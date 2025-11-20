Polonia cere Belarusului să-i predea doi ucraineni suspectați de sabotajul pe calea ferată, pus pe seama serviciilor rusești
Europa Libera Moldova, 20 noiembrie 2025 13:20
Polonia a cerut vecinei sale, R. Belarus, extrădarea a doi cetățeni ucraineni acuzați de sabotajul feroviar din weekend, pe care l-ar fi efectuat în slujba Rusiei, a anunțat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia.
• • •
Acum 30 minute
13:20
Acum 2 ore
12:20
Lituania a redeschis punctele de trecere a frontierei cu Belarus, punând capăt restricțiilor impuse ca răspuns la lansările de baloane cu contrabandă din țara vecină, care au perturbat spațiul aerian al țării baltice membră în NATO și Uniunea Europeană.
Acum 24 ore
15:30
Londra către Putin: „Te vedem, știm ce urmărești. Dacă nava Yantar înaintează, suntem pregătiți” # Europa Libera Moldova
Guvernul britanic a transmis un avertisment ferm Kremlinului miercuri, după ce a anunțat că o navă militară rusă a intrat în apele teritoriale britanice și a îndreptat lasere către piloții britanici care o monitorizau.
Ieri
08:40
Zelenski merge în Turcia, într-un efort de relansare a dialogului cu Moscova # Europa Libera Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră să facă progrese în eforturile de reluare a negocierilor cu Rusia în timpul vizitei sale în Turcia, miercuri.
18 noiembrie 2025
15:10
Georgia vrea să interzică votul în străinătate. Diaspora a preferat mereu partidele pro-europene # Europa Libera Moldova
Partidul de guvernământ de la Tbilisi „Visul Georgian” intenționează să le interzică georgienilor care locuiesc peste hotare să participe la alegeri în străinătate. Anunțul l-a făcut spicherul parlamentului, Șalva Papuașvili, luni, la o conferință de presă.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Comisara pentru extindere Marta Kos: „Știți ce mic e Muntenegru? E cât Stuttgart!” # Europa Libera Moldova
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, și-a reiterat asigurările că integrarea în UE a unor țări ca Muntenegru, Albania sau Moldova nu ar fi o mare problemă pentru membrii actuali, dat fiind că aceste candidate sunt țări mici.
11:10
Israelul și Autoritatea Palestiniană salută planul de pace al lui Trump pentru Gaza, aprobat de ONU. Hamas îl critică # Europa Libera Moldova
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție în favoarea planului de pace al președintelui american Donald Trump pentru Gaza. Israelul și Autoritatea Palestiniană l-au apreciat ca un prim pas spre pace, ca și mai multe țări implicate în efortul de pace.
17 noiembrie 2025
14:30
De ani de zile se discută despre un „Schengen militar” – un spațiu în care trupele și armamentul să se poată deplasa liber în zona fără pașapoarte a blocului, la fel de ușor ca și civilii.
16 noiembrie 2025
16:10
Zelenski promite o reformă radicală a sectorului energetic pe fondul scandalului de corupție # Europa Libera Moldova
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a promis să reformeze sectorul energetic al țării, zguduit de scandaluri, în încercarea de a potoli indignarea publică generată de acuzațiile de corupție la scară largă care au vizat și un vechi prieten și fost partener de afaceri al său.
12:00
Iranul se confruntă cu cea mai gravă criză a apei din ultimele decenii, care a fost în mare parte alimentată de proasta gestionare și de seceta severă, împingând țara înspre ceea ce experții numesc „falimentul hidric”.
15 noiembrie 2025
09:50
După începutul invaziei rusești la scară largă în Ucraina, China a devenit, în mod oficial, cel mai bun prieten al Kremlinului. Cu toate acestea, unii demnitari ruși, dar mai ales serviciile secrete, continuă să se îndoiască profund de intențiile reale ale Beijingului față de Moscova.
