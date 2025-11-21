Pe Profit Insider: Calul troian în Europa
Profit.ro, 21 noiembrie 2025 06:10
Calul troian în Europa. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
06:10
Calul troian în Europa. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:20
SURPRIZĂ Fondul israelian Windin’ Capital, prima investiție în România. A cumpărat 50% dintr-un proiect hibrid de energie regenerabilă # Profit.ro
Windin’ Capital Fund, divizia europeană de investiții a companiei israeliene de energie Aveeram Wind, a intrat în România, cu o investiție într-un proiect hibrid de energie regenerabilă în Sebeș, județul Alba.
00:20
ULTIMA ORĂ Veste proastă pentru est-europeni: Energia electrică va fi mai scumpă decât în Vest mai mulți ani de acum încolo # Profit.ro
Prețurile la energie electrică în Europa de Sud-Est vor continua să fie mai mari decât cele din centrul și vestul continentului mai mulți ani de-acum încolo, din mai multe cauze, una dintre ele fiind războiul din Ucraina, atât în actuala fază de conflict, cât și în perioada de reconstrucție ce va urma, anunță Georgios Stassis, președintele și CEO-ul Public Power Corporation (PPC).
00:10
Compania franceză SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din lume, solicită aproximativ 200 de angajați din România, prin intermediul unei firme de outsourcing care caută acum birouri pentru aceștia, potrivit surselor Profit.ro.
00:10
Scenarii pentru România, bătălie contracronometru între giganți - Cine poate cumpăra activele Lukoil # Profit.ro
Prelungirea de către autoritățile americane până pe 14 decembrie a termenului intrării în vigoare a sancțiunilor impuse Lukoil a declanșat o bătălie contracronometru între giganții petrolieri, și nu numai, pentru activele internaționale ale companiei ruse. Printre ei: Chevron, Exxon - care au părăsit recent România - ADNOC, acționar indirect la OMV Petrom, și Carlyle, acționar la BSOG, cel mai proaspăt producător din sectorul românesc al Mării Negre.
20 noiembrie 2025
23:40
Gigantul petrolier de stat din Abu Dhabi, ADNOC, acționar, indirect, și la cea mai importantă companie de petrol și gaze din România, OMV Petrom, este aproape de un acord pentru a cumpăra o participație de 56,15% deținută de firme rusești în compania petrolieră și gazieră sârbă NIS, sancționată de SUA.
Acum 12 ore
22:40
BYD are în plan o extindere masivă în Europa, în 2026, după ce va începe producția în Ungaria și își va extinde și rețeaua de dealeri, dar vrea să pună accent pe Germania, nu pe Europa de Est, unde viteza e mai redusă și infrastructura mai slabă.
22:30
Ministrul Finanțelor anunță a doua rectificare bugetară. Proiectul de buget pentru 2026 urmează în decembrie # Profit.ro
Ministerul Finanțelor va finaliza la finalul săptămânii următoare a doua rectificare bugetară, necesară pentru a închide bugetul pe acest an în țintele stabilite, a declarat ministrul de resort, Alexandru Nazare.
22:10
Indicele BET al celor mai lichide acțiuni românești a pierdut cu puțin peste un sfert de procent.
22:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că "înclină" ca TVA pentru sectorul HoReCa să rămână la 11% și în anul 2026. Premierul Ilie Bolojan a declarat în vară că HoReCa va rămâne cu TVA redusă, 11%, până în octombrie, când se va face o analiză dacă au crescut în acest sector încasările din TVA, urmând ca dacă veniturile nu cresc, sectorul să treacă la TVA de 21%.
21:30
Stellantis a plătit zeci de milioane de dolari pe credite de carbon chinezilor de la Leapmotor # Profit.ro
Gigantul auto Stellantis a preferat să plătească sume importante partenerilor de la Leapmotor, pentru a scăpa de amenzile care ar putea ajunge la nivel de miliarde de euro, dacă emisiile de CO2 ale mașinilor vândute vor depăși limitele legale.
