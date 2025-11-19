EXCLUSIV Unul dintre iniţiatorii proiectului privind informațiile publice răspunde acuzaţiilor. De unde a pornit totul

18:40

Trei municipii din România se află între cele mai sigure orașe de pe planetă, conform clasamentului „Safest Cities in the World 2024". Cel mai bine clasat oraș românesc se situează pe locul 19, cu un scor de 94,36 puncte, depășind metropole renumite pentru ordine și disciplină, precum Zurich, Tokyo sau Praga. Cluj-Napoca se află pe […]