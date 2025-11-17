În Polonia, persoane necunoscute au detonat calea ferată pe care se transferă armament în Ucraina. Tusk vorbește despre un act de sabotaj
Gândul, 17 noiembrie 2025 14:50
O cale ferată din Polonia, importantă pentru livrarea ajutorului către Ucraina, a fost avariată în urma unei explozii provocate de sabotori, a declarat premierul Poloniei, Donald Tusk. Mecanicul trenului care circula pe linia Varșovia — Lublin (Polonia) a observat o porțiune distrusă a căii ferate. Conform informațiilor preliminare, șinele au fost avariate de un dispozitiv […]
Bine faci, bine primești. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 18 noiembrie 2025. Berbec Există o intensitate copleșitoare în această zi care ar putea să te facă să îți fie greu să menții liniștea. Opiniile puternice și emoțiile curajoase se ciocnesc într-un mod culminant. S-ar putea să te afli în mijlocul unor […]
Premierul Bolojan anunță că „este foarte probabil” să nu închidă în decembrie bugetul pe 2026: „Ne lungim cu el în ianuarie” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pe 2026 să nu poată fi închis în luna decembrie, ci în ianuarie, deoarece este nevoie de legislație „pentru un buget predictibil”. Oficialul a mai spus că cel mai probabil săptămâna viitoare guvernul își va […]
Un fost PROCUROR a dat în judecată Parchetul pentru că nu a încasat prima de pensionare. „Alții au primit-o, eu de ce nu?” # Gândul
Un fost procuror a dat în judecată Parchetul de pe lângă Tribunal, instituție în cadrul căreia a activat, pe motiv că nu a încasa prima de pensionare. „Alții au primit-o, eu de ce nu?”, a reclamat magistratul. Prima de pensionare era prevăzută cândva în statutul magistraților, dar a fost suspendată în 2010, în plină criză […]
Diana Șoșoacă și-a serbat ziua de naștere lângă MAE și Ambasada Ucrainei. Scandal cu poliția în plină stradă: „Trădătorii neamului românesc” # Gândul
Senatoarea SOS, Diana Șoșoacă, și-a celebrat ziua de naștere chiar la sediul partidului, din Aleea Modrogan, zonă aflată între Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Ucrainei. Șoșoacă a dat o petrecere în toată regula, cu muzică populară, mâncare tradițională și artificii. Evenimentul a fost, însă, întrerupt de intervenția Poliției, care a fost sesizată cu privire la […]
Unde se depun cererile pentru ajutorul la ÎNCĂLZIRE și suplimentul de energie și cine beneficiază de acest ajutor de la stat # Gândul
Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune, până în 20 noiembrie inclusiv, cererile pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei începând cu luna noiembrie 2025, prima lună a sezonului rece, informează ANPIS. Persoanele aflate în situații vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire și de suplimentul pentru energie, sprijinul financiar urmând […]
Anunț istoric în Asia. Un fost premier a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității # Gândul
Sheikh Hasina, fostul prim-ministru al Bangladeshului, a fost condamnată la moarte, luni, după ce a fost găsită vinovată de crime împotriva umanității pentru reprimarea violentă a protestelor studențești de anul trecut, care au dus la prăbușirea guvernului său, relatează CNN. Un complet format din trei judecători de la Tribunalul Internațional pentru Crime (ICT), tribunalul pentru […]
Cafeaua poate aduce o mică bucurie fiecărei dimineți. Este una dintre cele mai populare băuturi din lume, fiind apreciată nu doar pentru aroma intensă pe care o are, ci și pentru efectul energizant pe care îl oferă consumatorilor. Pentru mulți ea face parte din rutina zilnică și reprezintă momentul de răsfăț, fie de dimineață, alături […]
Paris, Londra, Viena și Napoli strălucesc în lumina sărbătorilor. Unde găsim cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa # Gândul
Nu numai craiovenii s-au grăbit să aprindă luminile de Crăciun în acest weekend. Marile capitalele europene au decis și ele să dea startul sărbătorilor mai devreme decât în alți ani. Magie de Crăciun pe Champs-Élysées Milioane de LED-uri s-au aprins, seara trecută, pe celebrul Champs-Élysées din Paris, în aplauzele a peste 200.000 de spectatori, scrie […]
Avertisment lansat de DNSC în legătură cu vulnerabilitatea unui produs: „Un risc major.” Pericolul din spatele atacatorului neautorizat # Gândul
