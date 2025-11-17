Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi
Digi24.ro, 17 noiembrie 2025 14:50
Deși anul 2025 a fost marcat de scumpiri în lanț, fermierii nu au majorat prețurile la carnea de porc. În hipermarketuri, prețul unui kilogram de carne de porc pornește de la 16 lei, iar producătorii români se plâng că porcul românesc se vinde la prețuri tot mai mici.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
15:10
Focuri de artilerie la 100 de kilometri de granița ruso-finldandeză. Helsinki a început un exercițiu militar uriaș # Digi24.ro
În Finlanda au început exercițiile militare Northern Strike 225. Acestea se desfășoară pe cel mai mare poligon din Europa de Vest, Rovayarvi, în Laponia, situat la 100 km de granița cu Rusia, informează Yle.
Acum 30 minute
15:00
Zeci de pelerini indieni au murit după ce autocarul cu care se îndreptau spre Medina a luat foc # Digi24.ro
Patruzeci și cinci de pelerini indieni au murit după ce autobuzul în care călătoreau a luat foc într-un accident în apropiere de Medina, în Arabia Saudită, a declarat comisarul de poliție al orașului Hyderabad din India.
15:00
Ursula von der Leyen propune membrilor UE opţiuni de finanţare pentru Ucraina. Care sunt cele trei variante avute în vedere # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare membrilor Uniunii Europene trei variante de finanţare pentru Ucraina, arătând în documentul la care a avut acces Reuters că este posibilă şi o combinaţie a opţiunilor respective, informează Financial Times.
14:50
Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi # Digi24.ro
Deși anul 2025 a fost marcat de scumpiri în lanț, fermierii nu au majorat prețurile la carnea de porc. În hipermarketuri, prețul unui kilogram de carne de porc pornește de la 16 lei, iar producătorii români se plâng că porcul românesc se vinde la prețuri tot mai mici.
14:50
Călin Georgescu, atac la guvernanți: „În spatele păduchilor Puterii au apărut șobolanii politicii românești” # Digi24.ro
Călin Georgescu s-a prezentat luni la Curtea de Apel Bucureşti, la primul termen al procesului, aflat în faza de cameră preliminară, în care este judecat alături de mercenarii lui Horaţiu Potra pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
Acum o oră
14:30
Cererea pentru ajutorul de încălzire trebuie depusă până pe 20 noiembrie. Care sunt condițiile # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a reamintit luni, 17 noiembrie, că 20 noiembrie este ultima zi în care persoanele și familiile vulnerabile pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire valabil începând cu luna noiembrie. Sprijinul este acordat în baza Legii 226/2021, care stabilește măsurile de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie.
14:30
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”. Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, explică ce țări sunt vizate # Digi24.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice, relatează The Guardian.
14:20
Când ar putea avea loc o nouă întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul Kremlinului # Digi24.ro
Kremlinul a afirmat luni că speră ca un nou summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump să poată avea loc imediat ce pregătirile necesare vor fi finalizate, a consemnat Reuters.
Acum 2 ore
14:10
Cum au evoluat prețurile după creșterea TVA din 1 august 2025. Alimentele au fost cele mai afectate # Digi24.ro
Majorarea cotelor de TVA, intrată în vigoare la 1 august 2025, a produs un val semnificativ de ajustări de preț în economie, însă efectele nu au fost uniforme. O analiză detaliată a Băncii Naționale a României arată că alimentele și bunurile nealimentare au reacționat diferit atât ca rapiditate, cât și ca intensitate a modificărilor de preț, în contextul unui mediu economic marcat de incertitudini și presiuni inflaționiste.
14:10
Sancțiunile asupra Lukoil. Ministrul Bogdan Ivan: „Nu există niciun motiv să crească prețurile carburanților chiar și cu un ban” # Digi24.ro
Actul legislativ privind activele deținute în România de Lukoil urmează să fie pregătit săptămâna aceasta, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Mai mult, el subliniază că nu există niciun motiv pentru ca prețul carburanților la pompă să crească nici măcar cu un singur ban. Ministrul a cerut Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului să facă verificări în acest caz, anunță Digi24.
