunzimea interpretărilor sale, s-a stins din viață în […]
Primarul Sectorului 5 a anunţat că, în doar 12 luni de mandat, a reuşit să înfiinţeze peste 7.000 de noi locuri de parcare de reşedinţă. Iar acţiunile administraţiei locale au continuat în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor din zonă. Administraţia locală a reuşit să elibereze şi trotuarele blocate de maşinile parcate sau abandonate, mai spune […]
Ceața densă afectează, luni dimineață, 17 noiembrie, drumurile din jumătate din țară, vizibilitatea coborând sub 50 de metri în multe regiuni. Din acest motiv, traficul este puternic îngreunat atât pe șoselele naționale, cât și pe mai multe autostrăzi importante. Traficul rutier se desfășoară luni dimineață în condiții dificile pe drumurile din jumătate din țară, din […]
Taxa pe mâncare devine realitate în UE. Ce alimentele vor fi supraimpozitate, inclusiv în România # Gândul
Uniunea Europeană va introduce o nouă taxă pe alimentele ultra-procesate, bogate în zahăr, grăsimi sau sare, care în fapt sunt chiar nocive pentru sănătatea noastră, dar care, din păcate constituie singura sursă de hrană pentru mulți dintre cei cu venituri mici. Cu alte cuvinte, noua măsură se traduce prin costuri mai mari la raft pentru […]
