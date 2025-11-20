Ce semnificații are pentru România și Europa planul de pace al lui Trump pe Ucraina? Fostul șef al spionajului românesc și un fost consilier prezidențial explică pentru Gândul: „Este vorba despre evitarea unei catastrofe totale”/„Bucureștiului îi va fi foarte greu să mai facă pași înapoi”

15:10

Va fi o perioadă de meditație și de ușoară deconectare de la lume. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 21 noiembrie 2025. Berbec Ai făcut curățenia pe care configurațiile planetare ți-au cerut-o în ultimele săptămâni. Dacă da, astăzi ar trebui să începi să te simți mai puțin împovărat de convențiile din viața […]