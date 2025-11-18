Doar DOUĂ necunoscute în drumul spre baraj: România își va cunoaște AZI toate posibilele adversare

23:40

Nu doar cei de la FCSB sunt interesați de mijlocașul Lindon Emerllahu (22 de ani) de la CFR Cluj. Sursele GSP.ro spun că acesta a atras atenția și unor cluburi din Germania și Ucraina. Lindon Emerllahu a fost la un pas să ajungă la FCSB, la pachet cu Louis Munteanu, în schimbul sumei de 4,5 milioane de euro, însă transferurile au căzut din cauza salariului cerut de atacantul naționalei, unul de 60.000 de euro pe lună. ...