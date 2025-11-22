Comunicat de presă BEAUTY CONSTRUCT SELECT SRL
National.ro, 22 noiembrie 2025 21:10
Comunicat de presă BEAUTY CONSTRUCT SELECT SRL
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
Acum o oră
20:40
Moda în rândul pasagerilor aerieni, între moft și reguli. Se readice „civilizația” la bord # National.ro
O știre interesantă referitoare la modul în care pasagerii curselor aeriene ar trebui să se îmbrace vine din … SUA! Să reînvățăm să spunem “Vă rog” și mai ales “Mulțumesc” însoțitorilor de bord! Campania denumită oficial “Epoca de aur a călătoriilor aeriene începe cu tine!” a fost lansată de către Departamentul Transporturilor al SUA, fiind […] The post Moda în rândul pasagerilor aerieni, între moft și reguli. Se readice „civilizația” la bord first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
14:50
Cu mare tam-tam Ursula von der Leyen a anunțat recent instituirea unui alt embargou constituit din obligativitatea renunțării la achiziționarea de produse petroliere de la compania rusească Lukoil. Aplauze nesfârșite, încurajări din tribune etc. etc. s-au făcut auzite și apoi a început circul. De ce? Pentru că autorii măsurii habar nu aveau următoarele: Lukoil și […] The post Efectul Lukoil în aviație și nu numai first appeared on Ziarul National.
14:30
PMB, acuzată de tolerarea ilegalităților: scrisoare deschisă despre abuzuri, falsuri și punerea în pericol a cetățenilor # National.ro
O scrisoare deschisă adresată Primăriei Capitalei și principalelor instituții ale statului reclamă un lanț de fapte grave: încălcări repetate ale Legii 50/1991, ignorarea hotărârilor judecătorești, falsuri în documentații tehnice, modificări ilegale ale rețelelor de utilități și refuzul sistematic al PMB de a aplica măsurile obligatorii de recepție prevăzute de HGR 273/1994. Administrația bucureșteană este acuzată […] The post PMB, acuzată de tolerarea ilegalităților: scrisoare deschisă despre abuzuri, falsuri și punerea în pericol a cetățenilor first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
12:10
Se scumpeşte chiria şi la stat, nu doar la proprietarii de apartamente. În 2026, nici locuințele sociale nu mai sunt ieftine. Demnitarii, exceptaţi şi aici! # National.ro
Ministerul Dezvoltării pregătește scumpirea chiriilor pentru locuințele sociale. Ministerul Cseke Attila a anunțat că, potrivit legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an. Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul […] The post Se scumpeşte chiria şi la stat, nu doar la proprietarii de apartamente. În 2026, nici locuințele sociale nu mai sunt ieftine. Demnitarii, exceptaţi şi aici! first appeared on Ziarul National.
11:30
Trump, ieșire EXPLOZIVĂ la adresa lui Zelenski: „Nu îi place planul meu de pace? Va trebui să-i placă! Dacă nu…” # National.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina va trebui să îi convină omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a respins, adăugând că a discutat deja cu reprezentanții ucraineni despre această propunere. Mai exact, Statele Unite i-au transmis lui Zelenski un ultimatum până pe 27 noiembrie, de […] The post Trump, ieșire EXPLOZIVĂ la adresa lui Zelenski: „Nu îi place planul meu de pace? Va trebui să-i placă! Dacă nu…” first appeared on Ziarul National.
11:00
Târgul de Crăciun din Sibiu aduce magie, dar și prețuri halucinante! Cât a ajuns să coste un singur cartof # National.ro
Târgul de Crăciun Sibiu 2025 este unul dintre cele mai așteptate evenimente de iarnă din România, desfășurându-se până pe 4 ianuarie 2026. Anul acesta a revenit cu o nouă ediție, desfășurată între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, continuând tradiția care a transformat orașul Sibiu într-un punct de atracție esențial în sezonul de iarnă. […] The post Târgul de Crăciun din Sibiu aduce magie, dar și prețuri halucinante! Cât a ajuns să coste un singur cartof first appeared on Ziarul National.
