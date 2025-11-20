Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află “Regele” în clasamentul The Athletic
Antena Sport, 20 noiembrie 2025 19:40
Fostul mijlocaş român Gheorghe Hagi este pe locul 82 în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile, alcătuit de The Athletic, informează TuttoMercatoWeb. În acest clasament, Gheorghe Hagi este o poziţie mai jos decât scoţianul Denis Law şi o poziţie mai sus decât englezul Dixie Dean. Gică Hagi, în top 100 al celor mai […] The post Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află “Regele” în clasamentul The Athletic appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
19:50
Atac dur asupra lui Mircea Lucescu! I s-a cerut demisia selecționerului: „La pensie te scot la 55 de ani” # Antena Sport
Mircea Lucescu a încheiat grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026 pe locul al treilea, însă tehnicianul în vârstă de 80 de ani mai are varianta barajului, după parcursul perfect din Liga Națiunilor. Turcia va fi primul adversar al tricolorilor din semifinale, iar o eventuală victorie ne-ar aduce față în față cu Slovacia sau […] The post Atac dur asupra lui Mircea Lucescu! I s-a cerut demisia selecționerului: „La pensie te scot la 55 de ani” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
19:40
Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află “Regele” în clasamentul The Athletic # Antena Sport
Fostul mijlocaş român Gheorghe Hagi este pe locul 82 în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile, alcătuit de The Athletic, informează TuttoMercatoWeb. În acest clasament, Gheorghe Hagi este o poziţie mai jos decât scoţianul Denis Law şi o poziţie mai sus decât englezul Dixie Dean. Gică Hagi, în top 100 al celor mai […] The post Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află “Regele” în clasamentul The Athletic appeared first on Antena Sport.
19:30
Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri # Antena Sport
Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate. Potrivit reporterului polonez, care colaborează cu mai multe mass-media şi are peste 60.000 de urmăritori pe X, clubul blaugrana i-ar fi cerut numărului […] The post Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri appeared first on Antena Sport.
19:30
Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei # Antena Sport
Naționala de handbal feminin a României a început cu dreptul Trofeul Carpați și a obținut o victorie clară împotriva selecționatei Portugaliei. Este ultima competiție la care fetele noastre participă, înaintea Campionatului Mondial. Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă va mai avea de înfruntat Cehia și naționala Austriei în cadrul acestui turneu, după care va urma deplasarea […] The post Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:10
România va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, iar disputa care va avea loc în luna martie a fost analizată de Alexandru Maxim, fost component al echipei naționale. Aflat în Turcia de mai bine de cinci ani, fotbalistul care îmbracă tricoul celor de la Gaziantep este destul de sceptic […] The post Alexandru Maxim, sceptic în privința duelului cu Turcia: „Va fi un infern” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:50
Un rival l-a surprins pe Max Verstappen: “Mi se pare foarte ciudat! Nu mă aşteptam să se întâmple” # Antena Sport
Max Verstappen (Red Bull), câştigătorul ultimelor patru ediţii ale Campionatului Mondial de Formula 1, s-a arătat surprins de forma slabă a lui Oscar Piastri, care a condus mult timp în clasamentul piloţilor, dar acum este depăşit de coechipierul său de la McLaren, Lando Norris, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. Au mai rămas doar trei etape […] The post Un rival l-a surprins pe Max Verstappen: “Mi se pare foarte ciudat! Nu mă aşteptam să se întâmple” appeared first on Antena Sport.
18:30
Scandal la nivel înalt în gimnastica din România după imaginile cu Sabrina Voinea şi mama sa apărute în spaţiul public # Antena Sport
Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a atacat fosta conducere, despre care susţine că a avut în posesie cu doi ani în urmă imaginile cu Sabrina Voinea şi mama sa, care au apărut în spaţiul public recent. Sabrina este abuzată verbal de mama ei, în timpul unui antrenament. Suciu susţine că aceste imagini au […] The post Scandal la nivel înalt în gimnastica din România după imaginile cu Sabrina Voinea şi mama sa apărute în spaţiul public appeared first on Antena Sport.
18:20
Naționala de fotbal a României va trebuie să învingă Turcia pentru a juca finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu vor avea parte de o deplasare infernală în luna martie. Cu peste 200 de apariții pe prima scenă a fotbalului din Turcia, Bogdan Stancu a avut o reacție surprinzătoare […] The post Bogdan Stancu a surprins, după ce s-a aflat că România va întâlni Turcia la baraj appeared first on Antena Sport.
