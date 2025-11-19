CE Oltenia închide definitiv două grupuri pe cărbune după retragerea licențelor de către ANRE
La solicitarea CE Oltenia, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a retras licențele a două grupuri pe cărbune de la Turceni și Ișalnița, acestea fiind închise definitiv. Măsura vine în contextul negocierilor cu Comisia Europeană și are implicații directe asupra a mii de locuri de muncă, potrivit Adevărul. Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia) a […]
CE Oltenia închide definitiv două grupuri pe cărbune după retragerea licențelor de către ANRE
Andrei Caramitru critică decizia lui Nicușor Dan de a-l demite pe Ludovic Orban: E lipsită de sens
Analistul politic Andrei Caramitru susține că demiterea lui Ludovic Orban de către președintele Nicușor Dan, după ce acesta a criticat sprijinul acordat unui candidat la Primăria Capitalei, va produce efecte contrare celor urmărite și îl va afecta chiar pe candidatul vizat. Caramitru – fost consilier al președintelui USR – se referă la Cătălin Drulă, candidatul […]
Primăria Capitalei repetă scenariul prezidențialelor. Cum se joacă disputa între Băluță, Ciucu și Drulă
Cursa pentru Primăria Capitalei intră în logica deja cunoscută de la prezidențiale: mai mulți candidați cu scoruri apropiate, bazin electoral fragmentat și o marjă de câteva procente care poate răsturna orice pronostic. Trio-ul Daniel Băluță – Ciprian Ciucu – Cătălin Drulă reia, la nivel local, scenariul competițiilor strânse pentru Cotroceni, spune Remus Pricopie, în […]
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, a murit. Era internată în comă de gradul 4
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, a murit la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, în cursul dimineţii de miercuri. Era internată în comă de gradul 4, de mai bine de o lună. Cu doar o săptămână în urmă, Flavia Groșan fusese transferată de la secția de Anestezie Terapie Intensivă în secția de a secția […]
Ionuț Dumitru, consilierul premierului: Situația pensiilor speciale a devenit revoltătoare pentru orice cetățean
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, consideră că situţia pensiilor speciale a ajuns să fie revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări şi speră să fie rezolvată, potrivit Economedia. Dumitru mai spune că sunt „oameni simpli", care au muncit „o viaţă întreagă", chiar şi 45 de ani, iar când aud de pensii de 4-5.000 […]
Printre primele reacții apărute la aflarea veștii legate de decesul Flaviei Groșan în spațiul public se află și cea a liderului AUR, George Simion, care l-a pomenit și pe fostul deținut politic Ilie Ilașcu. Printre reacțiile apărute în spațiul public se află și cea a liderului AUR, George Simion, care a transmis pe pagina sa […]
Federațiile sindicatelor din învățământ protestează, miercuri, în fața Ministerului Educației. Aceștia critică intenția Executivului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ. Mai mulți membri ai sindicatelor din educație protestează, miercuri, începând cu ora 13:00, în fața ministerului, față de intenția Executivului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de […]
CSM nu este de acord cu decizia coaliției pe pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut"
Consiliul Superior al Magistraturii respinge și ultima variantă a reformei pensiilor magistraților convenită de liderii coaliției. Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a declarat la Digi24 că instituția a cerut „65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu". În schimb, varianta susținută de coaliție prevede pensii de 70% din […]
EXCLUSIV Unul dintre iniţiatorii proiectului privind informațiile publice răspunde acuzaţiilor. De unde a pornit totul
Deputatul PNL Adrian Cozma, unul dintre inițiatorii proiectului de lege pentru modificarea Legii 544/2001, prin care se cerea ca informațiile privind cercetările științifice și contractele comerciale ale instituțiilor publice să fie exceptate de la liberul acces, a explicat, în exclusivitate pentru PS News, motivele pentru care acest proiect a fost retras definitiv și acuzațiile pe […]
Bolojan: Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata, e pe circuitul de avizare
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata şi se află pe circuitul de avizare, el arătând că, faţă de propunerea iniţială, se prevede un termen de tranziţie de 15 ani, faţă de 10 ani cât fusese în primul proiect. Premierul a mai spus că vor cere CSM […]
Discuția despre revocarea lui Ludovic Orban readuce în prim-plan o temă veche: până unde poate merge un președinte în jocul politic fără să iasă din limitele Constituției? În cazul lui Nicușor Dan, întrebarea dacă vrea să devină un „președinte-jucător" nu mai este doar o etichetă polemică, ci un test de sistem. Ce permite […]
Personalități publice cer Comisiei Europene măsuri mai dure împotriva violenței domestice și incriminarea feminicidului