10:20
Pompierii au intervenit, sâmbătă dimineață, 22 noiembrie, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Blocul respectiv, cu 11 etaje, se află pe strada Sergent Ion Nuțu. În urma incendiului, șase locatari au fost duși la spital, unul fiind în stare […] The post Incendiu puternic la un bloc din sectorul 5 din București. Sunt 6 victime first appeared on Ziarul National.
10:00
Un „leagăn” al istoriei şi civilizației europene a devenit cel mai ieftin loc de vizitat din lume. Ce poţi face cu 13 euro pe zi # National.ro
Agenţiile din turism, dar şi oamenii care iubesc să călătorească, au descoperit care este cel mai ieftin loc de vizitat din lume. Surprinzător, nu trebuie să mergi într-un loc „întunecat” şi obscur, ci destinaţia se află chiar în faţa ta şi sigur o ai pe listă. Orașul Vatican este cea mai ieftină destinație turistică din […] The post Un „leagăn” al istoriei şi civilizației europene a devenit cel mai ieftin loc de vizitat din lume. Ce poţi face cu 13 euro pe zi first appeared on Ziarul National.
09:30
Alertă la graniță. Un nou atac rusesc cu drone. Armata a ridicat de la sol două aeronave # National.ro
A fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei, din cauza unui nou atac cu drone rusești în Ucraina, la granița cu România. Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene. La ora 01:33, autoritățile au transmis un mesaj […] The post Alertă la graniță. Un nou atac rusesc cu drone. Armata a ridicat de la sol două aeronave first appeared on Ziarul National.
09:10
Bolojan îi bagă în depresie pe români: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare!”. Ce planuri are premierul poreclit pe Facebook „Ilie Sărăkie” # National.ro
Ilie Bolojan a declarat, vineri, că este nevoie ca Guvernul să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile, din motive de sustenabilitate a bugetului și funcționare normală a sistemului public de pensii. Premierul a arătat că lucrează la diferite ipoteze de lucru, în aşa fel încât, în condiţiile în care pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, […] The post Bolojan îi bagă în depresie pe români: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare!”. Ce planuri are premierul poreclit pe Facebook „Ilie Sărăkie” first appeared on Ziarul National.
08:40
Horoscop 22 noiembrie 2025. Nativii vor experimenta influențe unice. Fiţi atenţi la sugestii! # National.ro
Astrologii ne transmit că această zi promite să fie plină de emoții și de revelații pentru fiecare zodie. Din horoscopul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, aflăm că o zodie își depășește limitele. Este bine să fim mai răbdători și să ne ascultăm mai bine nevoile interioare. Horoscop pentru zodia Berbec Soarele a intrat în sectorul […] The post Horoscop 22 noiembrie 2025. Nativii vor experimenta influențe unice. Fiţi atenţi la sugestii! first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
22:00
BNS contrazice premierul: „Nu este redresare, ci prăbușire economică și represiune fiscală” # National.ro
Blocul Național Sindical (BNS) lansează noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, contrazicând ferm declarația acestuia potrivit căreia „măsurile de redresare funcționează”. Sindicaliștii susțin că, dimpotrivă, economia se afundă, iar nivelul de trai continuă să se deterioreze. Critici BNS privind „redresarea economiei”: sindicatele acuză politici inflaționiste și represiune fiscală Potrivit comunicatului, rezultatele bugetare și situația […] The post BNS contrazice premierul: „Nu este redresare, ci prăbușire economică și represiune fiscală” first appeared on Ziarul National.
Ieri
21:30
Planul de pace pentru Ucraina, ultimatum de la Trump: ce riscă Zelenski dacă refuză propunerea Washingtonului # National.ro
Președintele american Donald Trump a legat direct planul de pace pentru Ucraina de un termen-limită extrem de clar: Ziua Recunoștinței. Într-un interviu la Fox News Radio, liderul de la Casa Albă a sugerat că joi, când SUA sărbătoresc Thanksgiving, este data până la care Kievul ar trebui să dea un răspuns clar propunerii de încheiere […] The post Planul de pace pentru Ucraina, ultimatum de la Trump: ce riscă Zelenski dacă refuză propunerea Washingtonului first appeared on Ziarul National.
