Explicaţiile lui Andrei Raţiu, după campania slabă din calificări pentru Cupa Mondială pe care a avut-o România: ”Sunt puţin dezamăgit, puteam mai mult în grupă!”

Primasport.ro, 19 noiembrie 2025 10:00

Explicaţiile lui Andrei Raţiu, după campania slabă din calificări pentru Cupa Mondială pe care a avut-o România: ”Sunt puţin dezamăgit, puteam mai mult în grupă!”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
10:00
Câştigătoarea Ligii Campionilor cu CSM Bucureşti, critici dure la adresa Cristinei Neagu: „Nu a fost bună pentru CSM. Nu poţi face ce vreau un jucător anume” Primasport.ro
Câştigătoarea Ligii Campionilor cu CSM Bucureşti, critici dure la adresa Cristinei Neagu: „Nu a fost bună pentru CSM. Nu poţi face ce vreau un jucător anume”
10:00
Spectaculos! La 41 de ani, legenda lui Milan ar putea reveni la echipă Primasport.ro
Spectaculos! La 41 de ani, legenda lui Milan ar putea reveni la echipă
10:00
Explicaţiile lui Andrei Raţiu, după campania slabă din calificări pentru Cupa Mondială pe care a avut-o România: ”Sunt puţin dezamăgit, puteam mai mult în grupă!” Primasport.ro
Explicaţiile lui Andrei Raţiu, după campania slabă din calificări pentru Cupa Mondială pe care a avut-o România: ”Sunt puţin dezamăgit, puteam mai mult în grupă!”
Acum 12 ore
00:50
Ştefan Baiaram, lăudat după evoluţia din victoria cu San Marino: „Are lucruri bune” | EXCLUSIV Primasport.ro
Ştefan Baiaram, lăudat după evoluţia din victoria cu San Marino: „Are lucruri bune” | EXCLUSIV
00:50
”Îmi doresc din tot sufletul să fiu şi în primăvară aici”. Reacţia lui Ştefan Baiaram după primul gol la naţională Primasport.ro
”Îmi doresc din tot sufletul să fiu şi în primăvară aici”. Reacţia lui Ştefan Baiaram după primul gol la naţională
00:50
E gata! În miez de noapte, FRF a anunţat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: ”O ultimă impresie care contează enorm!” Primasport.ro
E gata! În miez de noapte, FRF a anunţat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: ”O ultimă impresie care contează enorm!”
00:40
VIDEO | ”Pe urmă mai vedem”. Mircea Lucescu a anunţat că rămâne pentru baraj Primasport.ro
VIDEO | ”Pe urmă mai vedem”. Mircea Lucescu a anunţat că rămâne pentru baraj
00:40
Verdictul serii, după ce România a încheiat calificările pentru Cupa Mondială: ”San Marino, două goluri doar cu noi!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Verdictul serii, după ce România a încheiat calificările pentru Cupa Mondială: ”San Marino, două goluri doar cu noi!” | VIDEO EXCLUSIV
00:20
VIDEO | Austria – Bosnia 1-1. Calificarea în grupa noastră s-a decis dramatic Primasport.ro
VIDEO | Austria – Bosnia 1-1. Calificarea în grupa noastră s-a decis dramatic
00:20
VIDEO | Scoţia – Danemarca 4-2. Scandinavii clachează pe final! Ultimul gol s-a marcat de la mijlocul terenului Primasport.ro
VIDEO | Scoţia – Danemarca 4-2. Scandinavii clachează pe final! Ultimul gol s-a marcat de la mijlocul terenului
00:10
Tristeţea rămâne în vestiarul României şi după victoria cu San Marino! Dennis Man: „Cred că fiecare dintre noi puteam face mai mult” Primasport.ro
Tristeţea rămâne în vestiarul României şi după victoria cu San Marino! Dennis Man: „Cred că fiecare dintre noi puteam face mai mult”
00:10
Ştim cu cine putem pica la barajul pentru Campionatul Mondial! S-a schimbat o adversară după ultima etapă a grupelor preliminarii Primasport.ro
Ştim cu cine putem pica la barajul pentru Campionatul Mondial! S-a schimbat o adversară după ultima etapă a grupelor preliminarii
00:00
”Vrem să facem fericită o ţară întreagă”. Ianis Hagi visează să repete calificarea tatălui la Campionatul Mondial Primasport.ro
”Vrem să facem fericită o ţară întreagă”. Ianis Hagi visează să repete calificarea tatălui la Campionatul Mondial
18 noiembrie 2025
23:40
România - San Marino 7-1. Infuzie imensă de moral înainte de baraj Primasport.ro
România - San Marino 7-1. Infuzie imensă de moral înainte de baraj
23:30