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a transmis o scrisoarea deschisă către comisarul european pentru Democraţie, Justiţie, Stat de drept şi Protecţia consumatorilor, Michael McGrath, şi comisarul european pentru Pregătire, Gestionarea situaţiilor de criză şi Egalitate, Hajda Lahbib, pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Firea propune extinderea protecţiei pentru victimele violenţei domestice, incriminarea feminicidului şi asigurarea unor […]
Pompierii constănțeni au intervenit, marți seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la instalația de încărcare a navelor în Dana 80, terminal Comvex, Portului Constanța. Incendiul se manifesta la instalația electrică a macaralei folosite la transbordare pe navă. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită. Citește mai mult AICI.
DOCUMENT Proiect de lege pentru protecția proprietarilor afectați de dezastre. Cum vor fi despăgubiți oamenii
După explozia care a avut loc la blocul din Rahova, în urma căreia au murit trei persoane, trei deputați PSD, Natalia Intotero, Ilie Toma și Adrian Câciu, au depus la Camera Deputaților un proiect de lege care protejează dreptul de proprietate al persoanelor afectate de dezastre precum explozii, cutremure sau alte tragedii care nu pot […]
UE introduce reguli mai stricte pentru publicitatea politică. Cum se aplică în România și cine face monitorizarea
Uniunea Europeană a introdus reguli noi privind publicitatea politică, cu scopul de a limita influențele nedemocratice asupra votanților și de a crește transparența în campaniile electorale. Noile norme, aplicabile și în România – inclusiv în actuala campanie pentru Primăria Capitalei – au stârnit însă critici atât din partea marilor platforme tehnologice, cât și din partea […]
Lovitură pentru comenzile online românești: Parlamentul a votat taxa fixă pentru coletele sub 150 euro din afara UE
Parlamentul României a adoptat marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Măsura, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, a fost amânată de la termenul inițial de 1 noiembrie 2025 și va fi transmisă […]
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu spune că în coaliţie nu au fost discuţii legate de măriri de TVA, el arătând că s-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil iar instituţiile abilitate, Consiliul Concurenţei şi ANAF pot să vadă de ce este această creştere. „Aceste discuţii n-au fost în coaliţie, legate de măriri de […]
CFR Călători prezintă stadiul proiectului privind modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, 20 de locomotive diesel-hidraulice de manevră, convertite în locomotive electrice cu acumulatori şi 139 de vagoane de călători. Din total, 24 de locomotive au fost livrate până în prezent, iar până la sfârşitul anului 2025 numărul va ajunge […]
LIVE VIDEO A început Forumul UE pentru Democrație Parlamentară. Invitat special, laureata Nobel María Ressa
Forumul UE pentru Democrația Parlamentară și-a deschis lucrările astăzi, la ora 12 ora României, evenimentul fiind transmis live. La dezbatere vor participa, alături de parlamentari naționali și europarlamentari, reprezentanți ai societății civile, organizații de tineret și experți, precum și reprezentanți ai altor instituții europene. Discursul principal va fi susținut de María Ressa, jurnalistă și laureată […]
Surse: Acord în Coaliție privind pensiile magistraților. 70% din ultimul salariu și perioada de tranziție de 15 ani
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pe legea privind eliminarea pensiilor speciale ale magistraților, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Pensia va avea un cuantum de 70% din ultimul salariu, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani, potrivit surselor citate de Antena 3. Astfel, legea va prevedea 70% din […]
Camera Reprezentanților aprobă publicarea dosarului Epstein, în ciuda presiunilor inițiale ale lui Donald Trump
Camera americană a Reprezentanților a votat cu o majoritate covârșitoare publicarea dosarului întocmit de autorități în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein. Decizia a fost adoptată în ciuda presiunilor exercitate inițial de președintele Donald Trump asupra propriilor aliați republicani pentru a amâna votul, relatează AFP. În urma unor dezertări în tabăra sa, Trump și-a schimbat poziția […]
Ciolacu, atacuri în serie la Bolojan. Fostul premier amenință că va vota o
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a criticat dur pe succesorul său în funcția de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan, despre care a spus că pozează în „salvatorul omenirii”, însă nu vine cu măsuri de relansare economică. În lipsa acestor măsuri, Ciolacu a spus, la România TV, că va vota o eventuală moțiune de cenzură, subiect despre […] Articolul Ciolacu, atacuri în serie la Bolojan. Fostul premier amenință că va vota o moțiune de cenzură apare prima dată în PS News.
