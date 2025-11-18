Noi localități declarate „zone cu resurse turistice”
Guvernul a aprobat, la începutul lunii noiembrie, atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi. Astfel, la propunerea Ministerului Dezvoltării, următoarele localităţi au devenit zone cu resurse
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, fariseilor! Că dați zeciuială din izmă și din untariță și din toate legumele și lăsați la o parte dreptatea și iubirea de Dumnezeu; pe
Prorocul Avdie este amintit în Sfânta Scriptură, scrierea sa fiind cea mai scurtă din tot Vechiul Testament, aflată între cartea prorocului Ioil şi a prorocului Iona. Aceasta conţine 21 de versete şi se numeşte Vedenia lui Avdie. A trăit cu 600 de ani înainte de Hristos, iar cartea sa a fost scrisă în urma năvălirii unei puteri străine asupra Ierusalimului. Edomiţii, care erau fraţii evreilor, s-au unit cu duşmanii şi au luat parte la pustiirea lui Israel. Astfel, prorocul Avdie le vesteşte idumeilor pedeapsa pe care o vor primi de la Dumnezeu. „Cei din Negheb (Miazăzi) vor cuprinde muntele lui Isav, iar cei din câmpie, ţara Filistenilor; ei vor lua în stăpânire ţinutul lui Efraim şi al Samariei, şi Veniamin va stăpâni Galaadul. Şi cei robiţi din această oştire, fiii lui Israel, vor lua în stăpânire Canaanul până la Sarepta, şi cei robiţi din Ierusalim care sunt la Sefarad vor stăpâni cetăţile de la miazăzi. Şi biruitori se vor sui în muntele Sionului ca să judece muntele lui Isav; iar împărăţia a Domnului va fi!” (Avdie 1, 19-21). Cartea sa este un strigăt către dreptatea Domnului.
Fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Iisus, ca, așa cum se cuvine să umblați și să plăceți lui Dumnezeu – în care chip și umblați – așa să sporiți tot mai mult, fiindcă știți ce
Primele târguri de Crăciun deschise în weekendul trecut la Craiova şi Sibiu și cele așteptate să se inaugureze în săptămânile următoare în Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timişoara, Bucureşti, Oradea, Braşov
Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune, până la 20 noiembrie, cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei, reaminteşte Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).
Locuitorii satului Ceatalchioi, care au fost evacuați luni preventiv din cauza pericolului de explozie a unei nave ancorată în portul ucrainean Ismail, s-au putut întoarce, marţi, acasă. Potrivit
Luni s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor de candidatură la alegerile locale parţiale din 7 decembrie, iar, la București, Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi din cele 21 înregistrate pentru fu
Numărul românilor care caută locuri de muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii cinci ani, arată datele unei platforme de recrutare online. În 2022, platforma a înregistrat un număr record de
Celebrul tablou „La Blouse Roumaine” al pictorului Henri Matisse va putea fi admirat la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), fiind cea mai scumpă lucrare expusă vreodată în România, potrivit
Muzeul Național de Artă Timișoara (MNAT) va deschide publicului, din 28 noiembrie 2025, o expoziție-eveniment, intitulată „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, dedicată
Inimile martirilor bat în CatedralăInimile martirilor bat în Catedrală,Afară este întuneric, lumea vrea răscoală...Sfinții și drepții mirați își trimit rugăciunile Sus,„Îmblânzește-le,
REVEDEREUite, Doamne, s-a mai aprins o lumină,s-a deschis încă o cărare spre Cer,flotile de îngeri dau lumii ocol,le-ar prii un turn de control.Uite, Doamne, adevărul răzbateoricât întuneric
Din fiecare din fiecare bloc sau casă o cărare curge,ea șerpuie pietroasă sau lină și nevăzut ajungenăvod ţesut cu inimi pe care-s adunaţiîngeri în haine negre sau albe îmbrăcaţi,cu
A apărut recent, la Editura Trinitas a Patriarhiei Române, monumentalul volum „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale” în care criticul de artă Luiza Barcan a
În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a avut loc în seara aceasta, 18 noiembrie 2025, cea de-a patra ediție a Galei voluntarilor „Tineri în acțiune!”. În mijlocul celor
Voluntariatul „Tinerilor în acţiune” - slujire, comuniune şi mărturie frumoasă în Anul Centenar al Patriarhiei Române # Ziarul Lumina
Preacuvioși și preacucernici părinți,Distinși invitați,Dragi tineri voluntari,Anul acesta, în care am aniversat un secol de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, a fost
La Biserica „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian” din incinta Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, Protopopiatul Ortodox Român Vișeu, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului,
La Biserica „Sfânta Ecaterina” din Protopopiatul Botoșani, județul Botoșani, va avea loc, în 3.12.2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă,
Posibilă și‑n mic e mărețiaCunosc un degetar monumentalE aici, în Apuseni, în RomâniaRâmeț, o mănăstire din Ardeal.Mănăstirea Râmeț, una dintre cele mai vechi vetre monahale din