21:20
Londra dă o lovitură dură chiar străinilor legali. Înăsprire a condițiilor de rezident permanent. "Nu un drept, ci un privilegiu care trebuie să fie meritat!" # Profit.ro
Guvernul laburist britanic a decis o înăsprire a condițiilor de obținere a titlului de rezident permanent, chiar în cazul străinilor aflați în situație legală.
21:10
EXCLUSIV Sancțiunile SUA anti-Lukoil: Rușii NU au cerut României punerea sub supraveghere specială a afacerilor lor locale – rafinărie, benzinării, trading și upstream # Profit.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil, sancționat dur de Statele Unite, nu a solicitat până în prezent autorităților de la București punerea sub supraveghere specială a subsidiarelor sale din România, pentru derogare de la măsurile punitive impuse de Washington, care să le permită afiliatelor românești ale Lukoil să își continue activitatea după intrarea în vigoare a sancțiunilor americane, al cărei deadline a fost prelungit recent până pe 13 decembrie, în cazul în care nu sunt preluate până atunci de un cumpărător agreat de SUA.
21:10
Cris-Tim vine la bursă săptămâna viitoare. "Toată lumea a trăit doar cu Cris-Tim!" - broker # Profit.ro
După o ofertă publică închisă la un preț care îi indică o valoare de piață de 1,34 miliarde lei, Cris-Tim își aduce acțiunile în ringul de tranzacționare de la BVB.
20:50
Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a fost reabilitat de Tribunalul București.
20:40
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.
20:20
Primele imagini spion cu viitoarea generație electrică a lui Mercedes-Benz Clasa E au apărut pe piață. Noul model va fi lansat în 2027 și va înlocui actualul EQE.
20:10
Deși a înregistrat un declin al afacerilor din activitatea de bază, casa de brokeraj BRK Financial a înregistrat un profit consistent la 9 luni, ajutată de traiectoria portofoliului.
19:50
Un incendiu a izbucnit la un stand din spațiul în care se desfășoară COP30, la Belem, în Brazilia.
19:40
Zelenski confirmă că a primit acordul pentru oprirea războiului. PLANUL negociat în secret # Profit.ro
Președinția Ucrainei confirmă că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru oprirearăzboiului cu Rusia.
19:40
Pentru a combate importurile ieftine din comerțul online chinez provenite de pe platforme online precum Shein și Tem, miniștrii de finanțe europeni au convenit să introducă anul viitor taxe vamale pentru coletele de mică valoare.
19:30
BENTO – prăbușire de profit. Compania ancorează așteptări legate de noile contracte. Tăiere la jumătate a datoriilor # Profit.ro
Deși și-a atenuat traiectoria la T3, compania 2B Intelligent Soft încă afișează un recul drastic al afacerilor și profitului net la 9 luni.
19:30
Imagini cu aducerea în țară a lui Horațiu Potra sunt prezentate acum.
19:20
Premier Energy a cumpărat în România unul din cele mai mari proiecte de stocare de energie din sud-estul Europei # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie și gaze, distribuție de gaze și producție de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, a anunțat achiziția unuia dintre cele mai mari proiecte de stocare de energie din regiune.
19:20
Rețeaua de magazine La Cocoș își continuă extinderea în România.
19:10
Vremea mai rece, care a crescut consumul, și absența soarelui, care a condus la o reducere a energiei fotovoltaice, au făcut ca România să fie miercuri cea mai scumpă piață spot de energie electrică din UE, alături de cea din Bulgaria, cu un preț mediu zilnic de 129 euro/MWh, relevă date analizate de Profit.ro.
19:10
Premier Energy a cumpărat unul din cele mai mari proiecte de stocare de energie din sud-estul Europei # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie și gaze, distribuție de gaze și producție de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, a anunțat achiziția unuia dintre cele mai mari proiecte de stocare de energie din regiune.
18:50
Uber va folosi roboți pentru a face livrări prin aplicația Eats în două orașe europene, după ce a semnat un parteneriat cu compania Starship Technologies.
18:30
Banca Transilvania a împrumutat astăzi 500 de milioane de euro de pe piața externă, prin vânzarea de de obligațiuni în euro. Titlurile au o maturitate de cinci ani.