18:00
Decizia radicală luată de Comitetul Executiv după scandalul uriaş din gimnastica românească: “Şocul e imens” # Antena Sport
Federaţia Română de Gimnastică a luat o decizie radicală după scandalul provocat de acuzaţiile grave făcute de Denisa Golgotă, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta. După ce Denisa a acuzat că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament, în ultima perioadă au apărut imagini cu Sabrina Voinea, care este abuzată verbal de […] The post Decizia radicală luată de Comitetul Executiv după scandalul uriaş din gimnastica românească: “Şocul e imens” appeared first on Antena Sport.
18:00
Miodrag Belodedici, cel mai optimist român după ce am picat cu Turcia: “Le dăm o bătaie de o să ne ţină minte” # Antena Sport
Miodrag Belodedici se numără printre românii fericiţi după tragerea la sorţi. România va juca împotriva Turciei pe 26 martie, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au ajuns în această fază graţie grupei câştigate în urmă cu un an, în Nations League. Pentru mulţi, Turcia era cel mai dificil adversar dintre cele […] The post Miodrag Belodedici, cel mai optimist român după ce am picat cu Turcia: “Le dăm o bătaie de o să ne ţină minte” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:50
Reacția presei din Kosovo, după ce s-a aflat de un posibil duel cu România pentru calificarea la CM 2026 # Antena Sport
România înfruntă Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, iar în cazul unui eventual succes, tricolorii lui Mircea Lucescu vor putea da peste Kosovo, pentru un loc la turneul final de anul viitor. Presa kosovară a reacționat după tragerea la sorți care a avut loc la Zurich și a analizat un […] The post Reacția presei din Kosovo, după ce s-a aflat de un posibil duel cu România pentru calificarea la CM 2026 appeared first on Antena Sport.
17:20
Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie sunt pe as.ro. România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026, în timp ce argentinienii susţin că Messi putea evolua pentru Spania. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie 1. Ne-am aflat adversarele România va întâlni Turcia în primul meci al […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie appeared first on Antena Sport.
17:10
Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe” # Antena Sport
Denis Drăguş este unul dintre jucătorii români din Turcia, iar atacantul României susţine că putem ajunge la World Cup 2026, chiar dacă vom avea un duel infernal cu echipa lui Montella. Dacă vom trece în deplasare de Turcia, vom juca meciul decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026 împotriva învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo. Denis […] The post Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe” appeared first on Antena Sport.
17:10
Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 # Antena Sport
România va juca în luna martie contra Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au ajuns la baraj după ce au câştigat grupa de Nations League de anul trecut, urmând să dispute în deplasare meciul care se va juca pe 26 martie. Rămâne de văzut ce stadion va alege Turcia pentru […] The post Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
17:10
Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo” # Antena Sport
Turcia va fi adversarul României din semifinalele barajului de calificare pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Disputa va avea loc în luna martie, iar la câteva zile distanță se va juca și finala care poate aduce prezența la turneul final. Denis Drăguș, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi și Deian Sorescu sunt fotbaliștii români din circuitul echipei […] The post Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo” appeared first on Antena Sport.
17:00
Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va juca împotriva Turciei în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Reacțiile au fost destul de diverse după tragerea la sorți, adversara tricolorilor având un lot impresionant de valoros. Gică Hagi a comentat rezultatul tragerii la sorți de la Zurich și a explicat care ar putea fi […] The post Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent” appeared first on Antena Sport.
16:50
România va avea o misiune infernală la barajul pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena. Tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duela cu Turcia, în deplasare, iar specialiştii le consideră favorite pe gazde. Dacă trece de Turcia, pe 26 noiembrie, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi […] The post Ce cotă are România să elimine Turcia şi să joace finala pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
16:40
Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani # Antena Sport
Turcia este viitoarea adversară a României în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Vincenzo Montella a impresionat la Campionatul European din 2024, când a ajuns până în faza sferturilor. Cu un lot evaluat la peste 400 de milioane de euro, naționala din ”Țara Semilunii” va juca acest baraj pe […] The post Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani appeared first on Antena Sport.
16:30
Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: “Vă asigur” # Antena Sport
România va juca în luna martie contra Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, competiţie care va fi transmisă în exclusivitate în Universul Antena. După ce au ajuns la baraj prin intermediul câştigării grupei de Nations League de anul trecut, tricolorii vor fi nevoiţi să joace acest meci în deplasare. În cazul […] The post Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: “Vă asigur” appeared first on Antena Sport.
