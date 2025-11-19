UE introduce reguli mai stricte pentru publicitatea politică. Cum se aplică în România și cine face monitorizarea

19:40

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, despre declaraţiile pe care le-a făcut când a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare şi nu avea cum să nu critice PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, Ilie Bolojan […] Articolul Orban: Nu aveam cum să nu critic PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României în sac de box apare prima dată în PS News.