18:30
Senatorul acuzat că a vrut să dea 1 milion euro ministrului Apărării, sub control judiciar # Profit.ro
Acuzat că ar fi vrut să dea 1 milioan de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată, fostul senator Marius Isăilă a fost eliberat din arestul preventiv și pus sub control judiciar.
18:20
Banca Transilvania a împrumutat astăzi 500 de milioane de euro de pe piața externă, prin vânzarea de de obligațiuni în euro. Titlurile au o maturitate de cinci ani.
18:10
Amancio Ortega, miliardarul din spatele brandului de modă Zara, a cumpărat clădirea The Post din centrul orașului Vancouver, un complex emblematic cu două turnuri, construit în 1958 și închiriat în prezent de gigantul american Amazon.com.
18:00
Dragoș Dobrescu, antreprenorul care a schimbat miza: de la real estate, la impact și infrastructuri pentru generațiile care vin # Profit.ro
De peste trei decenii, Dragoș Dobrescu, fondatorul Monolit, se numără printre antreprenorii care au modelat discret, dar decisiv, evoluția real estate-ului din România.
17:50
Toți părinții din orașele mai mici sau mai mari ale României știu sau urmează să știe ce înseamnă emoția găsirii unui loc la grădiniță pentru copilul lor.
Acum 24 ore
17:40
ULTIMA ORĂ Schimbare rapidă la cererea lui Bolojan, taxele majorate pot fi aplicate mai repede. CCR a schimbat termenul pentru legea care crește impozite # Profit.ro
Curtea Constituțională (CCR) a schimbat termenul de judecată și va judeca pe 10 decembrie, în loc de 21 ianuarie cum a anunțat anterior, contestația AUR la legea care majorează impozitele pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede și introduce schimbări la plafonul CASS pentru activități independente, modificări la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul. Legea a ajuns din nou pe masa CCR, după ce forma inițială a fost trimisă înapoi în Parlament pentru a elimina o prevedere neconstituțională, care introducea testarea poligraf pentru angajați ai ANAF și ai Vămii.
17:40
Câteva sute de mii de Nissan Qashqai vor merge în service din cauza riscului de incendiu # Profit.ro
Producătorul japonez Nissan a inițiat o campanie de siguranță prin care va trebui să recheme în service un număr foarte mare de mașini din cauza unei posibile defecțiuni a instalației de alimentare cu combustibil.
17:30
ULTIMA ORĂ Schmbare rapidă la cererea lui Bolojan, taxele majorate pot fi aplicate mai repede. CCR a schimbat termenul pentru legea care crește impozite # Profit.ro
Curtea Constituțională (CCR) a schimbat termenul de judecată și va judeca pe 10 decembrie, în loc de 21 ianuarie cum a anunțat anterior, contestația AUR la legea care majorează impozitele pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede și introduce schimbări la plafonul CASS pentru activități independente, modificări la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul. Legea a ajuns din nou pe masa CCR, după ce forma inițială a fost trimisă înapoi în Parlament pentru a elimina o prevedere neconstituțională, care introducea testarea poligraf pentru angajați ai ANAF și ai Vămii.
17:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Lider de sindicat: Conducerea Dacia ne-a anunțat că va reduce producția cu 165 vehicule pe zi! # Profit.ro
Dacia poate reduce producția, anul viitor, din cauza cererii scăzute de autovehicule în Europa și în România. Liderul de sindicat de la Dacia a confirmat pentru Profit.ro această informație.
17:20
Grupul imobiliar Yellow Tree, controlat, indirect, de omul de afaceri britanic Carl Bossino, lansează etapă de pre-închiriere a spațiilor pentru primul centru comercial pe care-l construiește în București.
17:10
Noul vicepremier Oana Gheorghiu a primit aceleași atribuții precum fostul ocupant al funcției, Dragoș Anastasiu.
