Orașul de mâine. Sistemele de protecție la incendiu în clădirile moderne

09:00

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează extinderea măsurii și pentru țările care au relații economice cu Iranul, potrivit Kyiv Post.