09:10
N-ai burqa, nu te consultăm. Talibanii impun cod vestimentar în spitalele afgane # Europa Libera Moldova
Femeile din orașul Herat, din vestul Afganistanului, spun că oficialii talibani le cer să poarte la spitalul principal burqa, vestmântul islamic care acoperă tot corpul. Organizația „Medici fără Frontiere” a informat despre o scădere de 28% a internărilor în spitale ca urmare a acestei măsuri.
14 noiembrie 2025
08:50
Aproape toate sectoarele din Kiev au fost ținta unor atacuri „masive” vineri dimineață, a declarat primarul capitalei ucrainene. Explozii mari au zguduit centrul orașului și s-a raportat un deces.
13 noiembrie 2025
08:20
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj bugetar din istorie # Europa Libera Moldova
Președintele american Donald Trump a semnat miercuri legea care pune capăt celui mai lung blocaj bugetar guvernamental („shutdown”) din istoria Statelor Unite. Criza bugetară a durat 43 de zile, a paralizat Washingtonul și a lăsat sute de mii de angajați federali fără salarii.
12 noiembrie 2025
15:30
Nu doar moldovenii, ci și cehii vor să scape de Centrul Cultural rus. Moscova contra-atacă # Europa Libera Moldova
Tribunalul Orășenesc din Praga urmează să decidă dacă autoritățile cehești au procedat corect când au pus sechestru în urmă cu un an asupra clădirii Centrului Științei și Culturii ruse din capitala Cehiei, țară din NATO și Uniunea Europeană, acuzându-l că este un instrument de propagandă.
11:10
Producția globală de vin se redresează în 2025. Moldova „crește” cu 18% (OIV) # Europa Libera Moldova
Producția globală de vin a crescut ușor în 2025, dar a rămas sub medie pentru al treilea an consecutiv, deoarece podgoriile s-au confruntat cu condiții meteorologice extreme și instabile, a declarat Organizația Internațională a Viei și Vinului. Moldova se numără printre țările unde producția crește.
11 noiembrie 2025
17:10
Învinuiri grave în energetica din Ucraina, după tentative de mituire de 100 de milioane de dolari # Europa Libera Moldova
Autoritățile de la Kiev au formulat marți acuzații împotriva a șapte persoane într-o anchetă privind o presupusă schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari, în care sunt implicați înalți funcționari din domeniul energiei.
14:20
Efectul de domino Lukoil: Bulgaria mai are rezerve pe o lună, rușii ies din Irak, Kremlinul discută problema cu kazahii # Europa Libera Moldova
Un oficial de rang înalt din Bulgaria a declarat marți că țara sa mai are benzină pe o lună după ce principalul său furnizor, concernul rus Lukoil, a fost lovit de sancțiunile impuse de SUA din cauza războiului din Ucraina.
09:10
Un nou atacat rusesc în regiunea Odesa. Posibile fragmente de dronă căzute în România # Europa Libera Moldova
Autoritățile ucrainene spun că regiunea Odesa a fost supusă unui atac masiv cu drone în cursul nopții de 10-11 noiembrie, fiind lovite obiective de infrastructură. Potrivit datelor preliminare, o persoană a fost rănită de schije.
08:40
După experiența din R. Moldova, UE pregătește un „Scut al Democrației” contra ingerințelor străine și dezinformării # Europa Libera Moldova
Comisia Europeană va prezenta public săptămâna aceasta un un set de propuneri supranumite „Scutul Democrației”, care urmează să fie implementate în următorii ani pentru a proteja blocul comunitar și țările candidate la aderare de ingerințe străine și manipulare politică.
10 noiembrie 2025
15:10
Cântăreața rusă Loghinova, arestată din nou, la St. Petersburg, după două pedepse scurte cu închisoarea # Europa Libera Moldova
Poliția din Sankt Petersburg a reținut-o pe adolescenta Diana Loghinova, o muziciană de stradă care a fost deja închisă de două ori pentru perioade scurte după ce a interpretat cântece anti-Kremlin, în momentul în care ieșea din închisoare, au declarat luni mass-media de stat și susținătorii ei.