20:50
Cumulul pensiei cu salariul: reguli noi, restricții dure și mobilitate blocată până în 2026 # National.ro
Cumulul pensiei cu salariul devine centrul celui mai amplu pachet de modificări legislative pregătit de Guvern, un set de măsuri care schimbă simultan regulile de mobilitate în administrație și modul în care pensionarii pot continua activitatea în instituțiile publice. Noul proiect vizează Codul administrativ, Codul muncii și Legea-cadru 153/2017, iar efectele se vor resimți în […] The post Cumulul pensiei cu salariul: reguli noi, restricții dure și mobilitate blocată până în 2026 first appeared on Ziarul National.
16:30
Makaveli și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu/George Simion, reacție-fulger # National.ro
Cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor locale parțiale, din 7 decembrie, un candidat intrat în cursa pentru scaunul de primar general al Bucureștiului și-a anunțat retragerea din competiția electorală. Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în spațiul public drept Makaveli, și-a anunțat vineri, 21 noiembrie, în direct la TV, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea […] The post Makaveli și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu/George Simion, reacție-fulger first appeared on Ziarul National.
15:10
VIDEO. Un avion militar s-a prăbușit în timpul unei demonstrații aeriene, în Dubai. Momentul accidentului, filmat # National.ro
Momentul înspăimântător al prăbușirii unui avion de luptă în timpul unei demonstrații aeriene a fost surprins în imagini. Un avion militar Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit vineri, 21 noiembrie, în timpul unei demonstrații în cadrul Dubai Airshow 2025. Potrivit Sky News, pilotul avionului nu a supraviețuit accidentului. Aeronava de luptă s-a prăbușit în […] The post VIDEO. Un avion militar s-a prăbușit în timpul unei demonstrații aeriene, în Dubai. Momentul accidentului, filmat first appeared on Ziarul National.
13:40
Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsori. De când se răcește semnificativ vremea/Cum arată prognoza pentru București # National.ro
Se anunță un final de săptămână cu vreme mohorâtă și precipitații, în cea mai mare parte a țării. Sunt prognozate ploi, dar și lapoviță și ninsoare. Precipitațiile specifice iernii – ninsorile – vor apărea în peisaj mai ales la munte. Meteorologii anunță că de sâmbătă vremea se va răci semnificativ în mai multe zone. Cele […] The post Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsori. De când se răcește semnificativ vremea/Cum arată prognoza pentru București first appeared on Ziarul National.
13:00
A fost cutremur, vineri dimineață, 21 noiembrie, în zona Vrancea, județul Buzău. Conform datelor făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a fost înregistrat la ora 10:35 și a avut 3,5 grade pe scara Richter. A fost un cutremur slab „În ziua de 21 Noiembrie 2025, la ora 10:35:52 (ora […] The post A fost cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul de vineri, 21 noiembrie first appeared on Ziarul National.
13:00
Când fiecare secundă contează: o echipă de tineri dezvoltă brățara care apelează singură numărul de urgență 112 # National.ro
Cinci tineri din Oradea au pus la punct o invenție care ar putea salva mii de vieți: o brățară inteligentă care apelează automat 112 atunci când detectează un pericol medical grav. Proiectul lor, numit „Save My Life”, a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea […] The post Când fiecare secundă contează: o echipă de tineri dezvoltă brățara care apelează singură numărul de urgență 112 first appeared on Ziarul National.
12:40
La o zi după ce a fost adus în țară, sub escorta poliției, din Dubai, Horațiu Potra a ajuns în fața instanței. Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, vineri, 21 noiembrie, la Curtea de Apel București, pentru a fi audiat de judecători în legătură cu dosarul în care s-a dispus în luna februarie arestarea preventivă […] The post Horațiu Potra, adus vineri la Curtea de Apel București – VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:40
Șeful Statului Major al Armatei Franceze rupe în bucățele planul de pace al lui Trump din Ucraina și cheamă țara la război împotriva Rusiei: „Pregătiți-vă să vă pierdeți copiii!” # National.ro
Șeful Statului Major al Armatei Franceze s-a adresat primarilor din Franța, în cursul acestei săptămâni, ocazie cu care a făcut câteva declarații controversate. Care au generat rapid reacții la nivel politic. Recunoscând amenințările cu care se confruntă în prezent continentul european și slăbiciunea forțelor franceze, el a cerut familiilor franceze să „se pregătească să-și piardă […] The post Șeful Statului Major al Armatei Franceze rupe în bucățele planul de pace al lui Trump din Ucraina și cheamă țara la război împotriva Rusiei: „Pregătiți-vă să vă pierdeți copiii!” first appeared on Ziarul National.