Anunț crucial făcut de DNSC în legătură cu o vulnerabilitate critică în produsul FortiWeb, cunoscută publicului și identificată cu id-ul unic CVE-2025-64446, clasificată ca „path traversal.” Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că exploatarea acestui mecanism poate conduce la executarea de comenzi cu nivel de administrator prin trimiterea unor cereri HTTP/HTTPS. Compromiterea unui produs FortiWeb vulnerabil […]
Un șofer din București poate ajunge să plătească chiar și cu 1.500 de lei mai mult decât cineva dintr-un alt județ, la aceeași categorie, potrivit noilor tarife de referință publicate recent de ASF. Tarifele de referință sunt calculate pe baza numărului de accidente și pe baza costurilor cu reparațiile. Prin urmare, aceste tarife de referință […]
Test de IQ bazat pe iluzii optice: Doar 1% dintre oameni pot găsi ursul ascuns în 5 secunde # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune pentru azi, 17 noiembrie 2025, un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Doar 1% dintre oameni pot găsi ursul ascuns în 5 secunde. Tu ai reușit? Geniile găsesc ursul în doar 5 secunde. Tu […]
După Ungaria, Bulgaria și Moldova, și Kazahstan primește derogare de la sancțiunile SUA pe Lukoil. România nu a luat nicio decizie # Gândul
După ce Ungaria, Bulgaria și Moldova au primit derogări de la sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești, Statele Unite au exclus de la sancțiuni și proiectele mari din Kazahstan cu participarea Lukoil. Licența SUA permite operațiunile, dar blochează vânzarea sau cesionarea activelor Statele Unite au exceptat principala conductă de export de petrol din Kazahstan, Consorțiul […]
Mircea Lucescu a răbufnit, după ce România a ratat calificarea directă la CM 2026. „Am cea mai mare vină, dar eu mă demit, nu mă demite nimeni” # Gândul
Selecţionerul Mircea Lucescu a spus înaintea meciului cu San Marino că nu pleacă de la națională. Tricolorii joacă ultimul meci din preliminariile CM 2026 marţi seară, la Ploieşti, de la ora 21.45. România a pierdut cu Bosnia, 1-3, în penultima etapă a grupei H, și a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial. Echipa națională poate […]
Ursula von der Leyen a trimis țărilor UE o scrisoare cu un plan de expropriere a activelor Rusiei, relatează Reuters, citând un document # Gândul
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, într-o scrisoare adresată membrilor U.E, miercuri, că există trei opțiuni de a finanța nevoile financiare ale Ucrainei, inclusiv un împrumut utilizând activele înghețate ale Rusiei. În document se subliniază că lipsa finanțării pentru Kiev în perioada 2026-2027 este „semnificativă”. Liderii Uniunii Europene au convenit, în cadrul […]
România se luptă cu austeritatea, însă Comisia Europeană e optimistă: Va fi o creștere economică de 1,1% anul viitor # Gândul
Comisia Europeană a prezentat previziunile economice din toamna anului acesta și situația economică și financiară a fiecărui stat membru în parte. Previziunile arată că în primele trei trimestre ale anului creșterea economică a depășit așteptările specialiștilor. Economia României ar urma să crească cu 1,1% în 2026, iar în 2027 să accelereze peste 2%, arată prognoza […]
Bancurile cu animale sunt cât se poate de amuzante, iar următorul nu face excepție. Iepurașul cel poznaș intră într-un restaurant și comandă „4 mici de cal”. Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal? Chelnerul: Nu avem, pleacă de aici. A doua zi, Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal? Chelnerul: Pleacă, mă, nu […]
Premierul Bolojan i-a găsit o sinecură purtătorului de cuvânt al Guvernului. O trimite pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație la Radio # Gândul
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a fost propusă pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) din partea Executivului, potrivit surselor Gândul. Propunerea Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR este chiar purtătorul de cuvânt al Cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu, în timp ce membru supleant […]
În prima zi a săptămânii, GÂNDUL.RO vă oferă un banc care să vă binedispună. Nelipsitul Bulă, care avea o grădină cu pepeni, dă nas în nas cu hoțul. Continuarea face toți banii. Bulă avea o grădină cu pepeni. În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni. Supărat, într-o seară, pune un semn […]
Postul Crăciunului vine cu cheltuieli mai mari pentru români. Prețul legumelor din piață a explodat # Gândul