Ce pregăteau parlamentarii PNL pentru ascunderea informațiilor publice. Legea a fost retrasă # PSNews.ro
Un grup de șapte deputați PNL a depus la Senat un proiect de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, care le-ar permite instituțiilor să ascundă mai ușor informații incomode în spatele noțiunii de „informație cu regim special”. Inițiativa introducea o nouă categorie de informații exceptate de la accesul […] Articolul Ce pregăteau parlamentarii PNL pentru ascunderea informațiilor publice. Legea a fost retrasă apare prima dată în PS News.
Directorul Google avertizează asupra limitelor IA: Nu trebuie să avem încredere oarbă în aceste instrumente # PSNews.ro
Sundar Pichai, directorul general al Alphabet, compania mamă a Google, a atras atenția că oamenii nu ar trebui să aibă „încredere oarbă” în instrumentele de inteligență artificială, deoarece acestea pot produce informații greșite sau chiar inventate. Într-un interviu acordat marți postului BBC, șeful companiei-mamă a Google a subliniat că modelele IA sunt „predispuse la erori” […] Articolul Directorul Google avertizează asupra limitelor IA: Nu trebuie să avem încredere oarbă în aceste instrumente apare prima dată în PS News.
O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane militare au fost ridicate. Precizările Apărării # PSNews.ro
Ministerul Apărării anunţă, miercuri dimineaţă, că Forţele Aeriene au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Aceasta a pătruns pentru aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Ulterior, drona a dispărut, pentru a apărea intermitent pe radare pentru 12 minute. Au fost trimise mesaje RO-Alert în nordul judeţelor […] Articolul O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane militare au fost ridicate. Precizările Apărării apare prima dată în PS News.
Alegeri București: Candidatura lui Dan Cristian Popescu a fost respinsă. BEM a anunțat lista finală # PSNews.ro
Pentru alegerile parțiale de la Primăria Municipiului București au fost depuse în total 21 de candidaturi, dintre care 18 au fost admise și trei au fost respinse, printre care și cea a lui Dan Cristian Popescu. Luni s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru scrutinul din 7 decembrie, iar marți Biroul Electoral a analizat […] Articolul Alegeri București: Candidatura lui Dan Cristian Popescu a fost respinsă. BEM a anunțat lista finală apare prima dată în PS News.
Președintele Nicușor Dan a decis revocarea lui Ludovic Orban la doar o lună de la numire, declanșând un val de speculații provind motivele acestui gest. „Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, a transmis Administrația Prezidențială. Gestul, prezentat oficial drept o decizie comună, ridică întrebări privind […] Articolul Nicușor Dan își revocă, după o lună, consilierul. Ce se ascunde în spatele gestului său apare prima dată în PS News.
VIDEO Alegeri pentru Primăria Capitalei. Remus Pricopie arată principalul dezavantaj al lui Ciucu – cine profită # PSNews.ro
Marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a oferit o analiză politică amplă privind candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei, precum și dinamica electorală a dreptei, subliniind riscurile fragmentării votului înaintea alegerilor. În intervenția sa, Pricopie l-a plasat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, în categoria „oamenilor politici ponderați”, precizând că acesta comunică […] Articolul VIDEO Alegeri pentru Primăria Capitalei. Remus Pricopie arată principalul dezavantaj al lui Ciucu – cine profită apare prima dată în PS News.