17:00
VIDEO Va profita cine rămâne în picioare. Bogdan Alexandrescu, CEC Bank: Creditarea în agricultură a ajuns la 33 de miliarde de lei. Au fost probleme în piață - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Finanțarea în agricultură a crescut cu două cifre pe an în ultimii ani, arătând interesul băncilor pentru acest sector, spune Bogdan Alexandrescu, directorul direcției specializate din CEC Bank, unul dintre cei mai mari jucători în finanțarea agricolă. Băncile pregătesc noi produse și fermierii învață cum să-și eficientizeze afacerile, după niște ani cu probleme cumulate care au creat și niște oportunități în piață: cine rămâne în picioare acum, va profita!
16:50
Horațiu Potra a fost adus în țară, cu o cursă aeriană din Dubai
16:50
VIDEO Va profita cine rămâne în picioare. Bogdan Alexandrescu, CEC Bank: Creditarea în agricultură a ajuns la 33 de miliarde de lei. Au fost probleme în piață # Profit.ro
Finanțarea în agricultură a crescut cu două cifre pe an în ultimii ani, arătând interesul băncilor pentru acest sector, spune Bogdan Alexandrescu, directorul direcției specializate din CEC Bank, unul dintre cei mai mari jucători în finanțarea agricolă. Băncile pregătesc noi produse și fermierii învață cum să-și eficientizeze afacerile, după niște ani cu probleme cumulate care au creat și niște oportunități în piață: cine rămâne în picioare acum, va profita!
16:40
Mii de familii poloneze care în ultimii ani au înlocuit boilerele pe cărbune cu panouri solare și pompe de căldură pentru a-și încălzi locuințele vor trece printr-un test în această săptămână când un val de frig arctic va lovi Europa.
16:40
Cheltuielile statului român cu dobânzile vor fi mai mari decât bugetul destinat Apărării, spune ministrul Ionuț Moșteanu.
16:40
VIDEO Roboți care ajută fermierii români în grajd. Mihai Constatinescu, director în Ministerul Mediului, anunță finanțarea de drone pentru monitorizarea culturilor, automatizări la pesticide și hrănirea în zootehnie - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Programul ”RAPID” al Ministerului Mediului va finanța inclusiv drone pentru monitorizarea culturilor și dăunătorilor, roboți care ajută fermierii în grajduri, automatizări pentru pesticide și hrănire în zootehnie, în scopul eficientizării activităților fermierilor, dar și pentru produse mai ecologice, a transmis, Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a. Mihai Constatinescu, Directorul untității de management pentru proiectul RAPID al Ministerului Mediului.
16:30
Schimbări majore pentru șoferi - vor fi sancționați și în baza vitezei medii, accidentele ușoare vor putea fi raportate online # Profit.ro
În următoarea perioadă, legislația privind circulația pe drumurile publice se va modifica, arată un proiect de ordonanță pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne.
16:20
O masă de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie, avertizează Administrația Națională de Meteorologie.
16:20
ULTIMA ORĂ Vânzarea Regina Maria - Finlandezii se obligă să plafoneze prețurile din București, Brașov și Constanța la unele servicii, în anumite condiții # Profit.ro
Grupul finlandez Mehiläinen se obligă ca, pentru o perioadă de 3 ani, să plafoneze prețurile serviciilor de reproducere umană asistată în clinicile din București și județele Brașov și Constanța, cu excepția indexării anuale a inflației și a ajustărilor de costuri justificate (impozite, modificări ale costurilor cu medicii), condiție pentru a i se permite să preia lanțul Regina Maria.
16:00
ULTIMA ORĂ Legea care crește impozite, contestată din nou la CCR. Majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, precum și modificări la insolvență și cerințe de capital nu pot intra în vigoare # Profit.ro
Curtea Constituțională (CCR) a dat termen de judecată pe 4 februarie legii care majorează impozitele pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede și introduce schimbări la plafonul CASS pentru activități independente, modificări la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul. Legea ajunge din nou pe masa CCR, după ce forma inițială a fost trimisă înapoi în Parlament pentru a elimina o prevedere neconstituțională, care introducea testarea poligraf pentru angajați ai ANAF și ai Vămii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.