Suntem în postul Crăciunului iar românii descoperă că renunțarea la carne nu înseamnă neapărat și cheltuieli mai mici, preparatele care nu sunt de dulce pot ajunge să afecteze bugetul mai ales când legumele au prețuri tot mai ridicate. Oamenii au luat cu asalt piața de legume din Buzău în căutarea produselor care țin de foame […]
Haideți să începem săptămâna cu un banc bun! Bulă, vedetă națională, întâlnește o călugăriță tinerică și frumoasă, iar mai departe urmează un schimb de replici amuzant. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș. – Bulă, văd că […]
Carnea de PORC rămâne vedeta meselor de sărbători. Cât costă kilogramul în 2025, comparativ cu anul trecut # Gândul
Românii continuă să prefere carnea de porc pentru meniul de sărbători. Fie că vorbim de friptură sau cârnați, orice masă de Crăciun trebuie să aibă porcul drept vedetă, arată datele culese din piață. Deși 2025 a fost un an marcat de scumpiri în lanț, în special la furaje și cereale, fermierii spun că nu au […]
USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle # Gândul
Uniunea Salvați România (USR) vrea să o trimită în Consiliul de Administrație (CA) al TVR pe Catrinel Trofin, nimeni alta decât fosta șefă de cabinet a primăriței Clotilde Armand. „Specialista” în relații internaționale, jurnalism și comunicare strategică a apărut în prim-plan după ce au fost făcute publice imagini uluitoare din noaptea de 29 septembrie 202o, […]
Probleme vechi la vremuri noi. Bucureștiul, în același scenariu fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri afectate # Gândul
Sute de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Un scenariu care se repetă în Bucureștiul anului 2025. Aproape 500 de blocuri din Capitală au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări efectuate de Termoenergetica. Se lucrează pe Calea Moșilor din Sectorul 2 și pe Bulevardul Corneliu Coposu din Sectorul 3, […]
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face # Gândul
Sarmalele de post reprezintă un preparat ușor, sănătos și delicios care merită încercat, însă trebuie știut și câte calorii au. Deși sunt mai ușoare decât sarmalele clasice cu carne, aportul caloric poate să varieze în funcție de ingredientele folosite, de metoda de preparare și de porția consumată. Câte calorii au sarmalele de post? Caloriile sarmalelor […]
Unde chiar se aplică austeritatea: cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale României, cele mai mici din Uniunea Europeană # Gândul
În 2024 România a cheltuit aproximativ 8 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, mai puțin de 5% din PIB, și cea mai mică sumă dintre statele europene, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Media cheltuielilor în Uniunea Europeană este de 2,26% din PIB și peste 3% în țări precum Germania, Austria, […]
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Astăzi începe al doilea dosar trimis în judecată de procurori, o mulțime de oameni s-a strâns la Curtea de Apel # Gândul
Este o zi de o importanță crucială pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Astăzi este programat primul termen în cel de-al doilea dosar trimis în judecată de către procurori. La orele prânzului liderul suveranist va ajunge în fața magistraților. Avocații lui Călin Georgescu susțin că acuzațiile nu se susțin. Luni 17 noiembrie are loc […]
Prima măsură oficială anunțată de Alexandru Rogobete, după tragedia de la clinica stomatologică din București # Gândul
Ministerul Sănătății anunță luni că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii stomatologice unde, vinerea trecută, o fetiță de 2 ani a murit. Activitatea clinicii a fost suspendată și s-a aplicat o amendă de 100.000 de lei. În urma verificărilor făcute la clinica stomatologică s-au găsit mai multe […]
Scenariu apocaliptic prezentat de Mediafax. Explozia navei de pe Dunare ar echivala cu detonarea unei bombe nucleare # Gândul
O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL – gaz petrolier lichefiat – a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre, în zona portului Izmail. În urma acestui incident, localitatea Plauru, aflată la nord de Tulcea, este evacuată. Surse tehnice, consultate de Mediafax, estimează că energia chimică stocată în cele […]