VIDEO | Flensburg - Potaissa Turda 46-28. Nemţii au umplut poarta ardelenilor Primasport.ro
VIDEO | Flensburg - Potaissa Turda 46-28. Nemţii au umplut poarta ardelenilor
23:30
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Raţiu înscrie şi el Primasport.ro
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Raţiu înscrie şi el
23:10
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Oaspeţii îşi marchează al doilea autogol Primasport.ro
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Oaspeţii îşi marchează al doilea autogol
22:40
Selecţionerul Arabiei Saudite şi-a întrerupt conferinţa de presă în timpul chemării la rugăciune Primasport.ro
Selecţionerul Arabiei Saudite şi-a întrerupt conferinţa de presă în timpul chemării la rugăciune
22:30
Vis îndeplinit! Ştefan Baiaram a reuşit primul său gol în tricoul echipei naţionale Primasport.ro
Vis îndeplinit! Ştefan Baiaram a reuşit primul său gol în tricoul echipei naţionale
22:30
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Gol superb marcat de Man din careu Primasport.ro
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Gol superb marcat de Man din careu
22:20
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Baiaram a bifat primul gol la naţională Primasport.ro
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Baiaram a bifat primul gol la naţională
22:10
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Egalăm graţie unui autogol Primasport.ro
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Egalăm graţie unui autogol
22:00
Mircea Lucescu nu s-a mai abţinut: ”Păi, nu are niciun rost federaţia. Mizerabil!” Primasport.ro
Mircea Lucescu nu s-a mai abţinut: ”Păi, nu are niciun rost federaţia. Mizerabil!”
22:00
CSM Oradea a suferit a treia înfrângere în Liga Campionilor la polo Primasport.ro
CSM Oradea a suferit a treia înfrângere în Liga Campionilor la polo
21:50
Mircea Lucescu este de neclintit! Oficialul FRF a confirmat susţinerea faţă de Mircea Lucescu: „El e antrenorul care trebuie să conducă echipa la baraj” | EXCLUSIV Primasport.ro
Mircea Lucescu este de neclintit! Oficialul FRF a confirmat susţinerea faţă de Mircea Lucescu: „El e antrenorul care trebuie să conducă echipa la baraj” | EXCLUSIV
21:50
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Oaspeţii deschid scorul în minutul 2 Primasport.ro
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Oaspeţii deschid scorul în minutul 2
21:30
Discurs manifest la adresa naţionalei chiar înainte de partida cu San Marino: ”Dăm 4-5 goluri şi la ce ne ajută?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Discurs manifest la adresa naţionalei chiar înainte de partida cu San Marino: ”Dăm 4-5 goluri şi la ce ne ajută?” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
Jucătorii României, scoşi la tablă! Experţii i-au notat pe fotbaliştii care au prins cele mai multe minute în preliminarii | EXCLUSIV Primasport.ro
Jucătorii României, scoşi la tablă! Experţii i-au notat pe fotbaliştii care au prins cele mai multe minute în preliminarii | EXCLUSIV
21:20
VIDEO | Eşec dur pentru naţionala feminină de baschet la Ploieşti, contra Slovaciei, în calificările pentru Campionatul European Primasport.ro
VIDEO | Eşec dur pentru naţionala feminină de baschet la Ploieşti, contra Slovaciei, în calificările pentru Campionatul European
Acum 24 ore
21:10
VIDEO | UBT Cluj - Hapoel Ierusalim 89-101. Prestaţie solidă contra unei forţe din BKT EuroCup Primasport.ro
VIDEO | UBT Cluj - Hapoel Ierusalim 89-101. Prestaţie solidă contra unei forţe din BKT EuroCup
21:00
România - Spania 0-2. Misiune grea la U21 contra starurilor ”Furiei Roja” Primasport.ro
România - Spania 0-2. Misiune grea la U21 contra starurilor ”Furiei Roja”
20:50
Cum arată primul 11 al României pentru meciul cu San Marino Primasport.ro
Cum arată primul 11 al României pentru meciul cu San Marino
20:20
Cosmin Olăroiu ratează dramatic CM! Emiratele Arabe Unite au luat gol în minutul 90+17 din penalty Primasport.ro
