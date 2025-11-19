Absența durerii în boli pulmonare
Ziarul Lumina, 19 noiembrie 2025 20:20
Plămânii nu au receptori de durere, ci doar pentru reflexe, precum tusea sau iritația, inflamațiile sau leziunile din interiorul plămânului, motiv pentru care, în cazul unor afecțiuni grave, cum ar fi
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
20:50
Ministerul Afacerilor Interne anunță schimbări radicale în monitorizarea traficului rutier, în funcționarea sistemului de dispecerat al MAI, în conceptul de pază al Jandarmeriei și în protecţia victimelor
20:50
Din cauza inflaţiei, cel mai rău este să ţineţi banii economisiți la saltea, pentru că fie se depreciază, fie pot fi un pericol la siguranţa proprie, le-a transmis, marţi, pensionarilor consultantul fiscal
Acum 15 minute
20:40
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz au fost desemnați de către membrii Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) drept propunerile pe
20:40
Academia Română și Institutul de Sociologie organizează, în 20 noiembrie 2025, în Aula Academiei, sesiunea omagială „Centenar Paul H. Stahl. 1925-2025”, eveniment care marchează un secol de la nașterea
20:40
În Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, în 2023, potrivit datelor Eurostat. Statistica europeană arată că, la nivel regional, din totalul de 234 de
Acum 30 minute
20:30
Mai mult de 90% dintre copiii din mediul rural au probleme cu cariile dentare, atrage atenția o organizație nonprofit care derulează o campanie de consultații și tratamente stomatologice gratuite în comunități cu
20:30
O descoperire neașteptată a cercetătorilor de la Universitatea din Stanford, California, ar putea explica de ce incidența cazurilor de cancer la vârste foarte înaintate este mai mică: studiile de laborator arată
Acum o oră
20:20
Plămânii nu au receptori de durere, ci doar pentru reflexe, precum tusea sau iritația, inflamațiile sau leziunile din interiorul plămânului, motiv pentru care, în cazul unor afecțiuni grave, cum ar fi
20:10
Institutul Robert Koch din Germania a anunțat recent că varianta sălbatică a virusului poliomielitei a fost detectată în apele uzate dintr-o regiune din Germania, după mai mult de 30 de ani de la ultimul caz de in
Acum 2 ore
19:50
Sănătatea generației tinere arată o evoluție îngrijorătoare, în ultimele două decenii, perioadă în care s-a dublat numărul cazurilor de hipertensiune în rândul copiilor și adolescenților, o consecință
19:40
Cunoașterea istoriei Bisericii Ortodoxe din spațiul românesc reprezintă un domeniu în care cercetarea științifică este departe de a fi exhaustivă, iată de ce un meritoriu demers și, totodată, un pas spre
19:40
Expansiunea mediului digital a remodelat profund modul în care comunicăm, interacționăm și ne definim ca persoane. Prof. univ. dr. emerit Constantin Cucoș, de la Facultatea de Psihologie și Științele
19:40
Parohia Mustăţeşti (categoria a III-a), com. Valea Iaşului, judeţul Argeș, organizează în data de 21 decembrie 2025 licitaţie pentru atribuirea execuţiei lucrărilor de pictură murală, tehnica frescă, la Biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Mina”, având o suprafaţă de aproximativ 400 mp. Pictorii autorizaţi pot transmite ofertele de execuţie, însoţite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: parohiaortodoxamustatesti@yahoo.com, sau pe adresa poştală: sat Mustăţești, com. Valea Iaşului, jud. Argeş, cod poştal 117801. Detalii se pot obţine de la pr. paroh Constantin Gorunsecu, tel.: 0723.723.794.
19:30
Încă de la naștere, micuțul Alexandru Nicolae Chirițoiu a fost diagnosticat cu hipoplazie cord stâng (o malformație cardiacă congenitală rară, în care ventriculul stâng al inimii nu este dezvoltat). În
19:30
Trecând peste apologia cu totul nefondată a lui Nestorie, Sfântul Chiril al Alexandriei a reuşit să obţină acordul unanim al Părinţilor pentru întrunirea celui de al III-lea Sinod Ecumenic, la Efes (431).