Zelenski, la Paris, îi cere sprijinul lui Macron pentru apărarea aeriană: Ucraina cumpără 100 de avioane Rafale franceze # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a ajuns luni dimineață la Paris pentru a-i cere, din nou, ajutorul lui Emmanuel Macron. De data aceasta, președintele Ucrainei cere sprijinul Franței pentru sisteme de apărare antiaeriană. Este a noua oară când Zelenski merge la Elysee de la începutul războiului cu Rusia. Sâmbătă, președintele ucrainean a cerut din nou sprijin […]
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic # Gândul
Iarna dă târcoale României, iar temperaturile încep să se apropie de specificul perioadei. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București valabilă pentru intervalul 17-20 noiembrie. Astfel, în Capitală, vremea se schimbă radical în perioada următoare. Vremea în Capitală Până marți dimineață, 18 noiembrie, cerul va deveni variabil, cu probabilitate de înnorări […]
Ciprian Ciucu, candidatul preferat de foști USR-iști, în loc de Cătălin Drulă. Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu REPER # Gândul
Ciprian Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu partidul REPER, care îl va susține la alegerile pentru Primăria București. Majoritatea membrilor REPER sunt politicieni care au părăsit USR – lovitură dură pentru Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Capitală. Principalul susținător din REPER al lui Ciucu, ex-USR, este chiar Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor […]
Operațiune de amploare a Parchetului European, condus de Kovesi, pe piața combustibilului din Italia. Organizație mafiotă, conturi bancare și în România. Tranzacții false de peste 1 miliard de euro # Gândul
Operațiune de amploare a Parchetului European ((EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi! Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli- la cererea Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi – a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro. Banii aparţineau unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil […]
După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile # Gândul
După ce Procurorul General al României, Alex Florența, a dispus măsuri urgente în cazul crimei din județul Teleorman, și șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat că a constatat o serie de nereguli și neglijență în serviciu. Un total de 14 oameni ai legii vor fi cercetați în acest caz. Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, […]
Chiar dacă temperaturile sunt în scădere, există numeroase plante care suportă frigul și pot transforma spațiul exterior într-unul plin de viață. Dacă alegem speciile potrivite, adaptate la condițiile locale, putem să avem culoare, textură și vitalitate chiar și în cele mai reci luni ale anului. Care sunt cele mai rezistente plante de grădină iarna. Plante […]
Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției # Gândul
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunțat, luni, că în cazul femei ucise de soț în Beciu, a fost dispusă declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase dintre aceştia cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţii de execuţie, din care un ofiţer şi şapte agenţi. […]
„Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban # Gândul
Ucraina nu are „nicio șansă” să câștige războiul cu Rusia, iar sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, a declarat Viktor Orban în cadrul unui interviu cu Mathias Döpfner, directorul grupului media Axel Springer. Comentariile premierului maghiar vin în contextul în care speranțele pentru încheierea unui armistițiu se estompează, iar Europa se […]
Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii # Gândul
După o carieră care se întinde pe mai mult de patru decenii, Tom Cruise a fost recompensat, în sfârșit, cu un Oscar. Legendarul actor a acceptat, seara trecută, un Oscar onorific, pentru întreaga sa activitate, în cadrul celei de-a 16-a ediții a galei Governors Awards, organizate de Academia de Arte și Științe Cinematografice. „Filmele nu […]
Zelenski a ajuns la Paris. Președintele ucrainean îi cere lui Macron sisteme de apărare antiaeriană # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a ajuns luni dimineață la Paris pentru a-i cere, din nou, ajutorul lui Emmanuel Macron. De data aceasta, președintele Ucrainei cere sprijinul Franței pentru sisteme de apărare antiaeriană. Este a noua oară când Zelenski merge la Elysee de la începutul războiului cu Rusia. Sâmbătă, președintele ucrainean a cerut din nou sprijin […]
Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte” # Gândul
Candidatul independent, Vlad Gheorghe, şi-a depus luni candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei. Acesta a declarat, la ieşirea din sediul Biroului Electoral Municipal, că îşi doreşte „un singur București cu un singur primar”. „Astăzi am depus candidatura și a fost acceptată de Biroul Electoral Municipal. Sunt singurul candidat independent veritabil și sunt viitorul […]
Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău” # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, reputatul Ion Cristoiu analizează candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău, despre care spune că este un adevărat eveniment politic. „În jurnalul meu video de duminică seara, de aseară, am considerat drept un eveniment al sfârșitului de an și al actualei campanii electorale depunerea candidaturii la funcția de președinte […]
Donald Trump, preşedintele SUA, şi-a făcut apariţia la o nuntă care se desfășura în faimosul complet Mar-a-Lago pe care îl deţine în statul Florida. Trump a glumit cu tinerii căsătoriți şi le-a propus acestora, mai în glumă, mai în serios, să apară într-o reclamă. „O să facem poze și o să le voi folosi pentru […]
Candidatul Vlad Gheorghe şi-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte” # Gândul
Candidatul independent, Vlad Gheorghe, şi-a depus luni candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei. Acesta a declarat, la ieşirea din sediul Biroului Electoral Municipal, că îşi doreşte „un singur București cu un singur primar”. „Astăzi am depus candidatura și a fost acceptată de Biroul Electoral Municipal. Sunt singurul candidat independent veritabil și sunt viitorul […]
Zelenski, primit de Macron, la Paris. „Reafirmăm ANGAJAMENTUL Franței de partea Ucrainei pe termen lung” # Gândul
Întâlnire importantă la Paris: Volodimir Zelenski merge pentru a 9-a oară la Elysee, de la începutul războiului cu Rusia. Cu ocazia întrevederii de luni, 17 noiembrie, Parisul „va reafirma angajamentul Franței față de Ucraina și menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate pentru Kiev”, a transmis Administrația Prezidențială. Această nouă vizită a președintelui […]
Tensiunile cresc în coaliția de guvernare din Germania. Conform informațiilor BILD, tot mai mulți deputați din blocul CDU/CSU iau în considerare posibilitatea de a părăsi coaliția cu SPD și de a trece la un model de guvern minoritar. În ciuda declarațiilor publice ale cancelarului Friedrich Merz despre dorința de a „guverna până în 2029”, în […]
Comunicat | Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori. Angajamentul BAT Romania # Gândul
Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori. Angajamentul BAT Romania pentru practici comerciale responsabile BAT România lansează luna aceasta campania anuală „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”, o inițiativă multianuală care își propune să informeze și să crească nivelul de conștientizare publică privind importanța […]
ANUNȚUL procurorilor în dosarul achizițiilor cu „dedicație” de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Managerul, trimis în judecată # Gândul
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu. Dosarul vizează mai multe achiziții de echipamente. Procurorii anticorupție au anunțat luni, printr-un comunicat, că procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Pârâianu Mădălin Nicolae, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie […]
Se întorc ploile. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Caracter de aversă, pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice” # Gândul
Începutul de săptămână a adus ceață, la primele ore ale dimineații, în mai multe regiuni din România. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis și mai multe coduri galbene, din această cauză, vizibilitatea fiind redusă în județele Ialomița, Cluj, Constanț, Prahova, Cluj, Bacău și Covasna. A fost ceață și la București, în această dimineață, iar […]
Regula pe care șoferii români o încalcă zilnic este cea a folosirii claxonului. Puțin realizează că acest gest banal, reflex, este o încălcare a legii în aproape toate situațiile în care este folosit excesiv. Amenda este una uriașă dacă un șofer claxonează agresiv, fără un motiv anume. Regula pe care șoferii români o încalcă zilnic, […]