11:00
Măsuri sporite de securitate la instalațiile Lukoil din Bulgaria, de teama sabotajelor # Europa Libera Moldova
Autoritățile de la Sofia au anunțat măsuri speciale de securitate la rafinăria din Burgas a companiei rusești Lukoil, a cărei sancționare recentă de către SUA a pus Bulgaria într-o poziție dificilă, la fel ca alte țări din regiune.
09:30
Republicanii și democrații fac un pas pentru redeschiderea guvernului federal în SUA, după 40 de zile de blocaj # Europa Libera Moldova
Senatul Statelor Unite a făcut duminică seara un pas înainte pentru adoptarea unui proiect de lege care ar redeschide guvernul federal și ar pune capăt unui blocaj ajuns la 40 de zile, care a trimis în concediu forțat sute de mii de angajați federali.
8 noiembrie 2025
16:50
Ghici cine culege bumbac în Asia Centrală? Practica muncii forțate la câmp continuă, în ciuda avertismentelor internaționale # Europa Libera Moldova
Mii de profesori, lucrători din domeniul sănătății și alți funcționari publici au fost mobilizați pentru a culege bumbac în Asia Centrală, în ciuda promisiunilor oficiale de a pune capăt muncii forțate.
7 noiembrie 2025
14:00
Petrolul, Rusia și Ucraina pe agenda convorbirilor Trump-Orbán de la Casa Albă # Europa Libera Moldova
Atmosfera va fi prietenoasă când președintele american Donald Trump îl va primi pe premierul ungar Viktor Orbán la Casa Albă pe 7 noiembrie, dar pe lângă chimia personală puternică dintre cei doi, vor fi și multe probleme de discutat la masa lor de prânz.
13:40
Rușii nu vor mai primi vize cu multiple intrări în Europa (Comisia Europeană) # Europa Libera Moldova
Comisia Europeană a decis, după luni întregi de consultări cu țările membre în Uniunea Europeană, să facă aproape imposibilă obținerea de către cetățenii ruși a vizelor Schengen cu intrări multiple, care permit șederea în Europa maximum 90 de zile la rând într-o perioadă de 180 de zile.
6 noiembrie 2025
15:00
Angelina Jolie la Herson: „Solidaritatea între civilii ucraineni e copleșitoare” # Europa Libera Moldova
Actrița americană Angelina Jolie a vizitat unul dintre cele mai periculoase orașe din prima linie a frontului din Ucraina și o regiune învecinată, întâlnindu-se cu personalul medical, voluntarii și civilii care trăiesc sub atacurile constante ale trupelor ruse.
08:40
Ucraina a lovit cu drone Volgogradul. Un om a murit, 13 aeroporturi rusești au fost închise # Europa Libera Moldova
Un atac masiv cu drone în regiunea Volgograd din sudul Rusiei a provocat moartea unui om și un incendiu într-o zonă industrială, a declarat joi guvernatorul regiunii. A fost lovit un bloc cu 24 de etaje, a mai afirmat Andrei Bocearov pe Telegram.
5 noiembrie 2025
12:40
UE vrea legături de tren mai rapide în Europa: de la București la Budapesta, în numai șase ore # Europa Libera Moldova
Comisia Europeană a publicat miercuri un plan de accelerare a legăturilor feroviare în Europa. Un singur exemplu, relevant pentru moldovenii care merg spre Occident prin România: drumul cu trenul de la București la Budapesta ar trebui să dureze prin 2030 șase ore și un sfert, în loc de... 15, acum!
1 noiembrie 2025
16:50
Regina Maria a României s-a născut la 29 octombrie 1875, în Anglia, la palatul Eastwell Park, Ashford/Kent. Era prințesă britanică, nepoata în linie directă a Reginei Victoria. Regina Maria a rămas în memoria colectivă drept regina Unirii din 1918, alături de Regele Ferdinand.
23 octombrie 2025
13:10
SUA și UE amplifică sancțiunile împotriva companiilor ruse de petrol și gaze, în timp ce Trump anulează summitul cu Putin # Europa Libera Moldova
Western countries have ratcheted up pressure on Moscow with sanctions announcements in Washington and Brussels targeting the oil and gas sectors that are key to financing Russia's nearly 4-year long full-scale invasion of Ukraine.