11:00
Noi dezvăluiri. Ce s-a aflat despre planul american menit să pună capăt războiului din Ucraina. Cele 28 de puncte ale planului # National.ro
Apar noi informații cu privire la planul american menit să pună capăt războiului din Ucraina. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est, notează News.ro. Aceste două regiuni revendicate […] The post Noi dezvăluiri. Ce s-a aflat despre planul american menit să pună capăt războiului din Ucraina. Cele 28 de puncte ale planului first appeared on Ziarul National.
10:10
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri în această zi de mare sărbătoare # National.ro
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului, care a început în acest an pe 14 noiembrie. Pe 21 noiembrie, credincioșii ortodocși prăznuiesc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare numită în popor și Vovidenia. Este prăznuit momentul în care Fecioara Maria a fost dusă la templu de părinții ei, […] The post Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri în această zi de mare sărbătoare first appeared on Ziarul National.
07:10
05:20
BERBEC La locul de muncă sau în afaceri, încrederea în forțele proprii și spiritul de inițiativa vă ajută să faceți pași mari către finalizarea unui proiect important. În a doua parte a zilei este posibil să vă ocupați de o problemă a partenerului de viață. TAUR În prima parte a zilei este posibil ca o […] The post Horoscop 21 noiembrie 2025 – Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii first appeared on Ziarul National.
20 noiembrie 2025
23:10
21:40
ANAF a suferit un nou eșec juridic, după ce Tribunalul Sibiu a respins, joi, solicitarea instituției privind instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor deținute de familia fostului președinte Klaus Iohannis. Hotărârea a fost pronunțată în dosarul prin care Statul Român încearcă să recupereze prejudicii legate de un imobil situat în centrul Sibiului. Ce a cerut ANAF […] The post Lovitură pentru ANAF: cererea de sechestru împotriva familiei Iohannis, respinsă first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
COP30, evacuată de urgență după izbucnirea unui incendiu. Mii de participanți au fost evacuați # National.ro
COP30 a fost evacuată joi după-amiază, după ce un incendiu a izbucnit în interiorul instalației unde are loc conferința ONU privind clima, în orașul Belem, Brazilia. Incidentul a provocat panică în rândul participanților și a mobilizat rapid echipele de intervenție. Incendiu în zona COP30: flăcări, fum dens și evacuări în masă Autoritățile au confirmat că […] The post COP30, evacuată de urgență după izbucnirea unui incendiu. Mii de participanți au fost evacuați first appeared on Ziarul National.
20:00
Extrema dreaptă a trecut de bariera de protecție din Parlamentul European și țintește un set mai larg de obiective: deportarea mai multor migranți, anularea interdicției privind motoarele cu ardere internă, noi reguli privind culturile modificate genetic și limitarea directivelor de mediu. După zeci de ani în care a fost marginalizată de partidele mainstream, extrema dreaptă […] The post Extrema dreaptă, spaima progresiștilor UE first appeared on Ziarul National.
19:40
În România ultimelor luni, ANAF pare că a apăsat brusc și cât se poate de brutal pe trăgaciul unui mecanism fiscal care nu mai urmărește îndreptarea, ci execuția rapidă. Un val de măsuri asigurătorii – de la sechestru și poprire până la blocări de conturi – lovește în lanț întreprinzătorii români. Prin ieșirile publice și […] The post HAIDUCIE girată de Bolojan: Fiscul, asmuțit pe tot ce înseamnă capital românesc! first appeared on Ziarul National.