19:20
În urmă cu aproape 1.300 de ani, într-o zi de iulie, valurile tulburate ale Mării Egee erau străpunse de o corabie plecată din Constantinopol. Nu erau numeroase asemenea călătorii, dar cele mai multe se
Acum 6 ore
15:30
Tomos Patriarhal și Sinodal privind așezarea în ceata Sfinților a celor patru cuvioși români care s-au nevoit în Sfântul Munte Athos # Ziarul Lumina
Tomos patriarhal și sinodal privind așezarea în ceata Sfinților a Cuvioșilor care s‑au nevoit în Sfântul Munte Athos, a ieromonahului Nifon, numit Ionescu, proto‑dicheul Schitului Lavriot al Cinstitului
15:10
Delegația Patriarhiei Române care participă la sărbătoarea Aflării moaștelor Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu a ajuns marți, 18 noiembrie, în Sfântul Munte Athos. Momentul a fost unul de o însemnătate
Acum 8 ore
13:30
Biserica ortodoxă românească „Sfânta Eugenia” din Lyon, Franța, a fost resfințită sâmbătă, 15 noiembrie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și
13:10
La cinci ani după realizarea Unirii Principatelor, la 17 noiembrie 1864, prin decret domnesc semnat de Alexandru Ioan Cuza, a fost înfiinţată Eparhia Dunării de Jos. La 161 de ani de la acest măreţ moment, în
13:10
Amfiteatrul „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit marți, 18 noiembrie, conferința „Măreția omului”, din cadrul Simpozionului
Acum 12 ore
12:50
La Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea a avut loc marți, 18 noiembrie, lansarea Îndrumătorului pastoral al Episcopiei Tulcii pe anul 2025, ajuns la al 17‑lea an de la apariție.Noul volum
12:50
Conferință despre inteligența artificială la Universitatea Politehnica din București # Ziarul Lumina
La Centrul PRECIS de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București a avut loc marți, 18 noiembrie, conferința „Autenticitate în era inteligenței artificiale”,
11:10
În Duminica a 25‑a după Rusalii (a Samarineanului milostiv), 16 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
11:10
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 16 noiembrie, în biserica Parohiei Gepiș, Protopopiatul Tinca, prilej cu care a sfințit pictura sfântului lăcaș,
11:10
La Mănăstirea Crișan a avut loc vineri, 14 noiembrie, Sinaxa stareților și starețelor de la mănăstirile și schiturile din Episcopia Devei și Hunedoarei, în prezența Preasfințitului Părinte Nestor,
10:40
Odor de mare preț oferit în dar bisericii din satul natal al Sfântului Visarion de la Lainici # Ziarul Lumina
Duminică, 16 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei „Sfinții
10:30
În această dimineață, la Centrul de Evenimente AGORA, a avut loc conferința preoțească pentru clericii din protopopiatele Iași I, II și III. La Sfânta Liturghie, precum și la discuțiile din cadrul
10:30
Joi, 13 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, Seminarul Teologic din Huși și‑a cinstit ocrotitorul.Manifestările dedicate Zilei Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din
Acum 24 ore
23:30
Suntem în prima săptămână a Postului Crăciunului şi evident că ai noştri creştini se întreabă cum trebuie să postească. În primul rând, postul nu se referă doar la partea alimentară, ci mai ales la cea
23:30
În tradiția Părinților pustiei, discernământul (diakrisis) ocupă un loc central, fiind considerat temelia întregii vieți duhovnicești. Patericul egiptean, prin caracterul său nesistematizabil, arată
23:30
Aprofundarea în timp, dincolo de secolul XX, a cercetării rădăcinilor fenomenului Rugului Aprins va putea stărui asupra pasiunii pentru literatura română veche. Mitropolitul Tit Simedrea, Părintele Daniil Sandu
23:30
Sfântul Vasile cel Mare, Regulile mici, Î. 7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1989), vol. 18, p. 319„Întrebarea 7: Care este judecata acelora care nu pedepsesc pe cei care greşesc? Răspuns:
23:20
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, fariseilor! Că dați zeciuială din izmă și din untariță și din toate legumele și lăsați la o parte dreptatea și iubirea de Dumnezeu; pe
23:20
Prorocul Avdie este amintit în Sfânta Scriptură, scrierea sa fiind cea mai scurtă din tot Vechiul Testament, aflată între cartea prorocului Ioil şi a prorocului Iona. Aceasta conţine 21 de versete şi se numeşte Vedenia lui Avdie. A trăit cu 600 de ani înainte de Hristos, iar cartea sa a fost scrisă în urma năvălirii unei puteri străine asupra Ierusalimului. Edomiţii, care erau fraţii evreilor, s-au unit cu duşmanii şi au luat parte la pustiirea lui Israel. Astfel, prorocul Avdie le vesteşte idumeilor pedeapsa pe care o vor primi de la Dumnezeu. „Cei din Negheb (Miazăzi) vor cuprinde muntele lui Isav, iar cei din câmpie, ţara Filistenilor; ei vor lua în stăpânire ţinutul lui Efraim şi al Samariei, şi Veniamin va stăpâni Galaadul. Şi cei robiţi din această oştire, fiii lui Israel, vor lua în stăpânire Canaanul până la Sarepta, şi cei robiţi din Ierusalim care sunt la Sefarad vor stăpâni cetăţile de la miazăzi. Şi biruitori se vor sui în muntele Sionului ca să judece muntele lui Isav; iar împărăţia a Domnului va fi!” (Avdie 1, 19-21). Cartea sa este un strigăt către dreptatea Domnului.