14:10
Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026. Premierul vrea un deficit de 6,5% din PIB anul viitor # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil.
13:50
Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției # Digi24.ro
Tribunalul Savelovski din Moscova l-a condamnat pe Alexei Kuznetsov, un tip de 33 de ani din Kirov, la trei ani de muncă forțată în cazul donațiilor către Fondul pentru combaterea corupției (FBK), scrie Mediazona.
13:50
Ficatul gras este o afecțiune tot mai frecventă, influențată de alimentație, stil de viață și tulburări metabolice, care poate evolua în timp către formă severă dacă nu este tratată corect. Aflăm mai mult despre ficatul gras de la Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterologie.
13:50
Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin # Digi24.ro
Primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, luni, la Digi24, că propunerea guvernului condus de Ilie Bolojan pentru colectarea taxelor locale pe 2026 prevede o majorare de 75,25%, din care 5,25% se adaugă ca procent al inflației pe 2024. Edilul spune însă că primăriile vor încasa mai puțini bani. Totodată, el afirmă că propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce 30% din sistemul de administrație publică locală nu va afecta „foarte multe UAT-uri din România”.
13:50
Mircea Lucescu nu se gândește la plecare și spune că în partida cu Bosnia s-au făcut greșeli enorme: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni” # Digi24.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu San Marino, că nu se gândeşte la plecare şi a mai spus că la partida cu Bosnia, pierdută cu 1-3, s-au făcut greşeli foarte mari.
13:40
Vreme instabilă în România până la finalul lui noiembrie. ANM anunță răciri bruște și ploi aproape zilnice # Digi24.ro
ANM a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea va fi instabilă în toată țara, cu variații mari de temperatură și perioade frecvente de ploi în majoritatea regiunilor. După începutul de interval mult mai cald decât normal, urmat de răciri accentuate în 18 și 19 noiembrie, regimul termic va oscila din nou, iar în cea de-a doua săptămână valorile vor scădea treptat. Ploile sunt așteptate aproape zilnic, cu precădere în Banat, Crișana, Moldova, Oltenia și în zonele montane.
13:40
Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X # Digi24.ro
În timp ce Europa dezbate cât de departe să meargă în a lua distanță de marile companii tehnologice americane, o inițiativă în domeniul cloud oferă un exemplu de precauție, scrie Politico într-un articol despre Gaia-X, un efort major de cinci ani pentru a construi o bază tehnologică pentru Europa, liberă de influența SUA, care s-a soldat cu un eșec din cauza strategiilor naționale conflictuale și a lobby-ului puternic al corporațiilor.
13:30
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post.
13:30
Lucrări majore în Sectorul 3 al Capitalei: drumurile construite peste țevile de gaze vor fi închise. Ce spun autoritățile locale # Digi24.ro
Drumurile din Sectorul 3, construite peste țevi de gaze, vor fi închise. Conductele ar urma să fie mutate, pe motiv că blocurile construite în zonă ar putea fi în mare pericol din acest motiv, anunță Digi24. Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar de explozie.
13:20
Siguranța este una dintre cele mai importante componente atunci când vorbim de o clădire modernă. Sistemele de protecție la incendiu, de ventilație, evacuare sunt esențiale pentru cei care locuiesc în astfel de clădiri. Aflăm mai multe într-un nou episod "Orașul de mâine", într-o discuție cu Andrei Corobea, Project Manager One United Properties.
Acum 4 ore
13:10
Guvernul limitează cumulul pensie–salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie până la 70 de ani. Excepții pentru șefi # Digi24.ro
Guvernul pregătește noi restricții pentru angajații la stat care cumulează pensia cu salariul. Un draft obținut de Digi24.ro arată că, după emiterea deciziei de pensionare, aceștia vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani, dar vor primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu. Cei care nu acceptă noua regulă își pot pierde contractul de muncă. Măsura nu se aplică și pentru persoanele alese în funcții publice și cele din instituțiile subordonate Parlamentului, precum ASF, ANRE, Curtea de Conturi.