19:00
CEC Bank, sabotată din interior. Curtea de Conturi cere recuperarea prejudiciilor de la angajații băncii # National.ro
Creditele neperformante, din care CEC Bank nu mai poate recupera nimic, sunt încurajate și acoperite chiar de angajații instituției financiare a statului român. Curtea de Conturi a descoperit astfel de cazuri la o filială teritorială a băncii, unde a desfășurat un control privind respectarea prevederilor legale referitoare la executarea silită a creanțelor rezultate din credite […] The post CEC Bank, sabotată din interior. Curtea de Conturi cere recuperarea prejudiciilor de la angajații băncii first appeared on Ziarul National.
18:40
Horațiu Potra a fost adus joi în România, sub escortă, după extrădarea din Emiratele Arabe Unite, într-unul dintre cele mai sensibile dosare instrumentate de Parchetul General privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale. Horațiu Potra escortat de mascați pe Otopeni Operațiunea de extrădare a lui Horațiu Potra a fost tratată cu măsuri de securitate excepționale. Mercenarul, […] The post VIDEO Horațiu Potra, adus în România first appeared on Ziarul National.
18:10
România și-a aflat drumul spre Campionatul Mondial 2026: unul scurt, dar infernal. „Tricolorii” vor juca în semifinala barajului cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie, iar dacă vor trece mai departe, finala se va disputa tot afară, pe 31 martie, contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. România, aflată în urna a patra, avea o șansă […] The post Coborâm în iadul de la Istanbul! first appeared on Ziarul National.
17:40
S-a stabilit. Nimic pentru industria de apărare. Banii împrumutați de România, folosiți pentru importuri de armament # National.ro
Deși guvernanții tot vorbesc de revitalizarea industriei de apărare din țara noastră, cele aproape 17 miliarde de euro, împrumutați de România pentru programul de înarmare, sunt destinați importurilor de armament. Lista investițiilor a fost trecută la secret, însă, potrivit ordonanței de urgență adoptată în ultima ședință de guvern, ea va fi negociată și aprobată de […] The post S-a stabilit. Nimic pentru industria de apărare. Banii împrumutați de România, folosiți pentru importuri de armament first appeared on Ziarul National.
17:40
BYD și alți producători auto chinezi sunt în fruntea unei renașteri a modelelor hibrid plug-in în Europa, deschizând un nou câmp de luptă pentru rivalii occidentali care militează pentru o durată de viață mai lungă a motoarelor pe benzină. În timp ce grupurile auto fac presiuni intense asupra Bruxelles-ului pentru a relaxa interdicția propulsoarelor cu […] The post Noua invazie a mașinilor hibrid plug-in chinezești în Europa first appeared on Ziarul National.
17:10
America Latină este esențială pentru unele dintre prioritățile cele mai importante ale SUA: oprirea migrației ilegale, securizarea frontierei terestre sudice, limitarea fluxului de droguri și reducerea influenței chineze. Donald Trump vrea să modeleze viitorul politic al regiunii, recompensând aliații și pedepsind adversarii. Doctrina Monroe prevedea ca puterile europene să stea departe de emisfera vestică. Unii […] The post Jocul de putere al lui Trump în America Latină first appeared on Ziarul National.
16:30
În încercarea de a sparge dominația Chinei în domeniul mineralelor, SUA, Canada și Rusia își îndreaptă strategiile către regiunea polară nordică, căutând să pună mâna pe resursele critice și să beneficieze de noi rute comerciale. Donald Trump a subliniat în repetate rânduri importanța Groenlandei, un vast teritoriu arctic, calificând proprietatea SUA asupra insulei drept o […] The post Cold gold rush: mineralele esențiale din Arctica first appeared on Ziarul National.
16:20
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a dat lovitura de grație pentru Big Pharma, dezvăluind că toate afirmațiile autorităților din SUA, potrivit cărora nu ar exista o legătură între vaccinuri și autism, sunt false. Și asta pentru că nu există studii și dovezi în acest sens. Mai mult, CDC recunoaște că […] The post Oficialii americani aruncă bomba. Afirmația că vaccinul nu provoacă autism este falsă first appeared on Ziarul National.
16:00
Războiul capătă o dimensiune cu totul nouă, agenți secreți trecând linii invizibile prin mijloace neuromodulare, interfețe implantabile creier-mașină, nanotehnologii neurologice. Toți actorii statali majori au inițiat proiecte neuroștiințifice la scară largă în ultimii ani, iar organizațiile militare sau agențiile naționale de apărare finanțează o mare parte din această cercetare. Tehnicile de neuromodulare neinvazive, precum stimularea […] The post Războiul cerebral. Cursa neuro-înarmării first appeared on Ziarul National.