16:20
Drumul către Mondial trece prin Turcia! Ianis Hagi, prima reacție după tragerea la sorți a barajului # Antena Sport
După ce a încheiat grupa de calificare la Campionatul Mondial pe locul al treilea, naționala de fotbal a României va trece printr-un baraj pentru a ajunge la turneul final de anul viitor. În urma tragerii la sorți de la Zurich, tricolorii au aflat că vor întâlni Turcia în semifinală, iar jocul va avea loc în […] The post Drumul către Mondial trece prin Turcia! Ianis Hagi, prima reacție după tragerea la sorți a barajului appeared first on Antena Sport.
16:00
Vincenzo Montella a reacţionat după ce Turcia a picat cu România la baraj! Ce a spus de Mircea Lucescu # Antena Sport
Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani), a reacţionat după ce România a picat cu naţionala sa la barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Montella le-a transmis jucătorilor săi că toţi trebuie să dea maximum pentru ca Turcia să învingă România. Tricolorii vor disputa barajul în Turcia, într-o atmosferă infernală. “Pentru a ajunge la Cupa Mondială, […] The post Vincenzo Montella a reacţionat după ce Turcia a picat cu România la baraj! Ce a spus de Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:50
Victor Piţurcă pune presiune pe Lucescu înainte de Turcia: “E momentul să-și arate adevărata valoare!” # Antena Sport
Victor Piţurcă crede că România are şansa ei cu Turcia, iar Mircea Lucescu poate să facă diferenţa, mai ales că el a fost chiar selecţioner al “Semilunei”. „De ce am avut șansă?! Pentru că Mircea Lucescu îi cunoaște foarte, foarte bine pe turci. A lucrat cu ei, a antrenat naționala, pe unii chiar i-a debutat, […] The post Victor Piţurcă pune presiune pe Lucescu înainte de Turcia: “E momentul să-și arate adevărata valoare!” appeared first on Antena Sport.
15:40
Ionuț Lupescu, tranșant după ce a văzut că România întâlnește Turcia la baraj: “Orice meci are istoria lui” # Antena Sport
Ionuț Lupescu a oferit o reacție imediată după ce a văzut că România o va înfrunta pe Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Prezent la o reunire alături de mai mulți foști colegi de la Dinamo, fostul mare mijlocaș român a transmis un mesaj clar: “tricolorii” lui Mircea Lucescu trebuie să fie pregătiți să […] The post Ionuț Lupescu, tranșant după ce a văzut că România întâlnește Turcia la baraj: “Orice meci are istoria lui” appeared first on Antena Sport.
15:30
Marius Şumudică este un cunoscător fin al fotbalului din Turcia, mai ales că a antrenat multe echipe din campionatul “Semilunei”. El spune că urmează să întâlnim o generaţie de fotbalişti care cunoaşte o formă bună. „Eu simțeam că vom juca cu Turcia. E o echipă care trăiește o generație în schimbare, cu jucători tineri, care […] The post Marius Şumudică a numit jucătorii Turciei de care să ne temem: “Foarte talentaţi” appeared first on Antena Sport.
15:20
Reacția turcilor după ce au aflat că vor întâlni România la barajul de Cupa Mondială. “Tricolorul” remarcat # Antena Sport
România a aflat că o va întâlni pe Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, iar reacția presei din “țara semilunii” nu a întârziat să apară. Jurnaliștii din țara aflată pe două continente au făcut o scurtă descriere a pacursului naționalei lui Mircea Lucescu, au comis o gafă în articolul redactat și au remarcat un […] The post Reacția turcilor după ce au aflat că vor întâlni România la barajul de Cupa Mondială. “Tricolorul” remarcat appeared first on Antena Sport.
15:20
“E rău” Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori # Antena Sport
Gică Popescu (58 de ani) e de părere că tragerea la sorţi pentru barajul pentru World Cup 2026 a fost una care nu ne-a avantajat deloc. Gică Popescu e de părere că Turcia va fi un adversar infernal. Componentul Generaţiei de Aur le-a transmis tricolorilor că trebuie să fie pregătiţi pentru o atmosferă infernală la […] The post “E rău” Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori appeared first on Antena Sport.