Cupa Mondială 2026- Care sunt cei patru adversari ai Echipei Naționale a României în play-off # PSNews.ro
În urma meciurilor disputate marți seara, s-a stabilit componența barajului european pentru Cupa Mondială de fotbal 2026. Echipa națională a României se află în urna a 4-a valorică, ceea ce le indică tricolorilor un traseu extrem de dificil pentru calificarea la turneul final. Printre adversarii posibili ai României se numără echipe puternice precum Italia, Danemarca, […] Articolul Cupa Mondială 2026- Care sunt cei patru adversari ai Echipei Naționale a României în play-off apare prima dată în PS News.
Dîncu: Legislații, standarde diverse, control politic – obstacole privind un serviciu de informații al Uniunii Europene # PSNews.ro
Discuțiile recente privind crearea unui serviciu de informații în cadrul Comisiei Europene vizează integrarea informațiilor naționale pentru a sprijini procesul decizional, dar demersul este într-o fază preliminară, fără o arhitectură instituțională clară, a scris Vasile Dîncu, pe pagina sa de facebook. Acesta a explicat faptul că proiectul european întâmpină rezistență semnificativă, deoarece statele tratează informația […] Articolul Dîncu: Legislații, standarde diverse, control politic – obstacole privind un serviciu de informații al Uniunii Europene apare prima dată în PS News.
Săptămâna viitoare, emisiunea „Puterea Știrilor” se va transmite din Parlamentul European de la Strasbourg, în cadrul unei serii de ediții speciale dedicate actualității europene. Realizatoarea Marinela Angheluș va aduce telespectatorilor interviuri exclusive, reacții în timp real și analize din culisele instituțiilor europene, alături de invitați importanți – europarlamentari, oficiali și experți în afaceri europene. Nu […] Articolul „Puterea Știrilor”, ediții speciale de la Strasbourg apare prima dată în PS News.
Eugen Teodorovici vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Eugen Teodorovici este invitat, miercuri, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Eugen Teodorovici vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
Creșterea încrederii și utilizării prin comunicare empatică, bazată pe beneficii personale. Transparența ca Instrument de Persuasiune Pentru a realiza obiectivul de inversare a percepției, trebuie să adresăm direct reținerile pe care publicul țintă le are față de transportul public. Transparența și comunicarea bazată pe fapte sunt vitale pentru creșterea încrederii și utilizării. Iată răspunsurile […] Articolul Cele 5 mari obiecții la utilizarea STB: Răspundem cu date și fapte apare prima dată în PS News.
Senatorul PNL Monica Anisie, fost ministru al Educaţiei, a anunţat, în cadrul Congresului Naţional pentru Îmbătrânire Activă, că va înainta o iniţiativă legislativă prin care 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, să fie declarată zi liberă “pentru a-i cinsti pe părinţii şi bunicii noştri”. Iniţiativa a venit la îndemnul Alexandrei Dobre, preşedintele Institutului Naţional […] Articolul Încă o zi liberă pentru români. Propunerea senatorul PNL Monica Anisie apare prima dată în PS News.
Tensiuni în Coaliție privind tăierea salariilor din administrația centrală. Abordarea cu care Grindeanu nu e de acord # PSNews.ro
Coaliția continuă dezbaterile tensionate privind noile reduceri din administrația centrală. Potrivit informațiilor Digi24, se discută despre o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal – salarii și sporuri – în ministerele de Interne, Apărare și Educație. În cazul Educației, însă, sistemul a trecut deja printr-o ajustare de 6% în pachetul 1, astfel că acum discuțiile […] Articolul Tensiuni în Coaliție privind tăierea salariilor din administrația centrală. Abordarea cu care Grindeanu nu e de acord apare prima dată în PS News.