Pe valea largă ce desparte ținutul Sucevei de cel al Neamțului, sub un versant împădurit, Mănăstirea Slatina își ocrotește istoria și legendele. Azi, cine ajunge să o vadă înțelege ce înseamnă
Mesaj de felicitare transmis IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului # Ziarul Lumina
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au organizat vineri, 14 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate”. Activitatea s‑a desfășurat la Școala
Biserica românească din Micherechi, Ungaria, și‑a sărbătorit hramul duminică, 16 noiembrie, la o săptâmână după sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Cu acest prilej, a fost oficiată
La pomenirea Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, reorganizatorul obștilor monahale pe ritmul isihast al rugăciunii lui Iisus, cunoscută și ca rugăciunea inimii, tot într‑o isihie prelungită de ceva timp bun
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a aniversat luni, 17 noiembrie, patru decenii de la hirotonia sa întru arhiereu și instalarea ca Arhiereu‑vicar al Eparhiei Râmnicului
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat duminică, 16 noiembrie, Parohia Voislova, județul Caraș‑Severin. Părintele Episcop Lucian a sfințit două icoane din mozaic așezate deasupra
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit Sfânta Liturghie în Duminica a 25‑a după Rusalii, la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din
Politehnica Bucureşti organizează o nouă ediţie a celui mai mare târg universitar de joburi din ţară, POLIJobs, în zilele de 18 şi 19 noiembrie, la Bucureşti, la Rectoratul Politehnicii (Splaiul Independenţei
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de marfă, comparativ cu tariful de referinţă publicat în decembrie 2024, conform
Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ, în condiţiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la
Conceptul central al Strategiei Naţionale de Apărare, prezentată săptămâna trecută de preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Cotroceni, este „independenţa solidară”,
Joong Shik Kang, șeful misiunii FMI la București, a avut în septembrie o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan # Ziarul Lumina
Boardul Fondului Monetar Internaţional recomandă României să continue aplicarea de politici şi reforme structurale cu rol de a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea
Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” găzduiește, în galeria „Theodor Aman”, expoziția artistei Adina Romanescu, intitulată „Sciitori români”, cu lucrări ce pun în valoare puterea de expresie
Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor și colecționar” prezintă, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”, expoziția „George Enescu - promotor al copiilor minune ai muzicii”, centrată pe
Organizația Tinerilor din București abordează un subiect extrem de actual în vremurile în care trăim, în cadrul conferinţei „Autenticitate în era inteligenței artificiale”, care are loc astăzi, de la
În urmă cu 122 de ani, în ziua de 16 noiembrie, venea pe lume cel mai mare teolog ortodox al secolului 20, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Teologul şi scriitorul ortodox Olivier Clément scria, în
Textul de față a fost provocat și este motivat de câteva studii foarte recente privind opera și persoana Părintelui Stăniloae care, sub pretenția unei cercetări „obiective”, mai riguroase și mai bogate,
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a dat startul atelierelor „Călător prin tradiții de iarnă”. Până în 13 decembrie, cei mici vor avea ocazia să picteze icoane pe sticlă, să confecționeze o
Muzeul Național al Țăranului Român vernisează, în 28 noiembrie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”, aducând în prim-plan
Fraților, acum noi suntem vii, dacă voi stați neclintiți întru Domnul. Și ce mulțumire pentru voi putem să dăm în schimb lui Dumnezeu, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi, înaintea
„Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul. Deci, când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, atunci și trupul tău este întunecat. Ia seama, deci, ca lum
Sfântul Mucenic Platon (†302) era din ţara Galatiei, din cetatea Ancira, frate cu mucenicul Antioh, născut din părinţi creştini, şi crescut în dreapta credinţă. Deşi tânăr cu anii, cu înţelepciunea era
Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, 35-36, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 322-323„Precum se liniștește marea tulburată când se varsă untdelemn în ea, furtuna ei fiind biruită de calitatea aceluia, așa
Lectura Decalogurilor oferă cititorului ocazia unui examen de conștiință cu privire la propria trăire religios-morală, alături de o modalitate fermă de a învăța cum să reacționăm în fața vântului rece
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului felicitat la aniversarea a 40 de ani de arhierie # Ziarul Lumina
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: secretar, Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioada de candidare 15-30 noiembrie;
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, a săvârșit luni, 17 noiembrie, slujba Înmormântării maicii Ierusalima Ghibu, la Mănăstirea