15:20
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 # Antena Sport
România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după tragerea la sorţi. Dacă vom trece de turci, vom evolua în deplasare cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. “Ca antrenor, am jucat de multe ori impotriva Turciei, înainte să antrenez […] The post Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
15:10
Cine este Turcia, adversara României din seminfinalele barajului pentru CM 2026. Întâlnim un lot cotat la 432 milioane euro # Antena Sport
Turcia a ieşit în cale României pentru meciul de baraj. Un adversar redutabil pentru “tricolori”, naţionala va avea de întâlnit un lot care, potrivit transfermarkt, se ridică la 432 de milioane de euro. Echipa naţională a Turciei cuprinde vedete cotate la sume enorme de transfer şi care joacă la echipe de top din întreaga Europă. […] The post Cine este Turcia, adversara României din seminfinalele barajului pentru CM 2026. Întâlnim un lot cotat la 432 milioane euro appeared first on Antena Sport.
15:00
Prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026: “Va fi foarte greu” # Antena Sport
Bogdan Stelea a analizat tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. “Va fi foarte greu cu Turcia”, a spus fostul portar al Generaţiei de Aur. Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Semifinala va avea […] The post Prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026: “Va fi foarte greu” appeared first on Antena Sport.
15:00
“Avem un as în mânecă?” Răducioiu l-a numit pe Ianis Hagi după ce am picat cu Turcia: “Credeţi că ei nu se tem?” # Antena Sport
Întrebat dacă avem un as în mânecă la barajul cu Turcia, având în vedere că Mircea Lucescu a fost selecţionerul acestei ţări, Florin Răducioiu a răspuns că, în aparenţă, da. Răducioiu a numit atuurile echipei naţionale în duelul cu Turcia, bazându-se pe Ianis Hagi, Dennis Man şi Valentin Mihăilă. Florin Răducioiu, după ce am picat […] The post “Avem un as în mânecă?” Răducioiu l-a numit pe Ianis Hagi după ce am picat cu Turcia: “Credeţi că ei nu se tem?” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:40
România luptă pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, LIVE în AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie) # Antena Sport
Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 se va desfăşura în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie. Competiţia cu un format inedit va avea loc la Chengdu şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. România se află printre cele 16 echipe prezente în China, la turneul pe echipe, şi se va lupta pentru supremaţie cu forţele tenisului […] The post România luptă pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, LIVE în AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie) appeared first on Antena Sport.
13:30
Oklahoma City Thunder rămâne invincibilă pe teren propriu. Campioana en-titre, victorie cu Sacramento Kings # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, şi-a trecut în cont a şaptea victorie în tot atâtea meciuri pe propriul teren în acest sezon, după ce a trecut cu 113-99 de Sacramento Kings, miercuri seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP. Deţinătorul trofeului MVP al sezonului regular, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, a […] The post Oklahoma City Thunder rămâne invincibilă pe teren propriu. Campioana en-titre, victorie cu Sacramento Kings appeared first on Antena Sport.
13:20
Investiţia de suflet a lui Mihai Neşu. Ce construcţie a ridicat cu 7 milioane de euro # Antena Sport
Drama prin care a trecut Mihai Neşu a marcat mulţi români. În urmă cu 14 ani, Neşu a cunoscut o dramă de proporţii. Accidentat la un antrenament, el a rămas în fotoliu rulant. Din depresie şi suferinţă, Mihai Neşu s-a ridicat şi a reuşit să călăuzească sunte sau mii de persoane care au traversat o […] The post Investiţia de suflet a lui Mihai Neşu. Ce construcţie a ridicat cu 7 milioane de euro appeared first on Antena Sport.
13:10
Valeriu Iftime i-a prezis viitorul lui Mircea Lucescu. Cele două scenarii luate în calcul pentru selecționer # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit înainte de tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială despre situația de la națională și implicit despre Mircea Lucescu. Finanțatorul a analizat viitorul selecționerului care ar urma să rămână și pentru play-off-ul din martie și a pus pe masă două scenarii diametral opuse. România […] The post Valeriu Iftime i-a prezis viitorul lui Mircea Lucescu. Cele două scenarii luate în calcul pentru selecționer appeared first on Antena Sport.