13:00
Un bebeluș de trei luni și sora lui de aproape doi ani au fost violați de părinți în Galați. Cum au fost descoperite atrocitățile # Digi24.ro
Un caz cu adevărat șocant a ajuns, la sfârșitul săptămânii trecute, la Tribunalul Brăila: un bărbat și o femeie, care sunt concubini, au fost arestați preventiv, fiind acuzați că au batjocorit doi copii, un bebeluș de doar 3 luni și o fetiță de 1 an și 7 luni.
13:00
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER şi a afirmat că îşi doreşte o colaborare pe teren lung cu reprezentanţii acestei formaţiuni politice, nu doar pe timpul campaniei electorale.
12:50
România va achiziționa 298 de vehicule de luptă pentru infanterie KF-41 Lynx de la Rheinmetall. Ce legătură are asta cu Budapesta # Digi24.ro
Vehiculele de luptă pe care România ar vrea să le cumpere ar putea fi produse la Mediaș. Achiziția pune presiune și pe noua comandă pentru 216 tancuri principale de luptă, care ar putea să nu fie Abrams.
12:50
Cum au reacționat prețurile după creșterea TVA din 1 august 2025. Alimentele au fost cele impactate # Digi24.ro
Majorarea cotelor de TVA, intrată în vigoare la 1 august 2025, a produs un val semnificativ de ajustări de preț în economie, însă efectele nu au fost uniforme. O analiză detaliată a Băncii Naționale a României arată că alimentele și bunurile nealimentare au reacționat diferit atât ca rapiditate, cât și ca intensitate a modificărilor de preț, în contextul unui mediu economic marcat de incertitudini și presiuni inflaționiste.
12:50
Câți palestinieni au murit în custodia israeliană din octombrie 2023: În ciuda acestui număr mare, în doi ani nimeni nu a fost arestat # Digi24.ro
Datele israeliene arată că cel puțin 98 de palestinieni au murit în detenție din octombrie 2023, iar numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, deoarece sute de persoane deținute în Gaza sunt date dispărute, a declarat o organizație pentru drepturile omului cu sediul în Israel, relatează The Guardian.
12:40
Proiect în Marea Britanie: bijuteriile solicitanților de azil ar putea fi confiscate pentru a acoperi costurile procesării documentelor # Digi24.ro
Solicitanții de azil ar putea fi nevoiți să predea bijuterii sau alte obiecte de valoare pentru a acoperi costurile procesării dosarelor lor, a declarat un ministru al Ministerului de Interne, într-un alt detaliu al modificărilor aduse politicii de migrație, care ar putea provoca îngrijorare în rândul deputaților laburiști, anunță The Guardian. În declarațiile făcute presei înainte de anunțarea oficială a modificărilor radicale aduse politicii de azil, luni, ministrul Ministerului de Interne, Alex Norris, a spus că, deși acest lucru nu va implica predarea verighetelor, bijuteriile fără valoare sentimentală ar putea fi confiscate.
12:40
Nicolas Maduro ar putea urma calea bătătorită de alți dictatori în cazul în care ar pierde puterea pentru a scăpa cu viață # Digi24.ro
Administrația lui Donald Trump discută un scenariu în care președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ar primi „undă verde” să renunțe la putere și să părăsească țara, acceptând exilul voluntar în Rusia. Acest lucru a fost comunicat de către oficialii Casei Albe pentru Politico.
12:30
1 din 2 angajați din Uniunea Europeană se teme de modul în care inteligența artificială va schimba piața muncii conform unui studiu al EY European AI Barometer. În fața acestor temeri față de viitor cele mai multe dintre institutele de cercetare și instituțiile de educație răspund cu studii și programe de formare ce vin în sprijinul celor care vor să fie pregătiți pentru ziua de mâine.
12:30
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) intenţionează să lanseze în semestrul doi din 2026 o monedă comemorativă de doi euro intitulată "Alfabetul bulgar", scoţând în evidenţă unul din cele mai importante simboluri culturale şi spirituale ale ţării, informează Novinite.