VIDEO Remus Pricopie: Bucureștiul se află în fața unui scrutin complicat, marcat de incertitudini și tensiuni # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei au intrat în linie dreaptă, iar competiția electorală se conturează ca fiind una dintre cele mai strânse din ultimii ani. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, invitat la Puterea Știrilor, avertizează că Bucureștiul se află în fața unui scrutin „complicat”, marcat de incertitudini, tensiuni între partidele aflate la guvernare și o competiție tot […] Articolul VIDEO Remus Pricopie: Bucureștiul se află în fața unui scrutin complicat, marcat de incertitudini și tensiuni apare prima dată în PS News.
Corpul de Control al MAI, la Prefectura Bucureşti pentru verificări privind chiria. Precizările lui Andrei Nistor # PSNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi, că a fost trimis la sediul instituţiei Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de chirie. Acesta a fost semnat cu RA-APPS pentru suma de 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, dar facturile primite au depăşit de fiecare dată 140.000 de lei. Apoi s-au […] Articolul Corpul de Control al MAI, la Prefectura Bucureşti pentru verificări privind chiria. Precizările lui Andrei Nistor apare prima dată în PS News.
Orban: Nu aveam cum să nu critic PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României în sac de box # PSNews.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, despre declaraţiile pe care le-a făcut când a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare şi nu avea cum să nu critice PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, Ilie Bolojan […] Articolul Orban: Nu aveam cum să nu critic PSD, pentru faptul că l-au transformat pe premierul României în sac de box apare prima dată în PS News.
VIDEO Ministrul Muncii: Guvernul pregătește un mecanism nou de sprijin permanent pentru facturile la energie # PSNews.ro
Invitat în studioul „Puterea Știrilor”, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat stadiul actual al programelor de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și a subliniat că statul dispune de fondurile necesare pentru acoperirea acestor ajutoare până la termenele stabilite. Oficialul a anunțat, totodată, că Guvernul pregătește un nou mecanism permanent de sprijin pentru facturile la energie, realizat […] Articolul VIDEO Ministrul Muncii: Guvernul pregătește un mecanism nou de sprijin permanent pentru facturile la energie apare prima dată în PS News.
VIDEO Se implică Nicuşor Dan în campania pentru Bucureşti? Remus Pricopie: Ne-a spus ce favorit are # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a analizat, marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, modul în care președintele Nicușor Dan se raportează la rolul de șef al statului, în contextul discuțiilor privind statutul de „președinte jucător”. Pricopie a explicat că adevărata forță a unui președinte nu stă în intervenții politice agresive, ci în capacitatea de a se abține […] Articolul VIDEO Se implică Nicuşor Dan în campania pentru Bucureşti? Remus Pricopie: Ne-a spus ce favorit are apare prima dată în PS News.
Record negativ în SUA – Prețurile la alimente au atins cel mai ridicat nivel din istorie. Ce s-a scumpit cel mai mult # PSNews.ro
Prețurile la alimente în Statele Unite au urcat la cel mai ridicat nivel din istorie, punând o presiune tot mai mare pe bugetele familiilor. O familie compusă din patru membri cheltuiește în prezent, în medie, 1.030 de dolari pe lună doar pentru mâncare, cu 280 de dolari mai mult decât în 2017, când costurile se […] Articolul Record negativ în SUA – Prețurile la alimente au atins cel mai ridicat nivel din istorie. Ce s-a scumpit cel mai mult apare prima dată în PS News.
Educația și Armata cer exceptarea de la reducerea salariilor cu 10%. Au avut loc și primele proteste față de măsură # PSNews.ro
Guvernul merge înainte cu planul de reducere a cheltuielilor bugetare. Și se pregătește să-și asume răspunderea în parlament pentru măsurile care vizează administrația locală și centrală, inclusiv tăierea cu 10% a anvelopei salariale. Coaliția a ajuns la un acord de principiu în acest sens, care poate însemna concedieri sau reduceri de salarii. Primele proteste au […] Articolul Educația și Armata cer exceptarea de la reducerea salariilor cu 10%. Au avut loc și primele proteste față de măsură apare prima dată în PS News.