13:10
Un antrenor român a fost arestat după ce şi-a agresat sexual şi bătut eleva de 16 ani! # Antena Sport
O adolescentă în vârstă de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de către antrenorul său de lupte libere, a informat, joi, Poliţia Capitalei. Sursa citată a precizat că poliţiştii şi procurorii fac, în acest caz, patru percheziţii domiciliare în Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, antrenorul de 42 de ani, profitând de vârsta minorei şi […] The post Un antrenor român a fost arestat după ce şi-a agresat sexual şi bătut eleva de 16 ani! appeared first on Antena Sport.
13:00
Răspunsul CFR Cluj la oferta FCSB pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. S-a decis unde sunt transferaţi # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu a renunţat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, chiar dacă, după ce atacantul CFR-ului i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună, patronul campioanei spunea că negocierile s-au încheiat. Pe lista de achiziţii a patronului se mai află şi Emerllahu. Președintele de […] The post Răspunsul CFR Cluj la oferta FCSB pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. S-a decis unde sunt transferaţi appeared first on Antena Sport.
12:40
Jucătorul echipei Inter Miami, Lionel Messi, a confirmat că va reveni la Barcelona, unde vrea să stabilească şi să asiste la meciuri „ca orice suporter”. În cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor organizate la Miami, Lionel Messi a trăit un moment de profundă emoţie când a descoperit un videoclip în care suporterii Barça îi […] The post Lionel Messi se va întoarce la Barcelona! Anunţul campionului mondial appeared first on Antena Sport.
12:30
Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: “Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el” # Antena Sport
Max Verstappen a fost prezent la conferința de presă premergătoare Marelui Premiu din Las Vegas, unde a vorbit printre altele despre respectul pe care i-l poartă lui Fernando Alonso. Olandezul nu s-a ferit să spună că admirația sa față de dublul campion mondial datează încă de la începutul deceniului trecut, când ibericul era la Ferrari […] The post Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: “Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el” appeared first on Antena Sport.
12:10
Ianis Stoica (22 de ani) a marcat în meciul disputat de Estrela Amadora cu Real Valladolid. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar Estrela Amadora a câştigat la penalty-uri. Odată cu victoria obţinută la penalty-uri Ianis Stoica şi Estrela Amadora au cucerit trofeul oraşului Valladolid. Partida s-a disputat pe stadionul Estadio José Zorrilla, “casa” […] The post Ianis Stoica a marcat pentru Estrela şi a cucerit un trofeu cu formaţia portugheză! appeared first on Antena Sport.
12:00
Meme Stoica, reacţie şoc în cazul transferului lui Louis Munteanu: “Nu l-am vrut niciodată!” # Antena Sport
Gigi Becali încă mai speră să-l transfere pe Louis Munteanu la FCSB, dar Meme Stoica se opune! El spune că dialogul purtat între Louis Munteanu şi Gigi Becali l-a indignat. Mai mult, el nu îşi doreşte ca jucătorul CFR-ului să ajungă la gruparea bucureşteană. Ce i-a spus Louis Munteanu lui Gigi Becali? Becali l-a sunat […] The post Meme Stoica, reacţie şoc în cazul transferului lui Louis Munteanu: “Nu l-am vrut niciodată!” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:50
Tudorel Stoica, iritat la culme: “Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni” # Antena Sport
Tudorel Stoica, căpitanul echipei Stelei care a cucerit Cupa Campionilor la Sevilla în 1986, a vorbit la evenimentul de lansare al fimlului dedicat lui Ladislau Bolini despre un aspect care l-a lăsat cu un “gust amar”. Legendarul mijlocaș s-a arătat supărat că la “Gala Boloni” nu a venit niciun reprezentant al Guvernului României, spre deosebire […] The post Tudorel Stoica, iritat la culme: “Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni” appeared first on Antena Sport.
11:20
Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner # Antena Sport
Lionel Messi (38 de ani) ar fi putut evolua pentru naţionala Spaniei! Dezvăluirea a fost făcută de fostul selecţioner al naţionalei Argentinei, Jose Pekerman (76 de ani). Pekerman, care a luat titlul mondial de 3 ori cu naţionala Argentinei şi a condus naţionala mare a “Pumelor” între 2004 şi 2006, a povestit cum l-a blocat […] The post Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner appeared first on Antena Sport.
