Rezultate LOTO 6/49, joi 20 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi

18:40

Partea III - Reporterul Observator Maria Rohnean a dus filmările făcute în camera de gardă de la spitalul Marie Curie din Capitală ministrului Sănătăţii, cu tot cu doleanţele medicilor şi ale pacienţilor deopotrivă. Vestea bună ar fi că ministrul Alexandru Rogobete nu este străin de condiţiile grele, inumane uneori de lucru la camerele de gardă şi că s-a gândit deja să diferenţieze gărzile în funcţie de dificultatea intervenţiilor şi să le şi plătească diferit. În acest moment, medicul filmat în gardă la unul dintre cele mai aglomerate spitale de copii din ţară primeşte 30 de lei pe oră. Nu e de mirare că după fiecare gardă se gândeşte să îşi dea demisia. Şi mulţi medici chiar au făcut asta. Iar în locul lor nu a venit nimeni. Nu pentru că nu vor tinerii să fie medici în România, ci pentru că atunci când un loc se vacantează, ministerul nu se gândeşte că pacienţii au nevoie de acel medic acolo, în spital - blochează repede locul ca să facă economie. Şi aşa am ajuns să avem atât de puţini medici în 2025 încât leagă ture de lucru în spital şi gărzi până pică din picioare unii dintre ei. Pentru situaţia deficitului de medici şi a posturilor blocate, nu avem nici măcar promisiuni de la minister.