16:00
Cumnata lui Drulă, numită secretar de stat la MIPE. Ce zice ministrul Pîslaru: „Nu este rolul meu să fac astfel de analize” – VIDEO # National.ro
În contextul în care s-a aflat despre numirea în cadrul ministerului pe care acesta-l conduce a cumnatei fostului ministru Cătălin Drulă, în postura de secretar de stat, lui Dragoș Pîslaru i-au fost adresate întrebări cu privire la această decizie. Concret, șeful de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, a fost întrebat, joi, […] The post Cumnata lui Drulă, numită secretar de stat la MIPE. Ce zice ministrul Pîslaru: „Nu este rolul meu să fac astfel de analize” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:00
Înfrângerea, implozia politică și protestele sociale – acestea sunt pericolele cu care se confruntă Volodimir Zelenski. Atacurile rusești din ce în ce mai eficiente împotriva infrastructurii energetice și de transport a Ucrainei vor arunca probabil o mare parte a țării în frig și întuneric. Soldații ruși continuă să avanseze în Donbas și, mai periculos, pe […] The post Ucraina în pragul colapsului first appeared on Ziarul National.
15:40
Uniunea Europeană se află într-un moment decisiv. În timp ce Ucraina își apără suveranitatea în fața unei agresiuni pe scară largă, ea luptă totodată pentru valorile pe care UE le consideră fundamentale: democrația, demnitatea umană, statul de drept, progresul economic și pace. În acest cadru, candidatura Ucrainei nu mai este doar un proces diplomatic, ci […] The post Își poate permite UE să aștepte aderarea Ucrainei? first appeared on Ziarul National.
15:00
Zi cu emoții mari pentru jucătorii Naționalei de fotbal a României, dar și pentru suporterii tricolorilor, care își doresc să îi vadă jucând la CM 2026. România a aflat, joi, 20 noiembrie, cu cine va juca în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Tragerea la sorți pentru barajul la CM 2026 a avut loc de la […] The post ULTIMA ORĂ: România și-a aflat adversara de la barajul de la CM 2026! first appeared on Ziarul National.
14:50
O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual și bătută de antrenorul său de lupte libere/Percheziții în Capitală # National.ro
Sunt suspiciuni grave ce planează asupra unui antrenor de lupte libere. Bărbatul a intrat în vizorul polițiștilor Capitalei. În acest caz s-au făcut mai multe percheziții, iar bărbatul a fost dus la audieri. O adolescentă în vârstă de 16 ani ar fi fost agresată sexual și fizic de către antrenorul ei de lupte libere – […] The post O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual și bătută de antrenorul său de lupte libere/Percheziții în Capitală first appeared on Ziarul National.
14:10
1. A murit doctorița Flavia Groșan. Bineînțeles că useriștii au spurcat-o. Vaccinarea a împărțit țara în două. La fel, războiul din Ucraina. Și părerea majoritarilor n-a contat, că așa e în România de la Colectiv încoace. Flavia Groșan a avut și ea o părere despre un vaccin netestat, făcut în pripă, împotriva unei boli necunoscute. […] The post Românilor li se umblă în buzunare și Bolojan plânge de mila Guvernului first appeared on Ziarul National.
14:00
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță despăgubiri de la fostul președinte # National.ro
Acțiune în instanță împotriva fostului președinte Klaus Iohannis. Statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov, a înregistrat la instanță – mai precis la Tribunalul Sibiu – o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil […] The post ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță despăgubiri de la fostul președinte first appeared on Ziarul National.
13:00
Informații de ultimă oră despre mercenarul Horațiu Potra, despre care s-a aflat, pe surse, că e în drum spre România. Mercenarul Horațiu Potra este adus, joi, 20 noiembrie 2025, în România, potrivit Gândul, care citează surse judiciare. Implicat în dosarele lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Horațiu Potra a fost localizat, inițial, în […] The post Horațiu Potra va fi adus joi în țară, din Dubai (surse) first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.