11:10
Dacă în ţară, Mircea Lucescu a evitat complet subiectul, pentru televiziunea San Marino RTV selecţionerul a recunoscut că există o naţională pe care vrea să o evite la barajul de calificae. Este vorba de Italia. Mircea Lucescu cunoaşte destul de bine fotbalul italian şi crede că „Squadra Azzurra” poate fi imprevizibilă. Chiar dacă a pierdut […] The post Naţionala pe care Mircea Lucescu nu vrea să o întâlnească la barajul pentru CM 2026 appeared first on Antena Sport.
11:00
Dan Șucu poate pierde cel mai bine cotat jucător de la Genoa. Interul lui Cristi Chivu intră în luptă # Antena Sport
Morten Frendrup, fotbalistul de 24 de ani al celor la Genoa, ar putea fi cedat în iarnă de clubul patronat de Dan Șucu. Jurnaliștii italieni scriu despre interesul a doi granzi din Serie A pentru transferul danezului, și anume AS Roma și Interul lui Cristi Chivu. Frendrup ar putea deveni o altă “piesă de export” […] The post Dan Șucu poate pierde cel mai bine cotat jucător de la Genoa. Interul lui Cristi Chivu intră în luptă appeared first on Antena Sport.
10:40
Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea? Surpriză! Nu a fost cel mai mare din cariera lui # Antena Sport
Adrian Mutu rămâne unul dintre cei mai importanţi fotbalişti pe care naţionala României i-a avut din toate timpurile. Cu o carieră impresionantă, “Briliantul” a reuşit să reprezinte ţara noastră la cel mai mare nivel în fotbalul internaţional. Parcursul lui în Europa s-a bucurat şi de contracte substanţiale, iar mulţi români se întreabă ce salariu avea […] The post Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea? Surpriză! Nu a fost cel mai mare din cariera lui appeared first on Antena Sport.
10:20
Neymar, înger și demon pentru Santos. Brazilianul a marcat pentru prima dată după trei luni # Antena Sport
Neymar a avut o prestație cu plusuri și minusuri în cel mai recent meci disputat de Santos în campionatul Braziliei, scor 1-1 contra celor de la Mirassol, revelația sezonului din Serie A, așa cum este numit campionatul sud-american. Superstarul de 33 de ani a reușit să marcheze primul gol pentru prima dată după peste trei […] The post Neymar, înger și demon pentru Santos. Brazilianul a marcat pentru prima dată după trei luni appeared first on Antena Sport.
10:10
Gigi Becali a făcut calculele! Câţi bani vor intra în conturile FCSB-ului în fiecare an # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a calculat câţi bani vor intra anual în conturile FCSB-ului. Patronul campioanei din ultimele două sezoane e convins că FCSB va intra anual într-o grupă europeană. În ultimele două sezoane FCSB a evoluat în grupa principală Europa League. Sezonul trecut FCSB a acces în play-off-ul Europa League, acolo unde a […] The post Gigi Becali a făcut calculele! Câţi bani vor intra în conturile FCSB-ului în fiecare an appeared first on Antena Sport.
10:00
Ceas de 200.000 de euro furat din vestiarul echipei naţionale a Turciei. S-au făcut arestări # Antena Sport
Delegaţia turcă a deplâns furtul unui ceas de lux şi a două inele din vestiarul stadionului Cartuja din Spania, cu ocazia meciului de calificare la Cupa Mondială 2026, de marţi. Valoarea prejudiciului este estimată la peste 300.000 de euro. Potrivit Marca, delegaţia ar fi semnalat pierderea unui ceas de lux în valoare de 200.000 de […] The post Ceas de 200.000 de euro furat din vestiarul echipei naţionale a Turciei. S-au făcut arestări appeared first on Antena Sport.
09:50
Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc # Antena Sport
Dinamo a anunțat recent prin vocea președintelui Andrei Nicolescu că urmează să facă trei, patru transferuri în perioada de mercato de iarnă, pentru a întări lotul echipei lui Zeljko Kopic. În aceeași perioadă în care alb-roșiii și-au anunțat intențiile privind mutările pe care le vizează, pe pagina oficială a cunoscutei pagini Transfermarkt a apărut informația […] The post Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc appeared first on Antena Sport.
09:40
Unul dintre jucătorii doriţi de Gigi Becali la FCSB este Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj. Mijlocaşul kosovar a ajuns în Liga 1 la începutul acestui an, atunci când a fost cumpărat de Neluţu Varga pentru 700.000 de euro. Gigi Becali se înţelesese cu Varga pentru transferurile lui Munteanu şi Emerllahu, dar mutările au picat […] The post Cu cine semnează jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.