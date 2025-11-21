Cătălin Drulă propune plantarea unui milion de arbori în București în următorii cinci ani

20:40

În România anului 2025, câinii încă sunt tratați ca niște obiecte. Adevărate atrocități se întâmplă în unele adăposturi, acolo unde patrupedele fără stăpân sunt ținute în condiții de neimaginat, fără să fie hrănite și lăsate să se ucidă între ele. După 90 de zile, supraviețuitorii care nu sunt adoptați sunt și ei uciși cu cruzime. […] © G4Media.ro.