12:30
Bărbatul care a bruscat-o pe Ariana Grande la premiera filmului „Wicked: For Good”, condamnat la închisoare în Singapore # Digi24.ro
Un australian de 26 de ani a fost condamnat la nouă zile de închisoare în Singapore, după ce a trecut peste bariere la premiera filmului „Wicked: For Good” și a apucat-o de umeri pe Ariana Grande. Incidentul, surprins în imagini devenite virale, a provocat indignare publică, iar bărbatul a pledat vinovat pentru tulburarea ordinii publice.
12:20
Strategia Națională de Apărare îl vrea pe cetățean un „partener activ”. Politolog: „O colecție de dorințe” # Digi24.ro
Noua Strategie Națională de Apărare este un document ambițios care promite transformarea cetățeanului într-un „partener activ” al statului, iar corupția devine din nou o prioritate. În cele 40 de pagini se prezintă o listă impresionantă de aspirații: modernizarea armatei române, programe de educație destinate formării cetățenilor cu gândire critică și rezistenți la propagandă, implicarea serviciilor secrete în combaterea corupției, iar bugetul de apărare să ajungă la 5% din PIB până în 2035.
12:10
Cel puţin 32 de mineri clandestini şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, după o surpare care a avut loc într-o mină de cobalt din sudul Republicii Democrate Congo. Operaţiunile de căutare erau luni în curs de desfăşurare.
12:10
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare vor avea o nouă ședință, de la ora 18:00, pentru a decide ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Ultima discuție dintre reprezentanții partidelor, președintele Nicușor Dan și magistrați s-a încheiat fără vreun consens.
12:10
Ministerul Sănătății a închis clinica de stomatologie din București unde a murit fetița de 2 ani și a trimis un raport procurorilor # Digi24.ro
Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii de stomatologie din București unde o fetiță de 2 ani a murit după anestezie. Inspecția Sanitară de Stat a descoperit nereguli și au fost aplicare amenzi de 100.000 de lei. Ministerul anunță că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
12:10
Un fost premier al unei țări din Asia a fost condamnat la moarte. Acuzațiile aduse de tribunalul din Bangladesh # Digi24.ro
Tribunalul internațional pentru cauze penale din Bangladesh l-a condamnat pe fostul prim-ministru al țării, Sheikh Hasina, la pedeapsa cu moartea pentru crime împotriva umanității în timpul reprimării revoltelor din 2024. Informația provine din transmisiunea în direct a ședinței de judecată, difuzată de canalul de televiziune BTV.
11:50
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate” # Digi24.ro
Spitalele din Polonia ar putea fi mutate în adăposturi subterane în cazul unui război sau al unei crize naționale, conform unei noi strategii de siguranță publică aflate în prezent în pregătire.
11:40
Aeroportul din Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis temporar duminică seara după ce au fost semnalate drone în apropiere, au anunţat luni autorităţile aeroportuare în timp ce survolările suspecte se înmulţesc în Europa.
11:30
Japonia și-a ridicat în aer avioanele de vânătoare din cauza unei drone care ar fi trimisă de către Beijing # Digi24.ro
Japonia a anunţat luni că şi-a mobilizat aviaţia după ce a detectat o dronă suspectă, probabil chineză, în apropierea insulei sale celei mai apropiate de Taiwan, pe fondul reapariţiei tensiunilor dintre Tokyo şi Beijing după declaraţiile prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la acest teritoriu, relatează AFP.
11:20
Donald Trump l-a grațiat a doua oară pe un extremist care a participat la asaltul asupra Capitoliului # Digi24.ro
Donald Trump l-a graţiat din nou pe unul dintre participanţii la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare, de data aceasta pentru deţinere ilegală de arme de foc.
