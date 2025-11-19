O afacere medicală pe corpul femeilor: proceduri fără bază științifică, decontate de stat sau plătite cu mii de euro în clinici private

07:00

Mii de cetățeni asiatici sunt împinși anual în ședere ilegală în România. Mulți antreprenori și agenții preferă să îi plătească la negru, pentru că e mai profitabil. Iar lipsa unui contract îi face pe muncitori mai ușor de exploatat. Snoop a vorbit cu 20 de lucrători asiatici care susțin, cu dovezi, că au fost direct escrocați de două românce, ce se pretind reprezentantele unei companii de recrutare. The post Rețele locale escrochează muncitori asiatici în România și îi lasă în ilegalitate appeared first on Snoop.