Ionuț Moşteanu: Nu putem tăia salarii de la apărare, când cad drone în fiecare săptămână # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare, menţionând că înţelegerea din coaliţie din urmă cu două săptămâni era ca acest sector să fie exceptat, iar astăzi „discuţiile au mers către ideea să se taie peste tot”. „M-am opus acestei idei […] Articolul Ionuț Moşteanu: Nu putem tăia salarii de la apărare, când cad drone în fiecare săptămână apare prima dată în PS News.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează marţi că a publicat Registrul secţiilor de votare pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Potrivit AEP, acesta conţine delimitarea, numerotarea şi sediile secţiilor organizate cu ocazia alegerilor locale parţiale, actualizate la data de 17 noiembrie. Lista secţiilor de votare este publicată pe site-ul www.roaep.ro, la secţiunea Management Electoral/Geografie electorală/Registrul […] Articolul LocaleParțiale2025/ AEP: A fost publicat Registrul secțiilor de votare apare prima dată în PS News.
Hidroelectrica reia deversările controlate pentru golirea Lacului Vidraru. Revin și conspirațiile românilor? # PSNews.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că miercuri, între orele 07:00 – 16:00, vor fi reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare. Precedenta etapă de golire a stârnit un adevărat val de reacții conspiraționiste pe internet. […] Articolul Hidroelectrica reia deversările controlate pentru golirea Lacului Vidraru. Revin și conspirațiile românilor? apare prima dată în PS News.
Ludovic Orban, primele explicații după plecarea din echipa de consilieri a lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Ludovic Orban a explicat, marți, de ce l-a eliberat Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. El nu are să își reproșeze nimic în relația cu președintele României și nu îi poarcă pică acestuia. Liderul partidului Forța Dreptei a precizat că motivul ar fi fost că a făcut o declarație în care a spus că […] Articolul Ludovic Orban, primele explicații după plecarea din echipa de consilieri a lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
Explozia din Rahova. Primăria Capitalei: Procedura de acordare a banilor pentru chirii este pe deplin operațională # PSNews.ro
Primăria Bucureşti transmite, marţi, că procedura de acordare a fondurilor destinate plăţii chiriilor familiilor afectate de explozia din cartierul Rahova este pe deplin operaţională, iar angajaţii instituţiei continuă să gestioneze cu celeritate toate procedurile necesare. ”Primăria Municipiului Bucureşti dă asigurări tuturor persoanelor afectate de explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, în imobilul din […] Articolul Explozia din Rahova. Primăria Capitalei: Procedura de acordare a banilor pentru chirii este pe deplin operațională apare prima dată în PS News.
VIDEO Manole, critici la adresa administrațiilor locale și avertismente pentru candidații la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Invitat din nou în studioul Puterea Știrilor, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat rațiunile din spatele sprijinului financiar destinat mamelor cu trei copii și a avertizat că măsurile guvernamentale nu își pot atinge scopul dacă nu sunt dublate de investiții reale în servicii publice, în special în educația timpurie. Referindu-se la stimulentul de 2.250 […] Articolul VIDEO Manole, critici la adresa administrațiilor locale și avertismente pentru candidații la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
Vine cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori # PSNews.ro
Vremea se schimbă radical în următoarele ore, după ce meteorologii au actualizat alertele de vreme rea. Un val de frig și precipitații va traversa România, iar în zonele montane, în Transilvania și în Moldova sunt așteptate ninsori consistente. Într-un mare oraș din țară a început deja să ningă, iar temperaturile vor coborî chiar și cu […] Articolul Vine cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori apare prima dată în PS News.
Trei orașe din România, în topul celor mai sigure din lume. Unele sunt chiar peste Tokyo și Praga # PSNews.ro
Trei municipii din România se află între cele mai sigure orașe de pe planetă, conform clasamentului „Safest Cities in the World 2024”. Cel mai bine clasat oraș românesc se situează pe locul 19, cu un scor de 94,36 puncte, depășind metropole renumite pentru ordine și disciplină, precum Zurich, Tokyo sau Praga. Cluj-Napoca se află pe […] Articolul Trei orașe din România, în topul celor mai sigure din lume. Unele sunt chiar peste Tokyo și Praga apare prima dată în PS News.
