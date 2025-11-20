Banii stau mai bine în buzunar, dar ce-ar fi să îi pui la muncă. Este depozitul bancar modul prin care vrei să economiseşti sau vremurile noi, cer noi instrumente la care să te gândeşti?

09:45

Piaţa hotelieră din Româ­nia se uită la ţările vecine cum reuşesc să atragă pro­iecte de mare an­ver­gură şi bran­duri de lux, care încă nu au pus România pe har­ta lor. Piaţa locală însă se află într-o pe­rioadă eferves­cen­tă, iar tot mai multe gru­puri interna­ţio­nale se uită tot mai atent la oportunită­ţile de dez­voltare din Româ­nia. Marriott, unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, vrea să accelereze expan­siunea pe plan local nu doar prin adăugarea mai multor hoteluri, ci şi prin aducerea unor branduri de lux.