Cosmin Olăroiu ratează dramatic CM! Emiratele Arabe Unite au luat gol în minutul 90+17 din penalty
20:10
Cosmin Olăroiu ratează dramatic CM! Emiratele Arabe Unite au luat gol în minutul 90+15 din penalty Primasport.ro
Cosmin Olăroiu ratează dramatic CM! Emiratele Arabe Unite au luat gol în minutul 90+15 din penalty
20:10
Mihai Stoica a lăsat rivalităţile deoparte! Oficialul FCSB i-a numit pe cei doi adversari pe care i-ar vrea la echipa naţională Primasport.ro
Mihai Stoica a lăsat rivalităţile deoparte! Oficialul FCSB i-a numit pe cei doi adversari pe care i-ar vrea la echipa naţională
20:00
Mircea Rednic se pregăteşte să revină la antrenorat! Fostul antrenor de la Standard Liege a spus motivul pentru care n-a putut da curs ofertelor Primasport.ro
Mircea Rednic se pregăteşte să revină la antrenorat! Fostul antrenor de la Standard Liege a spus motivul pentru care n-a putut da curs ofertelor
19:40
Mihai Stoica a lăsat rivalităţile deoparte! Oficialul FCSB i-a numit pe cei doi rivali pe care i-ar vrea la echipa naţională Primasport.ro
Mihai Stoica a lăsat rivalităţile deoparte! Oficialul FCSB i-a numit pe cei doi rivali pe care i-ar vrea la echipa naţională
19:40
Veste proastă pentru FCSB! Jucătorul a resimţit probleme de ordin medical la naţională Primasport.ro
Veste proastă pentru FCSB! Jucătorul a resimţit probleme de ordin medical la naţională
19:30
Eugen Polanski a fost confirmat ca antrenor al Borussiei Monchengladbach Primasport.ro
Eugen Polanski a fost confirmat ca antrenor al Borussiei Monchengladbach
19:30
Selecţionerul schimbă radical! Cum arată formula de start pentru meciul cu San Marino, care din păcate nu mai are miză Primasport.ro
Selecţionerul schimbă radical! Cum arată formula de start pentru meciul cu San Marino, care din păcate nu mai are miză
19:10
Judecătoarea care a provocat anularea procesului privind moartea lui Maradona a fost destituită Primasport.ro
Judecătoarea care a provocat anularea procesului privind moartea lui Maradona a fost destituită
18:50
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va purta banderola de căpitan cu San Marino Primasport.ro
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va purta banderola de căpitan cu San Marino
18:40
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica. ”Este clar ca este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră” Primasport.ro
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica. ”Este clar ca este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră”
18:30
Veste proastă pentru FCSB! Jucătorul s-a accidentat la echipa naţională Primasport.ro
Veste proastă pentru FCSB! Jucătorul s-a accidentat la echipa naţională
18:30
Philippe Clement este noul manager al echipei Norwich Primasport.ro
Philippe Clement este noul manager al echipei Norwich
18:20
Cluj Arena beneficiază de un gazon nou, similar celor de pe marile arene ale Europei Primasport.ro
Cluj Arena beneficiază de un gazon nou, similar celor de pe marile arene ale Europei
18:10
Contractul îi expiră în vară, dar Gigi Becali nu vrea să audă despre o plecare de la echipă! Fotbalistul FCSB-ului de care patronul ţine cu dinţii: „Vezi-ţi mă, de treaba ta cu ofertele, că te duci în Turcia şi iei mai puţini bani decât la mine” Primasport.ro
Contractul îi expiră în vară, dar Gigi Becali nu vrea să audă despre o plecare de la echipă! Fotbalistul FCSB-ului de care patronul ţine cu dinţii: „Vezi-ţi mă, de treaba ta cu ofertele, că te duci în Turcia şi iei mai puţini bani decât la mine”
18:00
Ştirea momentului vine de la Bayern Munchen. Anunţul bavarezilor Primasport.ro
Ştirea momentului vine de la Bayern Munchen. Anunţul bavarezilor
18:00
Islanda - România 0-3. Calificare spectaculoasă în Turul de Elită U19 Primasport.ro
Islanda - România 0-3. Calificare spectaculoasă în Turul de Elită U19
17:40
Cristiano Ronaldo se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă Primasport.ro
Cristiano Ronaldo se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.