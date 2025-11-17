Bancul de luni | Bulă și călugărița tinerică și frumoasă

09:10

Uniunea Europeană va introduce o nouă taxă pe alimentele ultra-procesate, bogate în zahăr, grăsimi sau sare, care în fapt sunt chiar nocive pentru sănătatea noastră, dar care, din păcate constituie singura sursă de hrană pentru mulți dintre cei cu venituri mici. Cu alte cuvinte, noua măsură se traduce prin costuri mai mari la raft pentru […]