23:20
Fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Iisus, ca, așa cum se cuvine să umblați și să plăceți lui Dumnezeu – în care chip și umblați – așa să sporiți tot mai mult, fiindcă știți ce
23:10
Primele târguri de Crăciun deschise în weekendul trecut la Craiova şi Sibiu și cele așteptate să se inaugureze în săptămânile următoare în Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timişoara, Bucureşti, Oradea, Braşov
23:10
Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune, până la 20 noiembrie, cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei, reaminteşte Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).
23:10
Locuitorii satului Ceatalchioi, care au fost evacuați luni preventiv din cauza pericolului de explozie a unei nave ancorată în portul ucrainean Ismail, s-au putut întoarce, marţi, acasă. Potrivit
23:10
Luni s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor de candidatură la alegerile locale parţiale din 7 decembrie, iar, la București, Biroul Electoral Municipal a admis 17 candidaturi din cele 21 înregistrate pentru fu
23:00
Numărul românilor care caută locuri de muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii cinci ani, arată datele unei platforme de recrutare online. În 2022, platforma a înregistrat un număr record de
22:50
Celebrul tablou „La Blouse Roumaine” al pictorului Henri Matisse va putea fi admirat la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), fiind cea mai scumpă lucrare expusă vreodată în România, potrivit
22:50
Muzeul Național de Artă Timișoara (MNAT) va deschide publicului, din 28 noiembrie 2025, o expoziție-eveniment, intitulată „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, dedicată
22:50
Guvernul a aprobat, la începutul lunii noiembrie, atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi. Astfel, la propunerea Ministerului Dezvoltării, următoarele localităţi au devenit zone cu resurse
22:40
Inimile martirilor bat în CatedralăInimile martirilor bat în Catedrală,Afară este întuneric, lumea vrea răscoală...Sfinții și drepții mirați își trimit rugăciunile Sus,„Îmblânzește-le,
22:40
REVEDEREUite, Doamne, s-a mai aprins o lumină,s-a deschis încă o cărare spre Cer,flotile de îngeri dau lumii ocol,le-ar prii un turn de control.Uite, Doamne, adevărul răzbateoricât întuneric
22:40
Din fiecare din fiecare bloc sau casă o cărare curge,ea șerpuie pietroasă sau lină și nevăzut ajungenăvod ţesut cu inimi pe care-s adunaţiîngeri în haine negre sau albe îmbrăcaţi,cu
22:30
A apărut recent, la Editura Trinitas a Patriarhiei Române, monumentalul volum „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale” în care criticul de artă Luiza Barcan a
Ieri
19:50
În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a avut loc în seara aceasta, 18 noiembrie 2025, cea de-a patra ediție a Galei voluntarilor „Tineri în acțiune!”. În mijlocul celor
18:50
Voluntariatul „Tinerilor în acţiune” - slujire, comuniune şi mărturie frumoasă în Anul Centenar al Patriarhiei Române # Ziarul Lumina
Preacuvioși și preacucernici părinți,Distinși invitați,Dragi tineri voluntari,Anul acesta, în care am aniversat un secol de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, a fost
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.