11:20
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Inflația este cea mai perfidă amenințare economică” # Digi24.ro
România se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, în timp ce economia încetinește vizibil, iar consumul este în retragere. Într-o analiză amplă, Cosmin Marinescu, economist și profesor ASE, precum și viceguvernatorul BNR, a explicat de ce banca centrală menține dobânda-cheie la 6,5% și a avertizat că inflația actuală este alimentată în primul rând de factori administrativi, nu monetari.
Acum 6 ore
11:10
O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova # Digi24.ro
În Balashikha, lângă Moscova, a fost găsit cadavrul dezmembrat al unui băiat de șase ani, a cărui cap fusese descoperit cu o zi înainte în iazul Golanovski din Moscova. Informația a fost comunicată de TASS, citând surse din cadrul organelor de drept. Potrivit anchetei, părinții băiatului sunt implicați în crimă.
11:10
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Potrivit unui sondaj AtlasIntel, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este favorit pentru a câștiga funcția de primar al Bucureștiului la alegerile din 7 decembrie, cu 19,2% din opțiunile respondenților. Candidatul PNL este urmat de Daniel Băluță de la PSD (18,2%), Cătălin Drulă de la USR (18,1%) și Anca Alexandrescu (17,9%), independent susținut de AUR.
11:10
Şeful Poliţiei: s-a dispus cercetarea mai multor poliţişti în cazul Emil Gânj. „IPJ Mureş nu a gestionat corespunzător acest caz” # Digi24.ro
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a anunţat că a fost dispusă cercetarea prealabilă a mai multor poliţişti în cazul Emil Gânj, bărbat de 37 de ani, acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi a incendiat locuinţa şi care încă nu a fost găsit.
11:10
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești noaptea trecută # Digi24.ro
O localitate din județul Tulcea este evacuată luni, 17 noiembrie, după atacul rusesc cu drone efectuat de Rusia în apropierea frontierei cu România. Oamenii sunt evacuați din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești.
11:00
Reacția Rusiei după ce Germania a declarat că Moscova ar putea ataca NATO în 2029: „Nu mai există nicio îndoială” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a reacționat la declarația ministrului apărării al Germaniei, Boris Pistorius, potrivit căreia războiul dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia ar putea începe înainte de sfârșitul anului 2029.
11:00
O melodie creată cu inteligența artificială, în topurile din SUA. „Walk My Walk” de la „Breaking Rust” a devenit virală # Digi24.ro
O nouă melodie creată cu ajutorul inteligenței artificiale a devenit virală în Statele Unite și a pătruns deja în unele topuri muzicale. Piesa, intitulată „Walk My Walk”, este în stil country și este semnată de „Breaking Rust”, un proiect prezentat drept trupă sau artist, dar care nu pare să aibă nicio componentă umană în procesul de creație.
10:50
Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna” # Digi24.ro
Un mesaj care a circulat pe mai multe reţele de mesagerie şi care anunţa presupuse atacuri la circa 20 de şcoli din Berlin a provocat agitaţie în capitala Germaniei, relatează luni dpa. Poliţia a primit peste 900 de apeluri de urgenţă despre presupusa ameninţare, a declarat luni un purtător de cuvânt.
10:50
Soluția lui Traian Băsescu în cazul rafinăriei Lukoil, afectată de sancțiunile SUA. „Dacă o iei, te frigi” # Digi24.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că România ar trebui să ceară o derogare de la aplicarea sancţiunilor care au fost impuse de americani companiei Lukoil şi a precizat că nu ar vrea ca România să cadă în plasă şi să ia în administrare rafinăria Petrotel, a spus acesta la Digi24.
10:40
Calea ferată pe care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul lui Donald Tusk # Digi24.ro
Pe calea ferată care duce în Ucraina au fost descoperite avarii. Defecțiunea căii ferate în zona orașului Żychin a fost descoperită de mecanicul trenului, care a reușit să frâneze, a informat poliția poloneză. În momentul incidentului, în tren se aflau doi pasageri și câțiva membri ai echipajului, niciunul dintre ei nefiind rănit în urma frânării de urgență. După cum a menționat poliția, circulația trenurilor pe linia cu porțiunea avariată a fost oprită, dar pe linia vecină a continuat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.